Мартин Табаков: Вашингтон може да остави режима в Иран при промяна в поведението му

Мартин Табаков: Вашингтон може да остави режима в Иран при промяна в поведението му

7 Март, 2026 11:54, обновена 7 Март, 2026 11:01 454 10

Военният резултат вече е видим, но политическият – не, заяви международния анализатор

Снимка: bTV
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да има никаква сделка с Иран, освен при „безусловна капитулация“.

Според международния анализатор Мартин Табаков това показва колко амбициозни са целите на Вашингтон в настоящия конфликт.

„Това на първо място ни подсказва колко амбициозен е в своите цели американският президент. Ние помним, че когато започна този конфликт, той постави като основна своя цел смяна на режим“, посочва Табаков.

По думите му още в първите дни на войната американските цели са претърпели известна промяна. Първоначалната идея за директна смяна на режима постепенно е била преформулирана в по-конкретни военни задачи – унищожаване на ракетната и ядрената програма на Техеран, както и отслабване на военноморския му потенциал.

Въпреки това поставянето на цел като безусловна капитулация изглежда твърде амбициозно.

„Вече шести ден от военните действия режимът в Техеран не подсказва с поведението си, че е склонен да приеме такъв тип риторика – даже тъкмо напротив. Всичко, което виждаме на този етап, е в посока на допълнително втвърдяване на режима“, казва Табаков.

Той обаче уточнява, че има индикации, че Иран все пак търси контакт със САЩ.

„Има индикации, че Техеран желае да води преговори с американската страна и че се е опитал да установи контакт с тях – нещо, на което не е било отговорено. Но това, че Иран иска да води преговори, не означава, че ще ги води, съгласявайки се на безусловна капитулация.“

Според Табаков е възможно Вашингтон да приеме резултат, който не включва падане на режима, а промяна в поведението му.

„Това, което е важно за американците и което те могат да приемат като успешен резултат, е по-скоро промяна на поведението на този режим“, обяснява той.

Анализаторът прави паралел със ситуацията във Венецуела, където международният натиск беше насочен към смяна на лидерството, но не и на цялата система.

„Това ни отвежда към сценарий, който вече познаваме от Венецуела – където де факто режимът беше съхранен, а беше сменен само човекът, който да го лидира. Въпросът е, че Иран не е Венецуела и е много по-трудно да се осъществи такъв тип политическо инженерство.“

По думите на Табаков съществува съществена разлика между стратегиите на Вашингтон и Тел Авив.

„Амбициите на Тел Авив са много по-сериозни – в посока на това, че те са готови да водят тази война колкото трябва по-дълго във времето.“

Според него САЩ са по-прагматично ориентирани и биха прекратили военните действия при промяна в поведението на иранския режим.

„За Доналд Тръмп едни такива преговори, ако завършат с промяна на поведението на режима, биха били достатъчни той да преустанови бойните действия.“

За Израел обаче целта е по-радикална.

„Това не е задължително вярно за Израел, който се амбицира не просто да бъде унищожена ракетната и ядрената програма на режима, но и самият режим – като абсолютна гаранция, че политиката на тази държава ще бъде различна.“

Според информация от Белия дом активната фаза на военните действия може да продължи между четири и шест седмици.

„Това ни подсказва в какъв период от време САЩ ще имат най-малкото военната готовност да водят този конфликт, защото става дума и за логистични съображения и за наличието на боеприпаси.“

Табаков подчертава, че военният резултат вече е видим, но политическият – не.

„Военният успех на Израел и на САЩ вече е факт. Въпросът е, че политически още не е налице. Ако има проблем с тази кампания, той е в това, че технологичното преимущество на Тел Авив и Вашингтон на този етап не се претворява в политически успех.“

Според анализатора Иран се опитва да компенсира военните си загуби чрез разширяване на конфликта и икономически натиск.

„Целта е внасяне на допълнителен хаос и разширяване на конфликта, превръщането му в регионален.“

Той посочва, че Техеран плаща висока цена в човешки и материални ресурси и се стреми да накара и противниците си да понесат подобни щети.

„Иран чудесно знае, че плаща изключително висока материална и човешка цена. Единственото, което му остава, е да накара своите противници също да започнат да плащат такава цена.“

Затварянето на Ормузкия проток вече създава сериозни проблеми в енергийните доставки.

