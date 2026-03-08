Китай предупреждава за рискове от недоразумения със САЩ преди посещението на Тръмп

Китайският външен министър Ван И отправи днес предупреждение за възможни недоразумения със САЩ преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай, съобщава DPA, цитирана от БТА.

„Ако двете страни си обърнат гръб, това ще доведе до взаимни погрешни възприятия и оценки“, заяви Ван И пред репортери по време на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители в Пекин. Официалният превод на думите му гласи: „Пътят към конфликт и конфронтация може да повлече целия свят надолу.“

В изявлението се подчертава, че „отношенията между Китай и САЩ са от дълбоко и глобално значение“.

Президентът Тръмп планира посещение в Китай, което според съобщенията може да се случи в края на март, но Пекин все още не е потвърдил официално визитата. Последната среща между Тръмп и Си Цзинпин се състоя в Южна Корея през октомври миналата година, по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, където двете страни постигнаха споразумение за временно прекратяване на търговския спор.

Въпреки това остават нерешени въпроси като износът на редкоземни елементи от Китай и износът на компютърни чипове от САЩ. Освен това се появиха спекулации, че Пекин може да отложи визитата на Тръмп заради американската атака срещу Иран – важен икономически партньор на Китай.