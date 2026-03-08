Новини
Вашингтон твърди, че торпилираната иранска фрегата е била легитимна военна цел ВИДЕО

8 Март, 2026 09:27, обновена 8 Март, 2026 09:33 2 006 62

При потапянето на кораба загинаха 87 души

Вашингтон твърди, че торпилираната иранска фрегата е била легитимна военна цел ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Индо-тихоокеанското командване на САЩ (INDOPACOM) твърди, че иранската фрегата IRIS Dena, потопена от американска подводница край бреговете на Шри Ланка, е имала оръжия на борда и е била легитимна военна цел.

Командването пусна публикация за „проверка на фактите“ в X. Американските военни отхвърлиха твърденията на Техеран, че „IRIS Dena не е била въоръжена“, като неверни.

Командването твърди, че две твърдения са верни.

Първото е, че „Законът за въоръжените конфликти разрешава използването на сила за ангажиране и унищожаване на легитимни военни цели“.

Второто е, че „американските военни са участвали в планиране, а Шри Ланка е предоставила жизненоважна помощ на пострадалите в съответствие със закона“.

При торпилирането на иранската фрегата на 4 март 2026 г. са потвърдени най-малко 87 загинали.

Инцидентът е станал в международни води край южното крайбрежие на Шри Ланка, близо до град Гале.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    29 5 Отговор
    То и самолетоносача така !!! Като поразиха втория, и краварите изпратиха третия, за да имате отново група от два самолетоносача !!! Да сте ги чули, че три самолетоносача оперират срещу Иран...?!

    Коментиран от #39

    09:37 08.03.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    25 4 Отговор
    100 САМОЛЕТА И 10 ПОДВОДНИЦИ ГОНЯТ ЕДИН КОРАБ
    ЗА ДА ГО ПОТОПЯТ:)
    .. ..
    АМЕРИКАНСКА ОГНЕВА МОЩ :) ... ДАНО ТАЙВАН ДА ИМА КЪСМЕТ И ДА НЯМА МНОГО РАЗРУШЕНИЯ :)

    09:37 08.03.2026

  • 4 Мухахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Атома мятай бай Дончо!":

    Чакай ве нека зареди гаубицата

    Коментиран от #19

    09:37 08.03.2026

  • 5 вярвам им

    43 3 Отговор
    Както и девическото училището, болниците, пожарните служби, радиото и телевизията. Вдички те са легитимна цел за политици, които ако не са заети да изнасилват деца, значи са се захванали да ги убиват.

    09:38 08.03.2026

  • 6 Българин

    28 4 Отговор
    Тръмп казва, че няма да праща сухопътни войски в Иран, но това е лъжа. Ще ги прати, защото такава е заповедта на евреите. След това Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    Коментиран от #23, #34

    09:38 08.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    16 3 Отговор
    ДА СЕ НАМЕРИ КРАВАРСКАТА КАРУЦА И ДА СЕ ПРИВОДНИ НЕМЕДЛЕНО!

    09:39 08.03.2026

  • 8 Иван С

    8 2 Отговор
    Либералните кръгове да кажат нещо умно?

    Коментиран от #16

    09:39 08.03.2026

  • 9 Сталин

    25 4 Отговор
    Само забележете великите перси само с една ръка пребиха кошерните изроди и техните пудели от Вашингтон световните терористи ,тази битка ще влезе във военната история на света ,великите перси унищожиха всички краварски бази в района и бомбиха кошерните плъхове

    09:40 08.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 555

    4 1 Отговор
    От анимацията "Островът на съкровищата", капитан Смолет: -"Те зареждат оръдието! Защо??? Аааааа, ще стрелят!"

    09:41 08.03.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 1 Отговор
    КОНГРЕСА НА КИТАЙСКИТЕ КОМУНИСТИ СВЪРШИ
    .. .
    А ТЕ СА СИ ТРАДИЦИОНАЛИСТИ - НЯМА ВОЙНИ ПО ВРЕМЕ НА КОНГРЕС :)

    Коментиран от #29

    09:41 08.03.2026

  • 13 Дзак

    3 2 Отговор
    В Подводницата бил Провокаторът от сайта!

    09:42 08.03.2026

  • 14 Баце

    20 2 Отговор
    То за сатанистите всичко е легитимна цел, но най-легитимни са училищата, сватби и болниците.

    09:42 08.03.2026

  • 15 Сталин

    26 4 Отговор
    Западните мародери от НАТо са страхливи кучета ,никога не се бият един срещу един ,глутницата страхливи кучета от НАТо се събират да бият една държава като Ирак,Либия,Сирия, Афганистан, Югославия ,Иемен и най често бомбят колибите на кафевите хора в джунглата деца и жени

    09:42 08.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ме Лани

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мухахаха":

    Надай са, само стои за украса. И язе чекам от години, добре, че е сикретсървиза.

