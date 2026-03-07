Новини
Захарова: САЩ променят енергийния пейзаж, за да решат собствените си проблеми

7 Март, 2026 18:37

  • мария захарова-
  • русия-
  • сащ-
  • енергия
Захарова: САЩ променят енергийния пейзаж, за да решат собствените си проблеми - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

САЩ се стремят да прекроят енергийния пейзаж, за да отговаря на собствените си нужди, за да решат икономическите си проблеми, заяви пред „Известия“ говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

„САЩ, които, както всички сега виждат, прекрояват енергийния пейзаж – и това дори не е политика, а енергиен пейзаж – за да отговаря на собствените си нужди. Те правят, или искат да направят, всички зависими от собствените им ресурси, както физически, така и ценово, по очевидни причини: критичното им икономическо положение и чудовищният им национален дълг очевидно са поставили американското ръководство пред депресиращата перспектива една страна, САЩ, по същество да бъде фалирала страна“, каза тя.

„И използвайки такива методи, напълно извън международните правни норми, те се опитват по някакъв начин да решат собствените си проблеми. А киевският режим, по същество, е инструмент за участие или осъществяване на всички тези авантюри“, добави дипломатът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ушар

    15 15 Отговор
    Правилно. Сащ искат да цоцнат петрола на Иран, затова и го нападнаха.

    Коментиран от #22

    18:38 07.03.2026

  • 2 Жалка история

    14 5 Отговор
    А ВИЕ ГО ПРАВИТЕ ЗА ДОБРОТО НА ВСИЧКИ 😂🤣😂😂🤣🤣🤣

    18:40 07.03.2026

  • 3 Знахарова

    9 4 Отговор
    Русия няма защо да се притеснява от повишените цени на нефт и газ, които само изнася...
    Може само да благодари на рижия си президент. (щом разполага с клипчета с него при Епстин)

    Коментиран от #20

    18:42 07.03.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 6 Отговор
    КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА НЕ МОЖЕ ДА СИ ПОЗВОЛИ ДА Е ЗАВИСИМА
    ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕНЕРГИЕН ШАЛТЕР
    ..... ...
    ТАЙВАНСКАТА БРЕГОВА ОТБРАНА ОТБЕЛЯЗВА
    ЧЕ ВЕЧЕ ЦЯЛА СЕДМИЦА В ТАЙВАНСКИЯ ПРОЛИВ
    НЕ СЕ ПОЯВЯВАТ КИТАЙСКИ БОЙНИ САМОЛЕТИ :)
    .......
    ЕДНО ВРЕМЕ МИТКО БОМБАТА КАТО ИМ СВЪРШИХА ПАТРОНИТЕ И ВИКАШЕ НА БАТ СЕРГО " ХВЪРЛЯЙ БОМБАТА"
    .. САЩ МАЙ ЩЕ ИЗПАДНАТ В РАЗКРАЧЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

    18:42 07.03.2026

  • 5 Дони Оранжадата

    8 4 Отговор
    Имам крава, пием млЕко. Като нЕмам крава отивам и си зимам.

    18:42 07.03.2026

  • 6 Ццц

    10 7 Отговор
    Московците се оказаха пълни дебили. Пълни.

    Коментиран от #13, #26

    18:44 07.03.2026

  • 7 гост

    7 8 Отговор
    Целта на САЩ е да докопат най-много източници на петрол, уран и редкоземни метали и да диктуват икономиката на света. Като следваща крачка могат да посегнат на питейната вода и храните като змея от приказките. Но от приказките знаем, че винаги се намира един юнак, който да отсече главата на змея.

    18:44 07.03.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 5 Отговор
    ПО ВАЖНО Е ДРУГО ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ
    ОТ МИД РФ
    " ПРИЗОВАВАМ АЗЕРБАЙДЖАН И ИРАН ДА ИЗПИТВАТ ВЗАИМНО УВАЖЕНИЕ"
    .....
    ЩОТО НОСОРОГА АЛИЕВ МОГАТ ДА ГО УВАЖАТ ОТЗАД :)

    18:45 07.03.2026

  • 9 Дзак

    2 6 Отговор
    Както винаги всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    Коментиран от #21

    18:47 07.03.2026

  • 10 демократ

    0 8 Отговор
    Русия и Гейрмания са тумора и неговята мтастаза в Европа.От врат

    18:47 07.03.2026

  • 11 Господина

    6 2 Отговор
    на снимката, кой е?

    18:48 07.03.2026

  • 12 Цигарена фабрика Карьочка

    7 4 Отговор
    Захарова се подстригала като мъж!

    18:49 07.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този

    6 1 Отговор
    ли е новия върховен лидер? Защо е без тюрбан?

    18:50 07.03.2026

  • 15 Оня с коня

    4 2 Отговор
    След толкова много язвителни подигравки че САЩ са държава с най-големия Дълг на Света ,Тръмп си взе бележка и с поставяне на Венецуелския и Ирански Петрол под свое Разпореждане ще го ликвидира като нищо.А нима Захарова не иска да види една силна Икономически Америка за да търгува Русия с удоволствие с нея?!

    18:51 07.03.2026

  • 16 Тутуту

    7 2 Отговор
    Пик ла без. ци цки

    Коментиран от #23

    18:52 07.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ехеее

    5 3 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🤣🐑🥃

    18:55 07.03.2026

  • 19 Факти

    4 3 Отговор
    САЩ правят каквото си искат, а Русия прави каквото САЩ й разрешат. Това е разликата между великата сила и треторазрядната такава. Не може с икономика извън топ 10 да се правиш на голямата работа.

    18:58 07.03.2026

  • 20 !!!?

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Знахарова":

    Русия е толкова закъсала в момента, че нито петрол нито газ могат да й помогнат осезаемо. Бюджетният дефицит е огромен и може да се повлияе единствено с намаляване на военните разходи и стартиране на цивилната икономика, която в момента не фанкционира. И разбира се огромни нови инвестиции за нови сектори в икономиката. Това е дълъг процес, а Русия е пропуснала десетки години, през които можеше да се развива.

    19:01 07.03.2026

  • 21 хаха 🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Дзак":

    този бабун Захарова е най-ангажиран само като дойде време да си вземе дневната дозо бело+ одеколон за пиене🤣

    19:03 07.03.2026

  • 22 Град Козлодуй.

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ушар":

    ПИРАТИ И АГРЕСОРИ БЯХА 500 ГОДИНИ И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ТАКИВА!

    19:05 07.03.2026

  • 23 Град Козлодуй.

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тутуту":

    Пита ли твоят съпруг преди да напишеш коментара?

    19:07 07.03.2026

  • 24 Град Козлодуй

    2 0 Отговор
    я кавала надуй

    19:12 07.03.2026

  • 25 спасител от Слънчака

    1 0 Отговор
    Маро,кат те гледам на снимката си се стригала.Значи да знайш кат губите войната и ви погнат по
    света кат зли ора да ви тепат и ти додеш при мене у Родопето в кошарето ше те стрижем.Другите
    колеги овчаре ше ми се смеят че земам такиз к......тини при мене.Ше си пуснеш длъга коса кат
    нашенки добри жени.И ше те раним с ягне докат твои сестри ше ручат картошки ако ги има.
    Щото много пари треба да трошите за поразите дето сторихте на комшите.
    Аъде со здраве,със жената моя те чекаме.

    19:13 07.03.2026

  • 26 Урсул фон дер Бандер

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ццц":

    Мдаа Не подценявайте жълтопаветните ни урсулки , по злобни и тъпи са отколкото си мислите.

    19:14 07.03.2026

