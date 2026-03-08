Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Стивън Уиткоф помолил Москва да не споделя разузнавателна информация с Техеран

Стивън Уиткоф помолил Москва да не споделя разузнавателна информация с Техеран

8 Март, 2026 10:03, обновена 8 Март, 2026 10:09

  • стив уиткоф-
  • уран-
  • иран-
  • сащ-
  • руси-
  • япония

Стивън Уиткоф помолил Москва да не споделя разузнавателна информация с Техеран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пратеникът на президента на САЩ Стивън Уиткоф заяви, че е помолил руската страна да не споделя разузнавателна информация с Техеран.

Съединените щати смятат, че Иран може да има достъп до запаси от обогатен уран в съоръжение в Исфахан, според The ​​New York Times.

Axios, позовавайки се на собствени източници, твърди, че американските и израелските власти са обсъждали възможността за изпращане на специални сили в Иран, за да конфискуват ирански запаси от обогатен уран и друго ядрено гориво, както и ключови съоръжения на петролната индустрия.

Пратеникът на президента на САЩ Стивън Уиткоф заяви, че е помолил руската страна да не споделя разузнавателна информация с Техеран.

Японското правителство, което следва линията на САЩ и не може да си позволи да критикува позицията на Вашингтон, трябва внимателно да изработи предпазлива позиция.

Тази гледна точка беше изразена от Хидеаки Шинода, професор в Токийския университет за чуждестранни изследвания, коментирайки реакцията на Япония на израелските и американските удари срещу Иран.

„Поддържането на твърда линия по въпросите на сигурността и военните въпроси, както и готовността за конфликт с Китай, е линия, от която администрацията на Токио, която разчита на подкрепата на десния електорат, не може да отстъпи“, подчерта Шинода. Тази ситуация, според него, неизбежно е довела до тенденция, при която Япония „следва дипломатически път, зависим от Съединените щати“. „Правителството може да се опише като нито подкрепящо, нито осъждащо ударите срещу Иран, но то ясно изрази критики към Техеран и се сближава със Съединените щати“, коментира експертът позицията на японското правителство.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 41 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Путин

    95 6 Отговор
    Ако Тръмп спре Старлинк.

    Коментиран от #9, #13, #78

    10:10 08.03.2026

  • 3 Емил Стефанов

    113 2 Отговор
    Е каквото повикало,такова се обадили...

    10:11 08.03.2026

  • 4 Путин

    114 3 Отговор
    И вие не споделяйте информация с 404.

    10:12 08.03.2026

  • 5 Хохо Бохо

    107 3 Отговор
    Що? Вие с насрусеняка защо споделяте? Не само ще споделят ами и оръжия им доставят. Ако искате истинско молене-на килимчето в Кремъл с капитулация в ръка

    Коментиран от #17

    10:13 08.03.2026

  • 6 Пич

    96 2 Отговор
    Путин:
    - Не чувам, не чуваааам, чорапа си обуваааам.....

    Коментиран от #41

    10:13 08.03.2026

  • 7 е, а, што?

    81 1 Отговор
    проблем ли има и какъв?

    10:13 08.03.2026

  • 8 Късно е либе за китка

    123 4 Отговор
    От четири години,ЗАЩО Сащ дава разузнавателна информация на Украйна! Не само това Сащ предизвика войната в Украйна, и продължава да воюва с Русия! Тоа Уиткоф, хамав ли е?

    10:14 08.03.2026

  • 9 Хохо Бохо

    66 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Ахам. Тогава Си ще почне да споделя....от частните сателити, като на Мъск

    Коментиран от #59

    10:14 08.03.2026

  • 10 Механик

    106 4 Отговор
    Тоест, САЩ могат да дават разузнавателна информация и да насочват украинските ракети срещу Русия, а Русия не може да дава информация на Иран??
    Е те това ако вече не е наглост и дебелоочие, няма какво друго да е .

    Коментиран от #64

    10:14 08.03.2026

  • 11 Перо

    87 4 Отговор
    Путин молил ли е САЩ да не предоставят разузнавателна информация на режима в Киев?

    10:14 08.03.2026

  • 12 стоян георгиев

    63 7 Отговор
    Важното е едно и само едно и това е да няма държава украйна на кртата след като бъде премазана, разчленена и поделена. Украйна е държава терорист в момента превзета от алчна кръвожадна и корумпирана хунта.

    10:15 08.03.2026

  • 13 БАРС

    54 6 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    КАКЪВ СТАРЛИНГ ТЕ ГОНИ.РАШКИТЕ ДА НЕ СИ МИСЛИШ. ЧЕ НЯМАТ СВОИ СПЪТНИЦИ.

    Коментиран от #20

    10:15 08.03.2026

  • 14 Хаха,

    71 3 Отговор
    краварите що не спрат да "споделят" с укристанците ?!

    10:15 08.03.2026

  • 15 Минувач

    69 4 Отговор
    А Путин им е отвърнал - а аз ви моля да не споделяте оръжия, сателити и разузнаване с украинците и ще сме квит!
    Що така вие да го играете срещу нас, а ние да не го правим, а?

    10:15 08.03.2026

  • 16 дядо поп

    68 3 Отговор
    Ти да видиш , американците можели и да молят!

    10:16 08.03.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 27 Отговор

    До коментар #5 от "Хохо Бохо":

    идваме , с 10 самолетоносача!!

    Коментиран от #27, #33, #75, #86, #88

    10:16 08.03.2026

  • 18 Милан Макс

    28 3 Отговор
    Нали ви направих Старлинк бе, кво ви пука кой кво споделя?

    10:16 08.03.2026

  • 19 az СВО Победа 80

    60 4 Отговор
    🤣🤣🤣

    Значи Вашингтон може да дава разузнавателни данни на ВСУ за удари по РФ, а сега реве!

    🤣🤣🤣

    10:17 08.03.2026

  • 20 Минувач

    31 2 Отговор

    До коментар #13 от "БАРС":

    Става въпрос за украинците, не за руснаците! Не толкова САЩ да дадат Старлинк на руснаците, а по-скоро да не дават Старлинк на укрите.

    10:17 08.03.2026

  • 21 Уиткоф

    40 1 Отговор
    Да търпи на килимчето на Путин ,да му целува краката и да моли за милост! Като същевременно донесе договора за капитулация!

    Коментиран от #29

    10:19 08.03.2026

  • 22 Само споделяне на разувателна информация

    45 1 Отговор
    с Украйна за обстрел на Русия , може! Нали Уитков? И донове Рипър над Четно Море също?

    Коментиран от #51

    10:19 08.03.2026

  • 23 Механик

    27 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    Ти първо ми кажи, дали вече уточни какъв ви се пада бай ти Дончо - Тръмпоча ли е, Агент Краснов ли е или е, Рижавия нИнормалник дето ще му правели импичмат ли или какво! Че станаха 2 години, а ти все още се чудиш и не можеш да се уточниш.

    10:20 08.03.2026

  • 24 Какви запаси бе

    34 0 Отговор
    Нали Тръмп ги заличи!!?

    10:20 08.03.2026

  • 25 Ще се МОЛИТЕ и наколенки пригответе,

    44 1 Отговор
    Че и друго ще правите Уиткоф. Четири години помпате с оръжие и инфо Укронацитата. Сега сте се сетили да рИвете. Ще видите кон боб яде ли!

    10:20 08.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Де бил

    14 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Недейте,по- добре си ги пазете ,за да си ги имате.

    10:22 08.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Джуиш Ийгъл

    5 23 Отговор

    До коментар #21 от "Уиткоф":

    Ти неразбра ли че Нито Иран някога ще има ЯО нито ще има Сесесере2 нито Нов Варшавски договор.

    Коментиран от #32, #40, #43

    10:23 08.03.2026

  • 30 Браво

    25 1 Отговор
    Сащ вече молят явно са на колене

    10:24 08.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мдаа

    2 19 Отговор

    До коментар #29 от "Джуиш Ийгъл":

    И БРИКС изгоре.

    Коментиран от #79

    10:25 08.03.2026

  • 33 Павел Попандов

    11 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Към Катето Евро в "Оркестър без име": - "Те вече са два!"

    10:25 08.03.2026

  • 34 Само бой

    31 0 Отговор
    По педофилите и евреите

    10:25 08.03.2026

  • 35 Истинната

    33 0 Отговор
    „Има един закон, който никой не може да избяга – законът на възмездието.
    Рано или късно идва.
    Каквото правиш, каквото причиняваш, каквото рушиш – един ден се връща при теб.
    Може да мине време, може да се мислиш за недосегаем, но сметката винаги идва.
    Няма значение дали си обикновен човек, държава или империя.
    Историята е доказала едно – никой не бяга от последствията.
    Рано или късно възмездието застава на вратата.“

    10:26 08.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Иран

    24 0 Отговор
    Чакаме ги! Да видим дали театъра "Мадуро" ще мине!

    " американските и израелските власти са обсъждали възможността за изпращане на специални сили в Иран, за да конфискуват ирански запаси от обогатен уран и друго ядрено гориво, както и ключови съоръжения на петролната индустрия."

    10:26 08.03.2026

  • 38 Мим

    25 1 Отговор
    Ами след ,като искате руснаците да не казват за разузнаването,то и вие спрете информацията на укрите.Да бъде танто за тунто,а не само да искате,а вие предоставяте голяма информация+ оръжия.Спрете го и всичко ще е ок....

    10:26 08.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ами

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Излез от бункера.😅😂😅

    Коментиран от #83, #85

    10:27 08.03.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Хахахахаха

    9 2 Отговор

    До коментар #29 от "Джуиш Ийгъл":

    Ти пак ли си тука, девственик, защо се мъчи да мислиш с това подобие на глава, я сега си признай като си се родил с умствена деградация по хубав ли ти в живота, никой не те зачита за нищо, предполагам твойте нямат никакви планове за теб

    10:28 08.03.2026

  • 44 Простият

    17 0 Отговор
    Ако това е вярно и не е фейк, това значи че Фиткоф не е достатъчно умен за да заема този пост.

    10:29 08.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Голям смях!

    6 2 Отговор
    Тези се молят на онези, които са точно толкова морално ос рани като първите! В какви времена живеем? Да се смееш ли или да плачеш?!

    10:29 08.03.2026

  • 47 Г.Странски

    0 3 Отговор

    До коментар #40 от "Механик":

    Шестима ще те носят.

    10:30 08.03.2026

  • 48 Нали е по сделките?

    15 0 Отговор
    Е нали Тръмпеца е по сделките? Да изключат спътниците и си уринат дроновете и Анализите над Полша,Румъния и Черно море.

    10:31 08.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ОЩЕ КОЛКО

    20 0 Отговор
    ЩЕ МОЛИТЕ,АМА НЯМА АВАНТА ЗА ВАС ВЕЧЕ. ДОТУК БЯХТЕ.

    10:33 08.03.2026

  • 51 Тия са абсолютни

    22 0 Отговор

    До коментар #22 от "Само споделяне на разувателна информация":

    наглеци и лицемери! Дали Уитков се изчевявал и изпотявал, като е произнасаял това???
    Явно разбраха че са настъпили мотиката с Иран и са в паника!

    Дали Уитков ще лази на килимчето, да моли Путин да спасява Израел и усмири иранците?

    10:33 08.03.2026

  • 52 Тити на Кака

    17 0 Отговор
    ...САЩ и Израел обсъждали пращане на спецчасти за конфискуване на иранските запаси от обогатен уран...

    Да се обърнат към Рамбо, той знае как се правят такива работи.

    Коментиран от #57

    10:34 08.03.2026

  • 53 Американска чест

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":

    Виткоф помолил Путин.

    10:35 08.03.2026

  • 54 Ревете ли Говедари?

    18 0 Отговор
    Абе вие срам нямате ли, че квичите като женички? А уж бяхте големи мъже, Капитан Америка. Сега се нахендрихте на дебелия. Когато ви изтрепат навлеците които сте разпръснали във всички страни от близкия изток, тогава ще разберете къде ви е мястото.

    10:35 08.03.2026

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 0 Отговор

    До коментар #36 от "Омазана ватенка":

    Първо, че цифрата разбира се че не е вярна защото си е пропаганда срска.Второ, ако случайно си си го помислил, че е така защото много проститутки говорят на руски, това е защото и украинките и всички други от бившия СССР говорят на руски.
    Провери, сега като няма руски ни в Германия , а има най много украинки, кои какво работят. Има немски Данни.

    10:35 08.03.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 0 Отговор
    Четош днес на едно място, че в САЩ е арестуван Сорос старши, а малкия е заминал нанякъде. Най вероятно е пускавица, ама щеше да бъде хубаво

    10:39 08.03.2026

  • 57 Некой

    5 0 Отговор

    До коментар #52 от "Тити на Кака":

    Батко Рамбо.

    10:39 08.03.2026

  • 58 не може да бъде

    8 0 Отговор
    Малка ...но неуместна и безочлива молба!?...но пък сега стана сериозно!?

    10:40 08.03.2026

  • 59 Споко

    13 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хохо Бохо":

    И сега споделят, не бой се. Човечеството ще победи световните агресори в лицето на САЩ, Британия и Израел, както се разправи с аналогичната Ос на злото от миналата световна война

    10:43 08.03.2026

  • 60 Омбре

    11 0 Отговор
    Що се молиш бе сащисан,вие как давате на укрите?

    10:43 08.03.2026

  • 61 ПРИЕМЛИВА СКОРОСТ НА РЕАКТИВЕН САМОЛЕТ

    1 0 Отговор
    ДО 1200 КМ/ЧАС ФОРСАЖИТЕ...ОСНОВЕН РЕМОНТ ИЛИ СМЯНА НА ДВИГАТЕЛА КАТО КАЦНЕ :)

    10:43 08.03.2026

  • 62 стоян георгиев

    10 0 Отговор
    Хихи, краварите на колене пред Путин 😂

    10:45 08.03.2026

  • 63 ТАВАН НА ПОЛЕТИТЕ У ТОЯ СВЯТ

    2 0 Отговор
    15 КМ . И ПРИКАЗКИ ПОД ШИПКОВИЯ ХРАСТ :)

    10:45 08.03.2026

  • 64 Омбре

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    И лицемерие.

    10:45 08.03.2026

  • 65 ЗРК С-125

    2 0 Отговор
    ЗАТОВА БИЕ ДО 18 КМ ВИСОЧИНА :)

    10:46 08.03.2026

  • 66 МЕЙ ДЕЙ ! МЕЙ ДЕЙ !

    4 0 Отговор
    ЕЖЕКШЪН ОН ! ПА ДАААААМ ! :)

    10:47 08.03.2026

  • 67 Ха ха

    6 0 Отговор
    Значи Америка споделя информация с Украйна и насочва ударите и в русия но русия трябвало да се въздържа от това да насочва Иран!?! Леко нагло от краварите. Само не знам защо Северна Корея не помага на Иран срещу америка

    Коментиран от #82

    10:49 08.03.2026

  • 68 Страдалец

    5 0 Отговор
    Путин, молим ти се ,бе, и християни, и мюслюмани, и будисти, освободи ни от западния дявол бе, веднъж , завинаги!

