Георги Първанов: В момента президентската институция създава усещане за стабилност. Йотова излъчва увереност

Президентът Георги Първанов (22 януари 2002 г. – 22 януари 2012 г.) поздрави българските жени по повод празника и изрази надежда за повече мир по света в "Тази събота и неделя" по bTV.

„Честит празник на всички български жени, на по-красивата част от човечеството. И дано по-малко жени ридаят край отломките, така както го виждаме в Близкия изток, в Украйна или където и да е“, заяви той.

Има ли риск за България?

Според Първанов към момента няма непосредствена опасност за страната ни заради военните конфликти, но обществото не бива да се успокоява прекалено.

„Ще произнеса клишето, което винаги се чува при подобни военни действия недалеч от нашата граница – няма някаква пряка опасност. Ние не сме толкова близо до театъра на военните действия. Въпреки това не бива да успокояваме прекалено населението“, каза той.

Бившият държавен глава припомни и случай от времето на войната в Югославия.

„По време на "юговойната" в София, в Горна баня, падна една американска ракета. Една падна и в моя край, в Пернишко. Аз, впрочем, имам отломка от тази ракета“, разказа Първанов и добави, че я пази като част от бъдещата си музейна сбирка.

Оценка за институциите

По думите му в момента президентската институция създава усещане за стабилност.

„Що се отнася до президента Йотова – тя е в момента един, да не кажа единственият стълб на сигурност и стабилност, и излъчва увереност, която вярвам, че хората ще оценят“, коментира Първанов.

Той изрази резерви към идеята за свикване на Консултативния съвет по национална сигурност.

„Ако сме сигурни, че той ще излъчи спокойствие и увереност – да. Но ако ще бъде просто сцена за сблъсък на различни политически концепции, което е по-вероятно, аз съм въздържан.“

"България трябва да има антивоенна позиция"

Първанов подчерта, че винаги е бил против военните решения на международните конфликти. Той припомни позицията си срещу войната в Ирак през 2003 г.

„Когато започна войната в Ирак на 20 март 2003 година, аз бях в парламента и произнесох реч, чийто смисъл беше: не приемам тази война. И отстоявах тази позиция през цялото време.“

Според него международните институции трябва да играят по-активна роля.

„Не може в днешния век всичко да се решава със силата на ракетите и другите модерни оръжия“, подчерта той.

Спор около американските самолети

Бившият президент коментира и темата с американските самолети на българско летище.

„Няма обяснение. Има по-скоро объркани послания. Външният министър каза на по-ранен етап, че става дума за участие в учения, но сега виждаме нещо различно“, посочи той.

По думите му най-добре би било техниката да бъде преместена извън страната.

„Най-добре е да се преместят извън страната, ако питате мен. Защото независимо дали са на летище „Васил Левски“ или в Граф Игнатиево, ние продължаваме да бъдем дразнител.“

За Румен Радев и политиката

Първанов коментира и участието на президента Румен Радев в политическия процес.

„Смятах, че от позицията на държавен глава той има много повече ресурси да се бори с олигархията и мафията. Сега с епизодични постове това няма как да се случи.“

Той добави, че в момента Радев избягва активни политически позиции. „Той очевидно, за да избегне грешки, мълчи и се е снишил. Поне на този етап от кампанията.“

Първанов смята, че в България е загубена културата на коалиционното управление.

„Нищо не остана от тази коалиционна култура, която аз помня – например при формирането на тройната коалиция. Имаше дълги разговори, в които се преодоляваха различията и се сближаваха позициите.“

Според него дори партия с парламентарно мнозинство трябва да търси по-широка подкрепа.

„В трудните времена, в които живеем, ни трябват не 120, а 160 и повече гласа.“

БСП и бъдещето на левицата

Първанов призна, че би го заболяло, ако БСП остане извън парламента.

„Мен ме боли само при мисълта, че това може да се случи. Но след конгреса на БСП има ново ръководство, доминирано от млади хора, и аз гледам по-оптимистично.“

По отношение на новия лидер той е по-внимателен в оценката си. „Очертaва се като силен лидер, но трябва да виждам доказателства ежедневно.“

Първанов изрази съмнения за предстоящия вот

„Не съм убеден, че изборите ще бъдат честни, като виждам какво се прави в системата на МВР и изобщо по отношение на служебното правителство.“

Въпреки това той подчерта, че политическите сили трябва да се справят с предизвикателството.

„Ние работим в тази обстановка и ще трябва да се преборим с нея.“