Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Технически неволи спънаха Люис Хамилтън в квалификацията за Гран При на Австралия

Технически неволи спънаха Люис Хамилтън в квалификацията за Гран При на Австралия

7 Март, 2026 14:12 441 1

  • люис хамилтън-
  • формула 1-
  • гран при на австралия-
  • квалификация-
  • ferrari-
  • технически проблем-
  • задвижваща система-
  • стартова решетка-
  • мелбърн-
  • sf-26-
  • mercedes

Пилотът на Ферари остава оптимист за утрешното състезание

Технически неволи спънаха Люис Хамилтън в квалификацията за Гран При на Австралия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Люис Хамилтън, седемкратният световен шампион във Формула 1, се сблъска с неочаквани технически затруднения по време на квалификационната сесия за Гран При на Австралия, което повлия негативно на неговото класиране на стартовата решетка в Мелбърн. Британската звезда, която започва втория си сезон зад волана на Ferrari, ще стартира от седма позиция – далеч от амбициите и възможностите на болида SF-26.

Хамилтън сподели, че проблем в задвижващата система е нарушил ритъма му още във втората част на квалификацията, принуждавайки го да се прибере в бокса и да смени стратегията си в движение.

"В първата фаза с медиум гумите усещането беше отлично – колата се държеше стабилно и имах увереност. За съжаление, във втората част се появиха технически проблеми с двигателя, което ни постави под сериозно напрежение. Наложи се да рискуваме с гуми, които не бяхме тествали достатъчно," разказа Хамилтън след сесията.

Третата част на квалификацията се превърна в истинска лотария за повечето пилоти, а според Хамилтън потенциалът на Ferrari остава неразкрит.

"Имаше още какво да дадем от колата. Ако всичко беше минало по план, вярвам, че можех да се боря за третото място. Разликите между нас и останалите, с изключение на Mercedes, са минимални," допълни британецът.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Време е Сигането да се пенсионира и да отида да си харчи милионите...

    14:34 07.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове