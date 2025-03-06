Новини
Кой има имен ден днес, 6 март 2026 г. Честито!

6 Март, 2025 06:53, обновена 5 Март, 2026 20:57 10 508 3

На този ден църквата почита Св. Аркадий

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 6 март имен ден празнуват всички, които носят името Красен, Красимир, Красимира и производните им.

На този ден църквата почита Св. Аркадий. От ранна възраст се посветил на монашески подвизи и пребивавал в тях до времето на Юлиан Отстъпник, при царуването на когото починал. Той бил наставник на свети Иулиан лекар и Еввул, пострадали от Юлиан недълго преди неговата смърт.

Като оплакал мъченическата смърт на своите ученици, свети Аркадий погребал честните им тела, а след тях и сам, благодарейки на Бога, се представил от този свят, пише actualno.com.


  • 1 Иван

    4 4 Отговор
    ЧЕСТИТ ИМЕН ДЕН НА БАТИ КРАСИ ОТ ПЛЕВЕН -МНОГО ЗДРАВЕ И ЩАСТИЕ НА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО

    07:48 06.03.2025

  • 2 Да е жив и здрав

    3 4 Отговор
    Значи цял живот безделничил и развратствал като монах в манастира, погребал двама свои съзаклятници и хоп-светец. Такъв пример ли дава светата църква на подрастващите християни?

    09:08 06.03.2025

  • 3 Не,

    5 0 Отговор
    празнува само Аркадий, тия измислици Красен, Прасен, Мрасен не се празнуват!

    10:29 06.03.2025