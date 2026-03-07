Технически неволи спънаха Люис Хамилтън в квалификацията за Гран При на Австралия

Люис Хамилтън, седемкратният световен шампион във Формула 1, се сблъска с неочаквани технически затруднения по време на квалификационната сесия за Гран При на Австралия, което повлия негативно на неговото класиране на стартовата решетка в Мелбърн. Британската звезда, която започва втория си сезон зад волана на Ferrari, ще стартира от седма позиция – далеч от амбициите и възможностите на болида SF-26.

Хамилтън сподели, че проблем в задвижващата система е нарушил ритъма му още във втората част на квалификацията, принуждавайки го да се прибере в бокса и да смени стратегията си в движение.

"В първата фаза с медиум гумите усещането беше отлично – колата се държеше стабилно и имах увереност. За съжаление, във втората част се появиха технически проблеми с двигателя, което ни постави под сериозно напрежение. Наложи се да рискуваме с гуми, които не бяхме тествали достатъчно," разказа Хамилтън след сесията.

Третата част на квалификацията се превърна в истинска лотария за повечето пилоти, а според Хамилтън потенциалът на Ferrari остава неразкрит.

"Имаше още какво да дадем от колата. Ако всичко беше минало по план, вярвам, че можех да се боря за третото място. Разликите между нас и останалите, с изключение на Mercedes, са минимални," допълни британецът.