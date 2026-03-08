Вашингтон твърди, че торпилираната иранска фрегата е била легитимна военна цел ВИДЕО

Индо-тихоокеанското командване на САЩ (INDOPACOM) твърди, че иранската фрегата IRIS Dena, потопена от американска подводница край бреговете на Шри Ланка, е имала оръжия на борда и е била легитимна военна цел.
Командването пусна публикация за „проверка на фактите“ в X. Американските военни отхвърлиха твърденията на Техеран, че „IRIS Dena не е била въоръжена“, като неверни.
Командването твърди, че две твърдения са верни.
Първото е, че „Законът за въоръжените конфликти разрешава използването на сила за ангажиране и унищожаване на легитимни военни цели“.
Второто е, че „американските военни са участвали в планиране, а Шри Ланка е предоставила жизненоважна помощ на пострадалите в съответствие със закона“.
При торпилирането на иранската фрегата на 4 март 2026 г. са потвърдени най-малко 87 загинали.
Инцидентът е станал в международни води край южното крайбрежие на Шри Ланка, близо до град Гале.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Пич
Коментиран от #39
09:37 08.03.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЗА ДА ГО ПОТОПЯТ:)
.. ..
АМЕРИКАНСКА ОГНЕВА МОЩ :) ... ДАНО ТАЙВАН ДА ИМА КЪСМЕТ И ДА НЯМА МНОГО РАЗРУШЕНИЯ :)
09:37 08.03.2026
4 Мухахаха
До коментар #1 от "Атома мятай бай Дончо!":Чакай ве нека зареди гаубицата
Коментиран от #19
09:37 08.03.2026
5 вярвам им
09:38 08.03.2026
6 Българин
Коментиран от #23, #34
09:38 08.03.2026
7 Боруна Лом
09:39 08.03.2026
8 Иван С
Коментиран от #16
09:39 08.03.2026
9 Сталин
09:40 08.03.2026
11 555
09:41 08.03.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. .
А ТЕ СА СИ ТРАДИЦИОНАЛИСТИ - НЯМА ВОЙНИ ПО ВРЕМЕ НА КОНГРЕС :)
Коментиран от #29
09:41 08.03.2026
13 Дзак
09:42 08.03.2026
14 Баце
09:42 08.03.2026
15 Сталин
09:42 08.03.2026
19 Ме Лани
До коментар #4 от "Мухахаха":Надай са, само стои за украса. И язе чекам от години, добре, че е сикретсървиза.
09:44 08.03.2026
22 CAЩианците са
09:46 08.03.2026
23 Баце
До коментар #6 от "Българин":Подкукуросва кюрдите да му свършат мръсната работа, реднеците ги е страх, те обичат да воюват само срещу козари и винаги в числено превъзходство поне 10:1.
09:46 08.03.2026
24 Водняк
Бълбук бълбук!
09:47 08.03.2026
25 Данко Харсъзина
До коментар #17 от "Сталин":Така е, колега. Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткяи тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!
Коментиран от #30, #37
09:48 08.03.2026
27 Ае копейките
Коментиран от #31, #53
09:49 08.03.2026
28 Вашингтон твърди само лъжи !
Иран е демокрация с партии, президент, парламент, МС... В парламента им има дори служебно запазени места. За малцинствата и за евреите дори в парламента има служебно запазени депутатски бройки. Демокрацията в Иран е десетки пъти по реална от тази в Запада и САЩ и с факти това съждение може категорично да се докаже. Относно званието
"Аятолах" то е абсолюто същото като Патриарх в Светият синод ! Впрочем патриарха и същият този Светият синод и неговите подопечни служители ако сте забравили колеги също са на държавни заплати и осигуровки като в Иран! Разлика със Иран почити няма. Че утре Тръмп и Натаняху могат да решат че и на нас трябва Патриарх да ни назначават. Мислете логично и не се подавайте на атлатическата пропаганда, ционистки мааалоумни и нацистки наративи. Бъдете разумни хора. Обръщам се даже и към атлантенцата с надежда че поне малко мозък имат в кратуните кухи
09:50 08.03.2026
29 Добре
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":А това означава ли, че след конгреса ще почнат да воюват? Нещо не ми се вярва да се включат или да запукат Тайванския пудел на ционистите от САЩ.
09:50 08.03.2026
30 Пригожин
До коментар #25 от "Данко Харсъзина":Е не е като Киев за два дня 😅
Коментиран от #33
09:50 08.03.2026
31 абе шекеларчетата
До коментар #27 от "Ае копейките":агент Краснов сегодня ваш?
