Швеция задържа кораб под фалшив флаг ВИДЕО

8 Март, 2026 08:32, обновена 8 Март, 2026 07:52 1 409 12

Предполага се че плавателният съд е нарушил морското право и шведското законодателство

Снимка: YouTube
БНР БНР

Кораб, задържан от Швеция в нейни териториални води в Балтийско море, е плавал под фалшив флаг и се предполага, че е нарушил морското право и шведския закон за безопасност на корабите, предаде "Ройтерс", като се позова се на потвърждение на шведската полиция.

Член на екипажа е бил уведомен за предполагаемото нарушаване на националните и международните закони, допълни на пресконференция заместник-ръководителят на оперативния отдел на полицията в Швеция Йохан Андершон.

Шведската полиция и брегова охрана поеха контрола на кораба "Кафа", плаващ под флага на Гвинея край Южна Швеция, като заявиха, че регистрацията на плавателния съд е с неизяснен статут и затова се подозира, че корабът е без принадлежност към определена държава. Започнало е също и разследване за предполагаемо нарушаване на морското право.

Повечето от 11-те членове на екипажа на 96 - метровия товарен кораб "Кафа" са руснаци, по данни на сайта за проследяване на плавателни съдове "МаринТрафик", каза още Андершон.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Владимир Путин, президент

    13 19 Отговор
    Большой праз....
    Русия има много корабли - Масква, Курск, Аврора

    Коментиран от #3

    07:55 08.03.2026

  • 2 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА

    32 13 Отговор
    МИСИРКИТЕ ВЕЧЕ ГИ Е СТРАХ ДА НАПИШАТ ЧЕ ШВЕДСКИ ПИРАТИ СА НАПАДНАЛИ КОРАБ ПОД РУСКИ ФЛАГ

    07:58 08.03.2026

  • 3 Ала бала

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    А ти какво имаш

    Коментиран от #8

    07:58 08.03.2026

  • 4 ще има следствие

    19 7 Отговор
    Взрив в посолството на САЩ в Осло

    Полицията: „Изглежда, че това е акт, извършен от някого“.

    Жители в района разказаха, че са чули силен взрив. Около посолството.

    Американските посолства в Близкия изток са в повишена готовност заради
    военните операции на САЩ в Иран, а няколко са били обект на атаки след
    ответни действия на Техеран срещу индустриални и дипломатически обекти.

    Няма данни инцидентът в Осло да е свързан с конфликта.
    Все още е твърде рано за това?

    Вън янките от България !

    08:01 08.03.2026

  • 5 Тома

    15 4 Отговор
    Всеки кораб си има регистрация флаг и застраховка и на всяко пристанище това се проверява

    08:07 08.03.2026

  • 6 Някой

    17 8 Отговор
    А, чак се предполага. Но не се предполага, че шведите пиратстват - това е сигурно!

    08:13 08.03.2026

  • 7 Шведите и те

    10 12 Отговор
    Ще ядат четвъртития.

    08:16 08.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    7 7 Отговор

    До коментар #3 от "Ала бала":

    "...а ти какво имаш..."

    Бункер.....
    Имам бункер и пистолет с един патрон ☝️😁

    08:31 08.03.2026

  • 9 Много

    2 6 Отговор
    Важно! Аз много пъти съм задържал шведки само с дръжката на флага! Окупирам всички изходи...

    08:39 08.03.2026

  • 10 Хасковски каунь

    2 2 Отговор
    .....и се предполага, че е нарушил морското право и шведския закон за безопасност....
    Е тва е.

    08:54 08.03.2026

  • 11 Бибо

    0 0 Отговор
    Ще се наиграят. И те с големите чичковци, решиха да си мерят чу...те. Огладняха милите. Ще дойде време и ще молят да го върнат с лихвите и няколко шведки бонус.

    09:21 08.03.2026

  • 12 аz СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    Стара новина.Само Албания за сега не е арестувала руски кораб.
    🤣🤣🤣

    09:21 08.03.2026

