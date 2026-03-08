Новини
Tasnim: Иран удари американската военна база Ал-Удайри в Кувейт

8 Март, 2026 09:38, обновена 8 Март, 2026 10:02 2 267 30

  • иран-
  • кувейт-
  • военна база-
  • удари-
  • война-
  • бахрейн

Един човек е убит с дрон при ударсрещу международното летище в Ербил, трима ранени в Бахрейн

Tasnim: Иран удари американската военна база Ал-Удайри в Кувейт - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция нанесоха комбиниран удар с дронове и балистични ракети срещу американската военна база Ал-Удайри в Кувейт, съобщава иранската информационна агенция Тasnim.

Иран нанесе удар с дрон срещу Бахрейн, повреждайки инсталация за обезсоляване, съобщи Министерството на вътрешните работи на кралството.

Един човек е убит при удар с дрон срещу международното летище в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан, съобщи Shafaq News, позовавайки се на източник от силите за сигурност.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн заяви, че най-малко трима души са ранени при ирански ракетен удар по кралството, а сграда на университет в квартал Мухарак североизточно от Манама също е повредена.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ и Израел се опитват да всеят раздор между Ислямската република и монархиите от Персийския залив.

Според източник от близкоизточните кръгове за контрол на въздушното движение, властите на тези страни са удължили забраната за полети във въздушното пространство на Бахрейн и Кувейт до тази вечер.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 32 Отговор
    бря...Иран побеждава))))) до 2 седмици такива заглавия ще има-после капитулация

    Коментиран от #5

    10:04 08.03.2026

  • 2 Хаген Дас

    35 0 Отговор
    Да и посолството на САЩ в Осло е ударено! Атентат или ракетен удар още не споменават!

    10:05 08.03.2026

  • 3 Пич

    41 2 Отговор
    Леле...леле.... какъв срам за първата във Ворлда...!!! Па ги сцепиха от бой въпреки технологии, подкрепа на Израел, мълчалива подкрепа на арабите.....

    10:06 08.03.2026

  • 4 Доналд Тръмп, президент

    2 16 Отговор
    Все строго по плану таварищи !!!
    Ся ще звънна на Путин да сверим плановете 😁

    10:06 08.03.2026

  • 5 Хаген Дас

    38 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тя Иран победи без значение крайния изход! САЩ повече никога няма да имат бази в близкия изток!

    Коментиран от #7

    10:07 08.03.2026

  • 6 Смеехме се на вицовете, че

    32 0 Отговор
    българите от Кувейт и Дубай ще се приберат в България., но те взеха, че се сбъднаха.

    10:07 08.03.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 24 Отговор

    До коментар #5 от "Хаген Дас":

    ще се увеличат с десетина.. в Иран

    Коментиран от #20, #27

    10:08 08.03.2026

  • 8 Ачо

    38 1 Отговор
    Пък ни лъжеха, че САЩ била първата армия в света.

    10:09 08.03.2026

  • 9 Дякон Унуфрий Араллампиев

    21 0 Отговор
    Кашмерът вече е РЕЗИЛ Следващата стъпка е ПОЗОР И те така те

    10:10 08.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Къв го дирят американските нацисти

    33 1 Отговор
    В тази американска военна база Ал-Удайри в Кувейт ? А? Реално са точно в ролята на окупатори на Кувейт още от времето на войната с Ирак. Или някой друго ще измисли че полицейска роля може би имали там .... Ами окупатори са естествено и на черното бяло не трябва да се казва. Трябва доблест, достойнство и морал да имаме и точно на това да учим децата си а не да са подлоги и колониални васали като атлантенцата

    10:13 08.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Да бе !

    22 1 Отговор

    До коментар #10 от "Дик диверсанта":

    А може и Кувейтците пак сами да са претрепали американците, като преди няколко дни...

    10:15 08.03.2026

  • 14 Само минавам

    7 0 Отговор
    Някой пита ли изкуствения интелект, кой ще спечели войната, че после да збарм, кой моерл разпродтранява фслшиви новини.

    10:16 08.03.2026

  • 15 Я пък тоя

    19 2 Отговор
    Първа сила втора сила, дрън - дрън, и Русия и САЩ се излагат. САЩ повече, защото и в Украйна губят, и Иран ги шамари, за сега.
    Да тръгват китайците, да видим и те какво мигат.

    10:16 08.03.2026

  • 16 Ами както се казва

    13 0 Отговор
    Легитимна военна цел...

    10:17 08.03.2026

  • 17 Мишел

    14 2 Отговор
    Ал Удайри е най голямата база на САЩ в Близкия Изток.
    Иране планирал и води войната много обмислено.
    Иран започва да унищожава опреснителните инсталации в Близкия Изток, които дават до 90% от прясната вода в района.
    Със затварянето на Ормузкия проток за всички кораби, освен ирански и руски, Иран предизвиква световна криза за горива.