09:51 08.03.2026
32 Фрегатата е била в Индия
Това си е чисто престъпление от страна на САЩ. Впрочем дори от началото на конфликта, иранския флот НЕ УЧАСТВА ВЪВ ВОЙНАТА по никакъв начин. Но САЩ бомби ирански кораби без какъвто и да е смисъл, а само от злоба и безсилие!
Коментиран от #42, #43
09:51 08.03.2026
33 Ами не е и
До коментар #30 от "Пригожин":Иран за 24 часа, хахахаха! Пак ще висите по колесниците с местните чалмари предатели!
09:52 08.03.2026
37 Ъъъъ
До коментар #25 от "Данко Харсъзина":Незнам кой какво е попилял, но гледам, че жертвите на американците за толкова разрушения са по-малко от жертвите на рашите за превземането на една празна селска къща в Украйна.
Коментиран от #45
09:55 08.03.2026
38 Боруна ЛОМ ОРИГИНАЛА
До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Клепара с кипата замина в ада!
09:55 08.03.2026
39 Ха ха ха ха
До коментар #2 от "Пич":Знаеш ли, колко е смешно това. Два самолетоносача срещу 90 милионен Иран. САЩ воюва с 10 000 души срещу цялата иранска армия.
Това е подигравка с Техеранския режим. Това е като Арнолд Шварценегер в детската градина.
Коментиран от #46, #61
09:56 08.03.2026
40 Констатация
09:57 08.03.2026
41 А ГДЕ
Коментиран от #48, #52
09:57 08.03.2026
42 Хахахаха
До коментар #32 от "Фрегатата е била в Индия":Ама чакайте бе копейки, нали казахте, че силата на оръжията решавала. Е, сега значи се работи по руските правила с оръжие, ама нещо не ви харесва.
Коментиран от #47
09:57 08.03.2026
43 САЩ са сила
До коментар #32 от "Фрегатата е била в Индия":могат да ликвидират всеки навсякъде... учат руснаците, как се прави СВО, така са се разбрали Тръмп и Путин в Аляска. Хванали са се на бас.
09:58 08.03.2026
44 Ами то
09:58 08.03.2026
45 Мъъъъ
До коментар #37 от "Ъъъъ":Не знам кво гледате озимпийовите труженички от тролфермата на ППЛГДБ ама е факт че близкия изток се изпразни откъм двукраки кравeшкифъшкии.
Коментиран от #49
09:58 08.03.2026
46 А защо Тръмп
До коментар #39 от "Ха ха ха ха":воюва в Иран ???!
09:58 08.03.2026
48 А ГДЕ
До коментар #41 от "А ГДЕ":ЖЕЛЕЗНИЙ ГЕВГИР? А ГДЕ ХАЙФА? А ГДЕ ТЕЛ АВИВ? А ГДЕ ХИТЛЕРЯХУ?
09:59 08.03.2026
49 Ръц
До коментар #45 от "Мъъъъ":прав си... рускините бързат да избягат от Дубай... та и щерката на Шойгу там живеела с гаджето!
10:00 08.03.2026
50 Американското посолство в Осло е сринато
10:01 08.03.2026
51 Хахахаха
До коментар #47 от "Ъци":На твоята?
10:01 08.03.2026
52 БРИКС
До коментар #41 от "А ГДЕ":е икономическа организация а не военна. Понял? А и още е рано да питаш - имай търпение.
10:03 08.03.2026
53 Ае троловете
До коментар #27 от "Ае копейките":да не произвеждат фонов шум.
10:03 08.03.2026
54 ами
10:05 08.03.2026
55 Дони
До коментар #1 от "Атома мятай бай Дончо!":такъв БАНАН шъ ти метна че няма да сядаш седмици на седалото ПРАЗНО ГЛАВЕЦ от ПЕТРОХАН СИТИ
10:11 08.03.2026
56 Минувач
10:14 08.03.2026
57 Пфуууу
10:17 08.03.2026
58 Ахат
10:18 08.03.2026
59 Биби
10:21 08.03.2026
60 Ами
(въпреки че не са), според морското право американците е трябвало
да окажат помощ на ударения от тях плавателен съд. А те не са го направили.
Дори и нацистите през ВСВ са спасявали хора от поразените от тях плавателни съдове!
10:30 08.03.2026
61 Пич
До коментар #39 от "Ха ха ха ха":Не е смешно, защото това само показва тъпотията на паветниците от САЩ и Израел !!! Наша поговорка казва - Тръгнали с гол Г., таралежи да ловят!!!
10:39 08.03.2026
62 Краварите са долни убийци
10:56 08.03.2026