Tasnim: Иран удари американската военна база Ал-Удайри в Кувейт

Военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция нанесоха комбиниран удар с дронове и балистични ракети срещу американската военна база Ал-Удайри в Кувейт, съобщава иранската информационна агенция Тasnim.
Иран нанесе удар с дрон срещу Бахрейн, повреждайки инсталация за обезсоляване, съобщи Министерството на вътрешните работи на кралството.
Един човек е убит при удар с дрон срещу международното летище в Ербил, столицата на иракски Кюрдистан, съобщи Shafaq News, позовавайки се на източник от силите за сигурност.
Министерството на вътрешните работи на Бахрейн заяви, че най-малко трима души са ранени при ирански ракетен удар по кралството, а сграда на университет в квартал Мухарак североизточно от Манама също е повредена.
Иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че САЩ и Израел се опитват да всеят раздор между Ислямската република и монархиите от Персийския залив.
Според източник от близкоизточните кръгове за контрол на въздушното движение, властите на тези страни са удължили забраната за полети във въздушното пространство на Бахрейн и Кувейт до тази вечер.
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5
10:04 08.03.2026
Хаген Дас
10:05 08.03.2026
Пич
10:06 08.03.2026
Доналд Тръмп, президент
Ся ще звънна на Путин да сверим плановете 😁
10:06 08.03.2026
Хаген Дас
Хаген Дас
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тя Иран победи без значение крайния изход! САЩ повече никога няма да имат бази в близкия изток!
Коментиран от #7
10:07 08.03.2026
Коментиран от #7
10:07 08.03.2026
Смеехме се на вицовете, че
10:07 08.03.2026
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Хаген Дас":ще се увеличат с десетина.. в Иран
Коментиран от #20, #27
10:08 08.03.2026
Ачо
10:09 08.03.2026
Дякон Унуфрий Араллампиев
10:10 08.03.2026
Къв го дирят американските нацисти
10:13 08.03.2026
Да бе !
Да бе !
До коментар #10 от "Дик диверсанта":А може и Кувейтците пак сами да са претрепали американците, като преди няколко дни...
10:15 08.03.2026
10:15 08.03.2026
Само минавам
10:16 08.03.2026
Я пък тоя
Да тръгват китайците, да видим и те какво мигат.
10:16 08.03.2026
Ами както се казва
10:17 08.03.2026
Мишел
Мишел
Иране планирал и води войната много обмислено.
Иран започва да унищожава опреснителните инсталации в Близкия Изток, които дават до 90% от прясната вода в района.
Със затварянето на Ормузкия проток за всички кораби, освен ирански и руски, Иран предизвиква световна криза за горива.
10:20 08.03.2026
Смех с чалми
10:22 08.03.2026
не може да бъде
10:22 08.03.2026
Мурка
Мурка
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ОТ ДИСКО М БОБУЛА ТОРА---МЕИБИ УЪРК
10:23 08.03.2026
10:23 08.03.2026
Грозната истина
10:23 08.03.2026
Къв го дирят американските нацисти
Къв го дирят американските нацисти
Доналд Тръмп обяви наскоро, седнал до главния геноциден маниак Бенямин Нетаняху в Белия дом, че следващият бюджет на САЩ ще отпусне рекорден трилион долара за военните. Това е повече от три пъти военните разходи на Китай и приблизително десет пъти повече от тези на Русия. Междувременно САЩ имат над 800 чуждестранни военни бази, запас от около 5500 ядрени бойни глави и огромно разполагане на войски и оръжия по целия свят, все по-концентрирани в съседните на Китай райони.Военните приготовления, включително AUKUS, превъоръжаването на Япония и новите американски бази във Филипините, отразяват нарастващия двупартиен консенсус във Вашингтон в полза на планирането на войната....война след война
10:24 08.03.2026
10:24 08.03.2026
Данко Харсъзина
10:27 08.03.2026
американско-израелската "офанзива"
американско-израелската "офанзива"
Фашисткото правителство на Тръмп е способно на всякакви престъпления. То провежда външна политика точно по начина, по който го е водил Третият райх на Хитлер.
Коментиран от #26
10:33 08.03.2026
Коментиран от #26
10:33 08.03.2026
Копейка от новото броене
Копейка от новото броене
Значи сега ще дам светлина относно операциите 🇮🇱Operation Lion's Roar – израелската, и 🇺🇸Operation Epic Fury – американската, които са обединени в едно.
Значи първата фаза е подготовителната фаза, която е започнала доста по-рано. Тя е свързана с проникване в разузнаването на Иран, създаване на електронна мрежа, операции с кибер характер и подготовка за въздушни удари.
Но основната фаза започва с така нареченото "обезглавяване" (обезвреждане). Тя започва на 28 февруари 2026 година. Ударите са насочени към ликвидиране на висшето командване и унищожаване на всички комуникации, както и към началото на разрушаването на противовъздушната отбрана на Иран. Основните удари са по Техеран, Исфахан и Кум.
Тази операция завършва брилянтно, перфектно – тази фаза наистина вкарва непредвидим и шокиращ хаос в управлението на режима. Никой от тях не е очаквал толкова масиран удар и толкова ефективен.
Следващата фаза е унищожаването на ядрената програма на Иран. След основните първи удари започва масирана въздушна атака по Natanz Nuclear Facility, Fordow Fuel Enrichment Plant и ядрените обекти около Исфахан. Там ве
10:36 08.03.2026
Фактъ
Фактъ
До коментар #24 от "американско-израелската "офанзива"":Днес в ролята на Хитлер е Натеняху, а Тръмп замества Мусолини.
Коментиран от #29
10:38 08.03.2026
Коментиран от #29
10:38 08.03.2026
оня с коня
оня с коня
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":тука ли си била пак мa пa pцал? в днес беге още те чакат
10:40 08.03.2026
10:40 08.03.2026
Кукуруку
11:08 08.03.2026
Кукуруку
Кукуруку
До коментар #26 от "Фактъ":Чакай, чакай…да не се обърка. Тръмп не беше ли претендент за Нобел за мир 😂
11:09 08.03.2026
11:09 08.03.2026
Така Така
11:10 08.03.2026