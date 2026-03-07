Новини
Тибо: Ние сме страна на педофили (ВИДЕО)

Тибо: Ние сме страна на педофили (ВИДЕО)

7 Март, 2026 09:00

Конгресменът публикува доклад на ФБР за педофилията в САЩ

Тибо: Ние сме страна на педофили (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Конгресменът Тим Тибо публикува доклад на ФБР за педофилията в Америка. Той показа уникалните IP адреси на американци, които изтеглят детска порнография.

"300 000 уникални изтегляния на месец. Това е проблем. Ние сме страна на педофили", каза Тибо. Виедото публикува Мария Захарова, говорител на руското министерство на външните работи в своя профил в Телеграм.

Той заяви, че САЩ имат най-голям брой педофили в света. Никоя друга страна на планетата няма дори 5000 изтегляния. В Америка има над 300 000. Показа картата на америка изпълнена с хиляди червени точки. "Всяка червена точка на нея е човек, който изтегля, споделя или разпространява изображения на изнасилване на деца", каза в представянето си Тибо.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Звездоброец

    51 6 Отговор
    Евроатлантически ценности ! Напред към светли бъднини !

    Коментиран от #5, #22

    09:03 07.03.2026

  • 3 Хохо Бохо

    42 3 Отговор
    Знаем. Има и досиета епщайн за педофилията на елита. Има и коалиция епщайн, която избива хора в момента и обрича други на глад и мизерия в огромни размери

    09:05 07.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тервел

    12 46 Отговор

    До коментар #2 от "Звездоброец":

    Само да припомня ,че в Русия има пандемия от болни от ХИВ. Вече са над един милион ,главно мъже. Това означава ,че един на 140 руснака е ХИВ позитивен. Болестта се разпространява чрез заразени игли и по полов път. Та толкова за православните ценности на руснаците .

    Коментиран от #10, #19, #35, #54

    09:06 07.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 САЩ 340 000 000

    9 46 Отговор
    340 000 000 милиона американци - това е тази цифра. 300 000 изтегляния на месец... в проценти 0.088% 300 000 не са отделни хора, а изтегляния, значи процентът е много по-малък.

    Такива шокиращи твърдения могат да шокират единствено евразийския дебил.

    Коментиран от #24

    09:08 07.03.2026

  • 8 Здрасти

    37 3 Отговор
    Жълтопаветниците се опитват да приличат на господарите си. Вижте за няма и година колко случая излязаха за педофилия и всичките имаше намесен някой от ПП-ДБ. От тук насетне чуя ли, че някой е гласувал за тея, определено ще имам едно на ум за педофилия.

    09:08 07.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сталин

    50 3 Отговор
    Ние живеем в общество, където хомосексуални ни говорят за морал, транссексуални ни говорят човешката биология,убийци на деца ни говорят за правата на човека,спекуланти и мошеници ни обясняват икономиката,и сатанисти ни говорят за религия.

    Коментиран от #51

    09:09 07.03.2026

  • 12 Хасковски каунь

    25 5 Отговор
    Затова ние от ППДБ обичаме УСА и заставаме до вас, стожери на педофилИята, пиндерастията и либарастията. До нас крачат и ДСБ, БСП.СДС

    09:09 07.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Лама Калушев:

    21 7 Отговор
    И ние сме страна на педофили!

    09:10 07.03.2026

  • 17 Верно

    17 0 Отговор
    И пдерастияпедерастия

    09:10 07.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Стенли

    24 4 Отговор

    До коментар #5 от "Тервел":

    Щото то в България няма педофили особено в една партия тя и абревиатурата е и такава ппдб (п ,е до,фили и д е,б или)😁

    09:11 07.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Евразийски ценности

    4 23 Отговор

    До коментар #2 от "Звездоброец":

    Путин целува коремчета на момченца на камера.

    Коментиран от #61

    09:13 07.03.2026

  • 23 Лицето Тръмп

    21 2 Отговор

    До коментар #18 от "Гаджева":

    защо не е ходил войник? Ммммм?

    Коментиран от #43

    09:14 07.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сталин

    16 2 Отговор

    До коментар #15 от "Само питам":

    Спри да пиеш от сутринта

    09:14 07.03.2026

  • 26 Щом

    12 0 Отговор
    Ги знаят кои са защо продължават да теглят, не трябва ли да са на място където да не могат да теглят.

