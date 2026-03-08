Спортът по ТВ в неделя (8 март)

11.20 Ски бягане: Световна купа в Лахти, 10 км, жени - Евроспорт 2
11.30 Биатлон: Световно първенство под 21 г. - БНТ 3
11.45 Ски алпийски дисциплини: СК във Вал ди Фаса, супер Г, жени - Евроспорт 1
12.45 Футбол: Добруджа – Берое Стара Загора - Диема спорт
13.00 Баскетбол: Черно море Тича – Локомотив Пд - МАХ Спорт 1
13.05 Ски бягане: Световна купа в Лахти, 10 км, мъже - Евроспорт 2
13.15 Баскетбол: Рио Бреоган – Барселона - Диема спорт 2
13.15 Ски алпийски дисциплини: СК в Кранска гора, втори манш, слалом, мъже - Евроспорт 1, БНТ 3
13.30 Футбол: Лече – Кремонезе - МАХ Спорт 3
14.00 Футбол: Фулъм – Саутхемртън - Диема спорт 3
14.00 Уимбълдън – Нортхемптън - Нова спорт
14.30 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, щафета, жени - Евроспорт 1
15.00 Футбол: Виляреал – Елче - МАХ Спорт 4
15.15 Футбол: ЦСКА 1948 – Ботев Пловдив - Диема спорт
15.25 Биатлон: Световно първенство под 21 г. - БНТ 3
15.30 Футбол: Портвейл – Съндърланд - Диема спорт 2
15.45 Ски скокове: Световна купа в Лахти, мъже - Евроспорт 1
16.00 Футбол: Фиорентина – Парма - МАХ Спорт 3
16.00 Футбол: Ланс – Метц - Нова спорт
16.20 Колоездене: Париж Ница, първи етап, мъже - Евроспорт 2
16.30 Футбол: Санкт Паули – Айнтрахт - Диема спорт 3
17.15 Футбол: Хетафе – Бетис - МАХ Спорт 4
17.45 Футбол: ЦСКА – Локомотив София - Диема спорт
17.45 Футбол: НАК – Фейенорд - Ринг тв
17.45 Биатлон: Световна купа в Контиолахти, масов старт, мъже - Евроспорт 1
18.00 Волейбол: Тренто – Лубе - МАХ Спорт 2
18.30 Футбол: Лийдс – Норич - Диема спорт 2
18.30 Футбол: Унион – Вердер - Нова спорт
18.30 Голф: PGA тур, Арнилд Палмър инвитейшънъл, четвърти ден - Евроспорт 2
19.00 Футбол: Дженоа – Рома - МАХ Спорт 3
19.00 Баскетбол: НБА, Кливлънд – Бостън - Диема спорт 3
19.30 Футбол: Севиля – Райо Валекано - МАХ Спорт 4
20.00 Футбол: Бенфика – Порто - Ринг тв
20.00 Тенис: Индиън Уелс - МАХ Спорт 1
21.30 Автомобилизъм: Наскар, състезание във Финикс - МАХ Спорт 2
21.30 Баскетбол: НБА, ЛА Лейкърс – Ню Йорк - Диема спорт 2
21.45 Футбол: Милан – Интер - МАХ Спорт 3
21.45 Футбол: Лион – ФК Париж - Диема спорт 3
22.00 Футбол: Валенсия – Алавес - МАХ Спорт 4
