Правителството праща още един самолет на Gullivair да прибира българи от Дубай

Правителството ще изпрати още един голям самолет да прибере български граждани от Дубай.

Това съобщиха за TravelNews източници от външно министерство, като новината беше потвърдена и от туроператори. Очаква се полетът да бъде осъществен днес от българската авиокомпания Gullivair, която ще изпрати своя Airbus A330-203 с 326 места на борда. Тя трябва да получи разрешителните и коридор от дубайските власти.

В Дубай има още доста индивидуални туристи и групи на около 10 туроператора. Те трябва да получат уведомления за полета от външно министерство и от консулската служба на място. От външно министерство напомнят хората да си следят мейлите и приложенията на телефоните за връзка.

Организацията на евакуационните полети се осъществява в координация с Министерството на външните работи, Министерството на туризма, Министерството на транспорта и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Източник: travelnews.bg