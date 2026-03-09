Новини
Тръмп каза, че не е доволен от избора на нов върховен лидер на Иран

9 Март, 2026 19:05 1 647 96

  • иран-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • моджтаба хаменей

По-рано днес президентът на Русия Владимир Путин поздрави Моджтаба Хаменей по повод избирането му за върховен лидер на Иран

Тръмп каза, че не е доволен от избора на нов върховен лидер на Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран, предаде Франс прес. Той визираше избирането на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Иран, съобщи БТА.

Моджтаба е вторият син на аятолах Али Хаменей, предходния върховен лидер на Иран, който беше убит в началото на израелско-американската офанзива.

Тръмп беше заявил, че иска да участва в избора на нов върховен лидер на Иран.

Същевременно днес в Техеран имаше многохиляден митинг в подкрепа на Моджатаба Хаменей.

"Бог е велик!", "Смърт на Америка!", "Смърт на Израел!", скандираха хилядите иранци, събрали се на площад "Енгелаб". Те развяваха ирански знамена.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че "е далеч" от взимането на решение дали да изпрати американски военнослужещи за охрана на иранските запаси от високообогатен уран, предаде Ройтерс.

"Не сме решили нищо по този въпрос. Далеч сме от това" - така американският държавен глава отговори на въпрос на в. "Ню Йорк пост" какво ще каже за информациите, че Израел и САЩ може да изпратят специални части на мисия за конфискуването и охраната на иранските ядрени запаси.

Отдавнашният спор около иранската ядрена програма ескалира във въоръжен конфликт преди 10 дни, когато започна израелско-американска кампания по нанасяне на удари по иранската територия. Техеран отвърна с изстрелването на ракети по Израел и американски бази в страни от Персийския залив.

По-рано днес президентът на Русия Владимир Путин поздрави Моджтаба Хаменей по повод избирането му за върховен лидер на Иран, предаде ТАСС, като се позовава на поздравление, публикувано на сайта на Кремъл.

"Уважаеми господин Хосейни Хаменей, приемете искрени поздравления по повод избирането Ви за върховен лидер на Ислямска република Иран", се казва в съобщението.

"От своя страна бих искал да потвърдя нашата неизменна подкрепа за Техеран и солидарност с иранските ни приятели. Русия е била и ще бъде надежден партньор на Ислямската република", според същия източник.

"Сега, когато Иран се противопоставя на въоръжена агресия, вашата дейност на този висок пост без съмнение ще изисква голяма смелост и самоотверженост", се казва още в съобщението. "Уверен съм, че ще продължите с чест делото на баща си и ще сплотите иранския народ пред лицето на суровите изпитания".

"Желая Ви успехи в решаването на нелеките задачи, стоящи пред вас, както и крепко здраве и сила на духа", добави Путин.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 А бе

    71 7 Отговор
    Тоя е тотално изкукал.

    Коментиран от #21, #43, #62, #64

    19:06 09.03.2026

  • 2 АВЕ ПАЛЯЧО

    58 5 Отговор
    КОЙ ТЕ ПИТА ТЕБ ИЗОБЩО,ДОТУК БЕШЕ. ЖЕНА ТИ ИМА ПОВЕЧЕ СТОЙНОСТ ОТ ТЕБЕ.

    Коментиран от #28

    19:08 09.03.2026

  • 3 мдаа

    77 6 Отговор
    Сигурно и в Иран не са доволни от избора на Тръмп, ама такъв е животът. Ние пък сме недоволни от новите цени на горивата и знаем кой ни ги поднесе.

    19:08 09.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    45 7 Отговор
    Терориста Тръмп вече има начертано Х-сче и не е на кеф :D

    19:08 09.03.2026

  • 5 Помнещ

    52 4 Отговор
    "Тръмп беше заявил, че иска да участва в избора на нов върховен лидер на Иран"

    Той искаше и досиетата Епстийн да не бяха се появявали.

    Коментиран от #69

    19:08 09.03.2026

  • 6 Боклук

    53 5 Отговор
    Кой си ти, да определяш на чужда държава избора бе леке мръсно?

    Коментиран от #76

    19:09 09.03.2026

  • 7 Българин

    19 57 Отговор
    Тръмп се бори за мир и за това хората го подкрепят. Срещу това са само платените агитатори на сорос и сатанистите!

