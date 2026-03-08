Когато Volkswagen сложи G-компресор в скромното Polo

Знаете ли, че в ДНК-то на един от най-популярните градски хечбеци в Европа – Volkswagen Polo – се крие технологично решение, което звучи по-скоро като замисъл за състезателен болид, отколкото за кола за пазаруване? Става въпрос за легендарния, но често пренебрегван G-Lader (G-образен компресор), който превърна скромното Polo в истинска „джобнd ракета“ в края на 80-те и началото на 90-те години.

Докато светът по това време беше обсебен от турбокомпресорите, инженерите от Волфсбург решиха да поемат по малко утъпкан и изключително специфичен път. Вместо стандартна турбина, задвижвана от изгорелите газове, те внедриха спираловиден компресор. Името му идва от специфичната форма на вътрешните стени, които наподобяват буквата „G“. А звукът, който това устройство издава, е нещо средно между механично свистене и реактивен шепот, което кара кожата ви да настръхне!

Магията на Volkswagen Polo G40 се криеше в липсата на така наречената „турбо дупка“. Благодарение на механичното задвижване чрез ремък от коляновия вал, тягата беше налична още от най-ниските обороти. Представете си лекото купе на Polo, тежащо малко над 800 кг, задвижвано от 1.3-литров мотор със 113 конски сили. По онова време това беше достатъчно, за да оставите зад гърба си много по-големи и претенциозни лимузини на светофара. Истински вълк в овча кожа!

Технологията обаче беше толкова фина и прецизна, че изискваше почти фанатична поддръжка. Спиралните уплътнения вътре в компресора бяха изключително чувствителни към прах и некачествено масло. Ако собственикът пропуснеше сервизния интервал, „G-то“ буквално се саморазрушаваше, превръщайки се в скъпоструваща купчина алуминиеви стружки. Това е и причината днес работещите екземпляри да са по-редки от четирилистна детелина.

Въпреки че Volkswagen в крайна сметка се отказа от тази концепция в полза на по-конвенционалните турбо системи, G-Lader остава паметник на една ера, в която германските инженери не се страхуваха да експериментират. Това беше опит да се достави „безплатен“ въртящ момент по начин, който и до днес вълнува колекционерите. Ако някога видите малко Polo с емблема G40 на задния капак, знайте, че пред вас стои един от най-харизматичните инженерни експерименти в историята на европейското автомобилостроене.