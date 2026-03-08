Иран е готов на "поне шест месеца интензивна война", противниците "интерпретирали" думи на президента

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че е способен да издържи „поне шест месеца интензивна война“ срещу САЩ и Израел, предаде Франс прес.



В изявлението на КГИР се посочва, че от миналата събота - 28 февруари, когато силите на Техеран започнаха да нанасят ответни удари след началото на съвместната израелско-американска операция, вече са поразени над 200 американски и израелски обекта в региона.



„Въоръжените сили на Иран са способни да издържат поне шест месеца интензивна война при сегашното темпо на операциите“, заяви говорителят на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Али Мохамад Наини, цитиран от иранската агенция Фарс.

Президентът на Иран Масуд Пезешкиан каза, че вчерашните му изявления за иранските атаки са били „погрешно интерпретирани от врага, който се опитва да посее раздор между съседите“, съобщи тази сутрин държавната телевизия в страната, цитирана от Ройтерс.



Агенцията отбелязва, че Пезешкиан е заявил това, след като извинението за атаките на Иран срещу страни от региона вчера е било възприето като решение за прекратяване на ударите срещу държави от Персийския залив, докато същевременно тези атаки продължиха.



„Многократно е било казано, че ние сме братя и трябва да имаме добри отношения със съседите си. Въпреки това, ние сме принудени да отвърнем на атаките, но това не означава, че имаме спор със (съседна) страна или искаме да разстроим нейния народ“, подчерта иранският президент.

Военновъздушните сили на Израел съобщиха, че са нанесли удари по военната инфраструктура на Иран в поредната серия от атаки през изтеклата нощ, предаде ДПА.



Израелски изтребители за първи път бомбардираха „складове за гориво“ в иранската столица Техеран, съобщиха късно снощи военните в "Телеграм". На видео кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда огромно огнено кълбо и издигащи се облаци черен дим над града.



„Военните сили на иранския терористичен режим използват директно и често тези резервоари за гориво, за да захранват военната си инфраструктура“, заявиха израелските военни.



Иранската държавна телевизия ИРИБ предаде, че елитният Корпус на гвардейците на Ислямската революция е потвърдил за бомбардирана петролна рафинерия.