Близо 1400 загинали украинци през последните 24 часа
Близо 1400 загинали украинци през последните 24 часа

7 Март, 2026 13:37 2 356 87

Свалени са 200 дрона

Близо 1400 загинали украинци през последните 24 часа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Подразделения на украинските въоръжени сили загубиха приблизително 1375 военнослужещи в Северния военен окръг (СВО) през последните 24 часа, според доклад на руското Министерство на отбраната.

Украинските въоръжени сили загубиха над 200 военнослужещи в зоната на отговорност на групировката войски „Север“, над 180 в групировката „Запад“, до 200 в групировката „Юг“, над 335 в групировката „Център“, приблизително 400 в групировката „Изток“ и до 60 в групировката „Днепър“.

През последното денонощие руските системи за противовъздушна отбрана свалиха 200 безпилотни летателни апарата и три управляеми авиобомби, принадлежащи на украинските въоръжени сили, съобщиха от руското Министерство на отбраната.

Системите за противовъздушна отбрана свалиха три управляеми авиобомби и 200 безпилотни летателни апарата“, съобщи министерството.

Руските войски унищожиха хеликоптер Ми-8 на украинските ВВС, удариха транспортни инфраструктурни обекти, използвани от украинските въоръжени сили, а също така удариха временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни дронове, ракетни войски и артилерия на руските въоръжени сили унищожиха хеликоптер Ми-8 на украинските ВВС, повредиха транспортни инфраструктурни обекти, използвани от украинските въоръжени сили, а също така удариха временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили и чуждестранни наемници в 149 района“, съобщи министерството.

В отговор на атаки от Украйна, руски военнослужещи нанесоха масиран удар през нощта срещу обекти на военно-промишления комплекс и енергийни съоръжения, използвани от украинските въоръжени сили.

„Тази нощ, в отговор на терористичните атаки на Украйна срещу цивилни цели в Русия, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар с помощта на високоточни оръжия с голям обсег от суша, въздух и море, както и ударни дронове, срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс, обекти на енергийната инфраструктура, използвани от украинските въоръжени сили, и военни летища. Целите на удара бяха постигнати. Всички определени цели бяха поразени“, заявиха от Министерството на отбраната.


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 42 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Махараминдри баба

    46 21 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #23, #27, #35

    13:38 07.03.2026

  • 3 Махараминдри баба

    36 18 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #11

    13:38 07.03.2026

  • 4 Махараминдри баба

    38 20 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    13:38 07.03.2026

  • 5 Сократ

    48 19 Отговор
    Ама не се уточнява, че това са жертвите от фронта, а не цивилни. Това е огромната разлика между "агресията" на Русия и тази на Израел и сащ срещу Иран.

    Коментиран от #19

    13:39 07.03.2026

  • 6 Ачо

    32 11 Отговор
    Повечко са.

    13:40 07.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ма как така?!

    37 15 Отговор
    Нали сега вече Зеленото надрусано еврейче превзема руски територии в контранступ?

    13:42 07.03.2026

  • 9 фактите

    22 47 Отговор
    "според доклад на руското Министерство на отбраната" Само като прочетем това и ни става ясно.Самия факт,че черпите информация от най-големите лъжци на тоя свят казва достатъчно и за медията ви.Ако Украйна е дала 1300 жертви за денонощие ,то Русия трябва да е дала минимум 5 хиляди.

    Коментиран от #13, #15

    13:42 07.03.2026

  • 10 да си знаеш

    18 33 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри баба":

    Само с това изречение доказваш колко са нелепи рашистките мижитиурки.

    13:44 07.03.2026

  • 11 Ха-ха

    17 30 Отговор

    До коментар #3 от "Махараминдри баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #56

    13:44 07.03.2026

  • 12 кой му дреме

    21 10 Отговор
    похвално
    🇷🇺👍

    13:44 07.03.2026

  • 13 Пък що

    25 20 Отговор

    До коментар #9 от "фактите":

    отдолу под статията пише Украйна🤔🤔🤔🤔

    Коментиран от #20, #31

    13:45 07.03.2026

  • 14 Значи е точно обратното...

    34 33 Отговор
    Дъртите и нелепи, рашистки лъжи вече са безинтересни.

    Коментиран от #70

    13:45 07.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    34 11 Отговор
    Най-после статия за У...йна❗
    След САШтинските удари по Иран забравихте за У...йна, както февруари 22-ра забравихте за Ковида❗

    13:45 07.03.2026

  • 17 Сила

    9 19 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри баба":

    Айде легай малко да починеш , от 14 до 16 часа задължително !!!
    После като станеш и си изпиеш лекарствата за шизофренията пак си ти ...легай почивай сега !!!

    13:45 07.03.2026

  • 18 Факти

    20 8 Отговор
    До последният у с р а и н е ц !

