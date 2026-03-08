Швеция задържа кораб под фалшив флаг ВИДЕО

Кораб, задържан от Швеция в нейни териториални води в Балтийско море, е плавал под фалшив флаг и се предполага, че е нарушил морското право и шведския закон за безопасност на корабите, предаде "Ройтерс", като се позова се на потвърждение на шведската полиция.

Член на екипажа е бил уведомен за предполагаемото нарушаване на националните и международните закони, допълни на пресконференция заместник-ръководителят на оперативния отдел на полицията в Швеция Йохан Андершон.

Шведската полиция и брегова охрана поеха контрола на кораба "Кафа", плаващ под флага на Гвинея край Южна Швеция, като заявиха, че регистрацията на плавателния съд е с неизяснен статут и затова се подозира, че корабът е без принадлежност към определена държава. Започнало е също и разследване за предполагаемо нарушаване на морското право.

Повечето от 11-те членове на екипажа на 96 - метровия товарен кораб "Кафа" са руснаци, по данни на сайта за проследяване на плавателни съдове "МаринТрафик", каза още Андершон.