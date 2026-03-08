Швеция задържа кораб под фалшив флаг ВИДЕО

Кораб, задържан от Швеция в нейни териториални води в Балтийско море, е плавал под фалшив флаг и се предполага, че е нарушил морското право и шведския закон за безопасност на корабите, предаде "Ройтерс", като се позова се на потвърждение на шведската полиция.
Член на екипажа е бил уведомен за предполагаемото нарушаване на националните и международните закони, допълни на пресконференция заместник-ръководителят на оперативния отдел на полицията в Швеция Йохан Андершон.
Шведската полиция и брегова охрана поеха контрола на кораба "Кафа", плаващ под флага на Гвинея край Южна Швеция, като заявиха, че регистрацията на плавателния съд е с неизяснен статут и затова се подозира, че корабът е без принадлежност към определена държава. Започнало е също и разследване за предполагаемо нарушаване на морското право.
Повечето от 11-те членове на екипажа на 96 - метровия товарен кораб "Кафа" са руснаци, по данни на сайта за проследяване на плавателни съдове "МаринТрафик", каза още Андершон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Владимир Путин, президент
Русия има много корабли - Масква, Курск, Аврора
Коментиран от #3
07:55 08.03.2026
2 ШЕКЕЛЧЕ В ДЖОБЧЕТО НА ОЗЕМПИКА
07:58 08.03.2026
3 Ала бала
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":А ти какво имаш
Коментиран от #8
07:58 08.03.2026
4 ще има следствие
Полицията: „Изглежда, че това е акт, извършен от някого“.
Жители в района разказаха, че са чули силен взрив. Около посолството.
Американските посолства в Близкия изток са в повишена готовност заради
военните операции на САЩ в Иран, а няколко са били обект на атаки след
ответни действия на Техеран срещу индустриални и дипломатически обекти.
Няма данни инцидентът в Осло да е свързан с конфликта.
Все още е твърде рано за това?
Вън янките от България !
08:01 08.03.2026
5 Тома
08:07 08.03.2026
6 Някой
08:13 08.03.2026
7 Шведите и те
08:16 08.03.2026
8 Владимир Путин, президент
До коментар #3 от "Ала бала":"...а ти какво имаш..."
Бункер.....
Имам бункер и пистолет с един патрон ☝️😁
08:31 08.03.2026
9 Много
08:39 08.03.2026
10 Хасковски каунь
Е тва е.
08:54 08.03.2026
11 Бибо
09:21 08.03.2026
12 аz СВО Победа 80
🤣🤣🤣
09:21 08.03.2026