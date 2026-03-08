Tasnim: Иран удари американската военна база Ал-Удайри в Кувейт

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция нанесоха комбиниран удар с дронове и балистични ракети срещу американската военна база Ал-Удайри в Кувейт, съобщава иранската информационна агенция Тasnim.

Иран нанесе удар с дрон срещу Бахрейн, повреждайки инсталация за обезсоляване, съобщи Министерството на вътрешните работи на кралството.

Един човек е убит при удар с дрон срещу международното летище в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан, съобщи Shafaq News, позовавайки се на източник от силите за сигурност.

Министерството на вътрешните работи на Бахрейн заяви, че най-малко трима души са ранени при ирански ракетен удар по кралството, а сграда на университет в квартал Мухарак североизточно от Манама също е повредена.

Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ и Израел се опитват да всеят раздор между Ислямската република и монархиите от Персийския залив.

Според източник от близкоизточните кръгове за контрол на въздушното движение, властите на тези страни са удължили забраната за полети във въздушното пространство на Бахрейн и Кувейт до тази вечер.