Новини
България »
Всички градове »
Георги Първанов: В момента президентската институция създава усещане за стабилност. Йотова излъчва увереност

Георги Първанов: В момента президентската институция създава усещане за стабилност. Йотова излъчва увереност

8 Март, 2026 10:52 536 21

  • георги първанов-
  • президентска институция-
  • стабилност-
  • илияна йотова-
  • увереност

„Не съм убеден, че изборите ще бъдат честни, като виждам какво се прави в системата на МВР и изобщо по отношение на служебното правителство.“, коментира президентът на страната (22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.)

Георги Първанов: В момента президентската институция създава усещане за стабилност. Йотова излъчва увереност - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Президентът Георги Първанов (22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.) поздрави българските жени по повод празника и изрази надежда за повече мир по света в "Тази събота и неделя" по bTV.

„Честит празник на всички български жени, на по-красивата част от човечеството. И дано по-малко жени ридаят край отломките, така както го виждаме в Близкия изток, в Украйна или където и да е“, заяви той.

Има ли риск за България?
Според Първанов към момента няма непосредствена опасност за страната ни заради военните конфликти, но обществото не бива да се успокоява прекалено.

„Ще произнеса клишето, което винаги се чува при подобни военни действия недалеч от нашата граница – няма някаква пряка опасност. Ние не сме толкова близо до театъра на военните действия. Въпреки това не бива да успокояваме прекалено населението“, каза той.

Бившият държавен глава припомни и случай от времето на войната в Югославия.

„По време на "юговойната" в София, в Горна баня, падна една американска ракета. Една падна и в моя край, в Пернишко. Аз, впрочем, имам отломка от тази ракета“, разказа Първанов и добави, че я пази като част от бъдещата си музейна сбирка.

Оценка за институциите
По думите му в момента президентската институция създава усещане за стабилност.

„Що се отнася до президента Йотова – тя е в момента един, да не кажа единственият стълб на сигурност и стабилност, и излъчва увереност, която вярвам, че хората ще оценят“, коментира Първанов.

Той изрази резерви към идеята за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност.

„Ако сме сигурни, че той ще излъчи спокойствие и увереност – да. Но ако ще бъде просто сцена за сблъсък на различни политически концепции, което е по-вероятно, аз съм въздържан.“

"България трябва да има антивоенна позиция"
Първанов подчерта, че винаги е бил против военните решения на международните конфликти. Той припомни позицията си срещу войната в Ирак през 2003 г.

„Когато започна войната в Ирак на 20 март 2003 година, аз бях в парламента и произнесох реч, чийто смисъл беше: не приемам тази война. И отстоявах тази позиция през цялото време.“

Според него международните институции трябва да играят по-активна роля.

„Не може в днешния век всичко да се решава със силата на ракетите и другите модерни оръжия“, подчерта той.

Спор около американските самолети
Бившият президент коментира и темата с американските самолети на българско летище.

„Няма обяснение. Има по-скоро объркани послания. Външният министър каза на по-ранен етап, че става дума за участие в учения, но сега виждаме нещо различно“, посочи той.

По думите му най-добре би било техниката да бъде преместена извън страната.

„Най-добре е да се преместят извън страната, ако питате мен. Защото независимо дали са на летище „Васил Левски“ или в Граф Игнатиево, ние продължаваме да бъдем дразнител.“

За Румен Радев и политиката
Първанов коментира и участието на президента Румен Радев в политическия процес.

„Смятах, че от позицията на държавен глава той има много повече ресурси да се бори с олигархията и мафията. Сега с епизодични постове това няма как да се случи.“

Той добави, че в момента Радев избягва активни политически позиции. „Той очевидно, за да избегне грешки, мълчи и се е снишил. Поне на този етап от кампанията.“

Първанов смята, че в България е загубена културата на коалиционното управление.

„Нищо не остана от тази коалиционна култура, която аз помня – например при формирането на тройната коалиция. Имаше дълги разговори, в които се преодоляваха различията и се сближаваха позициите.“

Според него дори партия с парламентарно мнозинство трябва да търси по-широка подкрепа.

„В трудните времена, в които живеем, ни трябват не 120, а 160 и повече гласа.“

БСП и бъдещето на левицата
Първанов призна, че би го заболяло, ако БСП остане извън парламента.