    Коментиран от #13, #19, #81

    19:09 09.03.2026

  • 8 китайски балон

    34 6 Отговор
    Още по-недоволен, ще стане Бай Дончо, след като уби баща му, майка му, снаха му и сестра му с бомбенето с което започна!

    19:10 09.03.2026

  • 9 Ха-ха

    13 35 Отговор
    Значи варианта е само един. Пътник е, до 24часа.!

    Коментиран от #36

    19:10 09.03.2026

  • 10 БеГемот

    23 2 Отговор
    Не го питаха....

    19:10 09.03.2026

  • 11 Глас от бункера

    8 28 Отговор
    Аз поздравих новият водач на братята иранци....Вземам си думите назад

    19:11 09.03.2026

  • 12 Зевзек

    45 7 Отговор
    Моджтаба Хаменей пък заяви, че иска да участва в избора на нов върховен лидер на САЩ.

    Коментиран от #23

    19:11 09.03.2026

  • 13 Бензъл

    23 6 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Баце сивото между ушите ти липсва.

    19:12 09.03.2026

  • 14 ДОНИ ТРЯБВА ДА РАЗБЕРЕ

    29 4 Отговор
    СВЕТЪТ Е ПЪЛЕН С РАЗОЧАРОВАНИЯ.

    19:13 09.03.2026

  • 15 КОЙ

    29 5 Отговор
    го пита Таръмп ?

    19:13 09.03.2026

  • 16 Исторически факти

    25 3 Отговор
    Пръдльо

    19:13 09.03.2026

  • 17 Отстрани

    40 6 Отговор
    На краварите им трябваха 20 години и няколко трилиона долара, за да заменят талибаните в Афганистан с други талибани , сега похарчиха нови 100 милиарда, унищожиха тотао персийския залив и преобърнаха света наопаки , за да сменят един Хаменей с друг Хаменей.
    Браво на тях, тия наистина са голяма работа, грандиозен успех.
    Първия път висяха по колесниците на самолетите бягайки панически, този път се чудим какви ли нови акробатически номера ще покажат!???

    Нито едно от ужасяващите военни престъпления които извърши коалиция Епщайн по целия свят , обаче, не може да прикрие техните зловещи сексуални престъпления с деца. Или издевателстват над децата или им пускат ракета томахоук или ги държат гладни и без вода.
    Възмездие винаги има и то вече идва.
    България, впрочем, също е в тази коалиция на желаещите педофили!

    19:13 09.03.2026

  • 18 Истината

    36 5 Отговор
    ТОВА ДА НЕ ТИЕ АМЕРИКА ДА КАЗВАШ КОЙ ДА РЪКОВОДИ ДРУГА ДЪРЖАВА СТАНА ПО ЖАЛЪК И ОТ БАЙДЪН

    19:13 09.03.2026

  • 19 Учуден

    32 12 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    "Тръмп се бори за мир и за това хората го подкрепят"

    Чрез войни ли се бори за мир - от къде ви копат такива обратното на остри. То от където минаха господарите ти все мир и "демокрация" настъпи.

    Коментиран от #27

    19:14 09.03.2026

  • 20 Това нормално ли е в 21ви век? 🤔

    15 29 Отговор
    "Бог е велик!", "Смърт на Америка!", "Смърт на Израел!"
    Как се връзват "Бог е велик" и "Смърт"? Типични фанатици и откачалки.

    Коментиран от #26, #34, #37, #42, #47, #66, #75

    19:15 09.03.2026

  • 21 Мнение

    10 27 Отговор

    До коментар #1 от "А бе":

    Русофилите викахте за Тръмп и Русия, затова сега ще го търпите и ще му се радвате. Можеше президент да е Харис. Тя нямаше да фалира и да унижи Русия, нямаше да отвлече Мадуро, нямаше да убие иранския аятолах.
    😉

    Коментиран от #48, #91

    19:15 09.03.2026

  • 22 Брях

    9 26 Отговор
    Като путлера пукяса съветът на крепостните старейшини след колко дни ще изберат нов цар?

    Коментиран от #30, #39

    19:16 09.03.2026

  • 23 Няма как

    7 18 Отговор

    До коментар #12 от "Зевзек":

    Моджтаба Хаменей не е фактор.

