Вашингтон е недоволен от мащаба на израелските удари по иранската горивна инфраструктура, Уиткоф се среща с Нетаняху

Пратеникът на президента на САЩ Стивън Уиткоф и зетят на американския лидер, Джаред Къшнър, възнамеряват да се срещнат с премиера Бенямин Нетаняху в Израел на 10 март, съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид.
Според американски служител, Уиткоф и Кушнер „планират да пътуват до Израел във вторник и да се срещнат с Нетаняху“.
Администрацията във Вашингтон е недоволна от мащаба на ударите на Израел по иранската горивна инфраструктура, съобщи Axios.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп счете за преждевременно да коментира избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран.
„Ще видим какво ще се случи“, каза той в интервю за The Times of Israel, публикувано на 8 март, когато беше попитан за избирането на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Ислямската република от Асамблеята на експертите в Иран.
В интервю за ABC News на 8 март президентът на САЩ заяви, че следващият върховен лидер на Иран „няма да издържи дълго“ без одобрението на САЩ.
Държавният департамент нареди на някои американски дипломати и други държавни служители, служещи в Саудитска Арабия, да напуснат кралството.
1 Притеснен жълтопаветен
05:51 09.03.2026
2 Малък
05:54 09.03.2026
3 Да се престори
06:03 09.03.2026
4 .......
06:04 09.03.2026
5 Атлантист-
Коментиран от #8
06:05 09.03.2026
6 Гориил
Коментиран от #11, #15
06:06 09.03.2026
7 Георги
Коментиран от #16
06:08 09.03.2026
8 Симпатизант
До коментар #5 от "Атлантист-":Отиде, та се не виде, пфу..
Коментиран от #9
06:08 09.03.2026
9 Всъщност
До коментар #8 от "Симпатизант":Опасенията са, че Иран ще отговори, като започне да мачка де що има петрол наоколо. А то много не му трябва - по една искра и после дим - много, много черен дим. И стоковата борса ле-ле, ле-ле...
06:11 09.03.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Я пъ тоа
До коментар #6 от "Гориил":Къде е днес Япония, къде е Путинова Русия.
06:26 09.03.2026
12 Димяща УШАНКА
06:27 09.03.2026
13 САЩ И ИЗРАЕЛ МАЧКАТ ИРАН
06:29 09.03.2026
14 764
06:31 09.03.2026
15 Ха ха ха ха
До коментар #6 от "Гориил":А също така по улиците на Москва можеш да видиш хиляди японски автомобили.
06:31 09.03.2026
16 Мишел
До коментар #7 от "Георги":САЩ и Израел бомбят само неядрени държави. Стане ли Иран ядрена сила, няма да се намерят мераклии да го бомбят.
06:35 09.03.2026