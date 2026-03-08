Новини
Китай предупреждава за рискове от недоразумения със САЩ преди посещението на Тръмп

Китай предупреждава за рискове от недоразумения със САЩ преди посещението на Тръмп

8 Март, 2026 11:56 1 554 19

Външният министър Ван И призова за внимателно управление на отношенията между двете суперсили, за да се избегнат глобални конфликти

Китай предупреждава за рискове от недоразумения със САЩ преди посещението на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският външен министър Ван И отправи днес предупреждение за възможни недоразумения със САЩ преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай, съобщава DPA, цитирана от БТА.

„Ако двете страни си обърнат гръб, това ще доведе до взаимни погрешни възприятия и оценки“, заяви Ван И пред репортери по време на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители в Пекин. Официалният превод на думите му гласи: „Пътят към конфликт и конфронтация може да повлече целия свят надолу.“

В изявлението се подчертава, че „отношенията между Китай и САЩ са от дълбоко и глобално значение“.

Президентът Тръмп планира посещение в Китай, което според съобщенията може да се случи в края на март, но Пекин все още не е потвърдил официално визитата. Последната среща между Тръмп и Си Цзинпин се състоя в Южна Корея през октомври миналата година, по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, където двете страни постигнаха споразумение за временно прекратяване на търговския спор.

Въпреки това остават нерешени въпроси като износът на редкоземни елементи от Китай и износът на компютърни чипове от САЩ. Освен това се появиха спекулации, че Пекин може да отложи визитата на Тръмп заради американската атака срещу Иран – важен икономически партньор на Китай.


Китай
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    13 3 Отговор
    Войната си е война, не е недоразумение.

    11:59 08.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Руснаци

    28 0 Отговор
    Факти пак крият половината част от думите на китайците, където казват че китайските отношения с руските са по твърди от скали и никой не може да ги пречупи, факти айде малко по сериозно евтиняци

    Коментиран от #7

    12:02 08.03.2026

  • 4 Сталин

    7 18 Отговор
    Китай са книжен тигър,мишоци,досега трябваше да използват момента и да вземат Тайван

    Коментиран от #6

    12:03 08.03.2026

  • 5 ха ха ха

    2 16 Отговор
    Що толкова сте ниски бе? По-ниски от тревата.
    Думите на Си в прав текст: "Да внимавате да не ядосаме чичо Тръм, че ще ни дърпа ушите. Ако сме послушни може шиколад да ни донесе"

    12:13 08.03.2026

  • 6 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Рано е За къде бързате Предполагам че средствата на април ще има мощна офанзива на Русия Северна Корея и Китай Сега е важно да фалират арабите Много важно

    12:13 08.03.2026

  • 7 аха

    3 11 Отговор

    До коментар #3 от "Руснаци":

    Те и стс Сирия бяха като скали, и с Венецуела и с Иран. Истината е че са провинция на Китай и без тях са никой.

    12:14 08.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЦЕЛЕУКАЗВАНЕТО Е КИТАЙСКО

    3 1 Отговор
    Няма вече бази

    12:26 08.03.2026

  • 12 Теслатъ

    6 3 Отговор
    Ако Щатите победят и разгромят Иран, поставят своя марионетка в Иран и вземат под свой контрол добива на Нефт в Иран - Русия и Китай ще "клекнат" със свалени Г ::::::: щи и в Г-образна поза! Русия няма да може да продава своята газ и нефт на международните пазари без благоволението на Щатите, освен на Китай, а доставките на руска газ и нефт за Китай ще е недостатъчна, поради липсата на силна Логистика и изградена Инфраструктура между двете държави.Ако Китай и Русия искат да оцелеят, трябва да обединят усилия и да помогнат на Иран да устои на Американо-Израелската агресия!

    12:38 08.03.2026

  • 13 Некастрен сап

    10 1 Отговор
    Лозето иска мотика а не молитва Китай рано или късно трябва да се изправи срещу екзистенциалния си враг САЩ който индиректно атакува Китай чрез Иран.

    12:40 08.03.2026

  • 14 УдоМача

    7 1 Отговор
    На политически език това означава "Американците ще дойдат при нас с разни идеи, но nяма да го бъде!" ;)

    12:43 08.03.2026

  • 15 емо.

    6 1 Отговор
    Англосаксонците обичат когато водят преговори да нападната преговарящата страна без значение на какво нива са били преговорите . Примери много само последните . Далечната 1998 годин когато С. Милошевич беше се съгласил с всичките условия на Америка на другият ден започнаха да бомбардират Белград която продължи с месеци . Сега водеха преговори с Иран и започнаха война но не мисля ,че ще започнат срещу Китай ? Защото на реда беше Куба -- тя е твърде слаба и не е проблем след което Иран тъй като Тръмп е сключи сделка със ционистите преди да дойде на власт . Ще унищожи Иран при първиjt удобен момент без излишни отлагания ? и започна тая война и го направи . Ако не успее с Иран за сега това не означава ,че се са отказали ще се върнат да довършат Русия . Как ли ? много лесно няма никаква опасност за човечеството защото Путин е обещал -- няма да има Ядрени ракети което означава правете това което си искате ние ще се отбраняваме "геройски " никога няма да навредим на нито една страна имате право да правите това което си искате . Готови сме срещу едно милиардно населени и 7 -те най развити икономики да се борим . Китай не е на дневен ред ще продължат да въоръжават Тайван тя ще е последната финална жертва за сега е така защото Англосаксонците планират преди много години и уверена върvят към набелязаната цел.

    Коментиран от #19

    12:44 08.03.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ДЕМЕК
    .....
    НЕ ЗАКАЧАЙТЕ КИТАЙСКИЯ ГАЗ И ПЕТРОЛ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ
    ..
    ЗА ДА НЕ ВИ УДАРИМ ОТЗАД В ТАЙВАН:)

    12:46 08.03.2026

  • 17 веско

    3 0 Отговор
    "Русия и Китай ще "клекнат" със свалени Г ::::::: щи и в Г-образна поза! "
    За Китай не знам ? но за Русия мога да кажа точно - той Путин за да се хареса на своите колеги и партньори не си е дигал гащите с наведени ходи вече 4 - та година . Гледа , усмихва се и маха с ръка сякаш той контролира нещата когато никой за нищо го няма . Даже пред носа му правят това което си искат а той обича да гледа и да не прави нищо . Да чака какво ще стане за да разбере а когато Западът е с няколко хода напред. Не вярвам да си вземе поука от Иран ще чака да я унищожат след което Западните сили да дойда пред Москва за да реши какво да прави с тях . Когато цяла година Немските танкове тъпчеха Руската земя в Курс пред Москва както в далечната 1941 година той само ги наблюдаваше и маха с ръка сякаш това са дребни незначителни неща на които не трябва да се обръща внимание .. Добре ,че С. Корейците и Иран му помогнаха до сега не е помагал на никой от съюзниците си даже ги е предал - последният случай е Сирия.

    12:57 08.03.2026

  • 18 Иван

    0 0 Отговор
    Психопата Доналд Тръмп ще види Китай през крив макарон.......нямам в предвид гнусния евреин Макрон.

    13:07 08.03.2026

  • 19 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "емо.":

    Платения провокатор на сайта ли го каза!

    13:13 08.03.2026

Новини по държави:
