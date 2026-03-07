Новини
Свят »
Израел »
Въздушни атаки между Иран и Израел

Въздушни атаки между Иран и Израел

7 Март, 2026 12:51 625 10

  • израел-
  • иран-
  • атака-
  • университет-
  • техеран

Израелците нападнаха университета „Имам Хюсеин“

Въздушни атаки между Иран и Израел - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Израелските военновъздушни сили завършиха поредна вълна от удари срещу Техеран и централен Иран, съобщи пресслужбата на армията. Участваха осемдесет изтребителя.

Една от основните цели в иранската столица беше университетът „Имам Хюсеин“, военна академия, която обучава офицери за Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили). Според израелската страна, територията на университета е била използвана и за военни цели и следователно, твърди армията, „това съоръжение е било легитимна военна цел“.

Израел атакува подземни бункери, където са били съхранявани ракети, и други военни съоръжения, се казва в изявлението.

Израелските военни отново са засекли обстрел от Иран и са започнали да прехващат ракетите, съобщи пресслужбата на армията.

„Израелските отбранителни сили са засекли изстрелвания на ракети от Иран, насочени към израелска територия“, се казва в изявлението.

Отбранителните системи работят за прехващане на заплахи“, добави пресслужбата.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А где

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Удри Биби!":

    Хитлеряху?

    Коментиран от #5

    12:55 07.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Безспорен факт

    3 3 Отговор
    Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет - Русия не е фактор 😉😂

    Коментиран от #7, #8

    12:58 07.03.2026

  • 7 Мурка

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Безспорен факт":

    РУСИЯ ВИНАГИ -ПОСЛЕ СТАВА ФАКТОР

    13:00 07.03.2026

  • 8 Сергей Лавров

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Безспорен факт":

    Фактор сме ве... децата ни са в Лондон

    13:00 07.03.2026

  • 9 ГЕВГИРА Е РЯДЪК

    1 2 Отговор
    Минават като вятър.

    13:02 07.03.2026

  • 10 Удри Биби!

    0 0 Отговор
    Нема жал!

    13:05 07.03.2026