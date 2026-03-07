Тревожна нощ над Персийския залив ОБЗОР

Системите за противовъздушна отбрана на Саудитска Арабия прехванаха две ирански балистични ракети във въздушното пространство на страната, съобщиха от Министерството на отбраната.

Една от тях е била насочена към базата „Принц Султан“, близо до град Ал-Хардж, южно от Рияд, където са разположени американски войски.

Унищожени са и четири дрона, изстреляни от Иран към едно от най-големите нефтени находища в света, Шейба, в пустинята Руб ал-Хали.

Четирима моряци са били убити, а други трима са ранени при нападение срещу плавателен съд в Ормузкия проток на 6 март, според изявление на Арсенио Домингес, генерален секретар на Международната морска организация на ООН.



Пожар е избухнал в химически склад, собственост на американската компания Halliburton, след атака с дрон в южната иракска провинция Басра, съобщи телевизионният канал As-Sumaria.



Системите за противовъздушна отбрана на Кувейт унищожиха 12 въоръжени дрона и 14 ракети, изстреляни по емирството от Иран през последните 24 часа, според изявление на Министерството на отбраната на Кувейт.

Четири ирански дрона бяха унищожени над Йордания, съобщи Ал Джазира.

Според източника, четири бойни дрона, изстреляни от Иран, са били свалени над град Ирбид в резултат на активни системи за противовъздушна отбрана.

Полетите във въздушното пространство на Бахрейн и Кувейт, което беше затворено сутринта на 28 февруари, ще бъдат забранени поне до вечерта, заяви източник от регионалните кръгове за контрол на въздушното движение.

„Авиационните власти на Бахрейн и Кувейт удължиха забраната за полети във въздушното си пространство с 12 часа; тя е в сила до 16:00 UTC“, каза източникът.

Катар разреши полети до летища на своя територия с предварително одобрение и по строго определени маршрути, съобщи източник от службите за контрол на въздушното движение в Близкия изток.

Страната предлага 10 газови танкера, наети за транспортиране на енергийни продукти на Катар, под наем, след спирането на производството на втечнен природен газ в завода Ras Laffan и затварянето на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи Bloomberg.

Иракските власти ще засилят мерките за сигурност в провинция Ниневия, откъдето според тях се извършва обстрел на кюрдските провинции, съобщи порталът Shafaq News.

Според The ​​Wall Street Journal, Съединените щати бързат да подменят повредената радарна система за противоракетна отбрана THAAD в Йордания.

Според изданието, инсталацията е „критичен компонент на наземната ракетна система“. Не е предоставена информация за евентуалния срок за подмяна на оборудването.

По-рано CNN, позовавайки се на сателитни изображения, които е прегледала, съобщи, че радарът вероятно е бил унищожен в първите дни на въоръжения конфликт с Иран.