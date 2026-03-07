Politico: САЩ и Украйна обсъдиха помощ в борбата срещу иранските дронове

Представители на Пентагона посетиха Украйна миналата седмица, за да обсъдят възможната помощ на Киев в противодействието на ответните удари на Иран с дронове в Близкия изток, съобщава вестник Politico, позовавайки се на свои източници.
Вестникът оценява, че използваните в Иран "евтини и лесни за производство дронове е разкрило уязвимостта на САЩ и техните съюзници в региона". Това принуждава американската администрация да търси сделка с Украйна, при която Киев ще прехвърли технологии на Вашингтон за противодействие на БПЛА, което според изданието дава на Киев „малко краткосрочно предимство“ над САЩ.
Американският генерал Мат Рос, заедно с представители на ръководеното от него междуведомствено звено, отговарящо за разработването и осигуряването на способности за борба с БЛА, „беше в Украйна миналата седмица, за да продължи разработването на план“ за трансфер на технологии за борба с дронове в Украйна. Сделката все още не е сключена, подчертава вестникът.
На 5 март президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за аг. Reuters, отговаряйки на въпрос за Украйна, че е готов да приеме помощ от всяка страна във военна операция срещу Иран. Според Reuters Володимир Зеленски по-рано каза, че Украйна е получила конкретно искане от САЩ за помощ при отблъскването на ответни удари на Иран с помощта на дронове.
