Григор Димитров не издържа срещу Алкарас в Индиън Уелс

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна от турнира Индиън Уелс от сериите Мастърс 1000 в САЩ, след като загуби от световния №1 Карлос Алкарас с 2:6, 3:6 за 67 минути.

В първия си мач на надпреварата 34-годишният българин победи французина Теренс Атман с 6:4, 5:7, 6:4. Срещу Алкарас обаче той се изправи срещу много по-сериозно предизвикателство, тъй като испанецът започна участието си директно от втория кръг. В първия сет Алкарас бързо пое инициативата.

Испанецът демонстрира силен начален удар и реализира пробив, който му даде комфортна преднина. Въпреки няколко добри сервис гейма на Димитров, световният №1 контролираше разиграванията и затвори частта с 6:2. Във втория сет българинът оказа по-голяма съпротива и успя да задържи равностойна игра в началото.

Димитров имаше и възможности да затрудни съперника си при посрещане, но не успя да се възползва от тях. Алкарас отново показа стабилност на сервис и реализира решаващ пробив, след което затвори мача с 6:3. Така испанецът увеличи преднината си в преките двубои срещу Димитров на 5-2. В следващия кръг той ще се изправи срещу победителя от мача между Хуан Мануел Серундоло и Артур Риндеркнеш.