    13:47 07.03.2026

  • 19 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    17 31 Отговор

    До коментар #5 от "Сократ":

    Русия се бие главно срещу цивилното население на Украйна,защото само това им остана от отчаяние.Виж ги руснаците ,че са като някакви клoшаpи на фронта.Нямат нито професионална екипировка,нито логистика,нито идея какво се случва,че и на всичкото отгоре вече нямат военна техника и се налага да ходят с магарета и колела.Света все е виждал изостанали армии ,ама руснаците са пълен цирк.

    Коментиран от #66

    13:47 07.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нещо реално

    17 26 Отговор
    За вчера : Ликвидиран личен състав - 950 окупатори
    Унищожени артилерийски системи 45 единици
    Свалени дронове (БЛА) 1609 тактически апарата
    Поразени ПВО системи 1 (С-400) + 2 (Панцир-С2)
    Към март 2026 г. ВСУ успешно иззеха инициативата на юг. Пробивът от над 400 кв. км и системното „ослепяване“ на руската ПВО в Крим показват преход от позиционна към маневрена война. Според ISW, тези успехи са нарушили подготовката на руската „пролетна офанзива“ и са принудили агресора да премине в отбрана.

    13:48 07.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ха-ха

    11 17 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри баба":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    Коментиран от #42

    13:49 07.03.2026

  • 24 😂😂😂😅😅😅

    9 18 Отговор
    И превзехме пак Путянск.

    13:50 07.03.2026

  • 25 9988

    8 19 Отговор

    До коментар #15 от "Мими Кучева🐕":

    По един милион чак не ,защото при такъв случай opките пак щяха да останат без мъжко население както стана през втората световна ,та се наложи руските кюветини да хукнат по Европа :D . Със сигурност обаче дават в ПЪТИ пвоече жертви от Украйна.

    13:50 07.03.2026

  • 26 Нямат край

    10 18 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    13:50 07.03.2026

  • 27 Лука

    7 18 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри баба":

    Фашизма сега е в русия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава. Не спори а чети за фашизма !

    13:51 07.03.2026

  • 28 България и българите мразят русия

    7 17 Отговор

    До коментар #20 от "Мими Кучева🐕":

    Ти за кой ще гласуваш антибългарски мuнeт ? За в гъzРаждане ли ?

    Коментиран от #34, #51, #87

    13:52 07.03.2026

  • 29 Свободен

    7 17 Отговор
    Малей, в началото се стреснах, после видях, че е от руски източник!😂😂
    Статията е предназначена за слабоу.мна аудитория!
    Аз няма да я чета!

    13:52 07.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 инфо от Руското МО

    6 14 Отговор

    До коментар #13 от "Пък що":

    Конашенков нали го знаеш
    😂

    Коментиран от #55

    13:53 07.03.2026

  • 32 Лука

    6 20 Отговор

    До коментар #1 от "Махараминдри баба":

    Москва не вярва на сълзи,а аз не вярвам на москва !

    13:54 07.03.2026

  • 33 Злоба

    3 5 Отговор
    Вече стана 15 години от както спрях да гледам слушам илиючета новини или да следя политиката ,имам приятел който от 20 години е спрял да се интересува от това . Не ми дреме за украинци ,руснаци или други такива да се избиват колкото искат .

    13:54 07.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Заинтригуван

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "Махараминдри баба":

    Прегледах в нета всички мисли и изказвания на Фидел Кастро!
    Никъде няма такава негова мисъл!
    А ти откъде я изкопа,че ни наду главата да я повтаряш...?!

    Коментиран от #53, #57

    13:55 07.03.2026

  • 36 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    7 17 Отговор
    Поредните руски лъжи

    13:55 07.03.2026

  • 37 скоро пак

    17 6 Отговор
    ще сменят 1000 украински трупа за 30- руски!🤣🤣🤣

    Коментиран от #50, #74, #80

    13:56 07.03.2026

  • 38 стоян георгиев

    5 19 Отговор
    След потъналия американски самолетоносач е нормално да има и убити много украинци ма фронта.реално русия изби цели семейства снощи в харков.руския град дето путин толкова иска да освободи бе подложен на мощна атака.естествено варварите са европейците и украинците нали другари?

    Коментиран от #75

    13:56 07.03.2026

  • 39 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    5 12 Отговор

    До коментар #34 от "Мими Кучева🐕":

    Отчаяни сме, правим магии за късмет и успех на СВО, но отгоре ни се казва, че нямало шанс 😂

    Коментиран от #52

    13:57 07.03.2026

  • 40 Альоша Пловдивски

    5 14 Отговор
    Ако се допитате да българските комунисти от Позитано 20, вече сме във ВТОРИЯ ден на руската "операция" и в Киевските кафенета има само рускини !

