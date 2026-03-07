САЩ се стремят да прекроят енергийния пейзаж, за да отговаря на собствените си нужди, за да решат икономическите си проблеми, заяви пред „Известия“ говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„САЩ, които, както всички сега виждат, прекрояват енергийния пейзаж – и това дори не е политика, а енергиен пейзаж – за да отговаря на собствените си нужди. Те правят, или искат да направят, всички зависими от собствените им ресурси, както физически, така и ценово, по очевидни причини: критичното им икономическо положение и чудовищният им национален дълг очевидно са поставили американското ръководство пред депресиращата перспектива една страна, САЩ, по същество да бъде фалирала страна“, каза тя.

„И използвайки такива методи, напълно извън международните правни норми, те се опитват по някакъв начин да решат собствените си проблеми. А киевският режим, по същество, е инструмент за участие или осъществяване на всички тези авантюри“, добави дипломатът.