Пезешкиан: Иран никога няма да се предаде

7 Март, 2026 09:56, обновена 7 Март, 2026 10:20 2 148 85

  • масуд пезешкиян-
  • президент-
  • иран-
  • сащ-
  • нападение-
  • предаване

Тръмп няма да преговаря

Пезешкиан: Иран никога няма да се предаде - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Президентът на Иран заяви, че страната му никога няма да се предаде, тъй като военните продължават да търгуват с Израел и насочват ответен огън към редица държави от Персийския залив.

Масуд Пезешкиан говори по-малко от ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че правителството му няма да преговаря с Техеран без неговата „безусловна капитулация“.

Но в телевизионно обръщение по държавната телевизия Пезешкиан каза: „Те ще отнесат мечтите си за нашата безусловна капитулация в гроба.“

След убийството на върховния лидер Али Хаменей преди седмица, тричленен съвет на ръководството държи властта, докато не бъде назначен наследник. Той включва Пезешкиан - относително умерен - както и твърдолинейния ръководител на съдебната система Голамхосеин Мохсени Еджей и висшия духовник Алиреза Арафи.


Оценка 4.4 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    36 17 Отговор
    Тръмп казва, че няма да праща сухопътни войски в Иран, но това е лъжа. Ще ги прати, защото такава е заповедта на евреите. След това Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    Коментиран от #5

    09:58 07.03.2026

  • 2 Никога не казвай

    26 10 Отговор
    НИКОГА!!!

    Коментиран от #54

    09:58 07.03.2026

  • 3 Кой та

    18 19 Отговор
    Пита бре

    09:59 07.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ще ги прати естествено...

    20 28 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Режимът на аятоласите си заминава.

    Коментиран от #77

    09:59 07.03.2026

  • 6 Пич

    36 17 Отговор
    Аа...... Тръмп още вторият ден го удари на молба за преговори, но след като Иран му каза да си гледа работата, започна да важничи все едно той е решил нещо!!!

    Коментиран от #64, #68

    09:59 07.03.2026

  • 7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    13 13 Отговор
    Някой да го е питал тоя.

    10:00 07.03.2026

  • 8 Ел Менчо

    11 21 Отговор
    Свършени сте.

    10:00 07.03.2026

  • 9 Да,бе

    28 8 Отговор
    Коварни са тия иранци и това е...Уж щяха да се предават,а сега ще трябва Тръмп да го направи.Много изгодна сделка,направо чудесна.

    10:01 07.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Убит

    21 7 Отговор
    Аз съм добър Американец

    10:01 07.03.2026

  • 12 Мунчо

    13 33 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.Нвма карти.

    Коментиран от #50

    10:02 07.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Сталин

    27 23 Отговор
    Слава на великите перси

    Коментиран от #82

    10:02 07.03.2026

  • 15 Голем смех

    11 15 Отговор
    И тоя ша иде при създателя си

    10:03 07.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Баба Гошка

    20 14 Отговор
    Достоен народ. Не кат нашите преддаттели. Може да са всякакви, но маггарето си в калта няма да оставят, а на никой няма да му стисска да тръгне на сухопътна операция срещу 100 милионна държава и 50 милиона МЪЖЕ, не мекокитковци, обезкоссмени и с маникюр и лак. Дистанционно могат само частично да ги отслабят, но последствията за всичките им съседи и за Европа, ще са много по-лоши.

    10:04 07.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ще се

    7 14 Отговор
    предаде барабар с теб, духовниците ви са на страната на Сатана Дявола, затова ще бъдете заличени !

    Коментиран от #60

    10:11 07.03.2026

  • 24 Пловдив

    22 11 Отговор
    Персия,никога, не се предавала,и,няма да се предаде.Предават се слабите(САЩ).Ционистите,се объркаха този път.

    Коментиран от #27, #32, #41, #73

    10:12 07.03.2026

  • 25 демократ

    7 11 Отговор
    Ква таз арменска фамилия

    10:16 07.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 АБЕ БАБАИТ БИБИ НЕЩО

    12 6 Отговор

    До коментар #26 от "Биби":

    ГО НЕМА НА ХОРИЗОНТА ОТ 3-4 ДЕНА. ХВАНАЛА ГО Е ЛИПСАТА,НИ ГОВОР НИ КАРТИНА.

    10:21 07.03.2026

  • 30 Полковник Килгор

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Биби":

    Обичам миризмата на препечено говеждо през целия ден!

    10:23 07.03.2026

  • 31 Иран !!!

    13 10 Отговор
    Ще забие последния пирон в ковчега на Запада !

    Бог е отредил Иран да подпише смъртния акт на Империята на Злото!

    След 6 седмици Запада заминава в историята!

    Коментиран от #37, #40

    10:23 07.03.2026

  • 32 Oня с коня

    6 14 Отговор

    До коментар #24 от "Пловдив":

    Персия никога не се е предавала?Винаги има "Първи път",а между другото никога не е воювала с Най-мощната държава на Света.

    Коментиран от #56

    10:23 07.03.2026

  • 33 Тра-ла-ла и глуповетини

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Бла-бла-празни приказки":

    И къде е великата македонска империя, щото Персия си е още там!

    10:24 07.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Агресията на Американският ционизъм

    10 5 Отговор
    Нови сателитни снимки, публикувани от Иран, показват резултатите от иранските удари с дронове и ракети по американската база в лагер Арифджан в Кувейт. Тези удари унищожиха шест радарни купола за сателитна комуникация, както и сгради и складове.

    10:25 07.03.2026

  • 36 Агресията на Американският ционизъм

    8 4 Отговор
    През последните няколко дни Иран започна активно да използва дронове Араш-2, заедно с дронове Шахед-136, за да атакува и унищожава американски бази в Кувейт.
    Дронът Араш-2 може да носи бойна глава от 150 кг и има обхват до 2500 км.

    Коментиран от #57

    10:26 07.03.2026

  • 37 К ПЕЙКИ с чалми

    8 5 Отговор

    До коментар #31 от "Иран !!!":

    Молим се на ялахъ сили да даде на козарите и блатните руз нацита че само това ни остава

    10:26 07.03.2026

  • 38 Краварите и юдените

    5 4 Отговор

    До коментар #34 от "Павел Пенев":

    пробваха да бутнат и кюрдите като съчки в огъня, но май тоя път не им се вързаха.

    10:26 07.03.2026

  • 39 Агресията на Американският ционизъм

    5 2 Отговор
    Американският военноморски флот изпраща трети самолетоносач USS George H.W. Bush в Персийския залив.

    Причината за изпращането на трети самолетоносач е, че няколко ирански източника съобщиха по-рано за дронове и ракети, уцелили USS Lincoln. Въпреки че Пентагонът отрича това, рискът от загуба или повреда на един от корабите е много висок. Третият самолетоносач е стратегическа застрахователна полица.

    10:27 07.03.2026

  • 40 Добре де

    5 2 Отговор

    До коментар #31 от "Иран !!!":

    А ти къде ще идеш ,та се радваш толкова ?

    Коментиран от #44

    10:27 07.03.2026

  • 41 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Пловдив":

    Добър ден деца на демокрацията Както доста пъти съм казвал да се нападне Иран е смъртоносно Бизнес за милиарди фалира за три дни Петрол от залива скоро няма да има Щатите затънаха и изход няма Тел Авив прилича на Газа

    10:27 07.03.2026

  • 42 Целия свят празнува на 5 ти март

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    Честито и на теб.

    10:27 07.03.2026

  • 43 Тити на Кака

    6 2 Отговор
    ...страната му никога няма да се предаде, тъй като военните продължават да търгуват с Израел...


    Съчетанието между Гугъл преводач и недоспала мисирка ражда мъдрост!
    Доказателството е по-горе.

    10:28 07.03.2026

  • 44 ру БЛАТА

    4 2 Отговор

    До коментар #40 от "Добре де":

    Недей го кара да мисли в перспектива че ще вземе да се травмира

    10:28 07.03.2026

  • 45 Агресията на Американският ционизъм

    7 3 Отговор
    Базите на САЩ са причината да ви вкарат насила във война
    Преди това наличието на американската военна база се смяташе за възпиращ фактор. Сега ситуацията изглежда е точно обратната.

    Веднага щом САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран на 28 февруари, американските съоръжения в региона моментално се превърнаха в приоритетни цели.
    В резултат на това базите, които трябваше да гарантират мир, се превърнаха в гаранция за конфликт и смърт на местното население.
    Само да напомня, че колониална България има 4 бр. американски бази!

    10:28 07.03.2026

  • 46 Агресията на Американският ционизъм

    6 2 Отговор
    САЩ отменят санкциите върху руски доставки на петрол, тъй като цените скочиха..))

