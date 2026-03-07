Пезешкиан: Ще спрем атаките срещу съседите от Персийския залив

Иранският президент Масуд Пезешкиан се извини на арабските страни от Персийския залив в обръщение в събота сутринта, заявявайки, че Техеран ще спре да нанася удари по съседите си, освен ако атаките срещу Иран не идват от тези страни.

„Лично се извинявам на съседните страни, които бяха нападнати от Иран“, каза той в предаване по държавната телевизия. „Нямаме намерение да атакуваме съседни страни. Както многократно съм казвал, те са наши братя.“

Той добави, че тричленният съвет за ръководство, временно управляващ Иран, е „казал на въоръжените сили, че отсега нататък не трябва да има атаки срещу съседни страни или да се удря с ракети, освен ако те не искат да ни атакуват от тези страни.“

„Мисля, че трябва да решим това с дипломация, а не с борба и проблеми със съседните страни“, добави той.

Той призова страните от Персийския залив да не се превръщат в „играчка в ръцете на империализма“, предупреждавайки ги да не атакуват иранска територия.

Не е ясно дали съобщението на президента влиза в сила незабавно. След обръщението, прихващанията продължиха над Обединените арабски емирства, а в Бахрейн се задействаха сирени.

Това се случва след седмица на почти постоянни ирански бомбардировки на съседите от Персийския залив, затваряйки въздушното пространство на региона и предизвиквайки прилив на пътници, опитващи се да напуснат Близкия изток.

В събота сутринта нивото на заплаха за сигурността беше повишено от катарските власти. „Всички са длъжни да останат на закрито, да се въздържат от излизане и да стоят далеч от прозорци и открити зони, за да се гарантира обществената безопасност", уточниха от ведомството.

По-късно Министерството на отбраната на Катар заяви, че е била прихваната атака с балистична ракета от Иран.

„Заплахата за сигурността е елиминирана и ситуацията се е нормализирала“, заявиха властите в последващо съобщение.

Приблизително по същото време с предупрежденията иранските държавни медии съобщиха, че е била извършена комбинирана атака с ракети и дронове срещу Катар и Бахрейн.