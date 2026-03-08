Китай предупреждава за рискове от недоразумения със САЩ преди посещението на Тръмп

Китайският външен министър Ван И отправи днес предупреждение за възможни недоразумения със САЩ преди очакваното посещение на американския президент Доналд Тръмп в Китай, съобщава DPA, цитирана от БТА.
„Ако двете страни си обърнат гръб, това ще доведе до взаимни погрешни възприятия и оценки“, заяви Ван И пред репортери по време на годишната сесия на Общокитайското събрание на народните представители в Пекин. Официалният превод на думите му гласи: „Пътят към конфликт и конфронтация може да повлече целия свят надолу.“
В изявлението се подчертава, че „отношенията между Китай и САЩ са от дълбоко и глобално значение“.
Президентът Тръмп планира посещение в Китай, което според съобщенията може да се случи в края на март, но Пекин все още не е потвърдил официално визитата. Последната среща между Тръмп и Си Цзинпин се състоя в Южна Корея през октомври миналата година, по време на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество, където двете страни постигнаха споразумение за временно прекратяване на търговския спор.
Въпреки това остават нерешени въпроси като износът на редкоземни елементи от Китай и износът на компютърни чипове от САЩ. Освен това се появиха спекулации, че Пекин може да отложи визитата на Тръмп заради американската атака срещу Иран – важен икономически партньор на Китай.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
11:59 08.03.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Руснаци
Коментиран от #7
12:02 08.03.2026
4 Сталин
Коментиран от #6
12:03 08.03.2026
5 ха ха ха
Думите на Си в прав текст: "Да внимавате да не ядосаме чичо Тръм, че ще ни дърпа ушите. Ако сме послушни може шиколад да ни донесе"
12:13 08.03.2026
6 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #4 от "Сталин":Рано е За къде бързате Предполагам че средствата на април ще има мощна офанзива на Русия Северна Корея и Китай Сега е важно да фалират арабите Много важно
12:13 08.03.2026
7 аха
До коментар #3 от "Руснаци":Те и стс Сирия бяха като скали, и с Венецуела и с Иран. Истината е че са провинция на Китай и без тях са никой.
12:14 08.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ЦЕЛЕУКАЗВАНЕТО Е КИТАЙСКО
12:26 08.03.2026
12 Теслатъ
12:38 08.03.2026
13 Некастрен сап
12:40 08.03.2026
14 УдоМача
12:43 08.03.2026
15 емо.
Коментиран от #19
12:44 08.03.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
НЕ ЗАКАЧАЙТЕ КИТАЙСКИЯ ГАЗ И ПЕТРОЛ В ПЕРСИЙСКИЯ ЗАЛИВ
..
ЗА ДА НЕ ВИ УДАРИМ ОТЗАД В ТАЙВАН:)
12:46 08.03.2026
17 веско
За Китай не знам ? но за Русия мога да кажа точно - той Путин за да се хареса на своите колеги и партньори не си е дигал гащите с наведени ходи вече 4 - та година . Гледа , усмихва се и маха с ръка сякаш той контролира нещата когато никой за нищо го няма . Даже пред носа му правят това което си искат а той обича да гледа и да не прави нищо . Да чака какво ще стане за да разбере а когато Западът е с няколко хода напред. Не вярвам да си вземе поука от Иран ще чака да я унищожат след което Западните сили да дойда пред Москва за да реши какво да прави с тях . Когато цяла година Немските танкове тъпчеха Руската земя в Курс пред Москва както в далечната 1941 година той само ги наблюдаваше и маха с ръка сякаш това са дребни незначителни неща на които не трябва да се обръща внимание .. Добре ,че С. Корейците и Иран му помогнаха до сега не е помагал на никой от съюзниците си даже ги е предал - последният случай е Сирия.
12:57 08.03.2026
18 Иван
13:07 08.03.2026
19 Дзак
До коментар #15 от "емо.":Платения провокатор на сайта ли го каза!
13:13 08.03.2026