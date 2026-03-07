Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Пезешкиан: Ще спрем атаките срещу съседите от Персийския залив

Пезешкиан: Ще спрем атаките срещу съседите от Персийския залив

7 Март, 2026 11:26 576 11

  • масуд пезешкиян-
  • иран-
  • атаки-
  • спиране-
  • съседи-
  • персийски залив

Условието е да не идват атаки от тези страни

Пезешкиан: Ще спрем атаките срещу съседите от Персийския залив - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Иранският президент Масуд Пезешкиан се извини на арабските страни от Персийския залив в обръщение в събота сутринта, заявявайки, че Техеран ще спре да нанася удари по съседите си, освен ако атаките срещу Иран не идват от тези страни.

„Лично се извинявам на съседните страни, които бяха нападнати от Иран“, каза той в предаване по държавната телевизия. „Нямаме намерение да атакуваме съседни страни. Както многократно съм казвал, те са наши братя.“

Той добави, че тричленният съвет за ръководство, временно управляващ Иран, е „казал на въоръжените сили, че отсега нататък не трябва да има атаки срещу съседни страни или да се удря с ракети, освен ако те не искат да ни атакуват от тези страни.“

„Мисля, че трябва да решим това с дипломация, а не с борба и проблеми със съседните страни“, добави той.

Той призова страните от Персийския залив да не се превръщат в „играчка в ръцете на империализма“, предупреждавайки ги да не атакуват иранска територия.

Не е ясно дали съобщението на президента влиза в сила незабавно. След обръщението, прихващанията продължиха над Обединените арабски емирства, а в Бахрейн се задействаха сирени.

Това се случва след седмица на почти постоянни ирански бомбардировки на съседите от Персийския залив, затваряйки въздушното пространство на региона и предизвиквайки прилив на пътници, опитващи се да напуснат Близкия изток.

В събота сутринта нивото на заплаха за сигурността беше повишено от катарските власти. „Всички са длъжни да останат на закрито, да се въздържат от излизане и да стоят далеч от прозорци и открити зони, за да се гарантира обществената безопасност", уточниха от ведомството.

По-късно Министерството на отбраната на Катар заяви, че е била прихваната атака с балистична ракета от Иран.

„Заплахата за сигурността е елиминирана и ситуацията се е нормализирала“, заявиха властите в последващо съобщение.

Приблизително по същото време с предупрежденията иранските държавни медии съобщиха, че е била извършена комбинирана атака с ракети и дронове срещу Катар и Бахрейн.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    3 3 Отговор
    Като се види, как спадат броят на ракетните атаки от Иран, позицията им е разбираема.

    11:28 07.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мунчо

    3 4 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели.Няма карти.

    Коментиран от #7

    11:31 07.03.2026

  • 4 От тук насетне

    2 0 Отговор
    ударите ще се насочат само срещу ционистите в Тел Авив.

    11:31 07.03.2026

  • 5 ха ха ха

    0 0 Отговор
    С Р А А? Ич не атакувал съседите.

    11:31 07.03.2026

  • 6 Тити

    0 2 Отговор
    Ауууу сега станаха братя видяха че нямат изход Иранците

    11:32 07.03.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мунчо":

    Ех, Мунчо, Иран ли я започна🤔❓

    Коментиран от #10

    11:34 07.03.2026

  • 8 След разговор в Путин

    0 0 Отговор
    200 долара петрол и блокада на Орм. проток, а?
    Ами Китай и Индия-3 милиарда потребители?
    Каква стана тя..
    Тръмп посредник между Русия и Украйна...а Путин посредник между Иран и САЩ.
    Слагаме пуканките и чакаме Китай и Индия да ФАЛИРАТ...

    11:34 07.03.2026

  • 9 мдааа

    0 0 Отговор
    Клякането започна. Да видим колко ще си го наденат.

    11:34 07.03.2026

  • 10 е йак

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Точно както Зеленсли я почна срещу Русия.

    11:35 07.03.2026

  • 11 Последни

    0 0 Отговор
    Това са последните издихания , на един отиващ си сатанински режим . Народа на Иран много скоро ще бъде свободен !

    11:35 07.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания