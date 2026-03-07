Въздушни атаки между Иран и Израел

Израелските военновъздушни сили завършиха поредна вълна от удари срещу Техеран и централен Иран, съобщи пресслужбата на армията. Участваха осемдесет изтребителя.

Една от основните цели в иранската столица беше университетът „Имам Хюсеин“, военна академия, която обучава офицери за Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР, елитното подразделение на иранските въоръжени сили). Според израелската страна, територията на университета е била използвана и за военни цели и следователно, твърди армията, „това съоръжение е било легитимна военна цел“.

Израел атакува подземни бункери, където са били съхранявани ракети, и други военни съоръжения, се казва в изявлението.

Израелските военни отново са засекли обстрел от Иран и са започнали да прехващат ракетите, съобщи пресслужбата на армията.

„Израелските отбранителни сили са засекли изстрелвания на ракети от Иран, насочени към израелска територия“, се казва в изявлението.

„Отбранителните системи работят за прехващане на заплахи“, добави пресслужбата.