Петър Витанов, "Прогресивна България": Опитват се да ни кажат, че проблемът на България сега е "за" или "против" Радев

8 Март, 2026 11:39 1 046 49

Петър Витанов, "Прогресивна България": Опитват се да ни кажат, че проблемът на България сега е "за" или "против" Радев - 1
От коалиция "Прогресивна България", с която бившият държавен глава Румен Радев ще се яви на изборите, са готови на разговори след вота с всички партии извън статуквото. Това стана ясно от думите на бившия евродепутат Петър Витанов, който е част от формацията на Радев. Той определи като спекулации информациите за възможна коалиция с ГЕРБ след изборите. В "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ Витанов заяви, че водачите на листите ще са готови в срок-без до посочи конкретни имена. И допълни, че логично партията на Румен Радев ще се казва "Прогресивна България", както е името на коалицията, с която се регистрира за изборите.

Витанов заяви, че при идеален резултат най-добре е партията да управлява самостоятелно, а разговори с други формации ще се водят само с политически сили, „които нямат нищо общо със статуквото“.

“Стремеж на всяка политическа партия е да управлява самостоятелно, за да прави колкото се може по-малко компромиси, даже никакви. А на въпроса с кого - още е рано да се говори, но при всяко положение, разговорите са единствено възможни с онези, които нямат нищо общо с това статукво, което доведе до краха на управлението и изкара стотици хиляди хората на улицата”, отбеляза той.

Според него по елементарен начин проблемът на България е подменен:

“ Сега се опитват да ни кажат, че проблемът на България е "за" или "против" Радев. Не. Проблемът на България е съвсем различен - Борисов-Пеевски, онова правителство на статуквото, срещу което хората възроптаха. Със сигурност те няма да участват в такива разговори.”

По думите му е твърде рано да се правят прогнози за резултатите от изборите.

От думите му стана ясно, че листите на партията са в процес на подготовка. Не назова конкретни имена, това щяло да стане скоро.

„Ще видите страшно много изтъкнати лица, известни хора, политици и хора, които никога не са се занимавали с политика, но будят доверие.“

По въпроса за участието на съпругата на президента в коалицията, Витанов уточни:

„По-скоро трябва да попитате нея. Действително, тя е извън тези процеси.


  • 1 Избирател

    20 8 Отговор
    След като този и в проекта, моето семейство няма да ги подкрепи. този е един от службогонците, които досега ползваше БСП за целите си, сега се прилепил за радевия проект. Удивлявам се как Радев няма усет за хората!

    Коментиран от #2, #9, #15

    11:41 08.03.2026

  • 2 Точно си викам

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "Избирател":

    абе тоя не беше ли в БСП-то на Шиши. Ясно, всичко е точно.

    11:43 08.03.2026

  • 3 ООрана държава

    19 2 Отговор
    Ааа тия с под 2 % да не се обаждат предизборно, същото се отнася и за Има Такива Неандерталци

    11:44 08.03.2026

  • 4 Даа

    15 14 Отговор
    Безспорен факт е, че пред България има само два варианта- или с Пеевски начело (както досега, заедно с Боко) или нов вариант , начело с генерал Радев! Трети вариант, просто няма! Колкото и да не се харесва тази истина е безспорна !!!

    Коментиран от #10

    11:44 08.03.2026

  • 5 Коня Солтуклиева

    18 5 Отговор
    Втори автогол на байо Румен с избора на тоЪ, след Антон Кутев!

    11:44 08.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Просто човек

    21 5 Отговор
    Едни и същи стари муцуни…аман!

    Коментиран от #32

    11:46 08.03.2026

  • 8 Лама Калушев Войвода:

    6 7 Отговор
    Коалиция само с ППДБ! Много готини, разчупени хора! Доказани професионалисти и не крадат много!🤥

    11:47 08.03.2026

  • 9 Ахааа

    14 10 Отговор

    До коментар #1 от "Избирател":

    Много, много тролове на ГЕРБ/ДПС са впрегнати да плюят срещу Радев, особено в този сайт.... Ще се задавят от страх, злоба и пяна... Заработват дребни центове... Шиши е в шок , някой им обърка сметките! Статуквото изчезва!

    Коментиран от #27

    11:48 08.03.2026

  • 10 Има една съществена подробност в или-то

    13 10 Отговор

    До коментар #4 от "Даа":

    Радев е още от същия бандитски модел и ни го промотират и пробутват точно с методиката, с която ни набутаха НПО бандитите от ПП. ПП какво излезе, щом пен.дeлитe барнаха малко власт? Нещо различно или още много от същото? В тая територия никога няма да има промяна през партиите на ДC-мaфиитe от библиотекарския кръжок. Запомнете го това!

    Коментиран от #16

    11:51 08.03.2026

  • 11 Oня с коня

    10 4 Отговор
    За мен Прогнозите кои партии ще влязат в следващото НС са Абс. Верни,така че да каже Витанов:След като е АБСУДНО Радев да събере 121 депутатски гласа,С КОЯ Партия ще се коалира за да състави Правителство при положение че ВСИЧКИ са от Статуквото?

    11:52 08.03.2026

  • 12 Какво

    15 2 Отговор
    прогресивно от нещо на над 100 години , доказано , че е непродуктивно и непрогресивноно ? Комунистическите престъпници са грабили винаги и до днес от дето и както могат СОБСТВЕНИЯ СИ НАРОД , трупал имоти в България и чужбина , национализарли и убивали и , и , и........

    11:52 08.03.2026

  • 13 ма ДУРО

    17 5 Отговор
    Какъв прогрес при комуняги бе "другар". Освен национализация и нерентабилни предприятия друго не УМЕЕТЕ да правите

    11:53 08.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боруна Лом

    8 8 Отговор

    До коментар #1 от "Избирател":

    И НАС НИ ЗАГУБИ КАТО ГЛАСОПОДАВАТЕЛИ! МОЯТА РОДА Е МНОГО ГОЛЯМА,ЧАВЕТА КОЛКОТО ЩЕШ! РАДЕВ ИГРАЕ СЪС СТАРИ ЧАНТИ НОВ ,,ДОМ,, НЕ СЕ ПРАВИ

    11:57 08.03.2026

  • 16 Окооо

    7 8 Отговор

    До коментар #10 от "Има една съществена подробност в или-то":

    Абсурдна теза ни пробутваш! Защото тогава, Шиши и Боко избера почти всички президентски правомощия от Радев! Даже се изгавриха и промениха Конституцията за да му навредят! Истината е, че Радев ще разбие и разгроми тандем Боко/ Шиши!!! Страх тресе кочината!

    Коментиран от #33

    11:58 08.03.2026

  • 17 Грешеш, комунизино!

    11 5 Отговор
    Проблемът ан България не е "за или "против" Радев! Проблемът на Блъгария е Радев! И този проблем е огромен, той дори е фатален и решаващ за бъдещото на държавата ни! Отлично знаеш, комунизино Витанов, че Радев беше избор на кремълския злодей, който изпрати тук ординареца си Решетников, той наби канчето на СИКаджийската мутра Боко тиквата, на Нинова и разбира се - на агент Сава, който е първият много успешен, но страхивт за нас проект на КГБ и ДС! Фатмакът от село Славяново още в първите си дни показа и доказа, че е подлога на злодея в Кремъл! За съжаление, огромната омраза на българския народ към престъпнаат ГЕРБерастка шайка на мутрата от Банкя накара хиляди българи, между които и заклети антикомунисти, да гласуват за Фатмака, само и само в президенството да не влезе отново ГЕРБераст! Но цинизъмт на фатмака от Славяново стигна връхната си точка с "вдигнатия юмрук" и "мутир вън", което беше отлично изиграна от него роля по кремълски сценарий! Защото след това и мутрите останаха "вътре" и никой не чу и дума от путиновия ни пРезидент срещу Тиквата и Прасето! Бдете, българи, бдете! Този трети кремълски, ДС и КГБ проект, осъществен със смешната партия на Фатмака, дето е тюрлю гювеч и всички около него са синове и внуци на знакови комунисти и висши ДС - функцианери е много зловещ и много по-страшен от първите два проекта - този с агент Сава и вторият с комарджията от Мадрид, който се довлече в родината ни беден като църковна мишка, както и " юпита

    11:59 08.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Амии

    11 1 Отговор
    Айде пак опорки,стари плочи ..9 г сякаш Радев не беше статукво с Копринков и Узунов и с неуспешни служебни кабинети .И какво виждаме с тяхно МВР по списък и от кого пак рашковски узуновци назначения,пак корупция ,уволнени разследващи за Петрохан ,тишина по разследването ,а Радев се крие като мома девица ,щото никой не го познава ,и от дъжд на вятър пусне общи приказки.Освен да очакваме ала бала избори и нищо добро.

    12:03 08.03.2026

  • 20 Тц,тц

    6 0 Отговор
    Няма нужда да се оправдавате! Нали сте отгоре "на вълната"?

    12:04 08.03.2026

  • 21 ха ха

    7 1 Отговор
    ще ви видим и вас , има много лица които будят доверие само и единствено за да използват хората , такива бяха и борисов и пеевски , ама какво излезе от тях ? нагли крадливци и безскруполни тирани унищожаващи хората за удоволствие , за да покажат колко са велики "държавници"

    Коментиран от #29

    12:04 08.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Газ като пикаеш

    14 0 Отговор
    Не харесваме комунистически отрепки като теб. Втпра употреба.

    12:05 08.03.2026

  • 24 Бастардо

    8 0 Отговор
    Възроптаха 100хил.,а другите 3млн?Кой ви каза че ние,3те млн. искаме точно вие да рушите каквото и да било,и че искаме псевдополитика мунчо да срича от екраните.Той няма харизма,няма дар слово,няма нищо.Празен човек който не излъчва грам позитивизъм.

    12:20 08.03.2026

  • 25 Лена

    3 1 Отговор
    Шарлатански тролове налазиха от всякаде

    12:22 08.03.2026

  • 26 Цвете

    6 0 Отговор
    ВИТАНОВ, ЕКС ПРЕЗИДЕНТА, КОГА ЩЕ ОТГОВОРИ ЗА ЗАГРОБВАНЕТО НИ С " БОТАШ "? КАК ТИ СЕ СТРУВА ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН? ПЛОВДИВСКАТА " СБИРКА " " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " ,КОИ МИЛИОНЕРИ СА В ГРУПАТА, ЧУВАМЕ ЗА ЦАЦАРОВ, Г.ГЕРГОВ И ОЩЕ ДОСТА, ЯВНО КОМПАНИЯТА Е ОТ ЗАМОЖНИ " БИЗНЕСМЕНИ "? С КАКВО ДОПРИНАСЯТ БРАТЯТА НА " ТИМ " ОТ ВАРНА? КЪДЕ Е СПИСЪКА С БЪДЕЩИТЕ ДЕПУТАТИ? НА КРИЕНИЦА ЛИ СИ ИГРАЕТЕ? ✈️🤔🙄☹️✈️🇧🇬😠

    12:22 08.03.2026

  • 27 Зъл пес

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ахааа":

    Като те чета,ти се давиш.Вие откога виете по сайтовете,а?Сега ви боли когато други оплюват вашия любимиц мистър КЕШ ,и Боташов.

    12:22 08.03.2026

  • 28 Цвете

    6 0 Отговор
    ВИТАНОВ, ЕКС ПРЕЗИДЕНТА, КОГА ЩЕ ОТГОВОРИ ЗА ЗАГРОБВАНЕТО НИ С " БОТАШ "? КАК ТИ СЕ СТРУВА ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН? ПЛОВДИВСКАТА " СБИРКА " " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " ,КОИ МИЛИОНЕРИ СА В ГРУПАТА, ЧУВАМЕ ЗА ЦАЦАРОВ, Г.ГЕРГОВ И ОЩЕ ДОСТА, ЯВНО КОМПАНИЯТА Е ОТ ЗАМОЖНИ " БИЗНЕСМЕНИ "? С КАКВО ДОПРИНАСЯТ БРАТЯТА НА " ТИМ " ОТ ВАРНА? КЪДЕ Е СПИСЪКА С БЪДЕЩИТЕ ДЕПУТАТИ? НА КРИЕНИЦА ЛИ СИ ИГРАЕТЕ? ✈️🤔🙄☹️✈️🇧🇬😠

    12:24 08.03.2026

  • 29 Зъл пес

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "ха ха":

    Но иначе шофираме по пътищата построени ро Боково време,нали?Или хвърчиш въвъ въздуха?Хубави,лоши,има ги.

    Коментиран от #48

    12:26 08.03.2026

  • 30 Кире

    6 0 Отговор
    Боташ ще загуби изборите

    12:26 08.03.2026

  • 31 Петко

    5 0 Отговор
    Е да, ама не. Прогресивна България не може да реши никакъв проблем, тя не е създадена за това.

    Коментиран от #45

    12:26 08.03.2026

  • 32 Ми...

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Просто човек":

    Откъде други.И аз искам на българите да им се забрани да управляват,ама няма друг начин.

    12:27 08.03.2026

  • 33 Смехоран

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Окооо":

    Ако Крадьо беше читав,дали щяха да променят каквото и да било?От нефелника мунчо не става нищо.

    12:28 08.03.2026

  • 34 Грозната истина

    3 0 Отговор
    Кой е мистрията на снимката

    12:29 08.03.2026

  • 35 Гражданин

    4 0 Отговор
    Чакам с голямо нетърпение да станем свидетели на шумното срутване на партията на рундю!

    12:30 08.03.2026

  • 36 Цвете

    3 0 Отговор
    ВИТАНОВ, ЕКС ПРЕЗИДЕНТА, КОГА ЩЕ ОТГОВОРИ ЗА ЗАГРОБВАНЕТО НИ С " БОТАШ "? КАК ТИ СЕ СТРУВА ПО ПОЛОВИН МИЛИОН ЕВРО ВСЕКИ ДЕН? ПЛОВДИВСКАТА " СБИРКА " " СЛЪНЦЕ ОРИЕНТ " ,КОИ МИЛИОНЕРИ СА В ГРУПАТА, ЧУВАМЕ ЗА ЦАЦАРОВ, Г.ГЕРГОВ И ОЩЕ ДОСТА, ЯВНО КОМПАНИЯТА Е ОТ ЗАМОЖНИ " БИЗНЕСМЕНИ "? С КАКВО ДОПРИНАСЯТ БРАТЯТА НА " ТИМ " ОТ ВАРНА? КЪДЕ Е СПИСЪКА С БЪДЕЩИТЕ ДЕПУТАТИ? НА КРИЕНИЦА ЛИ СИ ИГРАЕТЕ? ✈️🤔🙄☹️✈️🇧🇬😠

    12:31 08.03.2026

  • 37 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    МАРШ , МАРШ С ГЕНЕРАЛА НАШ
    МУТРИ ДА СРАЗИМ
    БЪЛГАРИЯ ДА СПАСИМ!
    .....
    НЕ СЪМ ПРЕДПОЛАГАЛ ЧЕ МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ ЩЕ МЕ НАКАРАТ МЕН КОМУНДЕТО
    ДА ПЕЯ " ШУМИ МАРИЦА"

    12:39 08.03.2026

  • 38 Перо

    2 0 Отговор
    И тоя не знае защо е там! Няма никаква информация за политики и програми, място на политическата формация, но вече се е определил къде да бъде, след БСП. Аман от божанковци, които не стават за нищо, извън псевдо политиката в БГ!

    12:39 08.03.2026

  • 39 проблемът на България сега е

    0 1 Отговор
    според мен дали и вие сте долни атлантенца и милитаристи ...

    12:41 08.03.2026

  • 40 проблемът на България сега е

    1 1 Отговор
    Дали и вие не сте поредното атлантическо прокси чиято мисия е да излъжете за пореден път българите.

    12:43 08.03.2026

  • 41 Ако ще се борите само

    1 2 Отговор
    Срещу малкото статукво Борисов-Пеевски, а ще сте за голямото престъпно атлантическо нацистко статукво... просто не сте ни нужни. Не ни е нужно поредното вредно атлантическо колониално управление.

    12:47 08.03.2026

  • 42 !!!?

    0 0 Отговор
    Коалицията на Мистър Кеш иска да ни каже, че "Боташ" не е проблемът на България, а е национално благо...!!!?

    12:48 08.03.2026

  • 43 МДАМ

    2 0 Отговор
    Мунчова България.

    12:49 08.03.2026

  • 44 Проблемът

    1 0 Отговор
    за съжаление е, че има кухи кратуни, които са за този лъжец. И нямат нито един факт в продкрепа на избора си, а само лъжи изразени във фалшиви декларации.

    12:52 08.03.2026

  • 45 Смехоран

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Петко":

    Ако Крадьо беше читав,дали щяха да променят каквото и да било?От нефелника мунчо не става нищо.

    12:54 08.03.2026

  • 46 Чрез Боташ

    0 0 Отговор
    ставаме световен хъб!Валят молби за газ!

    13:02 08.03.2026

  • 47 г-н боташ

    0 0 Отговор
    е pyсоpoб, а вече е и част от тим.Да видим колко още може да забатачи държавата.

    13:02 08.03.2026

  • 48 ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Зъл пес":

    каквито има по такива карам

    13:04 08.03.2026

  • 49 Суха съчка

    0 0 Отговор
    Радев=Путин=диктатура другото е ала бала........

    13:11 08.03.2026

