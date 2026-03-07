Тревожна нощ над Персийския залив ОБЗОР

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия прехванаха две ирански балистични ракети във въздушното пространство на страната, съобщиха от Министерството на отбраната.
Една от тях е била насочена към базата „Принц Султан“, близо до град Ал-Хардж, южно от Рияд, където са разположени американски войски.
Унищожени са и четири дрона, изстреляни от Иран към едно от най-големите нефтени находища в света, Шейба, в пустинята Руб ал-Хали.
Четирима моряци са били убити, а други трима са ранени при нападение срещу плавателен съд в Ормузкия проток на 6 март, според изявление на Арсенио Домингес, генерален секретар на Международната морска организация на ООН.
Пожар е избухнал в химически склад, собственост на американската компания Halliburton, след атака с дрон в южната иракска провинция Басра, съобщи телевизионният канал As-Sumaria.
Системите за противовъздушна отбрана на Кувейт унищожиха 12 въоръжени дрона и 14 ракети, изстреляни по емирството от Иран през последните 24 часа, според изявление на Министерството на отбраната на Кувейт.
Четири ирански дрона бяха унищожени над Йордания, съобщи Ал Джазира.
Според източника, четири бойни дрона, изстреляни от Иран, са били свалени над град Ирбид в резултат на активни системи за противовъздушна отбрана.
Полетите във въздушното пространство на Бахрейн и Кувейт, което беше затворено сутринта на 28 февруари, ще бъдат забранени поне до вечерта, заяви източник от регионалните кръгове за контрол на въздушното движение.
„Авиационните власти на Бахрейн и Кувейт удължиха забраната за полети във въздушното си пространство с 12 часа; тя е в сила до 16:00 UTC“, каза източникът.
Катар разреши полети до летища на своя територия с предварително одобрение и по строго определени маршрути, съобщи източник от службите за контрол на въздушното движение в Близкия изток.
Страната предлага 10 газови танкера, наети за транспортиране на енергийни продукти на Катар, под наем, след спирането на производството на втечнен природен газ в завода Ras Laffan и затварянето на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Bloomberg.
Иракските власти ще засилят мерките за сигурност в провинция Ниневия, откъдето според тях се извършва обстрел на кюрдските провинции, съобщи порталът Shafaq News.
Според The Wall Street Journal, Съединените щати бързат да подменят повредената радарна система за противоракетна отбрана THAAD в Йордания.
Според изданието, инсталацията е „критичен компонент на наземната ракетна система“. Не е предоставена информация за евентуалния срок за подмяна на оборудването.
По-рано CNN, позовавайки се на сателитни изображения, които е прегледала, съобщи, че радарът вероятно е бил унищожен в първите дни на въоръжения конфликт с Иран.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МАЙ МАЙ
07:59 07.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
08:00 07.03.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мурка
Коментиран от #13, #14, #18
08:02 07.03.2026
7 1488
08:03 07.03.2026
8 49089
Коментиран от #16
08:03 07.03.2026
9 Разбрахме
А сега смеете ли да напишете колко не са прехванали?
08:04 07.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 КИТАЙСКОТО ЦЕЛЕУКАЗВАНЕ
08:04 07.03.2026
13 Обосновано предплоложение
До коментар #6 от "Мурка":Ушатия терорист Биби е отишъл лично да преговаря със стария аятолах Хаминей.
08:04 07.03.2026
14 Да бе !
До коментар #6 от "Мурка":Къде е Бени...?!
...... място хладно, място злачно, където няма ни радост, ни печал.......
08:05 07.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Ай са ?
До коментар #8 от "49089":Не всявай паника !
Посланика каза, че не са враждебно настроени към нас ! И е така ! Кои сме ние !? 😀 Даже и чужди системи ни пазят ! До там паднахме ! Падналите не ги закачат ! 😀
Виж ако някой иска да ни въвлече или да набеди Иран тогава може да направят такава глупост ! Не изключвам !
Коментиран от #19
08:08 07.03.2026
17 Баце
За дроновете дори и по-евтини ракети пак са в десетки пъти по-скъпи от дрона, а Иран изстрелва стотици дронове за ден сметката пак е солена.
Чичо Дони как не обича изваждането като действие, явно е на успокоителни при тези цифри. :-)
08:10 07.03.2026
18 Баце
До коментар #6 от "Мурка":Последните официални данни за правителствения му самолет от преди 5 дни бяха посока Гърция. После ни следа ни слух къде е.
Само да не е инкогнито у Зайчарника....?
Там е много сигурно и е като у форт Нокс или пещерата на Али Баба. Баце е стара таковата...
08:14 07.03.2026
19 Джефри Е
До коментар #16 от "Ай са ?":По отношение на сатанистите се заблуждаваш. Те изпитват наслада да ритат падналите и деца.
08:16 07.03.2026