Техеран обяви, че е изстрелял ракети с касетъчни боеприпаси по Израел ВИДЕО

6 Март, 2026 05:11, обновена 6 Март, 2026 04:16 571 2

В еврейската държава е задействана тревога

Снимка: YouTube
БТА БТА

Иранските сили са изстреляли ракети по Израел на две нови вълни, като са използвани и бойни глави с касетъчни боеприпаси, съобщи ДПА, позовавайки се на ирански медии.

„Ракетен дъжд по пътя към Тел Авив“ озаглави иранската държавна телевизия видеоклип, който уж показва светлинните следи от касетъчните боеприпаси. В Израел е задействана ракетна тревога.

Използването на касетъчни боеприпаси е до голяма степен забранено в международен план, защото те разпръскват експлозиви неконтролируемо върху големи площи и са особено опасни за цивилното население. Израелските военни преди това обвиниха Иран, че изстрелва касетъчни боеприпаси по Израел.

Силни експлозии бяха чути в крайбрежния метрополис Тел Авив. Първоначално няма данни за жертви, но се говори за щети от ракетни отломки.

Израелските военни заявиха, че системите им за противовъздушна отбрана са в действие, за да прихванат ракетите.

Междувременно на „иранското лидерско трио“, назначено за преходния период след убийството на върховния лидер Али Хаменей са предоставени допълнителни правомощия. Временният лидерски съвет е получил правомощия да обявява мир и война, съобщиха ирански медии. Според тях съветът може също да „назначава и освобождава военни и полицейски служители“.

Решението е взето от „Съвета по целесъобразност“ - важен арбитражен орган в иранския властов апарат.

Настоящото лидерско трио се състои от президента Масуд Пезешкиан, председателя на Върховния съд Голам-Хосеин Мохсени-Еджей и духовника аятолах Алиреза Арафи. Те ще управляват държавните дела, докато не бъде назначен нов религиозен лидер.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И тези като ракетата за турция

    1 0 Отговор
    едните викат за турция беше ракетата, другите викат не беше за турция ракетата, обаче май всички лъжат.

    Коментиран от #2

    04:25 06.03.2026

  • 2 Абе,

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "И тези като ракетата за турция":

    Щяха да му го отмаат на бай Ердо през потурите, че и през памперса, но го спасиха.

    04:33 06.03.2026

