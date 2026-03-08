Новини
Близо половината от населението на Турция са жени

8 Март, 2026 08:00 1 157 34

Все по-образовани и все повече в политиката

Близо половината от населението на Турция са жени - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Жените в Турция съставляват 49,98% от населението на страната, сочат нови данни на Турския статистически институт. Според проучването „Жените в статистиката 2025“ в страната живеят 43,3 милиона жени и 43,5 милиона мъже.

Въпреки почти равното съотношение на населението, жените започват да превъзхождат мъжете в по-възрастните групи. Сред тези на възраст 60-74 години жените са 51,9%, докато сред тези над 90 години цифрата се увеличава до 69,7%. Това се дължи на по-високата средна продължителност на живота на жените в Турция: 80,7 години за жените спрямо 75,5 години за мъжете.

Статистиката показва и значително повишаване на нивата на образование в Турция. Докато през 2008 г. 75,1% от жителите над 25 години са имали поне едно ниво на образование, тази цифра се е увеличила до 92,6% до 2024 г. Сред жените делът се е увеличил от 67,5% на 88,3%, а сред мъжете - от 82,8% на 97%.

В същото време броят на жените в политиката и дипломацията се увеличава. До 2025 г. жените ще заемат 19,9% от местата в турския парламент, в сравнение с едва 9,1% през 2007 г. Делът на жените посланици се е увеличил от 11,9% през 2011 г. до 28,4% през 2025 г.

В същото време разликата между половете остава значителна на пазара на труда. През 2024 г. процентът на участие в работната сила е бил 36,8% за жените и 72% за мъжете. Образованието играе ключова роля: 68,7% от жените с университетска диплома участват в работната сила.

Средната възраст при сключване на брак също продължава да се покачва. През 2025 г. жените са се женяли средно на 26 години, докато мъжете са го правили на 28,5 години.

Проучването установи също, че приблизително 19% от потребителите на интернет в Турция използват генеративни инструменти за изкуствен интелект, като процентът на използване сред жените и мъжете е почти равен.

Въпреки постепенното разширяване на възможностите за жените в образованието, политиката и науката, статистиката показва, че разликите между половете в заетостта, бедността и социалното осигуряване остават един от ключовите социални проблеми на страната.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    13 6 Отговор
    ВИЖДАМЕ ГИ "ОБРАЗОВАНИТЕ" ЖЕНОРЯ В ПОЛИТИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕС-РАЙХА ДОКЪДЯ НИ ДОКАРАХА

    08:03 08.03.2026

  • 2 Странно, а другата

    28 2 Отговор
    половина са мъже...

    Коментиран от #7, #10

    08:04 08.03.2026

  • 3 Вашето мнение

    20 4 Отговор
    Добро утро! Голямо откритие! Всяка една популация е в съотношение 1:1 мъжки към женски индивиди. На паветата не могат да преживеят този факт и бг прайда прави опити поне болшинсттвото да забременее.

    08:05 08.03.2026

  • 4 И на

    12 4 Отговор
    Всичкото отгоре, има много красиви жени в Турция!

    08:05 08.03.2026

  • 5 Жената

    11 3 Отговор
    По принцип е хубаво нещо само да не ти е в къщата!

    08:06 08.03.2026

  • 6 ТОВОА СИ Е ИСТИНСКА ЖУРНАЛИСТИКА

    20 2 Отговор
    Страшна новина.

    08:06 08.03.2026

  • 7 Така де

    11 2 Отговор

    До коментар #2 от "Странно, а другата":

    И в Турция живеят много турци.

    08:19 08.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    5 9 Отговор
    Пък в Русия 50% вече сме черномази чалми ☝️

    08:20 08.03.2026

  • 9 Мехмед

    2 8 Отговор
    В булга-рис-та-н половината са г3йове.

    08:26 08.03.2026

  • 10 Да мъже са другата половина

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Странно, а другата":

    Но на запад и европата не е така🤣🤣там са 800 пола и оше толко вътрешни раздвоения🤣🤣🤣🤣

    08:27 08.03.2026

  • 11 кой му дреме

    4 1 Отговор
    аз мислех че половината са 🦃🇹🇷

    08:31 08.03.2026

  • 12 1488

    5 0 Отговор
    учени от БАН и "журналисти" от Фикции беге установили

    08:31 08.03.2026

  • 13 Урсула, Кая, Мете, Бербок, Санду...

    5 3 Отговор
    Браво! Светът така е по-добър!

    Подзаглавието: "Все по-образовани и все повече в политиката"

    Значи и Турция е напът да цъФне и върже!

    Коментиран от #20

    08:32 08.03.2026

  • 14 1488

    4 3 Отговор
    другата половина масово прави опити да забременее помежду си ама странно не се получава

    08:33 08.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 кой му дреме

    4 5 Отговор
    любопитно:
    у делиурмана и кърджали не живее един българин

    08:38 08.03.2026

  • 18 кой му дреме

    4 3 Отговор
    любопитно:
    у делиурмана и кърджали не живее един българин

    Коментиран от #22

    08:38 08.03.2026

  • 19 мехмед кадир

    5 4 Отговор
    Мястото на жената е в кухнята, хола и други домашни помещения.

    08:38 08.03.2026

  • 20 Клаус Шваб и Сорос

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Урсула, Кая, Мете, Бербок, Санду...":

    Ние подбираме, финансираме и назначаваме жените в политиката! Дори и в Турция! Цедката е голяма и умни жени със свободна мистл, шанс нямат!
    А които плаща, той поръчва музиката!
    И журналистките така подбираме!

    Искахте жени,- ето ви жени!

    08:40 08.03.2026

  • 21 Бау

    6 0 Отговор
    Евала Факти. Открихте топлата вода.

    08:40 08.03.2026

  • 22 Мехмед

    0 3 Отговор

    До коментар #18 от "кой му дреме":

    Българята за навлеци, нямат работа в Кържали и Делиормана.

    Кържали и Делиормана не са българия.

    Марш навлеци долни!

    Коментиран от #23

    08:45 08.03.2026

  • 23 по-точно

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мехмед":

    вие м@нг@лите нямате място в българия!!! и в турция обаче не ви искат защото и турци не сте а сте баш м@нг@ли!!!

    Коментиран от #34

    08:54 08.03.2026

  • 24 това е нормално

    0 2 Отговор
    интересно а в украйна вече 2-3 са жени

    Коментиран от #25

    08:55 08.03.2026

  • 25 грешка

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "това е нормално":

    2/3 (дебели пръсти…)

    08:56 08.03.2026

  • 26 Начи

    3 0 Отговор
    Тази новина разтърси Вселената, интернет и въобще. Кога е било такова нещо. Ами другите полове? Трийсет ли са, шейсет ли са, колко станаха? Ма ка така половината са жени и другата половина мъже? Ка ще стане таа работа?

    09:05 08.03.2026

  • 27 Цензура

    3 0 Отговор
    Половината от населението на Турция са жени?

    Олелелел, никога не ми беше хрумвало такова нещо, сега ще разпространя великата новина навсякъде из интернет, за да споделя вашето феноменално откритие !!!

    Извинявайте, но вие сте oлигoфрени, нали?

    09:07 08.03.2026

  • 28 Голяма

    1 0 Отговор
    изненада!

    09:12 08.03.2026

  • 29 Батето

    1 0 Отговор
    Що за констатация? Само 1/10 ли да са жените им?!

    09:17 08.03.2026

  • 30 Ивелин Михайлов

    1 0 Отговор
    Не думай

    09:20 08.03.2026

  • 31 Исторически парк

    2 0 Отговор
    Близо половината от населението на света са жени 🙄

    09:20 08.03.2026

  • 32 Програмист

    1 1 Отговор
    Близо една трета от населението на западнагейропа са обратни резби

    09:21 08.03.2026

  • 33 СтатиСтик

    1 0 Отговор
    А на Украйна по голямата част са жени и ще им трябват мачвци за разплод .

    09:24 08.03.2026

  • 34 Мехмед

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "по-точно":

    Кой те пита ве ганчо?
    Топите се като сняг под слънце и скоро ще изчезнете слава на Аллаха.
    Тези земи са наши.

    09:35 08.03.2026