    13:57 07.03.2026

  • 41 Салмонела

    10 2 Отговор
    Е сега пък няма да седна да се тръшкам за тези.

    13:57 07.03.2026

  • 42 Сила

    3 8 Отговор

    До коментар #23 от "Ха-ха":

    И лейтенант Грубер ...

    13:58 07.03.2026

  • 43 ежко

    12 3 Отговор
    Не може да е вярно!Досега само руснаци умираха,а украинците героично побеждаваха.Неееее.... това е дезинформация!

    Коментиран от #60

    13:58 07.03.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Рублевка

    0 2 Отговор
    Докато руснаците не минат Дунав мост, не им вярвам! Когато го минат, отивам в хижа Петрохан с картечницата и ставам партизанин.

    13:59 07.03.2026

  • 46 гробища

    13 3 Отговор
    Украйна работи по създаването на мащабно Национално военно мемориално гробище, често наричано „украинският Арлингтън“, поради запълването на съществуващите места за погребения в страната. Проектът включва мегагробище от 259 хектара за загиналите бойци, като се планира локация край Киев. Местата в цялата страна са запълнени, което налага бързо изграждане.
    Национално военно мемориално гробище: Планирано е като основно място за почит, разположено край Киев, като се обсъждат места в района на Гатне/Киев (района на ул. „Елена Телиха“).
    Мащаб: Проектът е замислен като огромна площ (над 200 хектара), за да поеме големия брой загинали.
    Ситуация: Поради интензивните бойни действия, съществуващите военни парцели в почти всички градове са с ограничени възможности.

    Коментиран от #85

    13:59 07.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 бидона

    14 3 Отговор
    Американския радар в Йордания за 300 милиона долара е издумкан от Иран.Дончо пак ще е нервен.

    14:00 07.03.2026

  • 49 Ха-ха

    3 12 Отговор
    Затова ли на Соловьов му стана лошо в студиото и го изнесоха. Искаше ядрен удар по Старлинк, че руския фронт бил пред срив.!

    14:00 07.03.2026

  • 50 А дано

    1 6 Отговор

    До коментар #37 от "скоро пак":

    ТИ ДА СИ ИЗМЕЖДУ ТЕЗИ 1000, комуняго, ама не само ти - и родата ти !!!

    Коментиран от #79

    14:01 07.03.2026

  • 51 Лука

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "България и българите мразят русия":

    Става въпрос за рашистите надявам се ! Русия е друга водка .

    14:01 07.03.2026

  • 52 стоян георгиев

    4 12 Отговор

    До коментар #39 от "Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂":

    Вече няма никакъв оптимизъм даже при най верните привърженици на путлер.украйна вече произвежда огромна част от оръжията с които удря по русия и броя на жертвите от руска страна се удвои.последните месеци путлер не може да компенсира загубите в жива сила на фронта,а това бе последния му коз.

    14:01 07.03.2026

  • 53 Сила

    2 10 Отговор

    До коментар #35 от "Заинтригуван":

    От всякъде може да я изкопае ...те лилавите копаят навсякъде , берат желязо .... !!!

    14:02 07.03.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 варна

    3 9 Отговор

    До коментар #31 от "инфо от Руското МО":

    Конашенков каза по руската телевизия че са унищожили 10 пейтриъта в Украйна,, а тогава още не бяха пристигнали първите 2бр.

    Коментиран от #83

    14:08 07.03.2026

  • 56 Ник. А

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ха-ха":

    Кое си хакнал пък ти, че знаеш? 😅 На баба ти хамбара ли? 🤷‍♂️

    14:08 07.03.2026

  • 57 Нямам идея дали Кастро е казал нещо .

    7 1 Отговор

    До коментар #35 от "Заинтригуван":

    Такова. Но като знам обема на ,,трудовете,, на Живков, дълбоко се съмнявам да си прочел всичко от Кастро!!

    14:09 07.03.2026

  • 58 Рублевка

    0 3 Отговор
    Докато руснаците не минат Дунав мост, не им вярвам!

    Коментиран от #76

    14:09 07.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Верни са данните на ЦРУ

    2 10 Отговор

    До коментар #43 от "ежко":

    "Чудовищни руски жертви през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #63

    14:12 07.03.2026

  • 61 Зелю

    8 0 Отговор
    Къде ше ги копам сега, дай дай дай.

    14:16 07.03.2026

  • 62 Рублевка

    2 2 Отговор
    Руснаците са били вече в Румъния, а българските фашаги вместо да избягат са чакали да минат Дунав и да ги натикат в лагерите.

    14:16 07.03.2026

  • 63 Пак върнаха

    11 1 Отговор

    До коментар #60 от "Верни са данните на ЦРУ":

    1000 ук срещу 30 рус., според доклад на ЦРУ.

