Близо половината от населението на Турция са жени

Жените в Турция съставляват 49,98% от населението на страната, сочат нови данни на Турския статистически институт. Според проучването „Жените в статистиката 2025“ в страната живеят 43,3 милиона жени и 43,5 милиона мъже.

Въпреки почти равното съотношение на населението, жените започват да превъзхождат мъжете в по-възрастните групи. Сред тези на възраст 60-74 години жените са 51,9%, докато сред тези над 90 години цифрата се увеличава до 69,7%. Това се дължи на по-високата средна продължителност на живота на жените в Турция: 80,7 години за жените спрямо 75,5 години за мъжете.

Статистиката показва и значително повишаване на нивата на образование в Турция. Докато през 2008 г. 75,1% от жителите над 25 години са имали поне едно ниво на образование, тази цифра се е увеличила до 92,6% до 2024 г. Сред жените делът се е увеличил от 67,5% на 88,3%, а сред мъжете - от 82,8% на 97%.

В същото време броят на жените в политиката и дипломацията се увеличава. До 2025 г. жените ще заемат 19,9% от местата в турския парламент, в сравнение с едва 9,1% през 2007 г. Делът на жените посланици се е увеличил от 11,9% през 2011 г. до 28,4% през 2025 г.

В същото време разликата между половете остава значителна на пазара на труда. През 2024 г. процентът на участие в работната сила е бил 36,8% за жените и 72% за мъжете. Образованието играе ключова роля: 68,7% от жените с университетска диплома участват в работната сила.

Средната възраст при сключване на брак също продължава да се покачва. През 2025 г. жените са се женяли средно на 26 години, докато мъжете са го правили на 28,5 години.

Проучването установи също, че приблизително 19% от потребителите на интернет в Турция използват генеративни инструменти за изкуствен интелект, като процентът на използване сред жените и мъжете е почти равен.

Въпреки постепенното разширяване на възможностите за жените в образованието, политиката и науката, статистиката показва, че разликите между половете в заетостта, бедността и социалното осигуряване остават един от ключовите социални проблеми на страната.

