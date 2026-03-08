Стивън Уиткоф помолил Москва да не споделя разузнавателна информация с Техеран

Пратеникът на президента на САЩ Стивън Уиткоф заяви, че е помолил руската страна да не споделя разузнавателна информация с Техеран.

Съединените щати смятат, че Иран може да има достъп до запаси от обогатен уран в съоръжение в Исфахан, според The ​​New York Times.

Axios, позовавайки се на собствени източници, твърди, че американските и израелските власти са обсъждали възможността за изпращане на специални сили в Иран, за да конфискуват ирански запаси от обогатен уран и друго ядрено гориво, както и ключови съоръжения на петролната индустрия.

Японското правителство, което следва линията на САЩ и не може да си позволи да критикува позицията на Вашингтон, трябва внимателно да изработи предпазлива позиция.

Тази гледна точка беше изразена от Хидеаки Шинода, професор в Токийския университет за чуждестранни изследвания, коментирайки реакцията на Япония на израелските и американските удари срещу Иран.

„Поддържането на твърда линия по въпросите на сигурността и военните въпроси, както и готовността за конфликт с Китай, е линия, от която администрацията на Токио, която разчита на подкрепата на десния електорат, не може да отстъпи“, подчерта Шинода. Тази ситуация, според него, неизбежно е довела до тенденция, при която Япония „следва дипломатически път, зависим от Съединените щати“. „Правителството може да се опише като нито подкрепящо, нито осъждащо ударите срещу Иран, но то ясно изрази критики към Техеран и се сближава със Съединените щати“, коментира експертът позицията на японското правителство.