Близо 1400 загинали украинци през последните 24 часа

Подразделения на украинските въоръжени сили загубиха приблизително 1375 военнослужещи в Северния военен окръг (СВО) през последните 24 часа, според доклад на руското Министерство на отбраната.
Украинските въоръжени сили загубиха над 200 военнослужещи в зоната на отговорност на групировката войски „Север“, над 180 в групировката „Запад“, до 200 в групировката „Юг“, над 335 в групировката „Център“, приблизително 400 в групировката „Изток“ и до 60 в групировката „Днепър“.
През последното денонощие руските системи за противовъздушна отбрана свалиха 200 безпилотни летателни апарата и три управляеми авиобомби, принадлежащи на украинските въоръжени сили, съобщиха от руското Министерство на отбраната.
„Системите за противовъздушна отбрана свалиха три управляеми авиобомби и 200 безпилотни летателни апарата“, съобщи министерството.
Руските войски унищожиха хеликоптер Ми-8 на украинските ВВС, удариха транспортни инфраструктурни обекти, използвани от украинските въоръжени сили, а също така удариха временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници.
„Оперативно-тактическа авиация, ударни дронове, ракетни войски и артилерия на руските въоръжени сили унищожиха хеликоптер Ми-8 на украинските ВВС, повредиха транспортни инфраструктурни обекти, използвани от украинските въоръжени сили, а също така удариха временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 149 района“, съобщи министерството.
В отговор на атаки от Украйна, руски военнослужещи нанесоха масиран удар през нощта срещу обекти на военно-промишления комплекс и енергийни съоръжения, използвани от украинските въоръжени сили.
„Тази нощ, в отговор на терористичните атаки на Украйна срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с помощта на високоточни оръжия с голям обсег от суша, въздух и море, както и ударни дронове, срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс, обекти на енергийната инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, и военни летища. Целите на удара бяха постигнати. Всички определени цели бяха поразени“, заявиха от Министерството на отбраната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #23, #27, #35
13:38 07.03.2026
3 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #11
13:38 07.03.2026
4 Махараминдри баба
13:38 07.03.2026
5 Сократ
Коментиран от #19
13:39 07.03.2026
6 Ачо
13:40 07.03.2026
8 Ма как така?!
13:42 07.03.2026
9 фактите
Коментиран от #13, #15
13:42 07.03.2026
10 да си знаеш
До коментар #1 от "Махараминдри баба":Само с това изречение доказваш колко са нелепи рашистките мижитиурки.
13:44 07.03.2026
11 Ха-ха
До коментар #3 от "Махараминдри баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #56
13:44 07.03.2026
12 кой му дреме
🇷🇺👍
13:44 07.03.2026
13 Пък що
До коментар #9 от "фактите":отдолу под статията пише Украйна🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #20, #31
13:45 07.03.2026
14 Значи е точно обратното...
Коментиран от #70
13:45 07.03.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
След САШтинските удари по Иран забравихте за У...йна, както февруари 22-ра забравихте за Ковида❗
13:45 07.03.2026
17 Сила
До коментар #1 от "Махараминдри баба":Айде легай малко да починеш , от 14 до 16 часа задължително !!!
После като станеш и си изпиеш лекарствата за шизофренията пак си ти ...легай почивай сега !!!
13:45 07.03.2026
18 Факти
13:47 07.03.2026
19 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
До коментар #5 от "Сократ":Русия се бие главно срещу цивилното население на Украйна,защото само това им остана от отчаяние.Виж ги руснаците ,че са като някакви клoшаpи на фронта.Нямат нито професионална екипировка,нито логистика,нито идея какво се случва,че и на всичкото отгоре вече нямат военна техника и се налага да ходят с магарета и колела.Света все е виждал изостанали армии ,ама руснаците са пълен цирк.
Коментиран от #66
13:47 07.03.2026
21 Нещо реално
Унищожени артилерийски системи 45 единици
Свалени дронове (БЛА) 1609 тактически апарата
Поразени ПВО системи 1 (С-400) + 2 (Панцир-С2)
Към март 2026 г. ВСУ успешно иззеха инициативата на юг. Пробивът от над 400 кв. км и системното „ослепяване“ на руската ПВО в Крим показват преход от позиционна към маневрена война. Според ISW, тези успехи са нарушили подготовката на руската „пролетна офанзива“ и са принудили агресора да премине в отбрана.
13:48 07.03.2026
23 Ха-ха
До коментар #2 от "Махараминдри баба":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.
Коментиран от #42
13:49 07.03.2026
24 😂😂😂😅😅😅
13:50 07.03.2026
25 9988
До коментар #15 от "Мими Кучева🐕":По един милион чак не ,защото при такъв случай opките пак щяха да останат без мъжко население както стана през втората световна ,та се наложи руските кюветини да хукнат по Европа :D . Със сигурност обаче дават в ПЪТИ пвоече жертви от Украйна.
13:50 07.03.2026
26 Нямат край
13:50 07.03.2026
27 Лука
До коментар #2 от "Махараминдри баба":Фашизма сега е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !
13:51 07.03.2026
28 България и българите мразят русия
До коментар #20 от "Мими Кучева🐕":Ти за кой ще гласуваш антибългарски мuнeт ? За в гъzРаждане ли ?
Коментиран от #34, #51, #87
13:52 07.03.2026
29 Свободен
Статията е предназначена за слабоу.мна аудитория!
Аз няма да я чета!
13:52 07.03.2026
31 инфо от Руското МО
До коментар #13 от "Пък що":Конашенков нали го знаеш
😂
Коментиран от #55
13:53 07.03.2026
32 Лука
До коментар #1 от "Махараминдри баба":Москва не вярва на сълзи,а аз не вярвам на москва !
13:54 07.03.2026
33 Злоба
13:54 07.03.2026
35 Заинтригуван
До коментар #2 от "Махараминдри баба":Прегледах в нета всички мисли и изказвания на Фидел Кастро!
Никъде няма такава негова мисъл!
А ти откъде я изкопа,че ни наду главата да я повтаряш...?!
Коментиран от #53, #57
13:55 07.03.2026
36 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха
13:55 07.03.2026
37 скоро пак
Коментиран от #50, #74, #80
13:56 07.03.2026
38 стоян георгиев
Коментиран от #75
13:56 07.03.2026
39 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #34 от "Мими Кучева🐕":Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂
Коментиран от #52
13:57 07.03.2026
40 Альоша Пловдивски
13:57 07.03.2026
41 Салмонела
13:57 07.03.2026
42 Сила
До коментар #23 от "Ха-ха":И лейтенант Грубер ...
13:58 07.03.2026
43 ежко
Коментиран от #60
13:58 07.03.2026
45 Рублевка
13:59 07.03.2026
46 гробища
Национално военно мемориално гробище: Планирано е като основно място за почит, разположено край Киев, като се обсъждат места в района на Гатне/Киев (района на ул. „Елена Телиха“).
Мащаб: Проектът е замислен като огромна площ (над 200 хектара), за да поеме големия брой загинали.
Ситуация: Поради интензивните бойни действия, съществуващите военни парцели в почти всички градове са с ограничени възможности.
Коментиран от #85
13:59 07.03.2026
48 бидона
14:00 07.03.2026
49 Ха-ха
14:00 07.03.2026
50 А дано
До коментар #37 от "скоро пак":ТИ ДА СИ ИЗМЕЖДУ ТЕЗИ 1000, комуняго, ама не само ти - и родата ти !!!
Коментиран от #79
14:01 07.03.2026
51 Лука
До коментар #28 от "България и българите мразят русия":Става въпрос за рашистите надявам се ! Русия е друга водка .
14:01 07.03.2026
52 стоян георгиев
До коментар #39 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":Вече няма никакъв оптимизъм даже при най верните привърженици на путлер.украйна вече произвежда огромна част от оръжията с които удря по русия и броя на жертвите от руска страна се удвои.последните месеци путлер не може да компенсира загубите в жива сила на фронта,а това бе последния му коз.
14:01 07.03.2026
53 Сила
До коментар #35 от "Заинтригуван":От всякъде може да я изкопае ...те лилавите копаят навсякъде , берат желязо .... !!!
14:02 07.03.2026
55 варна
До коментар #31 от "инфо от Руското МО":Конашенков каза по руската телевизия че са унищожили 10 пейтриъта в Украйна,, а тогава още не бяха пристигнали първите 2бр.
