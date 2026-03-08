Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в неделя (8 март)

Спортът по ТВ в неделя (8 март)

8 Март, 2026 10:44 506 0

  • спортът по тв-
  • днес-
  • програмата-
  • футбол-
  • тенис-
  • ски-
  • баскетбол

Ето какво може да гледате днес

Спортът по ТВ в неделя (8 март) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

11.20 Ски бягане: Световна купа в Лахти, 10 км, жени - Евроспорт 2

11.30 Биатлон: Световно първенство под 21 г. - БНТ 3

11.45 Ски алпийски дисциплини: СК във Вал ди Фаса, супер Г, жени - Евроспорт 1

12.45 Футбол: Добруджа – Берое Стара Загора - Диема спорт

13.00 Баскетбол: Черно море Тича – Локомотив Пд - МАХ Спорт 1

13.05 Ски бягане: Световна купа в Лахти, 10 км, мъже - Евроспорт 2

13.15 Баскетбол: Рио Бреоган – Барселона - Диема спорт 2

13.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Кранска гора, втори манш, слалом, мъже - Евроспорт 1, БНТ 3

13.30 Футбол: Лече – Кремонезе - МАХ Спорт 3

14.00 Футбол: Фулъм – Саутхемртън - Диема спорт 3

14.00 Уимбълдън – Нортхемптън - Нова спорт

14.30 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, щафета, жени - Евроспорт 1

15.00 Футбол: Виляреал – Елче - МАХ Спорт 4

15.15 Футбол: ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив - Диема спорт

15.25 Биатлон: Световно първенство под 21 г. - БНТ 3

15.30 Футбол: Портвейл – Съндърланд - Диема спорт 2

15.45 Ски скокове: Световна купа в Лахти, мъже - Евроспорт 1

16.00 Футбол: Фиорентина – Парма - МАХ Спорт 3

16.00 Футбол: Ланс – Метц - Нова спорт

16.20 Колоездене: Париж Ница, първи етап, мъже - Евроспорт 2

16.30 Футбол: Санкт Паули – Айнтрахт - Диема спорт 3

17.15 Футбол: Хетафе – Бетис - МАХ Спорт 4

17.45 Футбол: ЦСКА – Локомотив София - Диема спорт

17.45 Футбол: НАК – Фейенорд - Ринг тв

17.45 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, масов старт, мъже - Евроспорт 1

18.00 Волейбол: Тренто – Лубе - МАХ Спорт 2

18.30 Футбол: Лийдс – Норич - Диема спорт 2

18.30 Футбол: Унион – Вердер - Нова спорт

18.30 Голф: PGA тур, Арнилд Палмър инвитейшънъл, четвърти ден - Евроспорт 2

19.00 Футбол: Дженоа – Рома - МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол: НБА, Кливлънд – Бостън - Диема спорт 3

19.30 Футбол: Севиля – Райо Валекано - МАХ Спорт 4

20.00 Футбол: Бенфика – Порто - Ринг тв

20.00 Тенис: Индиън Уелс - МАХ Спорт 1

21.30 Автомобилизъм: Наскар, състезание във Финикс - МАХ Спорт 2

21.30 Баскетбол: НБА, ЛА Лейкърс – Ню Йорк - Диема спорт 2

21.45 Футбол: Милан – Интер - МАХ Спорт 3

21.45 Футбол: Лион – ФК Париж - Диема спорт 3

22.00 Футбол: Валенсия – Алавес - МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове