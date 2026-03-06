Новини
Иран атакува Кувейт, Бахрейн и американска военна база в Катар ВИДЕО

6 Март, 2026 05:20, обновена 6 Март, 2026 05:39 1 304 9

Нови експлозии е имало в няколко района на Техеран

Иран атакува Кувейт, Бахрейн и американска военна база в Катар ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Експлозии е имало в американска военна база в Катар, съобщи Tasnim.

Катар съобщи преди това за прехващане на дрон, насочен към американската военновъздушна база Ал Удейд.

Властите на страната обявиха повишена тревога и са посъветвали жителите да не напускат домовете си, сочи изявление на Министерството на вътрешните работи на емирството.

Ирански удар срещу Бахрейн е бил насочен към сгради, в които са настанени офицери от Пети флот на ВМС на САЩ, съобщи Tasnim.

Мощни експлозии са били чути в Кувейт, съобщава Ал Джазира.

Силите за противовъздушна отбрана на страната са отблъснали ракетна атака, а отломките ѝ са причинили „само незначителни щети“, съобщи Министерството на отбраната.

Кувейт обяви, че 67 от неговите войници са ранени, откакто Иран е започнал удари по емирството.

Производството на петрол в находището Сарсанг в иракски Кюрдистан, управлявано от американската компания HKN Energy, е спряно след атака с дрон, според Карван Бабан, съветник по сигурността в регионалното министерство на петрола.

Иран удари два хотела и жилищна сграда в столицата на Бахрейн - Манама, съобщи Министерството на вътрешните работи на кралството.

Иранските системи за противовъздушна отбрана унищожиха израелски разузнавателен дрон Heron, насочен към цели в Исфахан, съобщи информационната агенция Tasnim.

Иран заяви, че от началото на конфликта е изстрелял приблизително 600 ракети и повече от 2000 дрона по Израел и американски цели в региона.

Нови експлозии е имало в няколко района на Техеран. Според информационната агенция Fars, те може да са причинени от ракетни атаки и въздушни удари.

Говорителят на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, генерал Али Мохамад Наини, заяви, че Иран е подготвен за продължителна война.

Израелските военновъздушни сили извършиха въздушни удари в Западен Иран, съобщи Al Hadath.


  • 1 хихи

    6 5 Отговор
    Иран свърши ракетите

    05:42 06.03.2026

  • 2 Вашето мнение

    15 3 Отговор
    Преди войната всички мислехме сащ за военна сила номер едно в света. Няколко дни след началото и обаче се оказа, че сащ имат армия по-слаба дори от Иран.

    05:43 06.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    2 15 Отговор
    Русия пък не атакува нищо си веч, наступает към Масква !!! Купянск остава в Украйна, в центъра ще бъде издигнат Монумент на Зеленски пробождащ с копие бягаща мечка в гърба☝️😁

    05:43 06.03.2026

  • 4 Добро утро

    10 2 Отговор
    Рано или късно ще дойде ред на летище София,АЕЦ Козлодуй,Лукойл Бургас и т.н и т.н

    05:44 06.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Владимир Путин, президент

    2 13 Отговор
    Защо вече не пишат колко украински дрона и ракети свали нощес Русия ? Щото вече не ги сваля ли ?
    След Четири Года непрекъснати пабеди, сегодня Русия е много по-лошо положение и владее едва 18% украинска територия, срещу 25% в началото на инвазията. И за какво беше всичко това. Пачему ?

    Коментиран от #7

    05:54 06.03.2026

  • 7 Специални потребности

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Владимир Путин, президент":

    Бавеноразвиващ ли си или си си просто тъп! Всяка сутрин едно и също. Под всяка статия. Нямате ли домашни в селското даскало?

    06:15 06.03.2026

  • 8 Мишел

    2 0 Отговор
    Иран приоритетно унищожава радарите в Близкия Изток и ослепи армията на САЩ.

    06:16 06.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Техеран за три дейс се очертава като Кабул за туенти иърс.

    06:21 06.03.2026

