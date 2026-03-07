Пезешкиан: Иран никога няма да се предаде

Президентът на Иран заяви, че страната му никога няма да се предаде, тъй като военните продължават да търгуват с Израел и насочват ответен огън към редица държави от Персийския залив.
Масуд Пезешкиан говори по-малко от ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че правителството му няма да преговаря с Техеран без неговата „безусловна капитулация“.
Но в телевизионно обръщение по държавната телевизия Пезешкиан каза: „Те ще отнесат мечтите си за нашата безусловна капитулация в гроба.“
След убийството на върховния лидер Али Хаменей преди седмица, тричленен съвет на ръководството държи властта, докато не бъде назначен наследник. Той включва Пезешкиан - относително умерен - както и твърдолинейния ръководител на съдебната система Голамхосеин Мохсени Еджей и висшия духовник Алиреза Арафи.
1 Българин
Коментиран от #5
09:58 07.03.2026
2 Никога не казвай
Коментиран от #54
09:58 07.03.2026
3 Кой та
09:59 07.03.2026
5 Ще ги прати естествено...
До коментар #1 от "Българин":Режимът на аятоласите си заминава.
Коментиран от #77
09:59 07.03.2026
6 Пич
Коментиран от #64, #68
09:59 07.03.2026
7 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
10:00 07.03.2026
8 Ел Менчо
10:00 07.03.2026
9 Да,бе
10:01 07.03.2026
11 Убит
10:01 07.03.2026
12 Мунчо
Коментиран от #50
10:02 07.03.2026
14 Сталин
Коментиран от #82
10:02 07.03.2026
15 Голем смех
10:03 07.03.2026
19 Баба Гошка
10:04 07.03.2026
23 ще се
Коментиран от #60
10:11 07.03.2026
24 Пловдив
Коментиран от #27, #32, #41, #73
10:12 07.03.2026
25 демократ
10:16 07.03.2026
29 АБЕ БАБАИТ БИБИ НЕЩО
До коментар #26 от "Биби":ГО НЕМА НА ХОРИЗОНТА ОТ 3-4 ДЕНА. ХВАНАЛА ГО Е ЛИПСАТА,НИ ГОВОР НИ КАРТИНА.
10:21 07.03.2026
30 Полковник Килгор
До коментар #26 от "Биби":Обичам миризмата на препечено говеждо през целия ден!
10:23 07.03.2026
31 Иран !!!
Бог е отредил Иран да подпише смъртния акт на Империята на Злото!
След 6 седмици Запада заминава в историята!
Коментиран от #37, #40
10:23 07.03.2026
32 Oня с коня
До коментар #24 от "Пловдив":Персия никога не се е предавала?Винаги има "Първи път",а между другото никога не е воювала с Най-мощната държава на Света.
Коментиран от #56
10:23 07.03.2026
33 Тра-ла-ла и глуповетини
До коментар #28 от "Бла-бла-празни приказки":И къде е великата македонска империя, щото Персия си е още там!
10:24 07.03.2026
35 Агресията на Американският ционизъм
10:25 07.03.2026
36 Агресията на Американският ционизъм
Дронът Араш-2 може да носи бойна глава от 150 кг и има обхват до 2500 км.
Коментиран от #57
10:26 07.03.2026
37 К ПЕЙКИ с чалми
До коментар #31 от "Иран !!!":Молим се на ялахъ сили да даде на козарите и блатните руз нацита че само това ни остава
10:26 07.03.2026
38 Краварите и юдените
До коментар #34 от "Павел Пенев":пробваха да бутнат и кюрдите като съчки в огъня, но май тоя път не им се вързаха.
10:26 07.03.2026
39 Агресията на Американският ционизъм
Причината за изпращането на трети самолетоносач е, че няколко ирански източника съобщиха по-рано за дронове и ракети, уцелили USS Lincoln. Въпреки че Пентагонът отрича това, рискът от загуба или повреда на един от корабите е много висок. Третият самолетоносач е стратегическа застрахователна полица.
10:27 07.03.2026
40 Добре де
До коментар #31 от "Иран !!!":А ти къде ще идеш ,та се радваш толкова ?
Коментиран от #44
10:27 07.03.2026
41 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #24 от "Пловдив":Добър ден деца на демокрацията Както доста пъти съм казвал да се нападне Иран е смъртоносно Бизнес за милиарди фалира за три дни Петрол от залива скоро няма да има Щатите затънаха и изход няма Тел Авив прилича на Газа
10:27 07.03.2026
42 Целия свят празнува на 5 ти март
До коментар #13 от "Сталин":Честито и на теб.
10:27 07.03.2026
43 Тити на Кака
Съчетанието между Гугъл преводач и недоспала мисирка ражда мъдрост!
Доказателството е по-горе.
10:28 07.03.2026
44 ру БЛАТА
До коментар #40 от "Добре де":Недей го кара да мисли в перспектива че ще вземе да се травмира
10:28 07.03.2026
45 Агресията на Американският ционизъм
Преди това наличието на американската военна база се смяташе за възпиращ фактор. Сега ситуацията изглежда е точно обратната.
Веднага щом САЩ започнаха масирани бомбардировки срещу Иран на 28 февруари, американските съоръжения в региона моментално се превърнаха в приоритетни цели.
В резултат на това базите, които трябваше да гарантират мир, се превърнаха в гаранция за конфликт и смърт на местното население.
Само да напомня, че колониална България има 4 бр. американски бази!
10:28 07.03.2026
46 Агресията на Американският ционизъм
10:29 07.03.2026
47 Персия-Иран
Персия-Иран ше надживее всички изпитания!
Коментиран от #70
10:29 07.03.2026
48 Анализатот
Зеленски не се е предал само защото западните партньори го финансират. Иран няма кой да ги финансира. Псевдо-приятелите им Русия и Китай няма да си мръднат пръста за тях.
