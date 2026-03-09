Вашингтон е недоволен от мащаба на израелските удари по иранската горивна инфраструктура, Уиткоф се среща с Нетаняху

Пратеникът на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Къшнър, възнамеряват да се срещнат с премиера Бенямин Нетаняху в Израел на 10 март, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид.

Според американски служител, Уиткоф и Кушнер „планират да пътуват до Израел във вторник и да се срещнат с Нетаняху“.

Администрацията във Вашингтон е недоволна от мащаба на ударите на Израел по иранската горивна инфраструктура, съобщи Axios.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп счете за преждевременно да коментира избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран.

„Ще видим какво ще се случи“, каза той в интервю за The Times of Israel, публикувано на 8 март, когато беше попитан за избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Ислямската република от Асамблеята на експертите в Иран.

В интервю за ABC News на 8 март президентът на САЩ заяви, че следващият върховен лидер на Иран „няма да издържи дълго“ без одобрението на САЩ.

Държавният департамент нареди на някои американски дипломати и други държавни служители, служещи в Саудитска Арабия, да напуснат кралството.