    Коментиран от #32

    19:17 09.03.2026

  • 24 Ти да видиш

    28 4 Отговор
    Действията на психопата педофил Тръмп все повече наподобяват действията на психопата Хитлер през 1938-39г. Всички гледат с широко отворени очи и го ласкаят докато той си прави каквото поиска.
    Но има един нюанс, онзи си намери майстора както и този вече си го намери .

    19:18 09.03.2026

  • 25 Ами

    23 4 Отговор
    Тръмп е добре. Широко му е около врата. Той е на 10 000 километра от Иран.
    Какво да кажат 50 000 американски военни в Близкия Изток и ония хазари
    на които чичко Сталин им направи държава преди осемдесет години.

    19:18 09.03.2026

  • 26 Учуден

    22 5 Отговор

    До коментар #20 от "Това нормално ли е в 21ви век? 🤔":

    "Как се връзват "Бог е велик" и "Смърт"?"

    По същия начин както се връзва "уповаваме се на бога" и "смърт на японците" - или то в канчето на господарите не трябва да се гледа. Само не ми е ясно от къде ви копат такива обратното на остри - по улиците няма.

    19:19 09.03.2026

  • 27 Тц,тц,тц

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Учуден":

    Има ли банички 🤣🤣🤣

    19:19 09.03.2026

  • 28 Сводник

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "АВЕ ПАЛЯЧО":

    Ами винаги елитните компаньонки са имали висока стойност. Остава да научи и американ инглиш.

    19:19 09.03.2026

  • 29 Архимандрисандрит Бибиян

    12 3 Отговор
    Тръмпофонът изтръмпи каде е требвало неко уестмен ка Олд Шетерхенд да турат чалмите за главен оджа!

    19:19 09.03.2026

  • 30 Боко

    9 2 Отговор

    До коментар #22 от "Брях":

    Може и да го изпревариш 🪦👌

    19:19 09.03.2026

  • 31 Мунчо

    5 26 Отговор
    Иран не трябваше да започва война, която не може да спечели!Няма карти!

    Коментиран от #38, #51

    19:20 09.03.2026

  • 32 Зевзек

    19 5 Отговор

    До коментар #23 от "Няма как":

    Тръмп също ама няма кой да му го каже - той е на каишка на евреите.

    19:20 09.03.2026

  • 33 Дончо Миротвореца е човек

    5 16 Отговор
    на копейките и Путлер.

    19:20 09.03.2026

  • 34 Файърфлай

    13 5 Отговор

    До коментар #20 от "Това нормално ли е в 21ви век? 🤔":

    Ами то е същото,като "Урсула е велика" и "Смърт на Путин".Искат-викат.Викай и ти.Например "Мамо,искам да папкам пържени хлебарки".

    19:20 09.03.2026

  • 35 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 2 Отговор
    Да бяха избрали него, че да е доволен...

    Коментиран от #77

    19:20 09.03.2026

  • 36 Невярващ

    7 8 Отговор

    До коментар #9 от "Ха-ха":

    Абе не вярвам дончо да е пътник до 24 часа. Все пак добре го пазят от deep state.

    19:21 09.03.2026

  • 37 Нормално ли е

    14 5 Отговор

    До коментар #20 от "Това нормално ли е в 21ви век? 🤔":

    като онези укрокухавели, викащи "Мускуляку на гиляку."

    19:22 09.03.2026

  • 38 Запознат

    20 2 Отговор

    До коментар #31 от "Мунчо":

    Бе гледам само аса в Иранците - ей сега като петрола удари 200 за барел даже и ти ще си против войната. Пък ако удари обезсоляващите инсталации арабите сами ще изгонят господарите ти.

    19:22 09.03.2026

  • 39 Има

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Брях":

    да чакаш !

    19:23 09.03.2026

  • 40 ужас

    12 4 Отговор
    бай доню не е със всичкия си

    19:23 09.03.2026

  • 41 На кой му пука

    8 4 Отговор
    Нямаш карти

    19:23 09.03.2026

  • 42 Боко

    6 5 Отговор

    До коментар #20 от "Това нормално ли е в 21ви век? 🤔":

    Не е нормално и тъпи коне с капаци да пишат коментари , но ти ми оборваш тезата безспорно👌

    19:24 09.03.2026

  • 43 Европеец

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "А бе":

    Така е тотално е изкукал, но е и много опасен за света..... Дано до есента да не направи голямата беля, а после кравите сами ще го свалят....

