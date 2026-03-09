Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мерц изключва сътрудничество с партия „Алтернатива за Германия"

9 Март, 2026 18:20

По думите му Германия трябва да навакса изоставането, натрупвано в продължение на години и дори десетилетия

Снимка: БГНЕС/ EPA
Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че консервативният Християндемократически съюз (ХДС) няма да си сътрудничи с крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ), след оспорваните регионални избори в южната провинция Баден-Вюртемберг, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Канцлерът подчерта, че изборите, на които Зелените спечелиха с малка преднина пред консервативния Християндемократически съюз на Мерц, няма да окажат влияние върху работата на коалиционното правителство в Берлин.

Мерц отново посочи, че категорично отхвърля възможността за сътрудничество с АзГ, която зае трето място на регионалните избори и затвърди позицията си като най-голямата опозиционна сила в страната, дори и извън източните провинции, където има обичайно силни позиции. Според канцлера резултатът до голяма степен се дължи на популярността на водещия кандидат на Зелените Джем Йоздемир - умерен политик и бивш министър на земеделието, който е по-разпознаваема публична фигура от 37-годишния си съперник от Християндемократическия съюз (ХДС) Мануел Хагел.

Мерц съобщи още, че е разговарял с лидерите на коалиционния си партньор Германската социалдемократическа партия (ГСДП) в Берлин и че двете страни са се договорили да ускорят работата по стабилизирането на икономиката, която излиза от двугодишна рецесия. "Този резултат няма да се отрази на коалицията тук, в Берлин. Ще продължим работата си", заяви той на пресконференция в централата на ХДС.

По думите му Германия трябва да навакса изоставането, натрупвано в продължение на години и дори десетилетия. "И ние в коалицията, както и нашите партньори от ГСДП, сме напълно наясно с това", добави той и обеща по-осезаем напредък в изпълнението на планираните икономически реформи.

В началото на предизборната кампания Зелените изоставаха в социологическите проучвания от Християндемократическия съюз на Мерц, но с наближаването на изборния ден успяха да стопят разликата, подпомогнати от високата популярност на Йоздемир. Окончателните резултати от вота, произведен по смесена система от мажоритарно и пропорционално гласуване, доведоха до равен брой места за двете партии в местния парламент.


Германия
  • 1 Кочо

    8 2 Отговор
    Ко стана с Мария Габриел

    18:23 09.03.2026

  • 2 УдоМача

    14 3 Отговор
    А кой е казал, че Алтернтива за Германия изобщо има намерение да работи с вас? Самото име на партията го изключва!!

    18:25 09.03.2026

  • 3 Ха-ха

    5 10 Отговор
    Това не е партия, а група руски палячовци.!

    Коментиран от #6

    18:27 09.03.2026

  • 4 Резултатите

    11 2 Отговор
    от изборите показаха, че АзГ е +9% , точно толкова колкото са загубили останалите партии, най-мното зелените. И ако на г-н Канцлера не му е светанало още, съвсем скоро ще се озове опозиция, ама безгласна таква.

    18:28 09.03.2026

  • 5 .....

    5 2 Отговор
    Тоя и той кашля.

    18:28 09.03.2026

  • 6 .....

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ха-ха":

    Ми да ги обявят за чуждестранни агенти😂

    18:29 09.03.2026

  • 7 Kaлпазанин

    4 2 Отговор
    Магаретата управляващо ЕС и Германия са пътници

    Коментиран от #10

    18:32 09.03.2026

  • 8 атлантически боклук

    3 2 Отговор
    ама някой кара ли те ?!? все едно урсула да сътрудничи с Възраждане! Афд изобщо не ги интересуват такива каро тебе

    18:33 09.03.2026

  • 9 Още по-добре

    5 2 Отговор
    При 10% подкрепа за merc и в предвид очертаващата се криза и рецесия с горивата и крах на индустрията и покачване на инфлацията ще падне до около 5%.
    Учудвате ли се защо Урсула не се е изцепвала като цепенячка вече от няколко седмици. Няма какво да кажа защото вижда че затъваме

    18:34 09.03.2026

  • 10 ..............

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Kaлпазанин":

    според руските пропагандисти е така😂

    18:35 09.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ДЖЕМ ЙОЗДЕМИР - МИН.ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
    ПРОВИНЦИЯ БАДЕМ ВЮТЕНБЕРГ
    ......
    И СЕТНЕ ЧАКАЙТЕ ГЕРМАНИЯ ДА ВИ ПАЗИ ОТ ОСМАНСКИТЕ ПЪЛЧИЩА:)

    18:36 09.03.2026

  • 12 да питам

    4 0 Отговор
    верно ли този човек Алис Вайдел председател на АФГ е жена, а се омъжила за жена ?

    18:37 09.03.2026

