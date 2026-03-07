Атакуваните стратегически цели в събота в района на Близкия изток

Бахрейн: В Бахрейн прозвучаха сирени, но нямаше съобщения за удари. Бахрейнските военни съобщиха в събота, че от началото на иранските атаки срещу кралството 86 ракети и 148 дрона са били прехванати и унищожени.

Саудитска Арабия: Министерството на отбраната на Саудитска Арабия публикува на X, че 16 дрона, насочени към едно от най-големите петролни полета в Близкия изток, Shaybah, са били прихванати в ранните часове на събота.Министерството на отбраната не уточнява произхода на атаката с дрон.

Находището Shaybah се намира в отдалечената пустиня Empty Quarter и произвежда един милион барела суров петрол на ден, според държавната петролна компания на Саудитска Арабия Aramco.

През 2019 г. находището, заедно с други петролни съоръжения в страната, беше обект на мащабни атаки с дронове от йеменските бунтовници хути.