Коментиран от #83
14:08 07.03.2026
56 Ник. А
До коментар #11 от "Ха-ха":Кое си хакнал пък ти, че знаеш? 😅 На баба ти хамбара ли? 🤷♂️
14:08 07.03.2026
57 Нямам идея дали Кастро е казал нещо .
До коментар #35 от "Заинтригуван":Такова. Но като знам обема на ,,трудовете,, на Живков, дълбоко се съмнявам да си прочел всичко от Кастро!!
14:09 07.03.2026
58 Рублевка
Коментиран от #76
14:09 07.03.2026
60 Верни са данните на ЦРУ
До коментар #43 от "ежко":"Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."
Коментиран от #63
14:12 07.03.2026
61 Зелю
14:16 07.03.2026
62 Рублевка
14:16 07.03.2026
63 Пак върнаха
До коментар #60 от "Верни са данните на ЦРУ":1000 ук срещу 30 рус., според доклад на ЦРУ.
14:16 07.03.2026
64 Украински селянин
14:17 07.03.2026
65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:19 07.03.2026
66 Абе дебил
До коментар #19 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":Руснаците ли изтрепаха 50 000 жени и деца в покрайна, кажи nymияр?
Коментиран от #84
14:19 07.03.2026
67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #69
14:19 07.03.2026
68 Сила
14:21 07.03.2026
69 Ха,ха,ха
До коментар #67 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Пише, че това е % подкуп за Урсула и Сие.
14:23 07.03.2026
70 продупчена шорошпия
До коментар #14 от "Значи е точно обратното...":Ние вярваме само укроинформ и на украинските отпадъци, защото сме като тях.
14:24 07.03.2026
71 Много "тържествено" поднесено
14:25 07.03.2026
72 Бригаден Командир
14:26 07.03.2026
73 Параджия
14:28 07.03.2026
74 БЪЛГАРИН
До коментар #37 от "скоро пак":30 руски трупа ама избирани между путиовите маршали.
Коментиран от #78
14:28 07.03.2026
75 Гърбонос,
До коментар #38 от "стоян георгиев":кажи твоите съграждани колко семейства избиха в Палестина?
14:30 07.03.2026
76 демек
До коментар #58 от "Рублевка":никога няма да им повярваш
😁
Коментиран от #81
14:30 07.03.2026
77 Мим
14:30 07.03.2026
78 насилствена мобилизация
До коментар #74 от "БЪЛГАРИН":Приготви си партенки и вълнени чорапи за фронта.
14:30 07.03.2026
79 А дано
До коментар #50 от "А дано":го изпревариш, 60kлук.
14:31 07.03.2026
80 1945
До коментар #37 от "скоро пак":тук пишат за убити, не смяна
14:32 07.03.2026
81 Рублевка
До коментар #76 от "демек":И прадядо ти не вярвал, докато не го извлекли от полицията и не го разстреляли до реката.
14:32 07.03.2026
82 Лука
Коментиран от #86
14:34 07.03.2026
83 гагауз
До коментар #55 от "варна":Кога го е казал, дай линк, защото цял свят разбра какви фантазьори сте укробите.
14:34 07.03.2026
84 Така е
До коментар #66 от "Абе дебил":Има десетки хиляди избити рускоговорящи в ДНР, ЛНР и Крим, в резултат на размяната на удари между двете армии. Но кой е виновен за смъртта на тези цивилни. Който е започнал войната - Путин.
14:35 07.03.2026
85 да сметнем
До коментар #46 от "гробища":Реална площ за един гроб
В практическите планове за гробища се предвижда:
Размер на гроб: 2,5 м × 1 м = 2,5 м²
Алеи, пространство между редовете, озеленяване, инфраструктура: около 50–60% повече
Реално: 4–5 м² на гроб
Заключение – реалистичен диапазон
Плътност Брой гробове
4 м²/гроб 650 000
4,5 м²/гроб 577 000
5 м²/гроб 520 000
Това вече включва основни алеи, малко зелени площи и инфраструктура.
Ако се добавят големи алеи, паркови площи или паметници, реалният брой може да падне около 500 000 гроба.
14:36 07.03.2026
86 Анджо
До коментар #82 от "Лука":Това е безспорен факт
14:36 07.03.2026
87 И от кога
До коментар #28 от "България и българите мразят русия":хазароnomaците станахте българи бе, paznpaн nymияр?
14:37 07.03.2026