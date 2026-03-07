Конгресменът Тим Тибо публикува доклад на ФБР за педофилията в Америка. Той показа уникалните IP адреси на американци, които изтеглят детска порнография.

"300 000 уникални изтегляния на месец. Това е проблем. Ние сме страна на педофили", каза Тибо. Виедото публикува Мария Захарова, говорител на руското министерство на външните работи в своя профил в Телеграм.

Той заяви, че САЩ имат най-голям брой педофили в света. Никоя друга страна на планетата няма дори 5000 изтегляния. В Америка има над 300 000. Показа картата на америка изпълнена с хиляди червени точки. "Всяка червена точка на нея е човек, който изтегля, споделя или разпространява изображения на изнасилване на деца", каза в представянето си Тибо.