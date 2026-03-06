Техеран обяви, че е изстрелял ракети с касетъчни боеприпаси по Израел ВИДЕО

Иранските сили са изстреляли ракети по Израел на две нови вълни, като са използвани и бойни глави с касетъчни боеприпаси, съобщи ДПА, позовавайки се на ирански медии.
„Ракетен дъжд по пътя към Тел Авив“ озаглави иранската държавна телевизия видеоклип, който уж показва светлинните следи от касетъчните боеприпаси. В Израел е задействана ракетна тревога.
Използването на касетъчни боеприпаси е до голяма степен забранено в международен план, защото те разпръскват експлозиви неконтролируемо върху големи площи и са особено опасни за цивилното население. Израелските военни преди това обвиниха Иран, че изстрелва касетъчни боеприпаси по Израел.
Силни експлозии бяха чути в крайбрежния метрополис Тел Авив. Първоначално няма данни за жертви, но се говори за щети от ракетни отломки.
Израелските военни заявиха, че системите им за противовъздушна отбрана са в действие, за да прихванат ракетите.
Междувременно на „иранското лидерско трио“, назначено за преходния период след убийството на върховния лидер Али Хаменей са предоставени допълнителни правомощия. Временният лидерски съвет е получил правомощия да обявява мир и война, съобщиха ирански медии. Според тях съветът може също да „назначава и освобождава военни и полицейски служители“.
Решението е взето от „Съвета по целесъобразност“ - важен арбитражен орган в иранския властов апарат.
Настоящото лидерско трио се състои от президента Масуд Пезешкиан, председателя на Върховния съд Голам-Хосеин Мохсени-Еджей и духовника аятолах Алиреза Арафи. Те ще управляват държавните дела, докато не бъде назначен нов религиозен лидер.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И тези като ракетата за турция
Коментиран от #2
04:25 06.03.2026
2 Абе,
До коментар #1 от "И тези като ракетата за турция":Щяха да му го отмаат на бай Ердо през потурите, че и през памперса, но го спасиха.
04:33 06.03.2026