    10:20 08.03.2026

  • 18 Смех с чалми

    3 10 Отговор
    Съобщил ТАСС-ФЕС🤣

    10:22 08.03.2026

  • 19 не може да бъде

    10 1 Отговор
    По АлДжазира показаха пристигането на 6 ковчега с убити американски военни .На летището Тръмп беше както подобава с голяма свита за отдаване почест на убитите американци. Бяха показани снимките на убитите във военна униформа -доста набързо за съжаление Струва ми се всички са офицери поне единият от тях високопоставен -подполковник или полковник!)?

    10:22 08.03.2026

  • 20 Мурка

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ОТ ДИСКО М БОБУЛА ТОРА---МЕИБИ УЪРК

    10:23 08.03.2026

  • 21 Грозната истина

    11 0 Отговор
    Ама как така пейтриат нали пази

    10:23 08.03.2026

  • 22 Къв го дирят американските нацисти

    13 1 Отговор
    САЩ е Паразит, Вирус, Смърт....
    Доналд Тръмп обяви наскоро, седнал до главния геноциден маниак Бенямин Нетаняху в Белия дом, че следващият бюджет на САЩ ще отпусне рекорден трилион долара за военните. Това е повече от три пъти военните разходи на Китай и приблизително десет пъти повече от тези на Русия. Междувременно САЩ имат над 800 чуждестранни военни бази, запас от около 5500 ядрени бойни глави и огромно разполагане на войски и оръжия по целия свят, все по-концентрирани в съседните на Китай райони.Военните приготовления, включително AUKUS, превъоръжаването на Япония и новите американски бази във Филипините, отразяват нарастващия двупартиен консенсус във Вашингтон в полза на планирането на войната....война след война

    10:24 08.03.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    9 0 Отговор
    Удpи, бай аятолахо! Удpи, тая мачка е ционистка!

    10:27 08.03.2026

  • 24 американско-израелската "офанзива"

    13 1 Отговор
    срещу суверенните демократични държави Иран и Ливан е категорично военнопрестъпление! И не е "офанзива" а брутално и открито нарушение на международното право. Попада в категорията „престъпление срещу мира“, което е и основното обвинение, повдигнато срещу нацистките лидери в процесите в Нюрнберг от 1945-46 г.
    Фашисткото правителство на Тръмп е способно на всякакви престъпления. То провежда външна политика точно по начина, по който го е водил Третият райх на Хитлер.

    Коментиран от #26

    10:33 08.03.2026

  • 25 Копейка от новото броене

    0 10 Отговор
    "Явно доста хора не знаят точно времето, как е разпределено като степени на операцията(войната) в Иран и като фази. Някой дори преди малко прочетох, че пишат с провален опит за сарказъм - “ Нали Иран за три дни“. Всъщност те са объркали – това беше „Киев за три дни“ от Русия. Там нещата продължават вече повече от четири години. Но това е друга тема.

    Значи сега ще дам светлина относно операциите 🇮🇱Operation Lion’s Roar – израелската, и 🇺🇸Operation Epic Fury – американската, които са обединени в едно.

    Значи първата фаза е подготовителната фаза, която е започнала доста по-рано. Тя е свързана с проникване в разузнаването на Иран, създаване на електронна мрежа, операции с кибер характер и подготовка за въздушни удари.

    Но основната фаза започва с така нареченото “обезглавяване” (обезвреждане). Тя започва на 28 февруари 2026 година. Ударите са насочени към ликвидиране на висшето командване и унищожаване на всички комуникации, както и към началото на разрушаването на противовъздушната отбрана на Иран. Основните удари са по Техеран, Исфахан и Кум.

    Тази операция завършва брилянтно, перфектно – тази фаза наистина вкарва непредвидим и шокиращ хаос в управлението на режима. Никой от тях не е очаквал толкова масиран удар и толкова ефективен.

    Следващата фаза е унищожаването на ядрената програма на Иран. След основните първи удари започва масирана въздушна атака по Natanz Nuclear Facility, Fordow Fuel Enrichment Plant и ядрените обекти около Исфахан. Там ве

    10:36 08.03.2026

  • 26 Фактъ

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "американско-израелската "офанзива"":

    Днес в ролята на Хитлер е Натеняху, а Тръмп замества Мусолини.

    Коментиран от #29

    10:38 08.03.2026

  • 27 оня с коня

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    тука ли си била пак мa пa pцал? в днес беге още те чакат

    10:40 08.03.2026

  • 28 Кукуруку

    3 0 Отговор
    Екокатастрофа е тази война и последиците от нея. Ама на тях не им дреме

    11:08 08.03.2026

  • 29 Кукуруку

    4 0 Отговор

    До коментар #26 от "Фактъ":

    Чакай, чакай…да не се обърка. Тръмп не беше ли претендент за Нобел за мир 😂

    11:09 08.03.2026

  • 30 Така Така

    2 0 Отговор
    Да ги изчисти от всякъде

    11:10 08.03.2026

