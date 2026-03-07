Канада обсъжда военна помощ за Близкия изток

Канадските власти водят преговори със своите съюзници в Близкия изток за предоставяне на военна помощ, но все още не са получили конкретни искания.
„Все още не сме получили никакви искания от съюзници в Близкия изток“, каза канадският премиер Марк Карни пред репортери цитира го The Globe and Mail. Премиерът добави, че той и министърът на външните работи Анита Ананд в момента „водят разговори с лидерите на страните от Персийския залив“ по този въпрос. Карни подчерта, че всяко решение за военна помощ ще бъде взето от канадското правителство, а не от канадските военни.
В петък беше съобщено, че началникът на Генералния щаб на отбраната на Канада Джени Каринян е обсъдила с военни представители на европейски страни варианти за предоставяне на военна помощ на страните от Персийския залив, засегнати от конфликта с Иран. Карни също така заяви преди това, че Канада не възнамерява да участва в бойни операции, но не изключи възможността това да е възможно, ако бъде поискано от съюзниците.