    19:24 09.03.2026

  • 44 Мухахаха

    9 2 Отговор
    Ивреите ти туриха чатала на фрата

    19:24 09.03.2026

  • 45 Фъргай атома бай Дончо!

    1 10 Отговор
    Атома!

    19:25 09.03.2026

  • 46 нннн

    8 2 Отговор
    Ми да! Трябваше да изберат Тръмп, че да рахатяса. Иска човекът да участва. Аятолах Доналд Тръмп добре звучи.

    19:26 09.03.2026

  • 47 Летящата чалма

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "Това нормално ли е в 21ви век? 🤔":

    Ами навикаха се.

    Коментиран от #55

    19:27 09.03.2026

  • 48 Русофил

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    "Тя нямаше да фалира и да унижи Русия"

    Ама пък Тръмп разпадна силното и сплотено НАТО и фалира ЕС - сега 200 долара за барел петрол и 1000 евро за газ Европата ще се хване за палците и всички ще са на килимчето пред Путин.

    Коментиран от #80

    19:28 09.03.2026

  • 49 Кухоглава копейка

    3 3 Отговор
    Пред дилема съм!
    Сърп и чук или чалма?
    Или и двете.

    19:28 09.03.2026

  • 50 ФАКТ

    12 3 Отговор
    Каквото и да кажем за този все ще е малко! Мош..еник, дегра..дирал човек! Той дори не вижда колко е смешен и жалък! Факта, че той не си дава сметка, че отива на война с велика 90-милиона държава Персия, това говори много. Тази държава многократно е атакувана от САЩ и в продължение на повече от 10 години се е готвела за война, защото е знаела, че отново ще бъде атакувана от САЩ. Израел го е подмами с подарък ивицата Газа, за да си направи частна Ревиера, това е истината. Лакомията го довърши.

    Коментиран от #58

    19:28 09.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Бах

    8 3 Отговор
    Как му хвърчи гноясалата слюнка на снимката. Отврат!

    19:28 09.03.2026

  • 53 Констатация

    5 3 Отговор
    Рижав, де да знаеш с колко много се е увеличило числото на Недоволните в Щатите и по Света, че те улучиха само в ухото...

    19:30 09.03.2026

  • 54 А Бою

    6 1 Отговор
    е доволен от избора на Тръмп , и го поздрави със " спечелените" избори , казващ му , че се радва да работят , каквото и да разбира под това , така добре , като преди , отново заедно !

    19:30 09.03.2026

  • 55 Зевзек

    6 3 Отговор

    До коментар #47 от "Летящата чалма":

    Не четеш ли продължават да викат "Смърт" на господарите ти - пък Дончо и евреите се наиграха.

    Коментиран от #59

    19:30 09.03.2026

  • 56 бай Даньо

    3 4 Отговор
    клоуна тръмпо да пази нервите че Иран като заравни терена на американските воените бази в Катар , Бахрейн и Оман може да има думата при избора на новите им президенти / крале ... разправят в Бахрейн имало размирици мнозинството шиити не харесвали краля сунит и политиката му .... ко праим ся!?

    Коментиран от #70

    19:31 09.03.2026

  • 57 Кую

    3 2 Отговор
    Бозавия е вечно незадоволен.

    19:32 09.03.2026

  • 58 Помнещ

    5 4 Отговор

    До коментар #50 от "ФАКТ":

    "Каквото и да кажем за този все ще е малко! Мош..еник, дегра..дирал човек!"

    Виж сега той три пъти успява да фалира собствените си фирми може пък един път да успее да фалира краварника.

    19:33 09.03.2026

  • 59 Тц,тц,тц

    4 0 Отговор

    До коментар #55 от "Зевзек":

    Има ли банички 🤣

    19:33 09.03.2026

  • 60 ФАКТ

    7 2 Отговор
    ЗНАЕХМЕ, ЧЕ БАЙ ДРЪН Е ХОХАВЕЛКА, ЦЯЛ СВЯТ МУ СЕ СМЕЕШЕ, НО ТОЗИ Е ПО ЗЛЕ И ОТ НЕГО!

    19:33 09.03.2026

  • 61 Варчев

    9 1 Отговор
    Няма да изкара много, скоро ще избират нов.

