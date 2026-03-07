Новини
Плащаме по-скъпо за ток от средностатистическите европейци

7 Март, 2026 11:11 467 11

Разликата се дължи не само на по-ниските такси, но и на конкуренцията между доставчиците

Плащаме по-скъпо за ток от средностатистическите европейци - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Докато българските домакинства продължават да страдат от растящите сметки за ток и вода, във Великобритания бе обявено намаление на цените за домакинствата. От април битовите сметки за ток и газ ще се понижат с около 7%, което ще спести средно 150 паунда годишно на семействата. Това става възможно, след като правителството освободи енергийните компании от част от екологичните такси.

Средната месечна сметка за ток и газ на типично британско семейство с две деца в къща с три спални е около 137 паунда (156 евро), което е почти наполовина от разходите за тристаен апартамент в София с отопление на климатици, пише Нова телевизия.

Жителите на Острова споделят как се справят с разходите. "Следим тарифите за пикови и извънпикови часове. Пускаме съдомиялната, пералнята и прахосмукачката между 23 и 4 часа сутринта, за да намалим сметките“, обяснява млад мъж.

"Не включвам отоплението често – по един час сутрин и по един час вечер. Апартаментът ми е с южно изложение и слънцето дава малко топлина. Така се справям с високите сметки“, казва пенсионерка.

Експерти посочват, че разликата се дължи не само на по-ниските такси, но и на конкуренцията между доставчиците, както и на внимателното управление на потреблението от домакинствата. Докато британците успяват да контролират сметките чрез такива мерки, българските потребители продължават да плащат значително повече за същото количество енергия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    Ха ха ха, дреме ни, ние не сме Европейци!

    11:13 07.03.2026

  • 2 мда

    8 0 Отговор
    Само цените са европейски. Заплатите - не.

    11:14 07.03.2026

  • 3 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Това не е вярно. Във Британия само такса електромер е 35 паунда месечно. Консумирсна енергия, пренос, превоз, разпределение отделно.

    11:15 07.03.2026

  • 4 Мурка

    2 0 Отговор
    НЕЩО НЕ РАЗБРАХ СРЕДНО СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ЧЕ НИЕ СМЕ В КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    11:16 07.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Това е вярно точно толкова, колкото беше вярно, че ще сменят ръководството на АЕЦ Козлодуй.

    11:18 07.03.2026

  • 6 Урсула

    6 0 Отговор
    България е кошчето за отпадъци и стоки с изтекъл срок.

    11:18 07.03.2026

  • 7 И по скъп ще става

    2 1 Отговор
    Българина е накатал 60 млн евро под дюшека хиените знаят това и ще му вземат паричките чрез сметки глоби ДДС акцизи и т.н

    11:19 07.03.2026

  • 8 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор
    Електроенергията във Великобритания е много по скъпа отколкото в България. Всеки може да го провери сам. Нали има Интернет.

    11:20 07.03.2026

  • 9 Не било вярно ,а

    0 2 Отговор
    Време е българина да разбере защо българоруската мафия не иска в ЕС.Как лъсна грабежа и краденето на бандитите олигарси.

    11:22 07.03.2026

  • 10 Престъпниците от ГЕРБ

    0 1 Отговор
    И в скъпата Швейцария тока е по евтин от България.
    Енергийна мафия има тука.

    11:26 07.03.2026

  • 11 Цако Даков

    1 0 Отговор
    За да е коректно сравнението, дайте данни за консумираната енергия ( kWh) в домакинствата. Тогава мога да се ориентирам дали харча повече от един британец, или по-малко. А ако има данни и за още някоя страна, още по-добре.

    11:27 07.03.2026