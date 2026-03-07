Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Тревожна нощ над Персийския залив ОБЗОР

7 Март, 2026 07:51, обновена 7 Март, 2026 07:57

Иран прати дронове и ракети по американски бази и нефтени находища в региона

Тревожна нощ над Персийския залив ОБЗОР - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия прехванаха две ирански балистични ракети във въздушното пространство на страната, съобщиха от Министерството на отбраната.

Една от тях е била насочена към базата „Принц Султан“, близо до град Ал-Хардж, южно от Рияд, където са разположени американски войски.

Унищожени са и четири дрона, изстреляни от Иран към едно от най-големите нефтени находища в света, Шейба, в пустинята Руб ал-Хали.

Четирима моряци са били убити, а други трима са ранени при нападение срещу плавателен съд в Ормузкия проток на 6 март, според изявление на Арсенио Домингес, генерален секретар на Международната морска организация на ООН.

Пожар е избухнал в химически склад, собственост на американската компания Halliburton, след атака с дрон в южната иракска провинция Басра, съобщи телевизионният канал As-Sumaria.

Системите за противовъздушна отбрана на Кувейт унищожиха 12 въоръжени дрона и 14 ракети, изстреляни по емирството от Иран през последните 24 часа, според изявление на Министерството на отбраната на Кувейт.

Четири ирански дрона бяха унищожени над Йордания, съобщи Ал Джазира.

Според източника, четири бойни дрона, изстреляни от Иран, са били свалени над град Ирбид в резултат на активни системи за противовъздушна отбрана.

Полетите във въздушното пространство на Бахрейн и Кувейт, което беше затворено сутринта на 28 февруари, ще бъдат забранени поне до вечерта, заяви източник от регионалните кръгове за контрол на въздушното движение.

„Авиационните власти на Бахрейн и Кувейт удължиха забраната за полети във въздушното си пространство с 12 часа; тя е в сила до 16:00 UTC“, каза източникът.

Катар разреши полети до летища на своя територия с предварително одобрение и по строго определени маршрути, съобщи източник от службите за контрол на въздушното движение в Близкия изток.

Страната предлага 10 газови танкера, наети за транспортиране на енергийни продукти на Катар, под наем, след спирането на производството на втечнен природен газ в завода Ras Laffan и затварянето на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Bloomberg.

Иракските власти ще засилят мерките за сигурност в провинция Ниневия, откъдето според тях се извършва обстрел на кюрдските провинции, съобщи порталът Shafaq News.

Според The ​​Wall Street Journal, Съединените щати бързат да подменят повредената радарна система за противоракетна отбрана THAAD в Йордания.

Според изданието, инсталацията е „критичен компонент на наземната ракетна система“. Не е предоставена информация за евентуалния срок за подмяна на оборудването.

По-рано CNN, позовавайки се на сателитни изображения, които е прегледала, съобщи, че радарът вероятно е бил унищожен в първите дни на въоръжения конфликт с Иран.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МАЙ МАЙ

    15 0 Отговор
    Американските бази в региона РЕЗКО са намалели.

    07:59 07.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    19 0 Отговор
    Епа Я не мое ги разберА !!! Секи ден Тръмп ни кажува, дека е изтепал 90% от персийските военни способности, а сека нощ Тел Авив стае на дреб и парцаляци...

    08:00 07.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мурка

    17 0 Отговор
    Не е важно колко са прехванали -А КОЛКО НЕ СА ----Къде е БЕНИ УШАТИЯ ?

    Коментиран от #13, #14, #18

    08:02 07.03.2026

  • 7 1488

    5 0 Отговор
    само ме разбрах за Персийския залив ли става въпрос или ОБЗОР ?

    08:03 07.03.2026

  • 8 49089

    10 0 Отговор
    Има данни, че евакуират американското посолство в София. Очакват се терористични акции по моловете. Правителството нищо не казва. Не казват, че и ракетите не само към Турция, но и Азърбайджан, Копър и Дубай не са ирански, а израелски. Израел има за цел да въвлече много държави още. Мълчат, не казват истината. Никой в България не иска война, но предателите политици усложливо ще ни вкарат, а ние си мълчим. Май пак е време да им се покаже какво да правят.

    Коментиран от #16

    08:03 07.03.2026

  • 9 Разбрахме

    16 0 Отговор
    колко са прехванали ракети и дронове !
    А сега смеете ли да напишете колко не са прехванали?

    08:04 07.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 КИТАЙСКОТО ЦЕЛЕУКАЗВАНЕ

    10 0 Отговор
    Се оказва много добро.

    08:04 07.03.2026

  • 13 Обосновано предплоложение

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мурка":

    Ушатия терорист Биби е отишъл лично да преговаря със стария аятолах Хаминей.

    08:04 07.03.2026

  • 14 Да бе !

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мурка":

    Къде е Бени...?!
    ...... място хладно, място злачно, където няма ни радост, ни печал.......

    08:05 07.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ай са ?

    12 0 Отговор

    До коментар #8 от "49089":

    Не всявай паника !
    Посланика каза, че не са враждебно настроени към нас ! И е така ! Кои сме ние !? 😀 Даже и чужди системи ни пазят ! До там паднахме ! Падналите не ги закачат ! 😀
    Виж ако някой иска да ни въвлече или да набеди Иран тогава може да направят такава глупост ! Не изключвам !

    Коментиран от #19

    08:08 07.03.2026

  • 17 Баце

    7 0 Отговор
    Хвалят се, ама не казват колко струва за да свалят една ракета или един дрон, който е 20 000. На скоро четох, че за да прихванат и свалят една балистична ракета краварите изстрелват 12 прехващача от Патриотите, един струва между 2,5 /по-старите версии/ и 4 млн. долара сами смятайте 12 х .....=????
    За дроновете дори и по-евтини ракети пак са в десетки пъти по-скъпи от дрона, а Иран изстрелва стотици дронове за ден сметката пак е солена.
    Чичо Дони как не обича изваждането като действие, явно е на успокоителни при тези цифри. :-)

    08:10 07.03.2026

  • 18 Баце

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мурка":

    Последните официални данни за правителствения му самолет от преди 5 дни бяха посока Гърция. После ни следа ни слух къде е.
    Само да не е инкогнито у Зайчарника....?
    Там е много сигурно и е като у форт Нокс или пещерата на Али Баба. Баце е стара таковата...

    08:14 07.03.2026

  • 19 Джефри Е

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ай са ?":

    По отношение на сатанистите се заблуждаваш. Те изпитват наслада да ритат падналите и деца.

    08:16 07.03.2026

