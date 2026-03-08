Най-малко 9 убити в съседните на Иран страни от Персийски залив към утрото на 8 март - вижте ги по държави

Към утрото на 8 март 2026 г., жертвите в страните от Персийския залив (извън Иран) в резултат на конфликта, започнал на 28 февруари 2026 г., се оценяват на най-малко 9 души, сочат потвърдени данни от държавните органи в региона.

Броят им продължава да расте заради иранските ответни удари срещу регионални съюзници и бази на САЩ.



Разпределението на жертвите по страни в региона на Залива е следното:

Обединени арабски емирства (ОАЕ): Съобщава се за 3 загинали, според министерството на отбраната на страната.

Кувейт: Има данни за 3 загинали, включително двама кувейтски войници, вследствие на ирански атаки.

Бахрейн: Потвърден е 1 загинал след пожар в индустриалната зона „Салман“, причинен от прихващане на ракета. На 6 март бе съобщено и за ирански удари срещу израелското посолство в Бахрейн.

Оман: Съобщава се за 1 загинал на борда на танкера MKD VYOM (плаващ под флага на Маршаловите острови), поразен от снаряд край бреговете на Маскат.

Катар: Регистрирани са атаки срещу военновъздушната база „Ал Удейд“, използвана от сили на САЩ, но няма детайлни данни за броя на жертвите сред местното население към момента.



Иранските държавни медии и Червеният полумесец съобщават за между 1 230 и 1 332 загинали. Някои организации за човешки права оценяват жертвите на над 2 400 души.

Израел потвърждава за най-малко 12 цивилни загинали и стотици ранени при ирански ракетни удари.

Вашингтон признава за седем 7 загинали американски военнослужещи при операциите.