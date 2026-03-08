Новини
Спорт »
Бг футбол »
Добруджа и Берое в ожесточена битка за оцеляване – кой ще излезе победител?

8 Март, 2026 11:41 541 0

  • добрич-
  • добруджа-
  • берое-
  • мач -
  • първа лига

Мачът е от 12:45 часа

Добруджа и Берое в ожесточена битка за оцеляване – кой ще излезе победител? - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес на стадион "Дружба" в Добрич, местният Добруджа посреща Берое в мач от 25-ия кръг на Първа лига. Двубоят, който започва в 12:45 часа, обещава да бъде изпълнен с напрежение и драматични моменти, тъй като и двата тима се борят със зъби и нокти за своето място в елита.

Домакините от Добруджа се намират на 13-ата позиция във временното класиране с актив от 22 точки. Тимът е част от групата на застрашените от изпадане, а головата им разлика 20:33 ясно показва проблемите в защита. В последния си мач "жълто-зелените" отстъпиха с 1:3 при визитата си на Локомотив София, с което прекъснаха позитивната си серия под ръководството на новия треньор Ясен Петров – три победи и едно равенство. Въпреки това, надеждите за спасение остават живи, особено след като преките конкуренти от Спартак Варна вече загубиха своя двубой този кръг.

Гостите от Стара Загора са в още по-трудна ситуация – 15-о място и едва 19 точки в актива си. Беройци са в дълбока криза, като вече 15 поредни срещи не познават вкуса на победата. Последният им успех датира от края на септември, когато надделяха именно над Добруджа с минималното 1:0. В последните пет кръга "зелените" записаха три равенства и две поражения, а тежката загуба с 0:3 от Славия на 3 март допълнително разклати самочувствието на отбора. Головата разлика 17:37 е още едно доказателство за трудностите, които изпитва съставът както в атака, така и в защита.

Този мач е от изключително значение и за двата отбора – всяка точка може да се окаже решаваща в битката за оцеляване.


