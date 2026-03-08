Новини
Авто »
Когато Volkswagen сложи G-компресор в скромното Polo

Когато Volkswagen сложи G-компресор в скромното Polo

8 Март, 2026 10:30 720 2

  • volkswagen-
  • polo-
  • g40

Легендарното Polo G40 – джобната ракета, която не познаваше понятието „турбо дупка“

Когато Volkswagen сложи G-компресор в скромното Polo - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Знаете ли, че в ДНК-то на един от най-популярните градски хечбеци в Европа – Volkswagen Polo – се крие технологично решение, което звучи по-скоро като замисъл за състезателен болид, отколкото за кола за пазаруване? Става въпрос за легендарния, но често пренебрегван G-Lader (G-образен компресор), който превърна скромното Polo в истинска „джобнd ракета“ в края на 80-те и началото на 90-те години.

Докато светът по това време беше обсебен от турбокомпресорите, инженерите от Волфсбург решиха да поемат по малко утъпкан и изключително специфичен път. Вместо стандартна турбина, задвижвана от изгорелите газове, те внедриха спираловиден компресор. Името му идва от специфичната форма на вътрешните стени, които наподобяват буквата „G“. А звукът, който това устройство издава, е нещо средно между механично свистене и реактивен шепот, което кара кожата ви да настръхне!

Магията на Volkswagen Polo G40 се криеше в липсата на така наречената „турбо дупка“. Благодарение на механичното задвижване чрез ремък от коляновия вал, тягата беше налична още от най-ниските обороти. Представете си лекото купе на Polo, тежащо малко над 800 кг, задвижвано от 1.3-литров мотор със 113 конски сили. По онова време това беше достатъчно, за да оставите зад гърба си много по-големи и претенциозни лимузини на светофара. Истински вълк в овча кожа!

Технологията обаче беше толкова фина и прецизна, че изискваше почти фанатична поддръжка. Спиралните уплътнения вътре в компресора бяха изключително чувствителни към прах и некачествено масло. Ако собственикът пропуснеше сервизния интервал, „G-то“ буквално се саморазрушаваше, превръщайки се в скъпоструваща купчина алуминиеви стружки. Това е и причината днес работещите екземпляри да са по-редки от четирилистна детелина.

Въпреки че Volkswagen в крайна сметка се отказа от тази концепция в полза на по-конвенционалните турбо системи, G-Lader остава паметник на една ера, в която германските инженери не се страхуваха да експериментират. Това беше опит да се достави „безплатен“ въртящ момент по начин, който и до днес вълнува колекционерите. Ако някога видите малко Polo с емблема G40 на задния капак, знайте, че пред вас стои един от най-харизматичните инженерни експерименти в историята на европейското автомобилостроене.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димчи

    5 0 Отговор
    Било е страхотна кола

    10:40 08.03.2026

  • 2 Във WV Корадо

    2 1 Отговор
    Също се слагаше компресора но е супер чуплив както и всичко на групата WV.На всичко отгоре тези компресори ядат мощност нагряват се много и т.н.Иначе си е гот, че нямаш тъпата турбо дупка.Винтовите компресори са много по добри от този.А бе общо взето пълно щастие няма вият като Москвич.

    10:48 08.03.2026