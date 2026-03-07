Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Ще успее ли Черно море ще запише първи пролетен успех в гостуването на Септември София?

7 Март, 2026 11:17 332 0

  • септември софия -
  • черно море-
  • efbet лига-
  • първа лига-
  • футбол

Мачът е от 15:00 часа в столицата

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември София посреща Черно море в първия двубой от съботната програма на efbet Лига. Срещата, която започва в 15:00ч., ще се излъчва в ефира на Диема спорт. Главен съдия на мача е Геро Писков.

Септември записа две поредни победи срещу Монтана и ЦСКА преди да загуби от Ботев Пловдив като гост в последния кръг. Столичани са в опасната зона с 21 точки на 14-ото място.

Черно море от своя страна все още няма победа през пролетния полусезон, записвайки равенства със Спартак Варна, Локомотив Пловдив, Ботев Враца и Арда и загуба от Добруджа. От групата на Илиан Илев заради наказание отпадна Ертан Томбак. Сред избраниците на Илиан Илиев попадна Живко Атанасов, който пропусна домакинството на Арда заради болежки.

Първият мач между двата тима през сезона завърши при равенство 1:1. Бертран Фурие се разписа за столичани, а Живко Атанасов вкара за варненци.


