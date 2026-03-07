Кристиано Роналдо се възстановява в Испания

Кристиано Роналдо, който в момента защитава цветовете на Ал Насър, преминава през интензивна рехабилитация в Испания. Причината за престоя му на Иберийския полуостров е травма в бедрото, получена по време на последния двубой на неговия отбор срещу Ал Файха, завършил с победа 3:1.

Легендарният нападател, който този сезон вече е отбелязал впечатляващите 21 гола в 22 срещи, бе принуден да напусне терена преждевременно след неприятния инцидент. Старши треньорът на Ал Насър, Жорже Жезус, разкри пред медиите, че медицинските прегледи са показали необходимост от по-продължителна почивка и специализирано лечение за португалската звезда.

"Кристиано се нуждае от време, за да се възстанови напълно. Затова решихме да го изпратим в Испания, където ще получи най-добрата възможна грижа. За съжаление, той няма да бъде на разположение за предстоящия мач срещу Ал Халееж," сподели Жезус.

Към момента от Ал Насър не са уточнили колко дълго ще продължи отсъствието на Роналдо от терена. Неясно остава и дали той ще успее да се възстанови навреме, за да се включи в приятелските срещи на националния отбор на Португалия срещу Мексико и САЩ, насрочени за 29 март и 1 април.