Петър Витанов, "Прогресивна България": Опитват се да ни кажат, че проблемът на България сега е "за" или "против" Радев

От коалиция "Прогресивна България", с която бившият държавен глава Румен Радев ще се яви на изборите, са готови на разговори след вота с всички партии извън статуквото. Това стана ясно от думите на бившия евродепутат Петър Витанов, който е част от формацията на Радев. Той определи като спекулации информациите за възможна коалиция с ГЕРБ след изборите. В "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Витанов заяви, че водачите на листите ще са готови в срок-без до посочи конкретни имена. И допълни, че логично партията на Румен Радев ще се казва "Прогресивна България", както е името на коалицията, с която се регистрира за изборите.
Витанов заяви, че при идеален резултат най-добре е партията да управлява самостоятелно, а разговори с други формации ще се водят само с политически сили, „които нямат нищо общо със статуквото“.
“Стремеж на всяка политическа партия е да управлява самостоятелно, за да прави колкото се може по-малко компромиси, даже никакви. А на въпроса с кого - още е рано да се говори, но при всяко положение, разговорите са единствено възможни с онези, които нямат нищо общо с това статукво, което доведе до краха на управлението и изкара стотици хиляди хората на улицата”, отбеляза той.
Според него по елементарен начин проблемът на България е подменен:
“ Сега се опитват да ни кажат, че проблемът на България е "за" или "против" Радев. Не. Проблемът на България е съвсем различен - Борисов-Пеевски, онова правителство на статуквото, срещу което хората възроптаха. Със сигурност те няма да участват в такива разговори.”
По думите му е твърде рано да се правят прогнози за резултатите от изборите.
От думите му стана ясно, че листите на партията са в процес на подготовка. Не назова конкретни имена, това щяло да стане скоро.
„Ще видите страшно много изтъкнати лица, известни хора, политици и хора, които никога не са се занимавали с политика, но будят доверие.“
По въпроса за участието на съпругата на президента в коалицията, Витанов уточни:
„По-скоро трябва да попитате нея. Действително, тя е извън тези процеси.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Избирател
Коментиран от #2, #9, #15
11:41 08.03.2026
2 Точно си викам
До коментар #1 от "Избирател":абе тоя не беше ли в БСП-то на Шиши. Ясно, всичко е точно.
11:43 08.03.2026
3 ООрана държава
11:44 08.03.2026
4 Даа
Коментиран от #10
11:44 08.03.2026
5 Коня Солтуклиева
11:44 08.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Просто човек
Коментиран от #32
11:46 08.03.2026
8 Лама Калушев Войвода:
11:47 08.03.2026
9 Ахааа
До коментар #1 от "Избирател":Много, много тролове на ГЕРБ/ДПС са впрегнати да плюят срещу Радев, особено в този сайт.... Ще се задавят от страх, злоба и пяна... Заработват дребни центове... Шиши е в шок , някой им обърка сметките! Статуквото изчезва!
Коментиран от #27
11:48 08.03.2026
10 Има една съществена подробност в или-то
До коментар #4 от "Даа":Радев е още от същия бандитски модел и ни го промотират и пробутват точно с методиката, с която ни набутаха НПО бандитите от ПП. ПП какво излезе, щом пен.дeлитe барнаха малко власт? Нещо различно или още много от същото? В тая територия никога няма да има промяна през партиите на ДC-мaфиитe от библиотекарския кръжок. Запомнете го това!
Коментиран от #16
11:51 08.03.2026
11 Oня с коня
11:52 08.03.2026
12 Какво
11:52 08.03.2026
13 ма ДУРО
11:53 08.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Боруна Лом
До коментар #1 от "Избирател":И НАС НИ ЗАГУБИ КАТО ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ! МОЯТА РОДА Е МНОГО ГОЛЯМА,ЧАВЕТА КОЛКОТО ЩЕШ! РАДЕВ ИГРАЕ СЪС СТАРИ ЧАНТИ НОВ ,,ДОМ,, НЕ СЕ ПРАВИ
11:57 08.03.2026
16 Окооо
До коментар #10 от "Има една съществена подробност в или-то":Абсурдна теза ни пробутваш! Защото тогава, Шиши и Боко избера почти всички президентски правомощия от Радев! Даже се изгавриха и промениха Конституцията за да му навредят! Истината е, че Радев ще разбие и разгроми тандем Боко/ Шиши!!! Страх тресе кочината!
Коментиран от #33
11:58 08.03.2026
17 Грешеш, комунизино!
11:59 08.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Амии
12:03 08.03.2026
20 Тц,тц
12:04 08.03.2026
21 ха ха
Коментиран от #29
12:04 08.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Газ като пикаеш
12:05 08.03.2026
24 Бастардо
12:20 08.03.2026
25 Лена
12:22 08.03.2026
26 Цвете
12:22 08.03.2026
27 Зъл пес
До коментар #9 от "Ахааа":Като те чета,ти се давиш.Вие откога виете по сайтовете,а?Сега ви боли когато други оплюват вашия любимиц мистър КЕШ ,и Боташов.
12:22 08.03.2026
28 Цвете
12:24 08.03.2026
29 Зъл пес
До коментар #21 от "ха ха":Но иначе шофираме по пътищата построени ро Боково време,нали?Или хвърчиш въвъ въздуха?Хубави,лоши,има ги.
Коментиран от #48
12:26 08.03.2026
30 Кире
12:26 08.03.2026
31 Петко
Коментиран от #45
12:26 08.03.2026
32 Ми...
До коментар #7 от "Просто човек":Откъде други.И аз искам на българите да им се забрани да управляват,ама няма друг начин.
12:27 08.03.2026
33 Смехоран
До коментар #16 от "Окооо":Ако Крадьо беше читав,дали щяха да променят каквото и да било?От нефелника мунчо не става нищо.
12:28 08.03.2026
34 Грозната истина
12:29 08.03.2026
35 Гражданин
12:30 08.03.2026
36 Цвете
12:31 08.03.2026
37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МУТРИ ДА СРАЗИМ
БЪЛГАРИЯ ДА СПАСИМ!
.....
НЕ СЪМ ПРЕДПОЛАГАЛ ЧЕ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ ЩЕ МЕ НАКАРАТ МЕН КОМУНДЕТО
ДА ПЕЯ " ШУМИ МАРИЦА"
12:39 08.03.2026
38 Перо
12:39 08.03.2026
39 проблемът на България сега е
12:41 08.03.2026
40 проблемът на България сега е
12:43 08.03.2026
41 Ако ще се борите само
12:47 08.03.2026
42 !!!?
12:48 08.03.2026
43 МДАМ
12:49 08.03.2026
44 Проблемът
12:52 08.03.2026
45 Смехоран
До коментар #31 от "Петко":Ако Крадьо беше читав,дали щяха да променят каквото и да било?От нефелника мунчо не става нищо.
12:54 08.03.2026
46 Чрез Боташ
13:02 08.03.2026
47 г-н боташ
13:02 08.03.2026
48 ха ха
До коментар #29 от "Зъл пес":каквито има по такива карам
13:04 08.03.2026
49 Суха съчка
13:11 08.03.2026