    09:44 08.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 CAЩианците са

    16 0 Отговор
    нация от престъпници и пирати

    09:46 08.03.2026

  • 23 Баце

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    Подкукуросва кюрдите да му свършат мръсната работа, реднеците ги е страх, те обичат да воюват само срещу козари и винаги в числено превъзходство поне 10:1.

    09:46 08.03.2026

  • 24 Водняк

    8 1 Отговор
    Всички бълбукат по един и същ начин, и фрегатата и самолетоносача.

    Бълбук бълбук!

    09:47 08.03.2026

  • 25 Данко Харсъзина

    17 4 Отговор

    До коментар #17 от "Сталин":

    Така е, колега. Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    Коментиран от #30, #37

    09:48 08.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ае копейките

    2 5 Отговор
    Тръмп наш?

    Коментиран от #31, #53

    09:49 08.03.2026

  • 28 Вашингтон твърди само лъжи !

    13 2 Отговор
    Вижте колеги !
    Иран е демокрация с партии, президент, парламент, МС... В парламента им има дори служебно запазени места. За малцинствата и за евреите дори в парламента има служебно запазени депутатски бройки. Демокрацията в Иран е десетки пъти по реална от тази в Запада и САЩ и с факти това съждение може категорично да се докаже. Относно званието
    "Аятолах" то е абсолюто същото като Патриарх в Светият синод ! Впрочем патриарха и същият този Светият синод и неговите подопечни служители ако сте забравили колеги също са на държавни заплати и осигуровки като в Иран! Разлика със Иран почити няма. Че утре Тръмп и Натаняху могат да решат че и на нас трябва Патриарх да ни назначават. Мислете логично и не се подавайте на атлатическата пропаганда, ционистки мааалоумни и нацистки наративи. Бъдете разумни хора. Обръщам се даже и към атлантенцата с надежда че поне малко мозък имат в кратуните кухи

    09:50 08.03.2026

  • 29 Добре

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    А това означава ли, че след конгреса ще почнат да воюват? Нещо не ми се вярва да се включат или да запукат Тайванския пудел на ционистите от САЩ.

    09:50 08.03.2026

  • 30 Пригожин

    4 3 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    Е не е като Киев за два дня 😅

    Коментиран от #33

    09:50 08.03.2026

  • 31 абе шекеларчетата

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ае копейките":

    агент Краснов сегодня ваш?

    09:51 08.03.2026

  • 32 Фрегатата е била в Индия

    12 5 Отговор
    на международен морски парад! И се е връщала. В никакви бойни действия не е участвала.Нито е имала бойни задачи! И е атакувана на хиляди километри от бойните действия!
    Това си е чисто престъпление от страна на САЩ. Впрочем дори от началото на конфликта, иранския флот НЕ УЧАСТВА ВЪВ ВОЙНАТА по никакъв начин. Но САЩ бомби ирански кораби без какъвто и да е смисъл, а само от злоба и безсилие!

    Коментиран от #42, #43

    09:51 08.03.2026

  • 33 Ами не е и

    7 3 Отговор

    До коментар #30 от "Пригожин":

    Иран за 24 часа, хахахаха! Пак ще висите по колесниците с местните чалмари предатели!

    09:52 08.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ъъъъ

    3 5 Отговор

    До коментар #25 от "Данко Харсъзина":

    Незнам кой какво е попилял, но гледам, че жертвите на американците за толкова разрушения са по-малко от жертвите на рашите за превземането на една празна селска къща в Украйна.

    Коментиран от #45

    09:55 08.03.2026

  • 38 Боруна ЛОМ ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Клепара с кипата замина в ада!

    09:55 08.03.2026

  • 39 Ха ха ха ха

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Знаеш ли, колко е смешно това. Два самолетоносача срещу 90 милионен Иран. САЩ воюва с 10 000 души срещу цялата иранска армия.
    Това е подигравка с Техеранския режим. Това е като Арнолд Шварценегер в детската градина.

    Коментиран от #46, #61

    09:56 08.03.2026

  • 40 Констатация

    2 0 Отговор
    Тръмп започна военни действия в Иран както води обявените си операции срещу наркокартелите.

    09:57 08.03.2026

  • 41 А ГДЕ

    0 4 Отговор
    БРИКС?

    Коментиран от #48, #52

    09:57 08.03.2026

  • 42 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "Фрегатата е била в Индия":

    Ама чакайте бе копейки, нали казахте, че силата на оръжията решавала. Е, сега значи се работи по руските правила с оръжие, ама нещо не ви харесва.