    14:16 07.03.2026

  • 64 Украински селянин

    7 1 Отговор
    Това е лъжа, ние сме безсмъртни, питайте Бандера.

    14:17 07.03.2026

  • 65 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    "Инкасото на Зеленски и Урсула е закопчано в Унгария. Вижте си парите"❗

    14:19 07.03.2026

  • 66 Абе дебил

    9 2 Отговор

    До коментар #19 от "русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО":

    Руснаците ли изтрепаха 50 000 жени и деца в покрайна, кажи nymияр?

    Коментиран от #84

    14:19 07.03.2026

  • 67 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    Има и снимки, ако някой знае унгарски да превежда❗

    Коментиран от #69

    14:19 07.03.2026

  • 68 Сила

    7 0 Отговор
    Има ли ръгани укроби.

    14:21 07.03.2026

  • 69 Ха,ха,ха

    8 1 Отговор

    До коментар #67 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Пише, че това е % подкуп за Урсула и Сие.

    14:23 07.03.2026

  • 70 продупчена шорошпия

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Значи е точно обратното...":

    Ние вярваме само укроинформ и на украинските отпадъци, защото сме като тях.

    14:24 07.03.2026

  • 71 Много "тържествено" поднесено

    1 1 Отговор
    Изгубили не значи, че не са се предали, дано.

    14:25 07.03.2026

  • 72 Бригаден Командир

    2 1 Отговор
    Пробити центаци, Бригада Чавдар ще ви освободи!

    14:26 07.03.2026

  • 73 Параджия

    0 1 Отговор
    Крематориумите в Ycpaiнi работят с пълна пара.

    14:28 07.03.2026

  • 74 БЪЛГАРИН

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "скоро пак":

    30 руски трупа ама избирани между путиовите маршали.

    Коментиран от #78

    14:28 07.03.2026

  • 75 Гърбонос,

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "стоян георгиев":

    кажи твоите съграждани колко семейства избиха в Палестина?

    14:30 07.03.2026

  • 76 демек

    1 0 Отговор

    До коментар #58 от "Рублевка":

    никога няма да им повярваш
    😁

    Коментиран от #81

    14:30 07.03.2026

  • 77 Мим

    3 1 Отговор
    Браво на вас ,вземате пример от америте как действат без милост и вие така срещу зеления го перкайте да напълни гащите и да ви се моли след това.Ами тогава го помилвайте за Сибир при тигрите....

    14:30 07.03.2026

  • 78 насилствена мобилизация

    0 1 Отговор

    До коментар #74 от "БЪЛГАРИН":

    Приготви си партенки и вълнени чорапи за фронта.

    14:30 07.03.2026

  • 79 А дано

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "А дано":

    го изпревариш, 60kлук.

    14:31 07.03.2026

  • 80 1945

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "скоро пак":

    тук пишат за убити, не смяна

    14:32 07.03.2026

  • 81 Рублевка

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "демек":

    И прадядо ти не вярвал, докато не го извлекли от полицията и не го разстреляли до реката.

    14:32 07.03.2026

  • 82 Лука

    1 1 Отговор
    На нашите усръински братя пак съ им съдрали шушонте........

    Коментиран от #86

    14:34 07.03.2026

  • 83 гагауз

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "варна":

    Кога го е казал, дай линк, защото цял свят разбра какви фантазьори сте укробите.

    14:34 07.03.2026

  • 84 Така е

    1 1 Отговор

    До коментар #66 от "Абе дебил":

    Има десетки хиляди избити рускоговорящи в ДНР, ЛНР и Крим, в резултат на размяната на удари между двете армии. Но кой е виновен за смъртта на тези цивилни. Който е започнал войната - Путин.

    14:35 07.03.2026

  • 85 да сметнем

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "гробища":

    Реална площ за един гроб
    В практическите планове за гробища се предвижда:
    Размер на гроб: 2,5 м × 1 м = 2,5 м²
    Алеи, пространство между редовете, озеленяване, инфраструктура: около 50–60% повече
    Реално: 4–5 м² на гроб
    Заключение – реалистичен диапазон
    Плътност Брой гробове
    4 м²/гроб 650 000
    4,5 м²/гроб 577 000
    5 м²/гроб 520 000
    Това вече включва основни алеи, малко зелени площи и инфраструктура.
    Ако се добавят големи алеи, паркови площи или паметници, реалният брой може да падне около 500 000 гроба.

    14:36 07.03.2026

  • 86 Анджо

    0 1 Отговор

    До коментар #82 от "Лука":

    Това е безспорен факт

    14:36 07.03.2026

  • 87 И от кога

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "България и българите мразят русия":

    хазароnomaците станахте българи бе, paznpaн nymияр?

    14:37 07.03.2026

