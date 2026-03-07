Плащаме по-скъпо за ток от средностатистическите европейци

Докато българските домакинства продължават да страдат от растящите сметки за ток и вода, във Великобритания бе обявено намаление на цените за домакинствата. От април битовите сметки за ток и газ ще се понижат с около 7%, което ще спести средно 150 паунда годишно на семействата. Това става възможно, след като правителството освободи енергийните компании от част от екологичните такси.
Средната месечна сметка за ток и газ на типично британско семейство с две деца в къща с три спални е около 137 паунда (156 евро), което е почти наполовина от разходите за тристаен апартамент в София с отопление на климатици, пише Нова телевизия.
Жителите на Острова споделят как се справят с разходите. "Следим тарифите за пикови и извънпикови часове. Пускаме съдомиялната, пералнята и прахосмукачката между 23 и 4 часа сутринта, за да намалим сметките“, обяснява млад мъж.
"Не включвам отоплението често – по един час сутрин и по един час вечер. Апартаментът ми е с южно изложение и слънцето дава малко топлина. Така се справям с високите сметки“, казва пенсионерка.
Експерти посочват, че разликата се дължи не само на по-ниските такси, но и на конкуренцията между доставчиците, както и на внимателното управление на потреблението от домакинствата. Докато британците успяват да контролират сметките чрез такива мерки, българските потребители продължават да плащат значително повече за същото количество енергия.
