Тръмп: Путин е готов, но Зеленски трябва да се стегне, а не да пречи на мира
  Тема: Украйна

6 Март, 2026 05:30, обновена 6 Март, 2026 04:35 373 2

Нямаш картите - обърна се към украинския си колега американският президент

Тръмп: Путин е готов, но Зеленски трябва да се стегне, а не да пречи на мира - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи украинския си колега Володимир Зеленски като пречка за споразумение с Русия, чийто лидер Владимир Путин, по думите му, е настроен към сътрудничество, предаде dariknews.bg.

„Зеленски трябва да се стегне и трябва да постигне споразумение“, каза Тръмп в интервю за “Политико“.

Още новини от Украйна

От друга страна, републиканецът заяви, че вярва, че руският президент Владимир Путин е готов да преговаря за край на войната.

„Мисля, че Путин е готов да сключи сделка“, каза американският президент.

Когато беше притиснат да обясни каква е пречката от страна на Зеленски за мирно споразумение, Тръмп отказа да навлезе в подробности, но настоя, че украинският лидер не показва достатъчно готовност за преговори.

„Немислимо е той да е пречката“, каза Тръмп. „Нямаш картите. А сега има още по-малко карти“.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 .....

    0 0 Отговор
    ООН какво казва по въпроса?

    04:48 06.03.2026

  • 2 Хм...

    0 0 Отговор
    Готов е, събрал е дрехите за Хага?

    04:49 06.03.2026