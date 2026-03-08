Новини
Даниил Медведев стартира ударно на Мастърса в Индиън Уелс

8 Март, 2026 11:12 324 0

Руският тенисист се наложи над чилиеца Алехандро Табило

Даниил Медведев стартира ударно на Мастърса в Индиън Уелс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Даниил Медведев демонстрира класата си още с първата си поява на корта в Индиън Уелс, като без излишно губене на време се наложи над чилийския представител Алехандро Табило. Руският тенисист, който пропусна първия кръг поради високата си позиция в световната ранглиста, се справи с опонента си с категоричното 6:4, 6:2 само за 70 минути игра на централния корт.

В първия сет Медведев реализира 70% от точките си на първи сервис и 50% на втори, като успя да пробие веднъж подаването на Табило. Във втората част руснакът затегна хватката – ефективността му на първи сервис скочи до 75%, а на втори – до 67%, като добави още два пробива към актива си.

Любопитен факт е, че шампионът от US Open 2021 пристигна в Калифорния буквално в последния момент. Причината бе продължителният му престой в Дубай, където триумфира с титлата, а напрежението в Близкия изток забави пътуването му до САЩ.

В следващия кръг Медведев ще се изправи срещу аржентинеца Себастиан Баес, който по-рано елиминира чеха Иржи Лехечка с 6:4, 6:1.