    Коментиран от #47

    09:57 08.03.2026

  • 43 САЩ са сила

    0 5 Отговор

    До коментар #32 от "Фрегатата е била в Индия":

    могат да ликвидират всеки навсякъде... учат руснаците, как се прави СВО, така са се разбрали Тръмп и Путин в Аляска. Хванали са се на бас.

    09:58 08.03.2026

  • 44 Ами то

    2 0 Отговор
    Фашингтон какво друго да твърди - има ли друг вариант? Добре е да му се върне твърдението и ха дано стане.

    09:58 08.03.2026

  • 45 Мъъъъ

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъъ":

    Не знам кво гледате озимпийовите труженички от тролфермата на ППЛГДБ ама е факт че близкия изток се изпразни откъм двукраки кравeшкифъшкии.

    Коментиран от #49

    09:58 08.03.2026

  • 46 А защо Тръмп

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха ха ха":

    воюва в Иран ???!

    09:58 08.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 А ГДЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #41 от "А ГДЕ":

    ЖЕЛЕЗНИЙ ГЕВГИР? А ГДЕ ХАЙФА? А ГДЕ ТЕЛ АВИВ? А ГДЕ ХИТЛЕРЯХУ?

    09:59 08.03.2026

  • 49 Ръц

    1 4 Отговор

    До коментар #45 от "Мъъъъ":

    прав си... рускините бързат да избягат от Дубай... та и щерката на Шойгу там живеела с гаджето!

    10:00 08.03.2026

  • 50 Американското посолство в Осло е сринато

    3 0 Отговор
    Пиите спокойно сутрешното кафе

    10:01 08.03.2026

  • 51 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ъци":

    На твоята?

    10:01 08.03.2026

  • 52 БРИКС

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "А ГДЕ":

    е икономическа организация а не военна. Понял? А и още е рано да питаш - имай търпение.

    10:03 08.03.2026

  • 53 Ае троловете

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ае копейките":

    да не произвеждат фонов шум.

    10:03 08.03.2026

  • 54 ами

    3 0 Отговор
    ха ха ха - те и венецуелските рибари бяха легитимна цел, ама нещо иран не иска тръмп да му е президент и да му продава нефта

    10:05 08.03.2026

  • 55 Дони

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атома мятай бай Дончо!":

    такъв БАНАН шъ ти метна че няма да сядаш седмици на седалото ПРАЗНО ГЛАВЕЦ от ПЕТРОХАН СИТИ

    10:11 08.03.2026

  • 56 Минувач

    4 1 Отговор
    Иранската фрегата е била там за учение още преди САЩ и Израел да започнат войната изненадващо. Американските сили също са били за учението, но в последния момент се отеглят, явно получили нареждания и информация, че ще се почва война. Иранската фрегата има заявки, че не е била въоръжена, но най-малкото в никакъв случай не е била агресивна към никого, била е до брега, а американците са я потопили ей така. След това не са оказали помощ на оцелелите, а са избягали. Това не се прави на море, има неписани морски закони! Дори през ВСВ английски и американски кораби са спасявали германски подводничари след потапяне на подводницата, която е искала до преди малко да ги потипи самите тях. А тук дори не е била заплаха тази фрегата. Има мнения на американски военни, че това е срамно, което са направили.

    10:14 08.03.2026

  • 57 Пфуууу

    2 0 Отговор
    Напишете, че фрегата е била в Индия преди това на международно изложение и не е участвала във военни действия и не е носела бойни муниции

    10:17 08.03.2026

  • 58 Ахат

    0 0 Отговор
    Би било страхотно ако иранците успеят да потпят самолетоносач - например Линкълн!

    10:18 08.03.2026

  • 59 Биби

    1 0 Отговор
    Най обичам миризмата на пърлени чалми рано сутрин

    10:21 08.03.2026

  • 60 Ами

    0 0 Отговор
    Дори да приемем, че твърденията на американската страна са верни
    (въпреки че не са), според морското право американците е трябвало
    да окажат помощ на ударения от тях плавателен съд. А те не са го направили.
    Дори и нацистите през ВСВ са спасявали хора от поразените от тях плавателни съдове!

    10:30 08.03.2026

  • 61 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ха ха ха ха":

    Не е смешно, защото това само показва тъпотията на паветниците от САЩ и Израел !!! Наша поговорка казва - Тръгнали с гол Г., таралежи да ловят!!!

    10:39 08.03.2026

  • 62 Краварите са долни убийци

    1 0 Отговор
    Няма милост за краварите по целия свят

    10:56 08.03.2026