6 март 1933 г. Рузвелт „затваря“ банките в САЩ

На 6 март 1933 г. новоизбраният президент на САЩ Франклин Делано Рузвелт обявява затварянето на всички американски банки за четири дни, до свикването на специална сесия на Конгреса. Вместо да причини паника, този му акт създава общо чувство на облекчение. Първо, защото много от банките вече са затворени. Второ, защото той използва термина „почивни дни за банките”. И, трето, защото с действието си Рузвелт демонстрира решимостта на федералното правителство да спре краха на банковото дело.

В резултат от паническото теглене на спестявания, вече са парализирани и най-големите финансови центрове - Ню Йорк и Чикаго. Липсата на оборотни средства изправя цялата икономика пред опасността от пълно спиране на производството.

Три дни по-късно Рузвелт изпраща в Конгреса първия си проектозакон - за поставяне под контрол на всички банки, за да се извърши проверка на тяхната състоятелност. Объркан и дори уплашен, Конгресът утвърждава проекта за по-малко от четири часа и той незабавно влиза в сила. Уличените в машинации банки се закриват, но в замяна онези, които се окажат „здрави” - а това се случва с 75% от тях, получават пълна държавна подкрепа.

Обявени са и държавни гаранции за всички спестявания до 5000 долара, което води до възстановяване на доверието в банките. И наистина, само за месец в тях се връщат депозити за над 1 млрд. долара.

Следващата крачка е закон за икономиите, c които бюджетите на държавните институции (полиция, армия, администрация), както и пенсиите на ветераните от войната, се орязват с 15%, а средствата се използват за финансиране на програмите по „новия курс”. За същите цели се насочват и приходите от акцизи и такси върху производството и продажбата на алкохол, след като с т.нар. „Beer act” е отменен и „сухият закон”.

Важна роля за излизането от кризата изиграва и законът за регулиране на селското стопанство. С него се въвежда компенсаторно заплащане на фермерите, ако се съгласят доброволно да намаляват производството на седем основни продукта като царевица, млечни произведения, свинско, памук, тютюн, ориз и жито.