    09:16 07.03.2026

  • 27 Стенли

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ицо":

    Не има ръгани лами абе да ни би и софийското жълтопаветно кметче да е метросекулно откъдя на къдя е давал толкова евраци на тези господа от Петрохан 😉

    09:16 07.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Много ясно че САЩ

    23 1 Отговор
    Са педофилска държава. Мормоните и евреите са пример за това.

    Коментиран от #57

    09:17 07.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Значи

    19 1 Отговор
    В 74% от страните били управлявани от "калушковци". Олеееее ква педофилия и содомия се била развихрила. Впрочем интересен факт е колеги, че в българските ромски гета средната възраст е 12-13 години по висока от тази в педофилски Израел примерно. Бърза проверка показва че единствено в един малък регион на Индия ситуацията е по зле от тази в педофилският коптор Израел. Не е фейк!

    09:18 07.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 коментатор

    22 2 Отговор
    Ние не сме очаквали друго .Освен това са агресори , крадци , поробители , убийци и още много неща , но живеят в някакво тяхно си лицемерие .Налагат насилствено в целия свят някаква си тяхна криворазбрана демокрация , а който не иска му пускат бомби .

    09:19 07.03.2026

  • 34 НЕ СТРАНА,НЕ ДЪРЖАВА

    19 2 Отговор
    ВИЕ СТЕ ПАПЛАЧ.

    09:19 07.03.2026

  • 35 Бегай бе амбрияж

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Тервел":

    На каква база го твърдиш. Така твърдяхте и за педофилията. Пускате някакви лъжи та да размивате западния резил.

    09:19 07.03.2026

  • 36 Така пише в кръстословицата

    16 1 Отговор
    във в. Труд ! Педофилско нацистки терористичен
    Коптор със 6 букви?.... Израел ! Сега може и с 3 букви да е

    09:20 07.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 дедо Тръмпщайн

    11 1 Отговор
    Браво! Поне един да е честен и да си го признае.

    09:22 07.03.2026

  • 39 бизнеса с млади козички

    15 1 Отговор
    В Израел и САЩ никога не е спирал. Започва когато момиченцата козички навършат 12 години и един ден след бат-мицва.... бизнеса с млади козички в Израел се нарича държаво толерирана педофилия. Няма друг начин иначе средната възраст в този ционистки коптор на извратеняци да е точно 29 години и 2 месеца !!!! Или може би друго обяснение имате може би, че ги печатат на някакъв много иновативен израелски принтер? При мормоните в САЩ ситуацията е още по потресаваща... Темата е добра. ++++

    09:24 07.03.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Галина Колева

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "коко":

    Само попопрочетете за геноцида над коренното население и отнемането на децата им за превъзпитание в интернати и какво се е случвало с тях.Папата дори им искаше опроштение за издевателствата ...Коренните не се съгласиха.

    09:29 07.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 наблюдател

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "Лицето Тръмп":

    до 23 лицето Тръмп е завършил офицерско училище

    09:30 07.03.2026

  • 44 Казанлъшкия

    2 11 Отговор
    Щото в Русия няма ,да. Това за 320 милиона население няма и 1 % на месец и.звратеняци от такъв тип. В Русия впрочем по улиците е пълно точно колкото навсякъде по света с обратни,но гледат да не се набиват на очи. Отидете и вижте. Прикрива се от режима също както се прикрива бедността и се декларира 7% бедни за миналата година вместо примерно 67% колкото е вероятната бройка. Прагът на бедност е към 20000 рубли месечно ( няма и 200 евро ). И всеки взимащ и 1 рубла отгоре , статистиката не го води беден. Скандално .

    Коментиран от #50

    09:33 07.03.2026

  • 45 демократ

    6 1 Отговор
    Има тътсене има и предлагане. Фемократите превърнаха Сащ в ке неф

    09:33 07.03.2026

  • 46 АМЕРИКАНСКАТА МЕЧТА...........

    7 1 Отговор
    ...........ДА СТАНЕШ ПЕд0 ф-ИЛ..........

    09:34 07.03.2026

  • 47 Шикългрубер беше прав

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    Жалко, че юдейските банкери успяха да ви сдавят с австрийския ефрейтор, другарю Сталин. Днес по-добра версия на ЕС (ФРГ+СССР) можеше да се простира от Лисабон до Владивосток.

