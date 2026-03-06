Правителството праща още един самолет на Gullivair да прибира българи от Дубай

Правителството ще изпрати още един голям самолет да прибере български граждани от Дубай.
Това съобщиха за TravelNews източници от външно министерство, като новината беше потвърдена и от туроператори. Очаква се полетът да бъде осъществен днес от българската авиокомпания Gullivair, която ще изпрати своя Airbus A330-203 с 326 места на борда. Тя трябва да получи разрешителните и коридор от дубайските власти.
В Дубай има още доста индивидуални туристи и групи на около 10 туроператора. Те трябва да получат уведомления за полета от външно министерство и от консулската служба на място. От външно министерство напомнят хората да си следят мейлите и приложенията на телефоните за връзка.
Организацията на евакуационните полети се осъществява в координация с Министерството на външните работи, Министерството на туризма, Министерството на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.
Източник: travelnews.bg
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Вашето мнение
05:53 06.03.2026
6 Богати хора със
Държавата ще им плаща кефа на богаташите.
Разбирам нуждаещи се хора, ама да ходиш да хващаш тен и държавата да ти плаща, не е нормално.
Много ми се иска всеки един слязъл от самолета да си каже професията, по каква работа е ходил в Дубай, наложителна ли е била: студент, лекар, семейна трагедия,тогава разбирам.
05:54 06.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 боклукаCE наспа и почнаха изтриванките
До коментар #7 от "Много изтриванкИ":туй ли си бе бооклукИЗТРИВАЩ?
06:13 06.03.2026
9 оня с коня
06:14 06.03.2026