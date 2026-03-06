Новини
Мартин Златков оглавява ГДБОП, Емил Пармаков поема ГД „Национална полиция“, Петър Антиев става шеф на Жандармерията

Мартин Златков оглавява ГДБОП, Емил Пармаков поема ГД „Национална полиция“, Петър Антиев става шеф на Жандармерията

6 Март, 2026 05:38

Рокадите идват след освобождаването на досегашните директори на трите дирекции - Боян Раев, Захари Васков и Николай Николов

Мартин Златков оглавява ГДБОП, Емил Пармаков поема ГД „Национална полиция“, Петър Антиев става шеф на Жандармерията - 1
Емил Дечев, Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на вътрешните работи представи новите ръководители на три от основните си дирекции. Това са „Национална полиция“, „Борба с организираната престъпност“ и „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“, става ясно от информация на сайта на министерството, цитирана от dariknews.bg.

Със заповед на вътрешния министър Емил Дечев от 4 март главен комисар Емил Пармаков е временно преназначен за директор на Главна дирекция „Национална полиция“. До момента той заемаше поста заместник-директор на дирекцията.

Начело на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ застава главен комисар Мартин Златков. Той има над 25 години опит в сферата на противодействието на трансграничната организирана престъпност и дългогодишна кариера в ГДБОП. Работил е и в ДАНС и е участвал в редица международни операции.

Постът на директор „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ поема главен комисар Петър Антиев, който досега беше заместник-директор на дирекцията. Начело на двете основни звена - „Жандармерия“ и СОБТ - застават съответно старши комисарите Георги Алексиев и Драгомир Таков.

При представянето на новите ръководители заместник-министър Анчев подчерта, че пред системата стоят важни задачи и призова служителите да работят с професионализъм и отговорност. Главен комисар Кандев отбеляза, че от целия състав на МВР се очаква да гарантира провеждането на честни и законосъобразни избори.

Рокадите идват след освобождаването на досегашните директори на трите дирекции - Боян Раев (ГДБОП), Захари Васков („Национална полиция“) и Николай Николов („Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“).

По-рано вътрешният министър Емил Дечев обясни, че целта на промените е да бъдат назначени професионалисти с доказан опит и доверие в системата.


