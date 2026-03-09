Мерц изключва сътрудничество с партия „Алтернатива за Германия“

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че консервативният Християндемократически съюз (ХДС) няма да си сътрудничи с крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), след оспорваните регионални избори в южната провинция Баден-Вюртемберг, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Канцлерът подчерта, че изборите, на които Зелените спечелиха с малка преднина пред консервативния Християндемократически съюз на Мерц, няма да окажат влияние върху работата на коалиционното правителство в Берлин.
Мерц отново посочи, че категорично отхвърля възможността за сътрудничество с АзГ, която зае трето място на регионалните избори и затвърди позицията си като най-голямата опозиционна сила в страната, дори и извън източните провинции, където има обичайно силни позиции. Според канцлера резултатът до голяма степен се дължи на популярността на водещия кандидат на Зелените Джем Йоздемир - умерен политик и бивш министър на земеделието, който е по-разпознаваема публична фигура от 37-годишния си съперник от Християндемократическия съюз (ХДС) Мануел Хагел.
Мерц съобщи още, че е разговарял с лидерите на коалиционния си партньор Германската социалдемократическа партия (ГСДП) в Берлин и че двете страни са се договорили да ускорят работата по стабилизирането на икономиката, която излиза от двугодишна рецесия. "Този резултат няма да се отрази на коалицията тук, в Берлин. Ще продължим работата си", заяви той на пресконференция в централата на ХДС.
По думите му Германия трябва да навакса изоставането, натрупвано в продължение на години и дори десетилетия. "И ние в коалицията, както и нашите партньори от ГСДП, сме напълно наясно с това", добави той и обеща по-осезаем напредък в изпълнението на планираните икономически реформи.
В началото на предизборната кампания Зелените изоставаха в социологическите проучвания от Християндемократическия съюз на Мерц, но с наближаването на изборния ден успяха да стопят разликата, подпомогнати от високата популярност на Йоздемир. Окончателните резултати от вота, произведен по смесена система от мажоритарно и пропорционално гласуване, доведоха до равен брой места за двете партии в местния парламент.
