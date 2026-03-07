Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо се възстановява в Испания

Кристиано Роналдо се възстановява в Испания

7 Март, 2026 09:24 557 1

  • кристиано роналдо-
  • ал насър-
  • рехабилитация-
  • испания-
  • иберийския полуостров -
  • травма -
  • ал файха

Португалецът е с травма в бедрото

Кристиано Роналдо се възстановява в Испания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Кристиано Роналдо, който в момента защитава цветовете на Ал Насър, преминава през интензивна рехабилитация в Испания. Причината за престоя му на Иберийския полуостров е травма в бедрото, получена по време на последния двубой на неговия отбор срещу Ал Файха, завършил с победа 3:1.

Легендарният нападател, който този сезон вече е отбелязал впечатляващите 21 гола в 22 срещи, бе принуден да напусне терена преждевременно след неприятния инцидент. Старши треньорът на Ал Насър, Жорже Жезус, разкри пред медиите, че медицинските прегледи са показали необходимост от по-продължителна почивка и специализирано лечение за португалската звезда.

"Кристиано се нуждае от време, за да се възстанови напълно. Затова решихме да го изпратим в Испания, където ще получи най-добрата възможна грижа. За съжаление, той няма да бъде на разположение за предстоящия мач срещу Ал Халееж," сподели Жезус.

Към момента от Ал Насър не са уточнили колко дълго ще продължи отсъствието на Роналдо от терена. Неясно остава и дали той ще успее да се възстанови навреме, за да се включи в приятелските срещи на националния отбор на Португалия срещу Мексико и САЩ, насрочени за 29 март и 1 април.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баба Гошка

    0 0 Отговор
    вЕрваме ви бре! Веднага щом засвириха сиррените, се Изсулии с частния си самолет и с домочадието си към европа. Бедрото - хахааа, нищо му няма, харчи си стотиците милиони на едно по-спокойно (за сега) място. Наглежда си инвестициите. Такива мити работи. Той да не е баллък да седи там, където може да го изпраскат раккетите и да го спомминат.

    09:56 07.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове