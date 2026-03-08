Стивън Уиткоф помолил Москва да не споделя разузнавателна информация с Техеран

Пратеникът на президента на САЩ Стивън Уиткоф заяви, че е помолил руската страна да не споделя разузнавателна информация с Техеран.
Съединените щати смятат, че Иран може да има достъп до запаси от обогатен уран в съоръжение в Исфахан, според The New York Times.
Axios, позовавайки се на собствени източници, твърди, че американските и израелските власти са обсъждали възможността за изпращане на специални сили в Иран, за да конфискуват ирански запаси от обогатен уран и друго ядрено гориво, както и ключови съоръжения на петролната индустрия.
Японското правителство, което следва линията на САЩ и не може да си позволи да критикува позицията на Вашингтон, трябва внимателно да изработи предпазлива позиция.
Тази гледна точка беше изразена от Хидеаки Шинода, професор в Токийския университет за чуждестранни изследвания, коментирайки реакцията на Япония на израелските и американските удари срещу Иран.
„Поддържането на твърда линия по въпросите на сигурността и военните въпроси, както и готовността за конфликт с Китай, е линия, от която администрацията на Токио, която разчита на подкрепата на десния електорат, не може да отстъпи“, подчерта Шинода. Тази ситуация, според него, неизбежно е довела до тенденция, при която Япония „следва дипломатически път, зависим от Съединените щати“. „Правителството може да се опише като нито подкрепящо, нито осъждащо ударите срещу Иран, но то ясно изрази критики към Техеран и се сближава със Съединените щати“, коментира експертът позицията на японското правителство.
2 Путин
10:10 08.03.2026
3 Емил Стефанов
10:11 08.03.2026
4 Путин
10:12 08.03.2026
5 Хохо Бохо
10:13 08.03.2026
6 Пич
- Не чувам, не чуваааам, чорапа си обуваааам.....
10:13 08.03.2026
7 е, а, што?
10:13 08.03.2026
8 Късно е либе за китка
10:14 08.03.2026
9 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Путин":Ахам. Тогава Си ще почне да споделя....от частните сателити, като на Мъск
10:14 08.03.2026
10 Механик
Е те това ако вече не е наглост и дебелоочие, няма какво друго да е .
10:14 08.03.2026
11 Перо
10:14 08.03.2026
12 стоян георгиев
10:15 08.03.2026
13 БАРС
До коментар #2 от "Путин":КАКЪВ СТАРЛИНГ ТЕ ГОНИ.РАШКИТЕ ДА НЕ СИ МИСЛИШ. ЧЕ НЯМАТ СВОИ СПЪТНИЦИ.
10:15 08.03.2026
14 Хаха,
10:15 08.03.2026
15 Минувач
Що така вие да го играете срещу нас, а ние да не го правим, а?
10:15 08.03.2026
16 дядо поп
10:16 08.03.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Хохо Бохо":идваме , с 10 самолетоносача!!
10:16 08.03.2026
18 Милан Макс
10:16 08.03.2026
19 az СВО Победа 80
Значи Вашингтон може да дава разузнавателни данни на ВСУ за удари по РФ, а сега реве!
🤣🤣🤣
10:17 08.03.2026
20 Минувач
До коментар #13 от "БАРС":Става въпрос за украинците, не за руснаците! Не толкова САЩ да дадат Старлинк на руснаците, а по-скоро да не дават Старлинк на укрите.
10:17 08.03.2026
21 Уиткоф
10:19 08.03.2026
22 Само споделяне на разувателна информация
10:19 08.03.2026
23 Механик
До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":Ти първо ми кажи, дали вече уточни какъв ви се пада бай ти Дончо - Тръмпоча ли е, Агент Краснов ли е или е, Рижавия нИнормалник дето ще му правели импичмат ли или какво! Че станаха 2 години, а ти все още се чудиш и не можеш да се уточниш.
10:20 08.03.2026
24 Какви запаси бе
10:20 08.03.2026
25 Ще се МОЛИТЕ и наколенки пригответе,
10:20 08.03.2026
27 Де бил
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Недейте,по- добре си ги пазете ,за да си ги имате.
10:22 08.03.2026
29 Джуиш Ийгъл
До коментар #21 от "Уиткоф":Ти неразбра ли че Нито Иран някога ще има ЯО нито ще има Сесесере2 нито Нов Варшавски договор.
10:23 08.03.2026
30 Браво
10:24 08.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мдаа
До коментар #29 от "Джуиш Ийгъл":И БРИКС изгоре.
10:25 08.03.2026
33 Павел Попандов
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Към Катето Евро в "Оркестър без име": - "Те вече са два!"
10:25 08.03.2026
34 Само бой
10:25 08.03.2026
35 Истинната
Рано или късно идва.
Каквото правиш, каквото причиняваш, каквото рушиш – един ден се връща при теб.
Може да мине време, може да се мислиш за недосегаем, но сметката винаги идва.
Няма значение дали си обикновен човек, държава или империя.
Историята е доказала едно – никой не бяга от последствията.
Рано или късно възмездието застава на вратата.“
10:26 08.03.2026
37 Иран
" американските и израелските власти са обсъждали възможността за изпращане на специални сили в Иран, за да конфискуват ирански запаси от обогатен уран и друго ядрено гориво, както и ключови съоръжения на петролната индустрия."
10:26 08.03.2026
38 Мим
10:26 08.03.2026
41 Ами
До коментар #6 от "Пич":Излез от бункера.😅😂😅
10:27 08.03.2026
43 Хахахахаха
До коментар #29 от "Джуиш Ийгъл":Ти пак ли си тука, девственик, защо се мъчи да мислиш с това подобие на глава, я сега си признай като си се родил с умствена деградация по хубав ли ти в живота, никой не те зачита за нищо, предполагам твойте нямат никакви планове за теб
10:28 08.03.2026
44 Простият
10:29 08.03.2026
46 Голям смях!
10:29 08.03.2026
47 Г.Странски
До коментар #40 от "Механик":Шестима ще те носят.
10:30 08.03.2026
48 Нали е по сделките?
10:31 08.03.2026
50 ОЩЕ КОЛКО
10:33 08.03.2026
51 Тия са абсолютни
До коментар #22 от "Само споделяне на разувателна информация":наглеци и лицемери! Дали Уитков се изчевявал и изпотявал, като е произнасаял това???
Явно разбраха че са настъпили мотиката с Иран и са в паника!
Дали Уитков ще лази на килимчето, да моли Путин да спасява Израел и усмири иранците?
10:33 08.03.2026
52 Тити на Кака
Да се обърнат към Рамбо, той знае как се правят такива работи.
10:34 08.03.2026
53 Американска чест
До коментар #1 от "Фъргай атома бай Дончо!":Виткоф помолил Путин.
10:35 08.03.2026
54 Ревете ли Говедари?
10:35 08.03.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "Омазана ватенка":Първо, че цифрата разбира се че не е вярна защото си е пропаганда срска.Второ, ако случайно си си го помислил, че е така защото много проститутки говорят на руски, това е защото и украинките и всички други от бившия СССР говорят на руски.
Провери, сега като няма руски ни в Германия , а има най много украинки, кои какво работят. Има немски Данни.
10:35 08.03.2026
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
10:39 08.03.2026
57 Некой
До коментар #52 от "Тити на Кака":Батко Рамбо.
10:39 08.03.2026
58 не може да бъде
10:40 08.03.2026
59 Споко
До коментар #9 от "Хохо Бохо":И сега споделят, не бой се. Човечеството ще победи световните агресори в лицето на САЩ, Британия и Израел, както се разправи с аналогичната Ос на злото от миналата световна война
10:43 08.03.2026
60 Омбре
10:43 08.03.2026
61 ПРИЕМЛИВА СКОРОСТ НА РЕАКТИВЕН САМОЛЕТ
10:43 08.03.2026
62 стоян георгиев
10:45 08.03.2026
63 ТАВАН НА ПОЛЕТИТЕ У ТОЯ СВЯТ
10:45 08.03.2026
64 Омбре
До коментар #10 от "Механик":И лицемерие.
10:45 08.03.2026
65 ЗРК С-125
10:46 08.03.2026
66 МЕЙ ДЕЙ ! МЕЙ ДЕЙ !
10:47 08.03.2026
67 Ха ха
10:49 08.03.2026
68 Страдалец
10:49 08.03.2026
69 ОСМАН БЕГ
10:50 08.03.2026
70 Краварите как споделяха с Урко фашистите
10:52 08.03.2026
71 ЖИВ ДЯВОЛ
10:52 08.03.2026
72 Така Така
10:53 08.03.2026
73 Ивелин Михайлов
10:54 08.03.2026
74 Гетлост
10:54 08.03.2026
75 Факт
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":И като се,събуди.....
10:54 08.03.2026
76 Исторически парк
10:55 08.03.2026
77 Хахахах
10:56 08.03.2026
78 Китай
До коментар #2 от "Путин":Ще го замести , ако вече не е
10:56 08.03.2026
80 Аятолах в хамак
10:58 08.03.2026
81 Кукуруку
10:58 08.03.2026
82 Абе
До коментар #67 от "Ха ха":Не се знае дали не помагат , другаря Ким нямада остане да скучае , когато се бомбят американски бази
10:59 08.03.2026
83 Гост
До коментар #41 от "Ами":"Бункера" ти колко побира? Може ли и аз да вляза там ? Ако нямаш против разбирасе!
10:59 08.03.2026
84 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:59 08.03.2026
85 Гацо
До коментар #41 от "Ами":Откога ти е у бункера тоя лош Путин?🤣🤣🤣
11:03 08.03.2026
87 Боа
До коментар #80 от "Аятолах в хамак":Само срещу отказ да дават инфа на украинците!
11:04 08.03.2026
88 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":А, па Яз ..К.О.Т.а.р.А.К 🐱
идвам , с 10 кофи вазелин, заедно със само лято носачите!!
Щом е, за англосаксонските Ми Господари
Винаги гатОФ
Само да приготвите Центовете
11:11 08.03.2026
91 Бъркаш
До коментар #84 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Любезно им намигват, да не се gynят, кога те си ги мерят с някой.
11:20 08.03.2026
93 Дзак
11:22 08.03.2026
94 Бай той Толстой
11:27 08.03.2026