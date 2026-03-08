Вашингтон твърди, че торпилираната иранска фрегата е била легитимна военна цел ВИДЕО

Индо-тихоокеанското командване на САЩ (INDOPACOM) твърди, че иранската фрегата IRIS Dena, потопена от американска подводница край бреговете на Шри Ланка, е имала оръжия на борда и е била легитимна военна цел.

Командването пусна публикация за „проверка на фактите“ в X. Американските военни отхвърлиха твърденията на Техеран, че „IRIS Dena не е била въоръжена“, като неверни.

Командването твърди, че две твърдения са верни.

Първото е, че „Законът за въоръжените конфликти разрешава използването на сила за ангажиране и унищожаване на легитимни военни цели“.

Второто е, че „американските военни са участвали в планиране, а Шри Ланка е предоставила жизненоважна помощ на пострадалите в съответствие със закона“.

При торпилирането на иранската фрегата на 4 март 2026 г. са потвърдени най-малко 87 загинали.

Инцидентът е станал в международни води край южното крайбрежие на Шри Ланка, близо до град Гале.