Канада обсъжда военна помощ за Близкия изток

Канада обсъжда военна помощ за Близкия изток

7 Март, 2026 11:51 879 23

Решението ще бъде взето от правителството, а не от военните, уточни премиерът на страната

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Канадските власти водят преговори със своите съюзници в Близкия изток за предоставяне на военна помощ, но все още не са получили конкретни искания.

„Все още не сме получили никакви искания от съюзници в Близкия изток“, каза канадският премиер Марк Карни пред репортери цитира го The Globe and Mail. Премиерът добави, че той и министърът на външните работи Анита Ананд в момента „водят разговори с лидерите на страните от Персийския залив“ по този въпрос. Карни подчерта, че всяко решение за военна помощ ще бъде взето от канадското правителство, а не от канадските военни.

В петък беше съобщено, че началникът на Генералния щаб на отбраната на Канада Джени Каринян е обсъдила с военни представители на европейски страни варианти за предоставяне на военна помощ на страните от Персийския залив, засегнати от конфликта с Иран. Карни също така заяви преди това, че Канада не възнамерява да участва в бойни операции, но не изключи възможността това да е възможно, ако бъде поискано от съюзниците.


  • 1 Дзак

    8 2 Отговор
    Всички се натискат да помагат на Емиратите.

    11:55 07.03.2026

  • 2 Да,бе

    10 4 Отговор
    Да решават, докато не са станали американски щат с Гренландия и Мексико,щото после само ще изпълняват....

    11:57 07.03.2026

  • 3 Американците

    8 2 Отговор
    Си признават,че да с ти рана на педофили.юаските паднаха

    11:57 07.03.2026

  • 4 Подмазването

    11 2 Отговор
    е очевидно.

    11:59 07.03.2026

  • 5 На чия страна е

    14 2 Отговор
    Канада? Не искам да вярвам, че е на страната на САЩ, та нали Тръмп искаше да я колонизира преди няколко месеца... Щура политика, жалка, смешна и опасна...

    Коментиран от #23

    12:00 07.03.2026

  • 8 Евреин от Израел

    10 2 Отговор
    Всички педофили от кръга на Епщайн тръгнаха да помагат на образуванието Изрсел.

    12:06 07.03.2026

  • 9 Джуиш Ийгъл

    2 1 Отговор
    Ние сме Света управляваме всичко и всички.

    12:10 07.03.2026

  • 11 Така Така

    7 2 Отговор
    Няма как глутницата да не се събере цял свят добре познава злодеите които трябва да изчезнат. сащ израил англия, ес, канада, австралия, южна корея, япония, израел

    12:13 07.03.2026

  • 12 Русия ще престане да съществува до 10 го

    4 6 Отговор
    Русия ще престане да съществува до 10 години. После ще се събере в държава и съюз без централна власт заедно с Китай за да бъдат безкласово общество. Ванга предсказва безкласово общество в цял свят след 2070 година. Но вероятно само тез които откажат криптото 666 - за пазарните блага.

    Коментиран от #20

    12:13 07.03.2026

  • 14 Още деца

    5 1 Отговор
    Ли ще избирате сатанисти озвратени

    12:20 07.03.2026

  • 15 хмм

    7 0 Отговор
    Значи държавите от Персийския залив не искат помощ, въпреки че са нападнати от Иран, обаче САЩ и Израел искат помощ от Великобритания и Франция, а уж побеждават. Това е някакво криво огледало, в което нищо не е както трябва.

    12:23 07.03.2026

  • 17 Канадски вожд

    0 0 Отговор
    „Все още не сме получили никакви искания от съюзници в Близкия изток“. Ха сега де! Ние им даваме оръжие и възможност за война, а те не щат. Аз ли съм кух или те, не знам кво да си мисля......

    12:36 07.03.2026

  • 18 не знам

    1 0 Отговор
    ама четох едно отворено писмо от дубайски милиардер до Тръмп, в което го пита кой му е дал правомощия да започва тази война. Значи арабите се ориентират правилно и не обвинят Иран, а Израел и САЩ, което е основателна причина да не искат помощта на пионките им.

    12:42 07.03.2026

  • 19 Ташаков

    1 0 Отговор
    Китай превзе Матушка и наште копеи ще сменят пак религията

    12:52 07.03.2026

  • 20 На теб

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Русия ще престане да съществува до 10 го":

    мозъкът ти е престанал да съществува отдвна.

    12:54 07.03.2026

  • 21 Безспорен факт

    0 0 Отговор
    Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет - Русия не е фактор 😉😂

    12:58 07.03.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Абе какво е имало на флага на Канада, че се е наложило да го крият със смокиново ли кленово ли листо🤔❗

    13:00 07.03.2026

  • 23 Екстра крийми

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "На чия страна е":

    Той Карни нема ни гръбнак, ни топки.
    Ще закопае Канада още повече.

    13:01 07.03.2026

