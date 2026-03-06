Вземете 50% отстъпка за хостинг от

6 март 1933 г. Рузвелт „затваря" банките в САЩ

6 Март, 2026

В резултат от паническото теглене на спестявания, вече са парализирани и най-големите финансови центрове - Ню Йорк и Чикаго

Снимка: Shutterstock
На 6 март 1933 г. новоизбраният президент на САЩ Франклин Делано Рузвелт обявява затварянето на всички американски банки за четири дни, до свикването на специална сесия на Конгреса. Вместо да причини паника, този му акт създава общо чувство на облекчение. Първо, защото много от банките вече са затворени. Второ, защото той използва термина „почивни дни за банките”. И, трето, защото с действието си Рузвелт демонстрира решимостта на федералното правителство да спре краха на банковото дело.

В резултат от паническото теглене на спестявания, вече са парализирани и най-големите финансови центрове - Ню Йорк и Чикаго. Липсата на оборотни средства изправя цялата икономика пред опасността от пълно спиране на производството.

Три дни по-късно Рузвелт изпраща в Конгреса първия си проектозакон - за поставяне под контрол на всички банки, за да се извърши проверка на тяхната състоятелност. Объркан и дори уплашен, Конгресът утвърждава проекта за по-малко от четири часа и той незабавно влиза в сила. Уличените в машинации банки се закриват, но в замяна онези, които се окажат „здрави” - а това се случва с 75% от тях, получават пълна държавна подкрепа.

Обявени са и държавни гаранции за всички спестявания до 5000 долара, което води до възстановяване на доверието в банките. И наистина, само за месец в тях се връщат депозити за над 1 млрд. долара.

Следващата крачка е закон за икономиите, c които бюджетите на държавните институции (полиция, армия, администрация), както и пенсиите на ветераните от войната, се орязват с 15%, а средствата се използват за финансиране на програмите по „новия курс”. За същите цели се насочват и приходите от акцизи и такси върху производството и продажбата на алкохол, след като с т.нар. „Beer act” е отменен и „сухият закон”.

Важна роля за излизането от кризата изиграва и законът за регулиране на селското стопанство. С него се въвежда компенсаторно заплащане на фермерите, ако се съгласят доброволно да намаляват производството на седем основни продукта като царевица, млечни произведения, свинско, памук, тютюн, ориз и жито.


САЩ
  Гербераси долни

    19 0 Отговор
    Нека повечко политици да прочетат статията защото в БГ едно нещо като " забуксува" те не го възстановяват ,а направо ни внушават че е на загуба и после го разграбват.

    08:11 06.03.2018

  Ре Лоу Дет

    2 0 Отговор
    "Уличените в машинации банки се закриват, но в замяна онези, които се окажат „здрави" - а това се случва с 75% от тях, получават пълна държавна подкрепа."
    В България - ще се направи комисия от биячи на ТИМ, СИК и ВИС, които ще определят КОИ вложители си струват и КОИ - не! В резултат - онези, които не си струват ще загубят влоговете си във всяка банка, а останалите ще бъдат одрусани с 50% от влога плюс 20% ДДС за "Бог да прости" )))

    00:25 09.03.2018

  Търновец

    0 0 Отговор
    Френки Рузвелт - според неофициален източник - спира бонусите за ветерани от ПСВ и при голямата безработица след банковия колапс много ветерани измежду които и инвалиди отиват да живеят под мостовете и имало е Ню Йорк и Ню Джърси гладни бунтове на ветерани които нашляпали изпратените полицаи. С през този кризисен период Ф. Рузвелт построи бойни кораби - линейни и самолетоносачи - и ги прати на 14000 км към Индонезия да блокират Японските търговски кораби на нефт.

    05:53 06.03.2026

  Владимир Путин, президент

    2 1 Отговор
    26 декеври 1991г СССР и Русия губят военната и космически надпревари, губят Студената война, губят войната в Афганистан, фалират и обявяват разпада на СССР !!! Сегодня след Четири Года безспирни "пабеди" Русия е в същата плачевна ситуация ☝️

    06:01 06.03.2026