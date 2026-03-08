Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Най-малко 9 убити в съседните на Иран страни от Персийски залив към утрото на 8 март - вижте ги по държави

8 Март, 2026 09:04, обновена 8 Март, 2026 09:14 865 28

Израел потвърждава за поне 12 свои жертви, САЩ за 7

Снимка: YouTube
Към утрото на 8 март 2026 г., жертвите в страните от Персийския залив (извън Иран) в резултат на конфликта, започнал на 28 февруари 2026 г., се оценяват на най-малко 9 души, сочат потвърдени данни от държавните органи в региона.

Броят им продължава да расте заради иранските ответни удари срещу регионални съюзници и бази на САЩ.

Разпределението на жертвите по страни в региона на Залива е следното:

Обединени арабски емирства (ОАЕ): Съобщава се за 3 загинали, според министерството на отбраната на страната.

Кувейт: Има данни за 3 загинали, включително двама кувейтски войници, вследствие на ирански атаки.

Бахрейн: Потвърден е 1 загинал след пожар в индустриалната зона „Салман“, причинен от прихващане на ракета. На 6 март бе съобщено и за ирански удари срещу израелското посолство в Бахрейн.

Оман: Съобщава се за 1 загинал на борда на танкера MKD VYOM (плаващ под флага на Маршаловите острови), поразен от снаряд край бреговете на Маскат.

Катар: Регистрирани са атаки срещу военновъздушната база „Ал Удейд“, използвана от сили на САЩ, но няма детайлни данни за броя на жертвите сред местното население към момента.

Иранските държавни медии и Червеният полумесец съобщават за между 1 230 и 1 332 загинали. Някои организации за човешки права оценяват жертвите на над 2 400 души.

Израел потвърждава за най-малко 12 цивилни загинали и стотици ранени при ирански ракетни удари.

Вашингтон признава за седем 7 загинали американски военнослужещи при операциите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    7 2 Отговор
    Деца, чиито животи ... "нямат значение"...

    Ето снимки на всички ирански деца и техните учители, които починаха на 28.02.26 само в едно училище от "хуманитарния удар" на американските Томахавки (според източници на американските медии, провеждащи съответното разследване).

    Общо 171 души (включително учители).

    Коментиран от #12, #15, #18, #20

    09:18 08.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ЕДИН ОРЕШНИК В ИЗРЕЛСКИЯ ЯДРЕН ЦЕНТЪР
    В ДИМОНА
    .... И БАТЮШКАТА ЧАКА ПРЕГОВАРЯЩИТЕ....
    АКО РЕШАТ ДА ШАВАТ,
    ОЩЕ ЕДИН ОРЕШНИК В ЛЕТИЩЕ БЕН ГУРИОН ТЕЛ АВИВ
    .... И БАТЮШКАТА ПАК ЧАКА
    .......
    И ТАКА НАБИВАНЕ НА МИР ДОКАТО РАХАТЯСАТ ЦИОНИСТИТЕ:)

    09:19 08.03.2026

  • 3 Фъргай атома бай Дончо!

    2 10 Отговор
    Атома!

    09:19 08.03.2026

  • 4 Добро утро Америка

    9 0 Отговор
    Да не сте сънували виетнамските кошмари.

    09:19 08.03.2026

  • 5 Барак

    0 3 Отговор
    „САЩ и Израел обсъдиха подробности за операция за изземване на обогатен уран, която може да се проведе по-късно по време на войната и ще изисква разполагане на войски на място в Иран.

    Не е ясно дали ще бъде извършена от САЩ, Израел или съвместно. Целта е да се достигне до 450-те килограма високообогатен материал, заровен в бомбардираните ядрени съоръжения в Иран“, казва Барак Равид пред израелския Канал

    09:19 08.03.2026

  • 6 Е как бе!?

    3 0 Отговор
    Нали нямаше нито един и Иран лъже! Никой не може да скрие истината! Скоро цифрите ще одимст и опашки от нули!

    09:20 08.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Набутаха ни в една безкрайна война която продължава вече 80 години.Децата ви ще растат и учат в мазетата като децата в Донбас и Украйна, Израел и Палестина.

    09:21 08.03.2026

  • 8 Боруна Лом

    6 0 Отговор
    ДА СЕ ИЗГОНЯТ ВСИЧКИ КРАВАРИ И ТЕХНИТЕ БЪЛГАРСКИ МАРИОНЕТКИ! ЗАВИНАГИ!

    09:21 08.03.2026

  • 9 бай Даньо

    2 0 Отговор
    Абе чували ли сте, че тези дни Русия си изтеглила 45 тона златен резерв от Англия

    09:21 08.03.2026

  • 10 Джуиш Ийгъл

    1 3 Отговор
    Добре че чета си ен ен и фокс нюз да знам истината. Че от иранската медия факти фес нищо не се разбира. Българските пумиари масово коментират. Помиарски етнос мургави брадати и дебели.

    09:22 08.03.2026

  • 11 Ердоган

    1 2 Отговор
    Копейки, нали украинците бяха нацистите, защо не избиват другите държави, от които РуZия ги нападна

    09:23 08.03.2026

  • 12 Боруна Лом

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    ПОДОБНО НА,, АЛЕЯТА НА АНГЕЛИТЕ,,В ДОНБАС ИЗВЪРШЕНО ОТ УКРИТЕ ФАШИСТИ!

    Коментиран от #16

    09:23 08.03.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    РУСИЯ МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ ВОЙНАТА С 10 ОРЕШНИКА
    .....
    ИЛИ КАКТО ДИМИТРИЙ АНАТОЛИЕВИЧ ИМ ВИКА
    " СТРАТЕГИЧЕСКО НЕ ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ"
    ...
    ЗА 10 МИЛИАРДА РУБЛИ - 100 МИЛИОНА ДОЛАРА:)

    09:24 08.03.2026

  • 14 Баце

    3 0 Отговор
    Когато си дадеш г@за под наем, няма да се оплакваш от последиците. В момента чрез летището и ние сме наемодатели, да няма после ама "и боли и пари", щото Цикатридина няма да помогне.

    09:25 08.03.2026

  • 15 Моча в калта

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Военна база не се строи до училище.

    09:25 08.03.2026

  • 16 демократ

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Боруна Лом":

    Украинците са гепри озяършили атаката и намалили броя на рускините.

    09:25 08.03.2026

  • 17 Мими Кучева🐕

    1 1 Отговор
    Жалко за загиналите,не доживяха да видят как коалицията на Радев и ПП-ДБ ша оправат България.
    🕌😰🕌

    09:26 08.03.2026

  • 18 Zaxaрова

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Скърбим.

    09:27 08.03.2026

  • 19 Пич

    3 1 Отговор
    Да бе краварчето мирно седяло, не би чудо видяло!!!

    Коментиран от #22

    09:29 08.03.2026

  • 20 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Има ли някой да не знае кой е Провокаторския сайт?

    09:29 08.03.2026

  • 21 Атома фъргай бе бай Дончо!

    1 3 Отговор
    Изпържи ги!

    Коментиран от #25

    09:29 08.03.2026

  • 22 Летящата чалма

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Пич":

    Да ни автолахчето мирно седяло,не би в небето излетяло.

    09:31 08.03.2026

  • 23 руската пропаганда не прави от човека

    2 1 Отговор
    глупак.Тя го намира.

    09:33 08.03.2026

  • 24 Украина талантливая и рабатливая

    1 3 Отговор
    Слава укряинските военни попиляващи руската човекоподобна гмеж

    09:33 08.03.2026

  • 25 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Атома фъргай бе бай Дончо!":

    ТЕБЕ ДА ИЗПЪРЖАТ В ПАЛМОВО МАСЛО, КУХА ЛЕЙКО!

    09:35 08.03.2026

  • 26 Тъпун Валуумглавски

    1 0 Отговор
    Абе всичко е вече договорено на срещата в Аляска.
    Тръмп получава Венецуела и Иран, Путин взима Украйна.

    Интересно е как ще действа Китай

    09:35 08.03.2026

  • 27 Мишел

    1 0 Отговор
    САЩ поискаха Русия да не предава разузнавателни данни на Иран, които данни значително повишават ефективността на ударите на иранските ракети.
    Такива данни предава и Китай, но САЩ не са поискали от него да спре тази информация.

    09:37 08.03.2026

  • 28 Анонимен

    0 0 Отговор
    Жертвите са минимални в сравнение с ВСВ.Тоталната война ще разкрие способностите.Време е да минат през комина, за да се насладят на небето,което е безоблачно ,синьо и безгрижно.

    09:38 08.03.2026

