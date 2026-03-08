Новини
Иран е готов на "поне шест месеца интензивна война", противниците "интерпретирали" думи на президента

8 Март, 2026 10:34, обновена 8 Март, 2026 10:40 1 522 34

Иран е готов на "поне шест месеца интензивна война", противниците "интерпретирали" думи на президента - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е способен да издържи „поне шест месеца интензивна война“ срещу САЩ и Израел, предаде Франс прес.

В изявлението на КГИР се посочва, че от миналата събота - 28 февруари, когато силите на Техеран започнаха да нанасят ответни удари след началото на съвместната израелско-американска операция, вече са поразени над 200 американски и израелски обекта в региона.

„Въоръжените сили на Иран са способни да издържат поне шест месеца интензивна война при сегашното темпо на операциите“, заяви говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Али Мохамад Наини, цитиран от иранската агенция Фарс.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза, че вчерашните му изявления за иранските атаки са били „погрешно интерпретирани от врага, който се опитва да посее раздор между съседите“, съобщи тази сутрин държавната телевизия в страната, цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че Пезешкиан е заявил това, след като извинението за атаките на Иран срещу страни от региона вчера е било възприето като решение за прекратяване на ударите срещу държави от Персийския залив, докато същевременно тези атаки продължиха.

„Многократно е било казано, че ние сме братя и трябва да имаме добри отношения със съседите си. Въпреки това, ние сме принудени да отвърнем на атаките, но това не означава, че имаме спор със (съседна) страна или искаме да разстроим нейния народ“, подчерта иранският президент.

Военновъздушните сили на Израел съобщиха, че са нанесли удари по военната инфраструктура на Иран в поредната серия от атаки през изтеклата нощ, предаде ДПА.

Израелски изтребители за първи път бомбардираха „складове за гориво“ в иранската столица Техеран, съобщиха късно снощи военните в "Телеграм". На видео кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда огромно огнено кълбо и издигащи се облаци черен дим над града.

„Военните сили на иранския терористичен режим използват директно и често тези резервоари за гориво, за да захранват военната си инфраструктура“, заявиха израелските военни.

Иранската държавна телевизия ИРИБ предаде, че елитният Корпус на гвардейците на Ислямската революция е потвърдил за бомбардирана петролна рафинерия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Българин

    23 8 Отговор
    Тръмп казва, че няма да праща сухопътни войски в Иран, но това е лъжа. Ще ги прати, защото такава е заповедта на евреите. След това Иран ще стане за САЩ втори Виетнам. И даже по-лошо.

    10:43 08.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    17 7 Отговор
    А колко ще струва бензина в БГ след 6 месеца война?Питайте Зеленски

    Коментиран от #34

    10:44 08.03.2026

  • 5 След

    20 2 Отговор
    6 месеца САЩ ще трябва да ги обстрелват с копия и катапулти, щото при сегашното темпо ракетите ще им свършат за 6 седмици.

    Коментиран от #32

    10:44 08.03.2026

  • 6 Пан Зеленко

    12 2 Отговор
    Забравен😭

    10:44 08.03.2026

  • 7 Сталин

    27 4 Отговор
    "Моята основна теза е че евреите са криминална банда,и че евреите напълно контролират САЩ и евреите използват САЩ като средство да завладеят света."

    - Боби Фишер

    10:45 08.03.2026

  • 8 Мечтите

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    са хубаво нещо. И как Израел ще удържа територията на Иран, която е колкото Западна Европа?

    Коментиран от #16

    10:45 08.03.2026

  • 9 САМОНАДЕЯНИТЕ ЕВРЕИ

    20 3 Отговор
    И АМЕРИКАНЦИ СЕ ВКАРАХА В ТЕЖЪК ФИЛМ С ДРАМАТИЧЕН И ТРАГИЧЕН КРАЙ ЗА ТЯХ.

    Коментиран от #33

    10:45 08.03.2026

  • 10 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Дрогата, чалгата и алкохола, а и изкуствения интелект разрушават мозъка.

    10:47 08.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Улав

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Не те слуша главата

    10:49 08.03.2026

  • 13 Евгени

    10 1 Отговор
    Вече ем съсипват и рафинериите. Има кадри от огромни пожари в петролни бази и рафинерии. Ще предизвикат екологична катастрофа.

    Коментиран от #25

    10:50 08.03.2026

  • 14 Данко Харсъзина

    2 10 Отговор
    Президентът не е заминал на екскурзия при Аллах, защото трябва да има някой който да подпише пълна и безусловна капитулация на Иран.

    10:50 08.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Конфети "Земя-въздух-земя "

    1 7 Отговор

    До коментар #8 от "Мечтите":

    Чрез атома,който държат.

    10:55 08.03.2026

  • 17 Путин

    0 10 Отговор
    И аз мога поне още 6 месеца и вдигам байряка

    Коментиран от #20

    10:58 08.03.2026

  • 18 То Иран каза че ще унищожи САЩ

    2 9 Отговор
    Ама нищо се провали май

    Коментиран от #24

    11:00 08.03.2026

  • 19 Педолюбец от Бункер

    1 5 Отговор
    Казах им да хвърлят бялата кърпа

    11:01 08.03.2026

  • 20 факт

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Путин":

    Няма нито един хетеросексуален в целия Кремъл

    11:02 08.03.2026

  • 21 Кукуруку

    9 1 Отговор
    САЩ показват колко са неподготвени, но със силно самочувствие. Приемете го, не сте номер едно в света!

    11:02 08.03.2026

  • 22 Така Така

    5 0 Отговор
    Западналите всеки месец нова война почват но иначе за екология говорят за борба с вятърните мелници и влизането в сила на Евро 234564. Луди ли сте питам всички от София до Брюксел. Да ви го в малкия ринг

    Коментиран от #27

    11:02 08.03.2026

  • 23 Данко Харсъзина

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    След шест месеца кашерните ще мишкувате само в тунелите на ивицата Газа.

    11:03 08.03.2026

  • 24 сало0 0краине!

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "То Иран каза че ще унищожи САЩ":

    как е Техеран за уан дей? пак стана кабул за туенти иърс, хахахаха!

    Коментиран от #31

    11:05 08.03.2026

  • 25 Кукуруку

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Евгени":

    Тези войни са водени от изкуфели старци с напреднала деменция, на тях не им пука за земята и екокатастрофата.

    11:05 08.03.2026

  • 26 Кухи кратуни

    2 7 Отговор
    Ще издържите 6 месеца военно друг път. Но да се хванем за думите ви, дали ще е месец или 6, какво следва след това? Всички военни ще сте избити, без генерали, само тук там някой офицер. Без аятолах и вероятно до тогава и без настоящия президент. Не разбрахте ли, без ядрено оръжие и балистични ракети. И да падне доктатурата.

    Коментиран от #30

    11:08 08.03.2026

  • 27 Малоумен ли си

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Така Така":

    Кои западнали бе тъпан проС? Тръмп и толкоз от Запада. Къде видя европейци да почват война???

    Коментиран от #29

    11:10 08.03.2026

  • 28 Шекелари, четете с разбиране!

    6 1 Отговор
    Ама не можете! Ще ядете шест месеца ИНТЕЗИВЕН бой, а после ционистките гадoвe ще сте умаляли и персите ще продължат да ви лупкaт лежерно за профикалтика.

    11:11 08.03.2026

  • 29 Тихо ма

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Малоумен ли си":

    коалицита на лаещите пe дали за покрайнината

    11:12 08.03.2026

  • 30 Разсипаната

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кухи кратуни":

    инфраструктура, десетилетия има да я оправят. Пък и още не са ги почнали, с големите бомби.

    11:14 08.03.2026

  • 31 Евгени

    1 3 Отговор

    До коментар #24 от "сало0 0краине!":

    Тук е много по-лошо от Кабул, защото американците нози път за се заели с пълното унищожение на Иран, а не с превземането, за съжаление

    11:14 08.03.2026

  • 32 Ти не се тревожи

    0 3 Отговор

    До коментар #5 от "След":

    Ти за САЩ не се тревожи . Те имат и атомно оръжие , което скоро ще използват . Въпроса ми е , ти къде ще скриеш децата си , защото идва време предателите като теб да си платят

    11:20 08.03.2026

  • 33 Шопо

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "САМОНАДЕЯНИТЕ ЕВРЕИ":

    Имайте предвид че Китай и Русия още не са се включили пряко в конфликта, когато това стане със САЩ е свършено.

    11:21 08.03.2026

  • 34 Тпнр

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Не разбираш ли какво се случва, един по един загиват съюзниците на СеСеРе. Свободата си има цена. А той се вайка за цените. Значи направо иди при Орките и се предай.На теб свобода не ти трябва!

    11:25 08.03.2026