    10:29 07.03.2026

  • 47 Персия-Иран

    5 3 Отговор
    Е една от най-древните империи на Света.

    Персия-Иран ше надживее всички изпитания!

    Коментиран от #70

    10:29 07.03.2026

  • 48 Анализатот

    4 5 Отговор
    След един месец като 80+ милиона почнат да гладуват друга песен ще запеят.
    Зеленски не се е предал само защото западните партньори го финансират. Иран няма кой да ги финансира. Псевдо-приятелите им Русия и Китай няма да си мръднат пръста за тях.

    Коментиран от #53

    10:29 07.03.2026

  • 49 Така Така

    5 2 Отговор
    Браво на Иран, жалко за продажните араби и индиици. Арабите затова загубиха и войната за 6 дена лигава и глезена работа за нищо не стават освен за роби на сащ и израел

    10:29 07.03.2026

  • 50 ганев

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мунчо":

    А ТИ..НЯМАШ....АКЪЛ

    10:29 07.03.2026

  • 51 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Ирански удар обхвана в пламъци голяма американска военна база Виктория, близо до иракската столица Багдад.

    10:30 07.03.2026

  • 52 Русофил

    9 5 Отговор
    До къде я докарахме: От "унищожихме базите на САЩ и Израел", до "никога няма да се предадем" и това на седмия ден от МВО - както го нарече Тръмп "Мащабна Военна Операция".

    Тръмп е предвидил 8 седмици бомбардировки. Хегсет каза "Още не сме започнали". До тук участват 2 самолетоносача, а Иран остана без флот, ракетни установки и аятолах. Напът са още самолетоносачи от 11 общо.

    САЩ още не са задействали В-52 въоръжени с МОАВ, които имат сила на малка тактическа ядрена бомба.

    Коментиран от #58

    10:31 07.03.2026

  • 53 ганев

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Анализатот":

    АБЕ НАУЧИ СЕ..ПЪРВО ДА ПИШЕШ

    10:31 07.03.2026

  • 54 Тити на Кака

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Никога не казвай":

    Правилото не важи в ситуация на война. На спортния терен. Във всяка ситуация на борба.
    Борбата не е време за философски съмнения, тя е като преглъщането, започнеш ли го - няма връщане назад.

    10:32 07.03.2026

  • 55 Емо

    3 5 Отговор
    Тел Авив е заприличал на Газа. Мухахахахахаха!

    10:32 07.03.2026

  • 56 Предавала се е всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Oня с коня":

    Един Александър...

    Коментиран от #72

    10:32 07.03.2026

  • 57 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬

    7 5 Отговор

    До коментар #36 от "Агресията на Американският ционизъм":

    Важното е че иран няма да има ЯО и света е благодарен (без обичайните хейтъри на световния ред

    Коментиран от #66

    10:33 07.03.2026

  • 58 ганев

    3 3 Отговор

    До коментар #52 от "Русофил":

    ЛИЧИ..СИ.. ЧЕ СИ....ОТ...ИНКУБАТОР

    10:33 07.03.2026

  • 59 Какво научих за една седмица?

    10 3 Отговор
    Руското ПВО е кръгла НУЛА пред F-35 и вече стария В-2 Spirit. Тотални разрушения в Иран, НУЛА загуба на стелт самолети и най-голямато постижение на Иран е три свалени F-15 от Кувейтско американско ПВО.

    Дори яз не смятах, че Иран е толкова зле.

    Коментиран от #63

    10:36 07.03.2026

  • 60 Така Така

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "ще се":

    Ти си на страната на дявола бе шейтан

    10:36 07.03.2026

  • 61 Копейки смо...

    4 1 Отговор
    ... тани, разгромихте ли САЩ, Израел и ЕС тази сутрин🤣, Покровск и Купянск ги забравихте, сега потапяте самолетоносачи🤣.... а можете ли да ми извъртите една..... Св.... К@

    Коментиран от #76

    10:38 07.03.2026

  • 62 Различни култури

    2 1 Отговор
    Някой гледал ли е дали е интересна иранската версия на ергена?

    10:38 07.03.2026

  • 63 Това са безспорни

    5 1 Отговор

    До коментар #59 от "Какво научих за една седмица?":

    Факти.

    Коментиран от #75

    10:38 07.03.2026

  • 64 Дзак

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Важничи само местният за сайта Провокатор!

