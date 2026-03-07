Захарова: САЩ променят енергийния пейзаж, за да решат собствените си проблеми

САЩ се стремят да прекроят енергийния пейзаж, за да отговаря на собствените си нужди, за да решат икономическите си проблеми, заяви пред „Известия“ говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.
„САЩ, които, както всички сега виждат, прекрояват енергийния пейзаж – и това дори не е политика, а енергиен пейзаж – за да отговаря на собствените си нужди. Те правят, или искат да направят, всички зависими от собствените им ресурси, както физически, така и ценово, по очевидни причини: критичното им икономическо положение и чудовищният им национален дълг очевидно са поставили американското ръководство пред депресиращата перспектива една страна, САЩ, по същество да бъде фалирала страна“, каза тя.
„И използвайки такива методи, напълно извън международните правни норми, те се опитват по някакъв начин да решат собствените си проблеми. А киевският режим, по същество, е инструмент за участие или осъществяване на всички тези авантюри“, добави дипломатът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ушар
Коментиран от #22
18:38 07.03.2026
2 Жалка история
18:40 07.03.2026
3 Знахарова
Може само да благодари на рижия си президент. (щом разполага с клипчета с него при Епстин)
Коментиран от #20
18:42 07.03.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕНЕРГИЕН ШАЛТЕР
..... ...
ТАЙВАНСКАТА БРЕГОВА ОТБРАНА ОТБЕЛЯЗВА
ЧЕ ВЕЧЕ ЦЯЛА СЕДМИЦА В ТАЙВАНСКИЯ ПРОЛИВ
НЕ СЕ ПОЯВЯВАТ КИТАЙСКИ БОЙНИ САМОЛЕТИ :)
.......
ЕДНО ВРЕМЕ МИТКО БОМБАТА КАТО ИМ СВЪРШИХА ПАТРОНИТЕ И ВИКАШЕ НА БАТ СЕРГО " ХВЪРЛЯЙ БОМБАТА"
.. САЩ МАЙ ЩЕ ИЗПАДНАТ В РАЗКРАЧЕНО ПОЛОЖЕНИЕ
18:42 07.03.2026
5 Дони Оранжадата
18:42 07.03.2026
6 Ццц
Коментиран от #13, #26
18:44 07.03.2026
7 гост
18:44 07.03.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ МИД РФ
" ПРИЗОВАВАМ АЗЕРБАЙДЖАН И ИРАН ДА ИЗПИТВАТ ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ"
.....
ЩОТО НОСОРОГА АЛИЕВ МОГАТ ДА ГО УВАЖАТ ОТЗАД :)
18:45 07.03.2026
9 Дзак
Коментиран от #21
18:47 07.03.2026
10 демократ
18:47 07.03.2026
11 Господина
18:48 07.03.2026
12 Цигарена фабрика Карьочка
18:49 07.03.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този
18:50 07.03.2026
15 Оня с коня
18:51 07.03.2026
16 Тутуту
Коментиран от #23
18:52 07.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ехеее
18:55 07.03.2026
19 Факти
18:58 07.03.2026
20 !!!?
До коментар #3 от "Знахарова":Русия е толкова закъсала в момента, че нито петрол нито газ могат да й помогнат осезаемо. Бюджетният дефицит е огромен и може да се повлияе единствено с намаляване на военните разходи и стартиране на цивилната икономика, която в момента не фанкционира. И разбира се огромни нови инвестиции за нови сектори в икономиката. Това е дълъг процес, а Русия е пропуснала десетки години, през които можеше да се развива.
19:01 07.03.2026
21 хаха 🤣
До коментар #9 от "Дзак":този бабун Захарова е най-ангажиран само като дойде време да си вземе дневната дозо бело+ одеколон за пиене🤣
19:03 07.03.2026
22 Град Козлодуй.
До коментар #1 от "Ушар":ПИРАТИ И АГРЕСОРИ БЯХА 500 ГОДИНИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ТАКИВА!
19:05 07.03.2026
23 Град Козлодуй.
До коментар #16 от "Тутуту":Пита ли твоят съпруг преди да напишеш коментара?
19:07 07.03.2026
24 Град Козлодуй
19:12 07.03.2026
25 спасител от Слънчака
света кат зли ора да ви тепат и ти додеш при мене у Родопето в кошарето ше те стрижем.Другите
колеги овчаре ше ми се смеят че земам такиз к......тини при мене.Ше си пуснеш длъга коса кат
нашенки добри жени.И ше те раним с ягне докат твои сестри ше ручат картошки ако ги има.
Щото много пари треба да трошите за поразите дето сторихте на комшите.
Аъде со здраве,със жената моя те чекаме.
19:13 07.03.2026
26 Урсул фон дер Бандер
До коментар #6 от "Ццц":Мдаа Не подценявайте жълтопаветните ни урсулки , по злобни и тъпи са отколкото си мислите.
19:14 07.03.2026