„Мен ме боли само при мисълта, че това може да се случи. Но след конгреса на БСП има ново ръководство, доминирано от млади хора, и аз гледам по-оптимистично.“

По отношение на новия лидер той е по-внимателен в оценката си. „Очертaва се като силен лидер, но трябва да виждам доказателства ежедневно.“

Първанов изрази съмнения за предстоящия вот

„Не съм убеден, че изборите ще бъдат честни, като виждам какво се прави в системата на МВР и изобщо по отношение на служебното правителство.“

Въпреки това той подчерта, че политическите сили трябва да се справят с предизвикателството.

„Ние работим в тази обстановка и ще трябва да се преборим с нея.“


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Същата

    13 1 Отговор
    червена селянка и хрантутници на държавна ясла , като теб , Седефчов ! Както и милионерка - като теб !

    10:56 08.03.2026

  • 2 Сталин

    13 1 Отговор
    А ,Трипера още жив

    10:56 08.03.2026

  • 3 Грозната истина

    12 0 Отговор
    Ти как се пребори и кой даде на синът ти мезонет за 500 бона

    10:57 08.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    МЪК.. ААА!КОЙ ВИ ПОС....ОЧИ И ИЗБ.....РА?

    10:58 08.03.2026

  • 7 Да, да

    11 0 Отговор
    Как е, Гоце, върви ли хотелът?

    10:58 08.03.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    14 0 Отговор
    Йотова е надежден стълб на жидокраварското ни правителство.💋👩‍🦰🤗🤣👍

    10:59 08.03.2026

  • 9 Ани Ефремова

    5 0 Отговор
    Милун иска да ме еб в гъ.💋😰💋

    11:00 08.03.2026

  • 10 ишш

    13 0 Отговор
    агент гоце и той от крадците

    11:01 08.03.2026

  • 11 Агент

    9 0 Отговор
    Гоце

    11:04 08.03.2026

  • 12 Наблюдател

    12 0 Отговор
    Не вярвам на този човек, който през 1997 г. върна мандата за съставяне на прaвителство, но след тайна среща с лидера на СДС на „Копитото“ (свидетели разказват за договорки и крупна сума пари), през 2000 г. спасява Добрев от аферата с марките, а през 2005 г. го съветва да влезе в политиката, знаейки че бизнесът му се развива в съдружие с неговите синове, и въпреки мнението на баща му: „Киро не става за политика, на него му дай далаверата“.. А мръсните дела на далавераджията са стотици (подробности публикуваха медии, сред които „Капитал“, „Афера“, „Свободно слово“). Ето за това трябва да отговаря лицето Първанов, както и да обясни как точно Зарков „спечели“ председателското място, а не да се прави на интересен.

    11:06 08.03.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    9 0 Отговор
    Проваления гарван към провалената гарга...
    /гарван гарвану...... /

    11:07 08.03.2026

  • 14 украинецът Сер Гей Стани Шеф

    3 2 Отговор
    С либералчето Зарков начело пак сме поне на 14%!

    11:07 08.03.2026

  • 15 Отвратен

    8 0 Отговор
    НА ТОЗИ ТРАБВА ДА "БЛАГОДАРИМ", ЧЕ ПОДАРИ БАЗИ НА НАТО В БЪЛГАРИЯ! БЕЗ НИТО ЕДНА СТОТИНКА!

    11:10 08.03.2026

  • 16 АГАТ а Кристи

    8 0 Отговор
    ТОЯ ПОКРИ УБИЕЦА ОТ ДИСКОТЕКА СОЛО, понеже е детенце на "наш другар" от града на винкелите и гоуфовете.

    11:11 08.03.2026

  • 17 Дрън дрън дрън

    5 0 Отговор
    Мумии с мнение!

    11:13 08.03.2026

  • 18 Мурка

    7 0 Отговор
    И защо с ДРАГАЛЕВСКИЯТ МЕН ГИШ РАЗДЕЛИХТЕ (РАЗПРОДАДОХТЕ) БГ ИНДУСТРИЯТА УБИХТЕ ДЕ ЩО РАБОТИ

    11:13 08.03.2026

  • 19 гост

    2 0 Отговор
    Йотова все повече прилича на венецуелската вицепрезидентка в момента първа приятелка на тръмпоча!

    11:20 08.03.2026

  • 20 РЕЙХАН РУМЯНА

    1 0 Отговор
    РОЗАТА ДУБАРОВА !

    11:22 08.03.2026

  • 21 Любопитен

    1 0 Отговор
    От този започна СЪСИПВАНЕТО на БСП! Няма да се спре докато не я унищожи. А това го може. Да обясни за какви заслуги е включен Румен Петков в предизборния щаб и за какви заслуги сложиха протежето си за водач на листа в Силистра?

    11:25 08.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол