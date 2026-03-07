Иран прати нов ракетен залп по Израел, Техеран твърди, че е поразил самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

Иран е изстрелял нов ракетен залп към Израел, съобщи телевизия Al Hadath. По рано бе съобщено, че в централен Израел отново е обявена въздушна тревога поради заплаха от ракетна атака.

На прицел са южните райони на страната

Това се случва, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви началото на 24-ата фаза на операция „Истински обещание 4“ срещу Израел.

Иранският флот е ударил USS ​​Abraham Lincoln, съобщи пресслужбата на Ислямската република.

Нови експлозии са станали в Техеран, съобщи ISNA, след като израелските военновъздушни сили са започнали нова серия от мащабни удари срещу цели в столицата на ислямската държава.

Американски и израелски сили нанасят удари по Иран опасно близо до гражданска инфраструктура, като я повреждат, съобщава CNN въз основа на анализ на сателитни изображения.

Според CNN ударът по иранската държавна телевизия IRIB в Техеран е извършен с 900-килограмова бомба, чиито фрагменти представляват смъртоносна заплаха на разстояние над 300 метра. Кратерът от експлозията се намира само на 30 метра от болница „Ганди“.

Освен това каналът отбелязва, че американските и израелските удари са унищожили напълно комплекс на полицейски участък.

Съединените щати са използвали оръжейни резерви, складирани „за Трета световна война“, срещу Иран, заяви генерал Аболфазл Шекарчи, говорител на Генералния щаб на въоръжените сили на Ислямската република.

„Американците тестваха всичките си оръжия и дори изтеглиха оръжия, складирани за Трета световна война, и сега ги използват срещу нас“, цитира думите му информационната агенция Fars.

Според Шекарчи това прави Съединените щати уязвими в потенциален конфликт с друга държава.

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия унищожиха четири дрона, изстреляни от Иран към едно от най-големите нефтени находища в света, Шейба, в пустинята Руб ал-Хали, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Саудитска Арабия унищожи балистична ракета, изстреляна от Иран към военновъздушната база „Принц Султан“, където са разположени американски войски, съобщи Министерството на отбраната на кралството.

Според изявлението на министерството, „системите за противовъздушна отбрана на страната са прехванали и унищожили балистична ракета, изстреляна от военновъздушната база „Принц Султан“ близо до град Ал-Хардж“.

Четирима моряци са били убити, а други трима са ранени при нападение срещу плавателен съд в Ормузкия проток на 6 март, според изявление на Арсенио Домингес, генерален секретар на Международната морска организация на ООН.



Пожар е избухнал в химически склад, собственост на американската компания Halliburton, след атака с дрон в южната иракска провинция Басра, съобщи телевизионният канал As-Sumaria.



Системите за противовъздушна отбрана на Кувейт унищожиха 12 въоръжени дрона и 14 ракети, изстреляни по емирството от Иран през последните 24 часа, според изявление на Министерството на отбраната на Кувейт.

Катар предлага 10 газови танкера, наети за транспортиране на енергийни продукти на Катар, под наем, след спирането на производството на втечнен природен газ в завода Ras Laffan и затварянето на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Bloomberg.

Иракските власти ще засилят мерките за сигурност в провинция Ниневия, откъдето според тях се извършва обстрел на кюрдските провинции, съобщи порталът Shafaq News.

Според The ​​Wall Street Journal, Съединените щати бързат да подменят повредената радарна система за противоракетна отбрана THAAD в Йордания.

Според изданието, инсталацията е „критичен компонент на наземната ракетна система“. Не е предоставена информация за евентуалния срок за подмяна на оборудването.

По-рано CNN, позовавайки се на сателитни изображения, които е прегледала, съобщи, че радарът вероятно е бил унищожен в първите дни на въоръжения конфликт с Иран.