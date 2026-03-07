Атакуваните стратегически цели в събота в района на Близкия изток

Бахрейн: В Бахрейн прозвучаха сирени, но нямаше съобщения за удари. Бахрейнските военни съобщиха в събота, че от началото на иранските атаки срещу кралството 86 ракети и 148 дрона са били прехванати и унищожени.
Саудитска Арабия: Министерството на отбраната на Саудитска Арабия публикува на X, че 16 дрона, насочени към едно от най-големите петролни полета в Близкия изток, Shaybah, са били прихванати в ранните часове на събота.Министерството на отбраната не уточнява произхода на атаката с дрон.
Находището Shaybah се намира в отдалечената пустиня Empty Quarter и произвежда един милион барела суров петрол на ден, според държавната петролна компания на Саудитска Арабия Aramco.
През 2019 г. находището, заедно с други петролни съоръжения в страната, беше обект на мащабни атаки с дронове от йеменските бунтовници хути.
1 За Иран
13:15 07.03.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Бази от които се стреля, излитат самолети или се извършва целеуказване❗
Добре е да уточнявате, като пишете ❗
По училища стрелят във Иран ‼️
13:16 07.03.2026
4 ГЕВГИРА КАК Е
13:21 07.03.2026
6 Джон
13:23 07.03.2026
7 Питам:
13:24 07.03.2026
8 очевидец
- Не само вярват, но са платили 32 тона злато за това, Джон!
- Гениално, сър! А толкова ли са невежи да не знаят, че империите завладяват, а не освобождават?
- 45 години комунизъм, Джон! ...
13:25 07.03.2026
10 Паника в исраил
13:26 07.03.2026
13 Мда, седмицата завърши,
WTI (Light Crude Oil) - 90.90
Понеделник чакаме новите цени, предвид това че Иран продължава бомбардировки на Петролни Инсталации in the Arab Gulf.
И последно но не на последно място,
Българино зареди ли колата до горе?
😑🇧🇬
Споко паника нема, Правителството взема мерки.😁🇧🇬
13:27 07.03.2026
15 Дзак
13:31 07.03.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #8 от "очевидец":.....
- А ние Асвабадихме ли ги , Джон?
- Не , сър, ние им дадохме банани и те сами дойдоха да преплуват Атлантика, за да ни целуват по чатала, сър!
13:33 07.03.2026
17 аааа
До коментар #7 от "Питам:":Биби май е заедно с Кадиров някъде, че отдавна не са се мяркали и двамата. Изчезнаха от обращение като петолевките.
13:34 07.03.2026
19 Боруна Лом
До коментар #13 от "Мда, седмицата завърши,":Споко паника нема, Правителството взема мерки.😁🇧🇬....ВЗИМА МЕРКИ...2х1х1 м..... КЪДЕ Е ДОМАТА И ТЕМЕНУЖКА ТАБУРЕТКАТА?КЪДЕ СА?
13:36 07.03.2026
21 Кадиров
До коментар #17 от "аааа":вчера дава интервю от освободения Донбас.
А Биби се скри в бункера. Търси си ушите
13:36 07.03.2026
23 Унижението
13:47 07.03.2026
26 Не си у ред,
До коментар #25 от "стоян георгиев":но това е нормалното състояни на всеки болен тролещ шекелджия тук.
14:10 07.03.2026