    19:34 09.03.2026

  • 62 Иран не е смачкана страна като Румъния

    6 7 Отговор

    До коментар #1 от "А бе":

    , че някой да им променя изборите. И като БГ де ..

    Коментиран от #65, #72

    19:34 09.03.2026

  • 63 Ае копейките

    5 3 Отговор
    Тръмп наш?

    19:34 09.03.2026

  • 64 Адрес 4000

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "А бе":

    А пък нашите копейки хич не са изкукали
    Реват че благодарение на Москалия не се казваме Ибрахим и Фатме
    А сега късат ризи за Иранските чалмаци

    19:35 09.03.2026

  • 65 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    6 4 Отговор

    До коментар #62 от "Иран не е смачкана страна като Румъния":

    Как пък един клепар не замина за иранският рай?

    19:35 09.03.2026

  • 66 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "Това нормално ли е в 21ви век? 🤔":

    Мило чадо В кой век сме няма никакво значение Да се изказват мнения от хора които не познават Светото писание е некоректно Убит е Духовен водач на всички Шиити По Закон трябва да се отмъсти Основен отмъстител трябва да е първородният син на жертвата Ако няма такъв наследникът по мъжка линия Фактът че синът на Хаменей стана Айатолах е показателен

    Коментиран от #68

    19:36 09.03.2026

  • 67 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    5 1 Отговор
    Правя кастинг за Аятолах.....
    .

    19:36 09.03.2026

  • 68 Данчо

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Да, ама този не му е първороден син!

    Коментиран от #82

    19:37 09.03.2026

  • 69 Досиетата Епстийн

    6 6 Отговор

    До коментар #5 от "Помнещ":

    разкриха връзки между Епстийн и Олег Дерипаска, Михаил Прохоров и Владислав Доронин, на бившия депутат Иля Пономарьов, както и на настоящия руски външен министър Сергей Лавров. Има и информация, че е имало предстояща среща между Епстийн и руския президент Путин."
    😃

    19:38 09.03.2026

  • 70 Я пъ тоа

    4 5 Отговор

    До коментар #56 от "бай Даньо":

    Иран го заравниха бре

    19:38 09.03.2026

  • 71 Анонимен

    3 2 Отговор
    По Фокс нюз казаха, че Тръмп заявил че той може едновременно като президент на САЩ да бъде и Аятолах на Иран. Освен това заслужавал нобелова награда за мир.

    19:39 09.03.2026

  • 72 В Иран няма избори

    4 6 Отговор

    До коментар #62 от "Иран не е смачкана страна като Румъния":

    Последните избори са били преди повече от 50г. Там е като в Северна Корея. Не се провеждат избори.

    Коментиран от #95

    19:39 09.03.2026

  • 73 Ясно, скоро и

    5 0 Отговор
    на този ще му струват... Да се готви следващия.

    19:39 09.03.2026

  • 74 дядо поп

    4 3 Отговор
    Това недоразумение на природата дотегна на всички и в най скоро време сънародниците му ще му пратят по добър майстор на пиърсинг.

    19:40 09.03.2026

  • 75 бай Даньо

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Това нормално ли е в 21ви век? 🤔":

    Ти колко различни мислиш са от "религиозни фанатици" откачалките около тръмпо? Намери на туба молитва в овалния кабинет ще ти светне. Чакат Армагендона Хегсет и Ванс, даже помагат ... трябвало да се разруши джамията на хълма и да се изгради третия храм и тогава идвал рапчъра за християните-ционисти . Капиш? Америка е една голяма религиона лудница , ЕВропа да се стяга и да върви на другаде нищо общо няма с това....

    19:40 09.03.2026

  • 76 В Иран няма избори

    5 6 Отговор

    До коментар #6 от "Боклук":

    точно в това е проблема.Хората нямат никакви права, нито право на протести, нито право на демократични избори и т.н. Властта е окупирана от една терористична групировка така наречените Ислямистки ирански корпус.

    Коментиран от #79

    19:43 09.03.2026

  • 77 ха ха

    4 3 Отговор

    До коментар #35 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    не пожелал да се яви на избора лично и отпаднал от класацията , ако беше отишъл много народи щяха да празнуват

    19:43 09.03.2026

  • 78 и аз

    1 3 Отговор
    не съм доволен, но никой не ме пита.....

