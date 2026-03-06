Тръмп нарече Испания "губеща", а Лондон "разочароващ", отправи нов призив към иранците и заплаши Куба

Президентът на САЩ Доналд Тръмп излезе с нови атаки срещу Испания.

В интервю за вестник The New York Post той нарече страната „губеща“ и критикува правителството на Педро Санчес заради противопоставянето му на операцията на Вашингтон срещу Иран.



Само 48 часа след последната си тирада срещу Испания американският държавен глава поднови словесната престрелка с властите в Мадрид.



„Имаме много победители, но Испания е губеща, а Обединеното кралство е много разочароващо“, каза Тръмп и добави, че Испания е „много враждебна към НАТО“ и „към всички“ заради отказа си да увеличи разходите си за отбрана до 5% от брутния си вътрешен продукт.



„Те не се държат като съотборници с нас и ние също няма да работим в екип с Испания“, каза още американският президент.



Министърът на отбраната Маргарита Роблес заяви, че не може да приеме „презрението“, с което Тръмп говори за Испания. Тя коментира темата по време на конференция в Барселона, където потвърди, че настоящата международна ситуация е „много сложна и трудна“.



Роблес подчерта, че употребата на сила може да бъде оправдана само с международна подкрепа, дори в случаите, когато целта е прекратяването на режим, който не зачита правата на човека.

Тръмп повтори призива си към иранския народ да поеме контрола над страната си и към членовете на Революционната гвардия, армията и полицията - да се предадат.

Той също така отправи призив към дипломатите на страната по света да поискат убежище и да помогнат да изграждането на "нов и по-добър Иран". В същото време Тръмп подчерта, че иска да приключи първо войната с Ислямската република, а след това Куба е "въпрос на време".



Германия остава солидарна с Испания, която беше заплашена от американския президент Тръмп с нови търговски мита заради отказа на правителството на социалиста Педро Санчес да подкрепи войната срещу Иран.

Това заяви снощи германският външен министър Йохан Вадефул в Берлин.



"Още вчера във Варшава казах, че Испания може да разчита на солидарността на Германия и на ЕС, когато става дума за заплахи за нови търговски пречки", - заяви Вадефул и подчерта, че Европа няма да позволи отделна държава-членка да бъде заплашвана икономически.



Причина за това уверение бе острата реакция на Испания след посещението на германския канцлер Фридрих Мерц в Белия дом и мълчанието му, докато Тръмп отправяше заплаха към Испания. Вадефул посочи, че Мерц е поставил тази тема на масата, но по-късно, не пред телевизионните камери, както германската дипломация го и изисква.



Външният министър на Германия повтори също така, че Германия няма да се включва в бойни дествия срещу Иран.



"Германското правителство няма да се включи в тази война, оставаме на тази позиция. Също така Германия не се включва в промяната на режим не само в Иран, но и където и да е по света."

Испанският премиер Педро Санчес поставя под съмнение законността на атаките срещу Иран и забрани използването на испански бази за американски операции. ЕС предупреди САЩ да не налагат търговско ембарго на Испания и потвърди, че ще защитава интересите на всички държави членки, като очаква американските власти да спазват договореностите за търговия.

Британският министър на отбраната Джон Хийли отказа да изключи британски офанзивни действия в Иран.

Хийли беше вчера в Кипър.



Министърът се срещна с кипърския си колега Василис Палмас и посети базата "Акротири" на Кралските военновъздушни сили, която бе нападната с дрон по-рано тази седмица. На въпрос на кореспондент на "Скай нюз" дали би изключил възможността Обединеното кралство да се включи в офанзивен капацитет, Хийли отговори:



"Тъй като обстоятелствата във всеки конфликт се променят, трябва да сте готови да адаптирате действията, които предприемате. Правя това, като вкарвам хеликоптери против дронове за една нощ, ще го направя през следващите няколко седмици, като изпратя бойния кораб HMS "Dragon" за противовъздушна отбрана".



Междувременно Би Би Си разпространи актуализация от източници от министерството на отбраната за отбранителните операции на Обединеното кралство в Близкия изток. В нея се потвърждава спешното разполагане на още четири изтребители "Тайфун" в Катар, за да подпомогнат регионалните отбранителни операции.



Изтребители F-35B и "Тайфун" на Кралските военновъздушни сили вече взеха участие в допълнителни отбранителни операции през нощта, включително над Катар и Йордания. В базите на Обединеното кралство в Кипър 400 допълнително изпратени британски военнослужещи подкрепят дейности по противовъздушна отбрана. Британски специалисти по борба с дронове, които са работили в тясно сътрудничество с украински експерти, също са разположени в региона.