„Самият факт, че Ормузкият проток е на практика затворен, създава изключително големи проблеми в дистрибуцията на петрол и природен газ, засега най-вече за Азия.“

Табаков отбелязва, че Китай – основният купувач на ирански петрол – оказва дипломатически натиск върху Техеран.

„Индикациите са, че Пекин оказва силен дипломатически натиск властите в Техеран да допускат танкерите с ирански петрол, предназначени за Азия, да преминават.“

В същото време Русия има двойнствена позиция.

„Самият факт, че се вдигат цените на петрола, автоматично е в полза на режима на Путин.“

Според Табаков страните от региона едва ли ще окажат сериозен натиск върху Вашингтон.

„Честно казано, не мисля, че този сценарий е много реалистичен.“ Той подчертава, че държави като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства нямат желание да участват активно във войната.

„Нито Абу Даби, нито Рияд имат особено желание да влизат в този конфликт в активната му фаза.“ Причината е, че малко преди началото на конфликта те са нормализирали отношенията си с Техеран.

„Те бяха нормализирали отношенията си с Техеран – нещо, което сега, за съжаление, е замразено заради случващото се.“

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇮🇷🇮🇷🇮🇷ИРАН Е СИЛА🇮🇷🇮🇷🇮🇷

    7 0 Отговор
    Шекелджиите от НПО-тата нещо обърнаха "наратива".

    11:05 07.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    4 0 Отговор
    Ама че срамно усуква горкият слуга!!! Сигурно не е тъп, но е мишка!!!

    11:06 07.03.2026

  • 4 Сила

    1 5 Отговор
    Поведението вече се промени ....Висши ирански командири и офицери от гвардията се обличат забулени с женски дрехи когато излизат по улиците за да не ги убият !!! Колко иронично , хората които убиваха жените по улиците заради откритите им лица , сега ходят забулени за да не бъдат ликвидирани ....ха ха ха !!!

    11:09 07.03.2026

  • 5 Любознателен

    2 0 Отговор
    Вашингтон май разбра, че нищо не може да направи на режима на Иран, независимо от поведението му.

    11:12 07.03.2026

  • 6 Ццц

    1 1 Отговор
    Войната с тероризма започна след като дойдоха 3 (-1 по път) самолетоносача терористи за мирни преговори. Така, че въпросът е не какво да правим с аятоласите, а с щатския режим, защото президентите уж различни, партиите различни, а промяна в поведението няма. Много е забавно и друго. Понеже имаме всичко на всичко 10-на експерти за ковид, геополитика, избори и др. как така до миналата седмица експертстваха за агресора Путин, който иска да инсталира марионетка в Украйна, а сега са ок за смяна на режима? В психиатрията си има диагноза за това раздвоение.

    11:12 07.03.2026

  • 7 Софийски

    1 0 Отговор
    Прекрасен анализатор но в случая кардинално бърка. Късогледство и повърхностно мислене. Гледайте глобално картината, не така на дребно. Единственото лошо е за България за съжаление, разменна монета се оказваме пак.

    11:13 07.03.2026

  • 8 Сандо

    1 0 Отговор
    Нещо май почнаха глашатаите на Световния Терорист да замазват цапалото?

    11:13 07.03.2026

  • 9 Бандата на рижавия

    0 0 Отговор
    върти и суче, само и само да отърве въжето и епщайн.
    Преди Индия им беше виновна, че купува евтин руски петрол, а сега понеже им стана тясно с цените на петрола, разрешавали да купува.
    И с дявола ортак ще станат ако трябва, само и само да прескочат трапа.
    Такива разбират само от шут в зъбите.

    11:31 07.03.2026

  • 10 Ами

    0 0 Отговор
    Престанете да пишете глупости и четете новини.
    След като арабите потрошиха телефона на Путин, Путин е разговарял с Иран.
    В резултат на което Иран е договорил с Путин, че в замяна на дипломатическа помощ от страна на Русия, Иран е готов да спре с ударите по страни които не участват в конфликта. Освен това е говорено за частично отваряне на Ормузкия проток.

    11:32 07.03.2026

