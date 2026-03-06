Иран атакува Кувейт, Бахрейн и американска военна база в Катар ВИДЕО

Експлозии е имало в американска военна база в Катар, съобщи Tasnim.

Катар съобщи преди това за прехващане на дрон, насочен към американската военновъздушна база Ал Удейд.

Властите на страната обявиха повишена тревога и са посъветвали жителите да не напускат домовете си, сочи изявление на Министерството на вътрешните работи на емирството.

Ирански удар срещу Бахрейн е бил насочен към сгради, в които са настанени офицери от Пети флот на ВМС на САЩ, съобщи Tasnim.

Мощни експлозии са били чути в Кувейт, съобщава Ал Джазира.

Силите за противовъздушна отбрана на страната са отблъснали ракетна атака, а отломките ѝ са причинили „само незначителни щети“, съобщи Министерството на отбраната.

Кувейт обяви, че 67 от неговите войници са ранени, откакто Иран е започнал удари по емирството.

Производството на петрол в находището Сарсанг в иракски Кюрдистан, управлявано от американската компания HKN Energy, е спряно след атака с дрон, според Карван Бабан, съветник по сигурността в регионалното министерство на петрола.

Иран удари два хотела и жилищна сграда в столицата на Бахрейн - Манама, съобщи Министерството на вътрешните работи на кралството.

Иранските системи за противовъздушна отбрана унищожиха израелски разузнавателен дрон Heron, насочен към цели в Исфахан, съобщи информационната агенция Tasnim.

Иран заяви, че от началото на конфликта е изстрелял приблизително 600 ракети и повече от 2000 дрона по Израел и американски цели в региона.

Нови експлозии е имало в няколко района на Техеран. Според информационната агенция Fars, те може да са причинени от ракетни атаки и въздушни удари.

Говорителят на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, генерал Али Мохамад Наини, заяви, че Иран е подготвен за продължителна война.

Израелските военновъздушни сили извършиха въздушни удари в Западен Иран, съобщи Al Hadath.