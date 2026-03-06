САЩ са по-склонни да продължат бойните действия, отколкото да преговарят, заяви американският президент Доналд Тръмп.

Той призова иранските дипломати да потърсят убежище в САЩ. Държавният глава на САЩ твърди, че Иран е загубил 60% от ракетите си и 64% от пусковите установки.

Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще укрепи стабилността в Близкия изток в дългосрочен план.

Вашингтон ще увеличи силите си, участващи в кампанията срещу Иран, обяви ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет.

Той обяви унищожаването на най-доброто подразделение на иранския флот. Според него Иран не е свалил американския изтребител F-15, както по-рано съобщи Техеран.

САЩ не възнамеряват да разширяват списъка с ключови цели, които се стремят да постигнат по време на военната операция срещу Иран, заяви Хегсет.

Вашингтон не планират да приема бежанци от Близкия изток на фона на войната с Иран, продължи военният министър и нарече оценките, сочещи разширяване на мащаба и географията на конфликта в Близкия изток, "неправилни".

Пентагонът ще поиска средства от Конгреса за възстановяване на ракетните арсенали, изразходвани по време на операцията срещу Иран, пише The ​​Wall Street Journal. Пентагонът потвърди, че американските военни използват дрона LUCAS, разработен на базата на иранския дрон камикадзе Shahed-136, срещу Иран.

Американски бомбардировачи са извършили приблизително 200 удара по Иран през последните 72 часа, според началника на Централното командване адмирал Брад Купър.

Американските военни съобщиха за удар по ирански самолетоносач, използван за изстрелване на дронове. ВВС на САЩ са ударили щаба на иранския еквивалент на Космическото командване, според Купър.

Броят на балистичните ракети и дронове, изстреляни от Иран, е намалял съответно с 90% и 83%, според Купър.

САЩ започнаха нова фаза от военната си операция срещу Иран, чиято цел е да унищожат капацитета му за производство на балистични ракети, каза Купър.

Повече от 50 000 американски войници участват в операцията срещу Иран, сподели адмиралът.