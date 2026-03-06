Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
САЩ »
САЩ започнаха нова фаза от военната си операция срещу Иран

САЩ започнаха нова фаза от военната си операция срещу Иран

6 Март, 2026 04:47, обновена 6 Март, 2026 06:20 1 871 7

  • сащ-
  • иран-
  • война-
  • тръмп-
  • хегсет-
  • брад купър

Вашингтон предпочита да продължи бойните действия, вместо да преговарят, увеличава силите си срещу противника

САЩ започнаха нова фаза от военната си операция срещу Иран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ са по-склонни да продължат бойните действия, отколкото да преговарят, заяви американският президент Доналд Тръмп.

Той призова иранските дипломати да потърсят убежище в САЩ. Държавният глава на САЩ твърди, че Иран е загубил 60% от ракетите си и 64% от пусковите установки.

Тръмп смята, че операцията срещу Иран ще укрепи стабилността в Близкия изток в дългосрочен план.

Вашингтон ще увеличи силите си, участващи в кампанията срещу Иран, обяви ръководителят на Пентагона Пийт Хегсет.

Той обяви унищожаването на най-доброто подразделение на иранския флот. Според него Иран не е свалил американския изтребител F-15, както по-рано съобщи Техеран.

САЩ не възнамеряват да разширяват списъка с ключови цели, които се стремят да постигнат по време на военната операция срещу Иран, заяви Хегсет.

Вашингтон не планират да приема бежанци от Близкия изток на фона на войната с Иран, продължи военният министър и нарече оценките, сочещи разширяване на мащаба и географията на конфликта в Близкия изток, "неправилни".

Пентагонът ще поиска средства от Конгреса за възстановяване на ракетните арсенали, изразходвани по време на операцията срещу Иран, пише The ​​Wall Street Journal. Пентагонът потвърди, че американските военни използват дрона LUCAS, разработен на базата на иранския дрон камикадзе Shahed-136, срещу Иран.

Американски бомбардировачи са извършили приблизително 200 удара по Иран през последните 72 часа, според началника на Централното командване адмирал Брад Купър.

Американските военни съобщиха за удар по ирански самолетоносач, използван за изстрелване на дронове. ВВС на САЩ са ударили щаба на иранския еквивалент на Космическото командване, според Купър.

Броят на балистичните ракети и дронове, изстреляни от Иран, е намалял съответно с 90% и 83%, според Купър.

САЩ започнаха нова фаза от военната си операция срещу Иран, чиято цел е да унищожат капацитета му за производство на балистични ракети, каза Купър.

Повече от 50 000 американски войници участват в операцията срещу Иран, сподели адмиралът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    11 7 Отговор
    Техеран за три дейс се очертава като Кабул за туенти иърс.

    05:23 06.03.2026

  • 2 с какво ще продължат

    13 4 Отговор
    Повече пари няма да решат проблема с недостига на ракети. Производствените цикли на ракетите Tomahawk, Patriot и Aster са дълги, като изискват приблизително две години за завършване на една ракета. Patriot PAC-3 MSE също има много нисък производствен темп от 600 бройки годишно, което трудно може да бъде ускорено поради сложната архитектура на ракетите. За сравнение, месечно могат да се произвеждат до 5000 евтини и ефективни дрона. А да видим ?

    05:28 06.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    9 2 Отговор
    Тоя път щатите се оа..каха. Считаха, че Иран бързо ще свие сърмите, но не. Сега не им остава нищо друго освен да воюват.

    05:46 06.03.2026

  • 4 Пан Зеленко

    4 3 Отговор
    Лошо ми е.

    05:51 06.03.2026

  • 5 Мдаааа дааа

    4 3 Отговор
    АГРЕСОР е всеки, който влезе в друга държава преди Америка и НАТО!
    Нормално би било сега ние и ЕС да пращаме оръжие и помощи на "пострадалите" ФАЩ + евреи да се борят срещу "агресора" Иран...

    06:03 06.03.2026

  • 6 Професор

    1 3 Отговор
    Да живее и побеждава великият президент Тръмп, спасителят на нашата цивилизация от социализма, джендеризма и исляма!

    06:05 06.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ОБОРА Е ВИНОВЕН ЗА ВОЙНАТА!

    06:21 06.03.2026