    Коментиран от #74

    10:41 07.03.2026

  • 65 Удри копейката с лопатЕто!

    5 1 Отговор
    До като шава!

    10:43 07.03.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Иран моли ООН да спре войната.

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Иран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република, съобщи "Франс Прес". Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, "ако пожелае", и "има дълг" по отношение на това.

    10:44 07.03.2026

  • 69 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Войната в един момент ще зацикли.много е важно обаче какво ще решат иранците.искат ли те да живеят в страна с подобно управление или не?без инвазия или поне частична окупация на ядрените обекти сащ и израел няма да са сигурни че са спрели напълно ядрената програма на иран.

    10:45 07.03.2026

  • 70 Колко пъти да ви напиша???

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Персия-Иран":

    Желанието и надеждата фалират Маймунката и унищожават държави-маймунарници!Спор няма иран е велика нация !Те са същите хора като нас Индо-европейци ,но лудите са много по силни от тях и просто ще ги унищожат с кеф!колкото римската или египешската империя ,толкова и иран ще оцелее!Как не можете да проумеете ,че ако не се предадат ,чалмите ще бъде унищожен иран и МИЛИОНИ Маймунки в него.

    10:45 07.03.2026

  • 71 Русофил

    4 0 Отговор
    Сега разбирам думите на един бивш американски военен, че Байдън е можел да прекрати войната в Украйна за една седмица.

    Едно авиокрило и танкова дивизия са били достатъчни да изтласкат руснаците обратно извън Донбас и Крим.

    10:45 07.03.2026

  • 72 Сашко Македонеца

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Предавала се е всъщност":

    Бате Сашо накрая е умрел като пияно куче във Вавилон(нищо чудно и да са му помогнали).След него държавата му се разпада на 3 части с три династии(Птолемеите в Египет , Селевкидите в Месопотамия, Иран и Азия и още една династийка в Гърция и Македония) В последствие след известно но не много дълго време, партите правят възход и възстановяват Империята на мястото на държавата на Селевкидите.

    10:46 07.03.2026

  • 73 1992

    2 3 Отговор

    До коментар #24 от "Пловдив":

    юни 2025 при американската операция в Иран се предадоха на десетия ден

    10:46 07.03.2026

  • 74 Съжалявам

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "Дзак":

    Но продължавам нищо да не ти разбирам! Нито схващам за какво говориш!

    10:47 07.03.2026

  • 75 Друг безспорен факт

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "Това са безспорни":

    След войната на секс пазара освен много рускини, ще се предлагат и много иранки.

    10:48 07.03.2026

  • 76 Дони

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Копейки смо...":

    РАЯ МИЗЕРЯН --НЕ ТИ ЛИ КАЗА ВЕЧЕ ЧИИДЖИЯ

    10:48 07.03.2026

  • 77 България

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ще ги прати естествено...":

    Аятолах, след Аятолах при Великия Аллах.

    10:49 07.03.2026

  • 78 Ханко

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Данко Харсъзина":

    Данко Сюнетчийски :)

    10:51 07.03.2026

  • 79 Анонимен

    1 6 Отговор
    Kapitulation nieals(Капитулация никога).Така персийците остаха верни на страната си,като са готови да се сражават до последният човек.Сраженията ,които престоят ще са дълги,но за сметка на това продължителни.Виетнамската война ще ни стори детска играчка.Това са десетки милиони ,които ще се сражават за своето същесвуване.

    11:16 07.03.2026

  • 80 Безспорен факт

    6 1 Отговор
    Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет - Русия не е фактор 😉😂

    11:17 07.03.2026

  • 81 До едно време!

    7 1 Отговор
    Така говори всеки който си мисли, че е недосегаем... Ще ги счупят от бой.

    11:19 07.03.2026

  • 82 ....

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сталин":

    президента на Иран Пезешкиан не е иранец, а арменец

    11:19 07.03.2026

  • 83 Без

    0 1 Отговор
    съмнение медийно в САЩ ще оформят една тотална победа над "режима". Проблемът е, че Израел няма да са доволни и ще настояват за продължение безкрай. И това ще постави медийната победа на САЩ под въпрос.

    11:24 07.03.2026

  • 84 Ами

    0 1 Отговор
    CNN още днес могат да обявят капитулация на Иран. Никакъв проблем.

    11:26 07.03.2026

  • 85 Всеки

    0 1 Отговор
    път побеждават. Много са добри. Нинджи.

    11:27 07.03.2026