    09:35 07.03.2026

  • 48 ЗАЩО ЛИ.........

    9 1 Отговор
    ВСЯКА ГНУС ИДВА ОТ КРАВАРИЯ.....?

    09:37 07.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ПОРЕДНИЯ ДЕ....БИЛ

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Казанлъшкия":

    АБЕ МУЦКА А ПЪК НА ОСТРОВ ДЖУРУМБА ИЗЯЛИ ЕДИН БЪЛГАРСКИ ПЕ...ПЕ...РАС
    С БРОКУЛИ

    Коментиран от #59

    09:38 07.03.2026

  • 51 Клоаката

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Е гати "обществото". - измет!

    09:41 07.03.2026

  • 52 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор
    Важното е че китайските къ сочишковци одват за жените ви те стенат на всичко за няколко рубли в повече.

    Коментиран от #55

    09:43 07.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 ОЩЕ ЕДИН ДЕ....БИЛ

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Тервел":

    А ПЪК НА ОСТРОВ ДЖУРУМБА
    БЪЛГАРСКИТЕ ПЕ...ПЕ...РАСИ ГИ ДЕЗИНФЕКЦИРАТ С ХЛОРНА ВАР
    ПРОТИВ ЗАП.....ЕК

    09:44 07.03.2026

  • 55 ЗА РАЗЛИКА ОТ ЩЕРКА ТИ

    2 1 Отговор

    До коментар #52 от "Хеми значи бензин":

    НА ТИРПАРКИНГА
    ТЯ РАБОТИ В ЕВРО
    МОЖЕ И В ЛИРИ

    09:46 07.03.2026

  • 56 Мара ба

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "Здрасти":

    В Русия вече е държавна политика да се плаща на ученички да забременяват. Информирай се. На 16 искат да са бременни.

    09:46 07.03.2026

  • 57 От казармата

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Много ясно че САЩ":

    Братята в казармата влизаха с по две деца, бате! НРБ-то, бате!

    Коментиран от #65

    09:49 07.03.2026

  • 58 Американски прелести

    5 0 Отговор
    Страшно е в САЩ, а уж Тръмп дойде с заявка за Миротворец и Пазител на семейството и семейните ценности. Той се оказа най-големият агресор и развратник..

    09:50 07.03.2026

  • 59 Казанлъшкия

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "ПОРЕДНИЯ ДЕ....БИЛ":

    Е, разбирам,че бвгсш от реалността. Гледай Ютюб с интервюта на руснаци и ще видиш ,че и в Русия си е пълно с обратни . Иначе наистина в момента правителството им е определил някакъв смешен праг на бедност от към 20000 рубли точно за да се води,че няма бедни. Естествено,че намалява така бедността,защото дъртите измират ,а главно те са със 100 до 200 евро пенсии в Русия. Абсолютна стъкмистика е всичко в Русия и го казват руснаците,не аз.

    09:52 07.03.2026

  • 60 Напишете една статия за

    1 0 Отговор
    педофилски Израел ! Направете сравнение с българските ромски гета където средната възраст е поне 12-13 години по висока от тази в педофилски Израел. В ционисткият коптор на извратеняци 29 години и 2 месеца е средната възраст а по някой актуализирани данни за 2025 година е 29 години и 1 месец...

    09:53 07.03.2026

  • 61 всеки

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Евразийски ценности":

    баща го прави за детето си и без камера .

    09:55 07.03.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Реалист

    0 0 Отговор
    Положението в Украйна е същото, като в САЩ.

    09:58 07.03.2026

  • 65 В Израел баце

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "От казармата":

    израелка като влезе първо в обучителен лагер а после в армията и излиза директно с по три деца (без да знае кои са им бащите) осиновени от държавата ... Разплодник на 200

    09:58 07.03.2026

  • 66 ВВП

    0 0 Отговор
    В САЩ е Мнооо гадно..Тромп ги вгади оше повече..

    10:01 07.03.2026

  • 67 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Браво за констатацията. Ние също сме страна на педофили и ЛГБТ прайдове и скоро ще станем американци.

    10:01 07.03.2026

  • 68 Софиянец

    1 0 Отговор
    Това винаги сме го знаели! Ама защо ги пращате и в България (ппдб-лите)?

    10:01 07.03.2026