    10:49 08.03.2026

  • 69 ОСМАН БЕГ

    3 0 Отговор
    САМО КАТО ЧУ, РАКЕТА! НАПЪЛНИ ГАЩИТЕ И СЕ МЕТНА :) БЕХА ИМ ПУСКАЛИ ФИЛМА ОТ СТРЕЛБИТЕ У АСТРАХАН ;) ПОСЛЕ НЕЩО ОБЯСНЯВАШЕ ЗА ПОВРЕДА ДОКАТО СИ ВЗЕХА КУТИИТЕ ОТ СЪРБИТЕ И КАТО ВУЧКОВ СЕ ХВАНАХА ЗА ГЛАВАТА :)

    10:50 08.03.2026

  • 70 Краварите как споделяха с Урко фашистите

    5 0 Отговор
    Няма милост за ненормалните кравари

    10:52 08.03.2026

  • 71 ЖИВ ДЯВОЛ

    0 0 Отговор
    В ИНТЕРС НА ИСТИНАТА АКО НЕ СЕ БЕШЕ МЕТНАЛ ЩЕХ ДА ГО СВАЛИМ ! ИЗЛЕЗНА РАЗУМЕН :)

    10:52 08.03.2026

  • 72 Така Така

    4 0 Отговор
    Роби на сащ безгласни самураи, та Китай ще ви унищожи за няколко часа нямате никаква чест

    10:53 08.03.2026

  • 73 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    А евреинът витков какво предлага

    10:54 08.03.2026

  • 74 Гетлост

    6 0 Отговор
    Предполагам руснаците ще го сиктирдосат тоя краварин възможно най-учтиво.

    10:54 08.03.2026

  • 75 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    И като се,събуди.....

    10:54 08.03.2026

  • 76 Исторически парк

    2 2 Отговор
    Путин го помолил да спрат доставките на оръжие за украйна

    10:55 08.03.2026

  • 77 Хахахах

    5 0 Отговор
    А Москва помоли ли те да не споделяш с Украйна .... а за китайците каво и тях ли ги моли

    10:56 08.03.2026

  • 78 Китай

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Ще го замести , ако вече не е

    10:56 08.03.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Аятолах в хамак

    9 0 Отговор
    Краварите се молят на Путин

    Коментиран от #87

    10:58 08.03.2026

  • 81 Кукуруку

    6 0 Отговор
    САЩ - крадци на чуждите блага и труд

    10:58 08.03.2026

  • 82 Абе

    2 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ха":

    Не се знае дали не помагат , другаря Ким нямада остане да скучае , когато се бомбят американски бази

    10:59 08.03.2026

  • 83 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    "Бункера" ти колко побира? Може ли и аз да вляза там ? Ако нямаш против разбирасе!

    10:59 08.03.2026

  • 84 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 2 Отговор
    Удариха го на молби

    Коментиран от #91

    10:59 08.03.2026

  • 85 Гацо

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    Откога ти е у бункера тоя лош Путин?🤣🤣🤣

    11:03 08.03.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Боа

    3 0 Отговор

    До коментар #80 от "Аятолах в хамак":

    Само срещу отказ да дават инфа на украинците!

    11:04 08.03.2026

  • 88 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    А, па Яз ..К.О.Т.а.р.А.К 🐱
    идвам , с 10 кофи вазелин, заедно със само лято носачите!!
    Щом е, за англосаксонските Ми Господари
    Винаги гатОФ
    Само да приготвите Центовете

    11:11 08.03.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Бъркаш

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Любезно им намигват, да не се gynят, кога те си ги мерят с някой.

    11:20 08.03.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Дзак

    0 0 Отговор
    Пише го в сайта за провокации!

    11:22 08.03.2026

  • 94 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Тутууууууу....Куку и Пипи.Байдън ряпа да яде!

    11:27 08.03.2026