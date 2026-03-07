Пезешкиан: Иран никога няма да се предаде

Президентът на Иран заяви, че страната му никога няма да се предаде, тъй като военните продължават да търгуват с Израел и насочват ответен огън към редица държави от Персийския залив.

Масуд Пезешкиан говори по-малко от ден след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че правителството му няма да преговаря с Техеран без неговата „безусловна капитулация“.

Но в телевизионно обръщение по държавната телевизия Пезешкиан каза: „Те ще отнесат мечтите си за нашата безусловна капитулация в гроба.“

След убийството на върховния лидер Али Хаменей преди седмица, тричленен съвет на ръководството държи властта, докато не бъде назначен наследник. Той включва Пезешкиан - относително умерен - както и твърдолинейния ръководител на съдебната система Голамхосеин Мохсени Еджей и висшия духовник Алиреза Арафи.