    19:43 09.03.2026

  • 79 Терористите са САЩ и Израел

    5 3 Отговор

    До коментар #76 от "В Иран няма избори":

    Същите, които те ползват с пропаганда за глупаци!

    Коментиран от #84

    19:45 09.03.2026

  • 80 Многоходовото

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Русофил":

    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    19:46 09.03.2026

  • 81 Въпрос с ясен отговор

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Да са те ритали яко в главата? И изобщо не си българин ами юса мекере.

    19:48 09.03.2026

  • 82 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 4 Отговор

    До коментар #68 от "Данчо":

    Така е но му е син При атаката загива и жена му Тръмп ще бъде преследван до края на живота си И цялото му семейство до трето коляно

    Коментиран от #83

    19:49 09.03.2026

  • 83 Станчо

    4 1 Отговор

    До коментар #82 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Няма да има кой, бай Дончо ще ги изтрепи всичките.

    19:50 09.03.2026

  • 84 В Иран няма избори

    2 0 Отговор

    До коментар #79 от "Терористите са САЩ и Израел":

    от поне 50 години. Нормално ли е 50г. да не си провеждал избори и да се допиташ до гражданите на тази страна ?

    Коментиран от #87

    19:53 09.03.2026

  • 85 Крали Марко

    0 3 Отговор
    Тоя дядо кво иска.

    19:53 09.03.2026

  • 86 Панчо

    0 2 Отговор
    Дядо Дончо и ние не сме доволни,че се разкарваш с каишка на врата,само дето се правиш на мъж и козируваш на ония.

    19:54 09.03.2026

  • 87 Световното зло

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "В Иран няма избори":

    са терористите САЩ и Израел!

    19:54 09.03.2026

  • 88 тома

    2 1 Отговор
    Той Епщейн щеше да му намери веднага по неговия вкус аятолах ама го обесиха

    20:03 09.03.2026

  • 89 Госあ

    0 1 Отговор
    Човекът-прасе не бил доволен.

    20:03 09.03.2026

  • 90 идиоти вън

    0 1 Отговор
    Най-могъщата държава все по-неадекватни президенти издига, имаше един куку дето незнаеше къде е, сега един откровен идиот дето се изживява като цар на света, абе все такива като от вицовете за лудите!!! Не върви на добре тази велика страна на велики хора като Били хлапето, Седящия бик, Бони и Клайд, Ал Капоне и т.н.т!!!

    20:03 09.03.2026

  • 91 Мнение

    0 1 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    Хвани едните и удари другите!
    Чувал ли си как говори тая Харис?!
    Обясняваше на дълго и на широко за некви жълти автобуси, все едно бе по-друсана и от оня ппдб-ец дето се снимаше в министерството за което отговаряше!
    А какво да кажем за Бай Дън?!
    Някой (с поне 2активни мозъчни клетки) може ли да каже с чиста съвест, че Бай Дън е вземал самостоятелни решения, освен вида сладолед (може би)?!

    Всичко що е корпоративен епщайновец, НЕ е за хвалене!

    20:04 09.03.2026

  • 92 Госあ

    0 2 Отговор
    На запад държат търбусите на раята пълни с евтини заместващи продукти, а главите - празни.

    20:05 09.03.2026

  • 93 Луд

    0 0 Отговор
    умора няма махайте го станахте за смях с него

    20:10 09.03.2026

  • 94 ?????

    1 0 Отговор
    И кво да е доволен.
    С авера си Биби унищожиха уморените пенсионери и докараха на власт бесни вълци.

    20:14 09.03.2026

  • 95 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "В Иран няма избори":

    Иран има парламент и там се провеждат избори! На последните имаше чуждестранни наблюдатели! Освен официалната религия шиитски ислям, в Иран има и други вероизповедания! Има дори църкви и.... синагоги!
    За разлика от монархиите в залива! В Саудитска Арабия дори няма конституция и парламент, страната е абсолютна монархия, краля коли и беси! Други религии, освен исляма са забранени и се наказват със смърт!
    Преди да драскаш тук се информирай и не се излагай!

    20:17 09.03.2026

  • 96 МАЙТАП

    0 0 Отговор
    ГОЛМ

    20:27 09.03.2026