Коментиран от #53
10:29 07.03.2026
49 Така Така
10:29 07.03.2026
50 ганев
До коментар #12 от "Мунчо":А ТИ..НЯМАШ....АКЪЛ
10:29 07.03.2026
51 Сатана Z
10:30 07.03.2026
52 Русофил
Тръмп е предвидил 8 седмици бомбардировки. Хегсет каза "Още не сме започнали". До тук участват 2 самолетоносача, а Иран остана без флот, ракетни установки и аятолах. Напът са още самолетоносачи от 11 общо.
САЩ още не са задействали В-52 въоръжени с МОАВ, които имат сила на малка тактическа ядрена бомба.
Коментиран от #58
10:31 07.03.2026
53 ганев
До коментар #48 от "Анализатот":АБЕ НАУЧИ СЕ..ПЪРВО ДА ПИШЕШ
10:31 07.03.2026
54 Тити на Кака
До коментар #2 от "Никога не казвай":Правилото не важи в ситуация на война. На спортния терен. Във всяка ситуация на борба.
Борбата не е време за философски съмнения, тя е като преглъщането, започнеш ли го - няма връщане назад.
10:32 07.03.2026
55 Емо
10:32 07.03.2026
56 Предавала се е всъщност
До коментар #32 от "Oня с коня":Един Александър...
Коментиран от #72
10:32 07.03.2026
57 статуята на свободата 🇺🇸🇪🇺🇧🇬
До коментар #36 от "Агресията на Американският ционизъм":Важното е че иран няма да има ЯО и света е благодарен (без обичайните хейтъри на световния ред
Коментиран от #66
10:33 07.03.2026
58 ганев
До коментар #52 от "Русофил":ЛИЧИ..СИ.. ЧЕ СИ....ОТ...ИНКУБАТОР
10:33 07.03.2026
59 Какво научих за една седмица?
Дори яз не смятах, че Иран е толкова зле.
Коментиран от #63
10:36 07.03.2026
60 Така Така
До коментар #23 от "ще се":Ти си на страната на дявола бе шейтан
10:36 07.03.2026
61 Копейки смо...
Коментиран от #76
10:38 07.03.2026
62 Различни култури
10:38 07.03.2026
63 Това са безспорни
До коментар #59 от "Какво научих за една седмица?":Факти.
Коментиран от #75
10:38 07.03.2026
64 Дзак
До коментар #6 от "Пич":Важничи само местният за сайта Провокатор!
Коментиран от #74
10:41 07.03.2026
65 Удри копейката с лопатЕто!
10:43 07.03.2026
68 Иран моли ООН да спре войната.
До коментар #6 от "Пич":Иран призова днес Съвета за сигурност на ООН да предприеме действия за спиране на войната на Съединените щати и Израел срещу Ислямската република, съобщи "Франс Прес". Говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи каза на пресконференция, че Съветът за сигурност може да го направи, "ако пожелае", и "има дълг" по отношение на това.
10:44 07.03.2026
69 стоян георгиев
10:45 07.03.2026
70 Колко пъти да ви напиша???
До коментар #47 от "Персия-Иран":Желанието и надеждата фалират Маймунката и унищожават държави-маймунарници!Спор няма иран е велика нация !Те са същите хора като нас Индо-европейци ,но лудите са много по силни от тях и просто ще ги унищожат с кеф!колкото римската или египешската империя ,толкова и иран ще оцелее!Как не можете да проумеете ,че ако не се предадат ,чалмите ще бъде унищожен иран и МИЛИОНИ Маймунки в него.
10:45 07.03.2026
71 Русофил
Едно авиокрило и танкова дивизия са били достатъчни да изтласкат руснаците обратно извън Донбас и Крим.
10:45 07.03.2026
72 Сашко Македонеца
До коментар #56 от "Предавала се е всъщност":Бате Сашо накрая е умрел като пияно куче във Вавилон(нищо чудно и да са му помогнали).След него държавата му се разпада на 3 части с три династии(Птолемеите в Египет , Селевкидите в Месопотамия, Иран и Азия и още една династийка в Гърция и Македония) В последствие след известно но не много дълго време, партите правят възход и възстановяват Империята на мястото на държавата на Селевкидите.
10:46 07.03.2026
73 1992
До коментар #24 от "Пловдив":юни 2025 при американската операция в Иран се предадоха на десетия ден
10:46 07.03.2026
74 Съжалявам
До коментар #64 от "Дзак":Но продължавам нищо да не ти разбирам! Нито схващам за какво говориш!
10:47 07.03.2026
75 Друг безспорен факт
До коментар #63 от "Това са безспорни":След войната на секс пазара освен много рускини, ще се предлагат и много иранки.
10:48 07.03.2026
76 Дони
До коментар #61 от "Копейки смо...":РАЯ МИЗЕРЯН --НЕ ТИ ЛИ КАЗА ВЕЧЕ ЧИИДЖИЯ
10:48 07.03.2026
77 България
До коментар #5 от "Ще ги прати естествено...":Аятолах, след Аятолах при Великия Аллах.
10:49 07.03.2026
78 Ханко
До коментар #17 от "Данко Харсъзина":Данко Сюнетчийски :)
10:51 07.03.2026
79 Анонимен
11:16 07.03.2026
80 Безспорен факт
11:17 07.03.2026
81 До едно време!
11:19 07.03.2026
82 ....
До коментар #14 от "Сталин":президента на Иран Пезешкиан не е иранец, а арменец
11:19 07.03.2026
83 Без
11:24 07.03.2026
84 Ами
11:26 07.03.2026
85 Всеки
11:27 07.03.2026