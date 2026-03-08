Петър Витанов, "Прогресивна България": Опитват се да ни кажат, че проблемът на България сега е "за" или "против" Радев

От коалиция "Прогресивна България", с която бившият държавен глава Румен Радев ще се яви на изборите, са готови на разговори след вота с всички партии извън статуквото. Това стана ясно от думите на бившия евродепутат Петър Витанов, който е част от формацията на Радев. Той определи като спекулации информациите за възможна коалиция с ГЕРБ след изборите. В "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Витанов заяви, че водачите на листите ще са готови в срок-без до посочи конкретни имена. И допълни, че логично партията на Румен Радев ще се казва "Прогресивна България", както е името на коалицията, с която се регистрира за изборите.

Витанов заяви, че при идеален резултат най-добре е партията да управлява самостоятелно, а разговори с други формации ще се водят само с политически сили, „които нямат нищо общо със статуквото“.

“Стремеж на всяка политическа партия е да управлява самостоятелно, за да прави колкото се може по-малко компромиси, даже никакви. А на въпроса с кого - още е рано да се говори, но при всяко положение, разговорите са единствено възможни с онези, които нямат нищо общо с това статукво, което доведе до краха на управлението и изкара стотици хиляди хората на улицата”, отбеляза той.

Според него по елементарен начин проблемът на България е подменен:

“ Сега се опитват да ни кажат, че проблемът на България е "за" или "против" Радев. Не. Проблемът на България е съвсем различен - Борисов-Пеевски, онова правителство на статуквото, срещу което хората възроптаха. Със сигурност те няма да участват в такива разговори.”

По думите му е твърде рано да се правят прогнози за резултатите от изборите.

От думите му стана ясно, че листите на партията са в процес на подготовка. Не назова конкретни имена, това щяло да стане скоро.

„Ще видите страшно много изтъкнати лица, известни хора, политици и хора, които никога не са се занимавали с политика, но будят доверие.“

По въпроса за участието на съпругата на президента в коалицията, Витанов уточни:

„По-скоро трябва да попитате нея. Действително, тя е извън тези процеси.