Вашингтон е недоволен от мащаба на израелските удари по иранската горивна инфраструктура, Уиткоф се среща с Нетаняху

9 Март, 2026 05:44, обновена 9 Март, 2026 06:30 1 372 16

Тръмп счете за преждевременно да коментира избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран

Вашингтон е недоволен от мащаба на израелските удари по иранската горивна инфраструктура, Уиткоф се среща с Нетаняху - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пратеникът на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Къшнър, възнамеряват да се срещнат с премиера Бенямин Нетаняху в Израел на 10 март, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид.

Според американски служител, Уиткоф и Кушнер „планират да пътуват до Израел във вторник и да се срещнат с Нетаняху“.

Администрацията във Вашингтон е недоволна от мащаба на ударите на Израел по иранската горивна инфраструктура, съобщи Axios.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп счете за преждевременно да коментира избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран.

„Ще видим какво ще се случи“, каза той в интервю за The Times of Israel, публикувано на 8 март, когато беше попитан за избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Ислямската република от Асамблеята на експертите в Иран.

В интервю за ABC News на 8 март президентът на САЩ заяви, че следващият върховен лидер на Иран „няма да издържи дълго“ без одобрението на САЩ.

Държавният департамент нареди на някои американски дипломати и други държавни служители, служещи в Саудитска Арабия, да напуснат кралството.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Притеснен жълтопаветен

    18 2 Отговор
    Ама как така недоволен, нали нашия господар обяви пълна и безусловна греат дъ бютюфул виктори

    05:51 09.03.2026

  • 2 Малък

    4 0 Отговор
    или голям мащаб?

    05:54 09.03.2026

  • 3 Да се престори

    13 1 Отговор
    Тръмп ако има грам акъл, ще каже че той е избрал Моджтаба Хаменей и да се оттегля преди персите да са му нашокали канчето окончателно; на него и на шефа му Сатаняху

    06:03 09.03.2026

  • 4 .......

    11 0 Отговор
    Ценате за барел нефт е 115$, честито!

    06:04 09.03.2026

  • 5 Атлантист-

    7 0 Отговор
    Кофти, а? Закучи, пфу

    Коментиран от #8

    06:05 09.03.2026

  • 6 Гориил

    6 2 Отговор
    Най-големите икономики в Азия Япония, Южна Корея и Индия активно търсят алтернативи на суровините от Близкия изток, което дава на Москва нови лостове за влияние.През 1945 г. японски бойни знамена са хвърлени в подножието на мавзолея на Ленин. Стотици от тези знамена се съхраняват в Музея на руската армия в Москва. Всеки ученик, студент или млад работник може да ги види на пода на музея като компютърна проекция и да ги стъпче, ако желае.

    Коментиран от #11, #15

    06:06 09.03.2026

  • 7 Георги

    5 1 Отговор
    актьори! Все едно има изстрел, кокто да не е координиран. А след разбомбването на аятолаха в резиденцията му докато преговарят, остана ли някой да се съмнява, че ударът по путиновата резиденция не е замислен от американците?

    Коментиран от #16

    06:08 09.03.2026

  • 8 Симпатизант

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Атлантист-":

    Отиде, та се не виде, пфу..

    Коментиран от #9

    06:08 09.03.2026

  • 9 Всъщност

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Симпатизант":

    Опасенията са, че Иран ще отговори, като започне да мачка де що има петрол наоколо. А то много не му трябва - по една искра и после дим - много, много черен дим. И стоковата борса ле-ле, ле-ле...

    06:11 09.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    Къде е днес Япония, къде е Путинова Русия.

    06:26 09.03.2026

  • 12 Димяща УШАНКА

    0 0 Отговор
    Къде го Нетаняху ?

    06:27 09.03.2026

  • 13 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН

    0 0 Отговор
    Удрят и по кладенците.....

    06:29 09.03.2026

  • 14 764

    1 0 Отговор
    Определено Зеленски и Нетаняху действат по аналогичен начин, избиват журналисти, виш военни и политически персонал, ползват американска разознателна информация и разбира се те са от племето с една от най-кървавите и жестоки религии-старият завет.

    06:31 09.03.2026

  • 15 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гориил":

    А също така по улиците на Москва можеш да видиш хиляди японски автомобили.

    06:31 09.03.2026

  • 16 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Георги":

    САЩ и Израел бомбят само неядрени държави. Стане ли Иран ядрена сила, няма да се намерят мераклии да го бомбят.

    06:35 09.03.2026