Кой има имен ден днес, 6 март 2026 г. Честито!

На 6 март имен ден празнуват всички, които носят името Красен, Красимир, Красимира и производните им.

На този ден църквата почита Св. Аркадий. От ранна възраст се посветил на монашески подвизи и пребивавал в тях до времето на Юлиан Отстъпник, при царуването на когото починал. Той бил наставник на свети Иулиан лекар и Еввул, пострадали от Юлиан недълго преди неговата смърт.

Като оплакал мъченическата смърт на своите ученици, свети Аркадий погребал честните им тела, а след тях и сам, благодарейки на Бога, се представил от този свят, пише actualno.com.