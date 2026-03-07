Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Politico: САЩ и Украйна обсъдиха помощ в борбата срещу иранските дронове

Politico: САЩ и Украйна обсъдиха помощ в борбата срещу иранските дронове

7 Март, 2026 14:21 468 28

  • иран-
  • украйна-
  • сащ-
  • дронове-
  • качество-
  • производство

Използването на евтини дронове прави уязвими Вашингтон и съюзниците му

Politico: САЩ и Украйна обсъдиха помощ в борбата срещу иранските дронове - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Представители на Пентагона посетиха Украйна миналата седмица, за да обсъдят възможната помощ на Киев в противодействието на ответните удари на Иран с дронове в Близкия изток, съобщава вестник Politico, позовавайки се на свои източници.

Вестникът оценява, че използваните в Иран "евтини и лесни за производство дронове е разкрило уязвимостта на САЩ и техните съюзници в региона". Това принуждава американската администрация да търси сделка с Украйна, при която Киев ще прехвърли технологии на Вашингтон за противодействие на БПЛА, което според изданието дава на Киев „малко краткосрочно предимство“ над САЩ.

Американският генерал Мат Рос, заедно с представители на ръководеното от него междуведомствено звено, отговарящо за разработването и осигуряването на способности за борба с БЛА, „беше в Украйна миналата седмица, за да продължи разработването на план“ за трансфер на технологии за борба с дронове в Украйна. Сделката все още не е сключена, подчертава вестникът.

На 5 март президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за аг. Reuters, отговаряйки на въпрос за Украйна, че е готов да приеме помощ от всяка страна във военна операция срещу Иран. Според Reuters Володимир Зеленски по-рано каза, че Украйна е получила конкретно искане от САЩ за помощ при отблъскването на ответни удари на Иран с помощта на дронове.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Курти":

    Натаняско не е ЖУЖЕ ❗А къде ......🤔

    Коментиран от #10

    14:27 07.03.2026

  • 4 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Украйна прави само рамките на дроновете с три де принтери от Китай.Останалите части идват от САЩ.

    14:27 07.03.2026

  • 5 Стадо камили

    12 0 Отговор
    Умряло от смях като чули тази велика новина

    14:27 07.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Белоноско

    9 0 Отговор
    Нямам карти, искам бело!

    Коментиран от #15

    14:29 07.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Русофил

    1 8 Отговор

    До коментар #3 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Тъй мой герой Серьога

    14:30 07.03.2026

  • 11 хаха

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Сигурно сигурно ... самата разработка е съвместна с УК.

    ...пък били внасяли частите от сащ... ХАХАХА
    Леле че си кухоглава Тиква Новоначалска байганьовска.

    14:30 07.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ташаков

    1 5 Отговор
    Коги Бащицата спре да взима помощ от Китай тогава ще спре войната

    14:31 07.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ми то

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Белоноско":

    непрано бельо, МА. Смарангясало.

    Коментиран от #18

    14:31 07.03.2026

  • 16 хаха

    1 5 Отговор
    Украинците да посетят една по една държавите в региона и няма да могат да занесат пачките с които ги замярат в Украйна.

    А недораслият кухоглав кремълски джуджак продължава да си окендзва гащите в бункера.

    Коментиран от #28

    14:32 07.03.2026

  • 17 В унгарските медии написаха, че

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Последния Софиянец":

    това е% подкуп за Урсула и Сие от Зеления потник

    Коментиран от #25, #27

    14:32 07.03.2026

  • 18 Бело

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Ми то":

    Бело на прах

    14:33 07.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Украйна трябва

    1 2 Отговор
    да влезе в ЕС, за да участва в бъдещите въоръжени сили на ЕС. И Турция също. Това са двете най-силни армии след тази на САЩ.

    14:35 07.03.2026

  • 23 Русофил

    2 2 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване, пазете сили за още 5.Венсеремус

    14:35 07.03.2026

  • 24 Васил

    1 1 Отговор
    Украйна е многооооооооооооо напред с борбата с дронове може би е водеща в този сектор.

    14:36 07.03.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Не е добре

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Русия":

    да се именуваш Русия, защото е неприлично. И малки деца четат.

    14:36 07.03.2026

  • 27 хаха

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "В унгарските медии написаха, че":

    Ама много сте ги разбирали нещата в онова Блато бе пропаднали хомоПДФили от Петрохан такива.

    ХАХАХА

    14:37 07.03.2026

  • 28 КАК Е ПРОШЛЯК

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "хаха":

    ОТ УТРЕ ПО ЛЕВЧЕ ЗА ЛИТЪР ГОРИВО
    ДАНЪК ОТ СЪДРАНИЯ ТИ УКРОФИЛИ....СКИ Г.....АЗ ЗА ПОБЕДАТА НА РУСИЯ
    АЙДЕ И ОТ УМНИЦИТЕ В УКРАЙНА СЪЩО

    14:38 07.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания