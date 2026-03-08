Най-малко 9 убити в съседните на Иран страни от Персийски залив към утрото на 8 март - вижте ги по държави

Към утрото на 8 март 2026 г., жертвите в страните от Персийския залив (извън Иран) в резултат на конфликта, започнал на 28 февруари 2026 г., се оценяват на най-малко 9 души, сочат потвърдени данни от държавните органи в региона.
Броят им продължава да расте заради иранските ответни удари срещу регионални съюзници и бази на САЩ.
Разпределението на жертвите по страни в региона на Залива е следното:
Обединени арабски емирства (ОАЕ): Съобщава се за 3 загинали, според министерството на отбраната на страната.
Кувейт: Има данни за 3 загинали, включително двама кувейтски войници, вследствие на ирански атаки.
Бахрейн: Потвърден е 1 загинал след пожар в индустриалната зона „Салман“, причинен от прихващане на ракета. На 6 март бе съобщено и за ирански удари срещу израелското посолство в Бахрейн.
Оман: Съобщава се за 1 загинал на борда на танкера MKD VYOM (плаващ под флага на Маршаловите острови), поразен от снаряд край бреговете на Маскат.
Катар: Регистрирани са атаки срещу военновъздушната база „Ал Удейд“, използвана от сили на САЩ, но няма детайлни данни за броя на жертвите сред местното население към момента.
Иранските държавни медии и Червеният полумесец съобщават за между 1 230 и 1 332 загинали. Някои организации за човешки права оценяват жертвите на над 2 400 души.
Израел потвърждава за най-малко 12 цивилни загинали и стотици ранени при ирански ракетни удари.
Вашингтон признава за седем 7 загинали американски военнослужещи при операциите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Ето снимки на всички ирански деца и техните учители, които починаха на 28.02.26 само в едно училище от "хуманитарния удар" на американските Томахавки (според източници на американските медии, провеждащи съответното разследване).
Общо 171 души (включително учители).
Коментиран от #12, #15, #18, #20
09:18 08.03.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
В ДИМОНА
.... И БАТЮШКАТА ЧАКА ПРЕГОВАРЯЩИТЕ....
АКО РЕШАТ ДА ШАВАТ,
ОЩЕ ЕДИН ОРЕШНИК В ЛЕТИЩЕ БЕН ГУРИОН ТЕЛ АВИВ
.... И БАТЮШКАТА ПАК ЧАКА
.......
И ТАКА НАБИВАНЕ НА МИР ДОКАТО РАХАТЯСАТ ЦИОНИСТИТЕ:)
09:19 08.03.2026
3 Фъргай атома бай Дончо!
09:19 08.03.2026
4 Добро утро Америка
09:19 08.03.2026
5 Барак
Не е ясно дали ще бъде извършена от САЩ, Израел или съвместно. Целта е да се достигне до 450-те килограма високообогатен материал, заровен в бомбардираните ядрени съоръжения в Иран“, казва Барак Равид пред израелския Канал
09:19 08.03.2026
6 Е как бе!?
09:20 08.03.2026
7 Последния Софиянец
09:21 08.03.2026
8 Боруна Лом
09:21 08.03.2026
9 бай Даньо
09:21 08.03.2026
10 Джуиш Ийгъл
09:22 08.03.2026
11 Ердоган
09:23 08.03.2026
12 Боруна Лом
До коментар #1 от "Наблюдател":ПОДОБНО НА,, АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ,,В ДОНБАС ИЗВЪРШЕНО ОТ УКРИТЕ ФАШИСТИ!
Коментиран от #16
09:23 08.03.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ИЛИ КАКТО ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ИМ ВИКА
" СТРАТЕГИЧЕСКО НЕ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ"
...
ЗА 10 МИЛИАРДА РУБЛИ - 100 МИЛИОНА ДОЛАРА:)
09:24 08.03.2026
14 Баце
09:25 08.03.2026
15 Моча в калта
До коментар #1 от "Наблюдател":Военна база не се строи до училище.
09:25 08.03.2026
16 демократ
До коментар #12 от "Боруна Лом":Украинците са гепри озяършили атаката и намалили броя на рускините.
09:25 08.03.2026
17 Мими Кучева🐕
🕌😰🕌
09:26 08.03.2026
18 Zaxaрова
До коментар #1 от "Наблюдател":Скърбим.
09:27 08.03.2026
19 Пич
Коментиран от #22
09:29 08.03.2026
20 Дзак
До коментар #1 от "Наблюдател":Има ли някой да не знае кой е Провокаторския сайт?
09:29 08.03.2026
21 Атома фъргай бе бай Дончо!
Коментиран от #25
09:29 08.03.2026
22 Летящата чалма
До коментар #19 от "Пич":Да ни автолахчето мирно седяло,не би в небето излетяло.
09:31 08.03.2026
23 руската пропаганда не прави от човека
09:33 08.03.2026
24 Украина талантливая и рабатливая
09:33 08.03.2026
25 Боруна Лом
До коментар #21 от "Атома фъргай бе бай Дончо!":ТЕБЕ ДА ИЗПЪРЖАТ В ПАЛМОВО МАСЛО, КУХА ЛЕЙКО!
09:35 08.03.2026
26 Тъпун Валуумглавски
Тръмп получава Венецуела и Иран, Путин взима Украйна.
Интересно е как ще действа Китай
09:35 08.03.2026
27 Мишел
Такива данни предава и Китай, но САЩ не са поискали от него да спре тази информация.
09:37 08.03.2026
28 Анонимен
09:38 08.03.2026