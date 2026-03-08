Близо половината от населението на Турция са жени

Жените в Турция съставляват 49,98% от населението на страната, сочат нови данни на Турския статистически институт. Според проучването „Жените в статистиката 2025“ в страната живеят 43,3 милиона жени и 43,5 милиона мъже.
Въпреки почти равното съотношение на населението, жените започват да превъзхождат мъжете в по-възрастните групи. Сред тези на възраст 60-74 години жените са 51,9%, докато сред тези над 90 години цифрата се увеличава до 69,7%. Това се дължи на по-високата средна продължителност на живота на жените в Турция: 80,7 години за жените спрямо 75,5 години за мъжете.
Статистиката показва и значително повишаване на нивата на образование в Турция. Докато през 2008 г. 75,1% от жителите над 25 години са имали поне едно ниво на образование, тази цифра се е увеличила до 92,6% до 2024 г. Сред жените делът се е увеличил от 67,5% на 88,3%, а сред мъжете - от 82,8% на 97%.
В същото време броят на жените в политиката и дипломацията се увеличава. До 2025 г. жените ще заемат 19,9% от местата в турския парламент, в сравнение с едва 9,1% през 2007 г. Делът на жените посланици се е увеличил от 11,9% през 2011 г. до 28,4% през 2025 г.
В същото време разликата между половете остава значителна на пазара на труда. През 2024 г. процентът на участие в работната сила е бил 36,8% за жените и 72% за мъжете. Образованието играе ключова роля: 68,7% от жените с университетска диплома участват в работната сила.
Средната възраст при сключване на брак също продължава да се покачва. През 2025 г. жените са се женяли средно на 26 години, докато мъжете са го правили на 28,5 години.
Проучването установи също, че приблизително 19% от потребителите на интернет в Турция използват генеративни инструменти за изкуствен интелект, като процентът на използване сред жените и мъжете е почти равен.
Въпреки постепенното разширяване на възможностите за жените в образованието, политиката и науката, статистиката показва, че разликите между половете в заетостта, бедността и социалното осигуряване остават един от ключовите социални проблеми на страната.
Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform
1 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА
08:03 08.03.2026
2 Странно, а другата
Коментиран от #7, #10
08:04 08.03.2026
3 Вашето мнение
08:05 08.03.2026
4 И на
08:05 08.03.2026
5 Жената
08:06 08.03.2026
6 ТОВОА СИ Е ИСТИНСКА ЖУРНАЛИСТИКА
08:06 08.03.2026
7 Така де
До коментар #2 от "Странно, а другата":И в Турция живеят много турци.
08:19 08.03.2026
8 Владимир Путин, президент
08:20 08.03.2026
9 Мехмед
08:26 08.03.2026
10 Да мъже са другата половина
До коментар #2 от "Странно, а другата":Но на запад и европата не е така🤣🤣там са 800 пола и оше толко вътрешни раздвоения🤣🤣🤣🤣
08:27 08.03.2026
11 кой му дреме
08:31 08.03.2026
12 1488
08:31 08.03.2026
13 Урсула, Кая, Мете, Бербок, Санду...
Подзаглавието: "Все по-образовани и все повече в политиката"
Значи и Турция е напът да цъФне и върже!
Коментиран от #20
08:32 08.03.2026
14 1488
08:33 08.03.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 кой му дреме
у делиурмана и кърджали не живее един българин
08:38 08.03.2026
18 кой му дреме
у делиурмана и кърджали не живее един българин
Коментиран от #22
08:38 08.03.2026
19 мехмед кадир
08:38 08.03.2026
20 Клаус Шваб и Сорос
До коментар #13 от "Урсула, Кая, Мете, Бербок, Санду...":Ние подбираме, финансираме и назначаваме жените в политиката! Дори и в Турция! Цедката е голяма и умни жени със свободна мистл, шанс нямат!
А които плаща, той поръчва музиката!
И журналистките така подбираме!
Искахте жени,- ето ви жени!
08:40 08.03.2026
21 Бау
08:40 08.03.2026
22 Мехмед
До коментар #18 от "кой му дреме":Българята за навлеци, нямат работа в Кържали и Делиормана.
Кържали и Делиормана не са българия.
Марш навлеци долни!
Коментиран от #23
08:45 08.03.2026
23 по-точно
До коментар #22 от "Мехмед":вие м@нг@лите нямате място в българия!!! и в турция обаче не ви искат защото и турци не сте а сте баш м@нг@ли!!!
Коментиран от #34
08:54 08.03.2026
24 това е нормално
Коментиран от #25
08:55 08.03.2026
25 грешка
До коментар #24 от "това е нормално":2/3 (дебели пръсти…)
08:56 08.03.2026
26 Начи
09:05 08.03.2026
27 Цензура
Олелелел, никога не ми беше хрумвало такова нещо, сега ще разпространя великата новина навсякъде из интернет, за да споделя вашето феноменално откритие !!!
Извинявайте, но вие сте oлигoфрени, нали?
09:07 08.03.2026
28 Голяма
09:12 08.03.2026
29 Батето
09:17 08.03.2026
30 Ивелин Михайлов
09:20 08.03.2026
31 Исторически парк
09:20 08.03.2026
32 Програмист
09:21 08.03.2026
33 СтатиСтик
09:24 08.03.2026
34 Мехмед
До коментар #23 от "по-точно":Кой те пита ве ганчо?
Топите се като сняг под слънце и скоро ще изчезнете слава на Аллаха.
Тези земи са наши.
09:35 08.03.2026