Тръмп каза, че не е доволен от избора на нов върховен лидер на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран, предаде Франс прес. Той визираше избирането на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Иран, съобщи БТА.

Моджтаба е вторият син на аятолах Али Хаменей, предходния върховен лидер на Иран, който беше убит в началото на израелско-американската офанзива.

Тръмп беше заявил, че иска да участва в избора на нов върховен лидер на Иран.

Същевременно днес в Техеран имаше многохиляден митинг в подкрепа на Моджатаба Хаменей.

"Бог е велик!", "Смърт на Америка!", "Смърт на Израел!", скандираха хилядите иранци, събрали се на площад "Енгелаб". Те развяваха ирански знамена.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че "е далеч" от взимането на решение дали да изпрати американски военнослужещи за охрана на иранските запаси от високообогатен уран, предаде Ройтерс.

"Не сме решили нищо по този въпрос. Далеч сме от това" - така американският държавен глава отговори на въпрос на в. "Ню Йорк пост" какво ще каже за информациите, че Израел и САЩ може да изпратят специални части на мисия за конфискуването и охраната на иранските ядрени запаси.

Отдавнашният спор около иранската ядрена програма ескалира във въоръжен конфликт преди 10 дни, когато започна израелско-американска кампания по нанасяне на удари по иранската територия. Техеран отвърна с изстрелването на ракети по Израел и американски бази в страни от Персийския залив.

По-рано днес президентът на Русия Владимир Путин поздрави Моджтаба Хаменей по повод избирането му за върховен лидер на Иран, предаде ТАСС, като се позовава на поздравление, публикувано на сайта на Кремъл.

"Уважаеми господин Хосейни Хаменей, приемете искрени поздравления по повод избирането Ви за върховен лидер на Ислямска република Иран", се казва в съобщението.

"От своя страна бих искал да потвърдя нашата неизменна подкрепа за Техеран и солидарност с иранските ни приятели. Русия е била и ще бъде надежден партньор на Ислямската република", според същия източник.

"Сега, когато Иран се противопоставя на въоръжена агресия, вашата дейност на този висок пост без съмнение ще изисква голяма смелост и самоотверженост", се казва още в съобщението. "Уверен съм, че ще продължите с чест делото на баща си и ще сплотите иранския народ пред лицето на суровите изпитания".

"Желая Ви успехи в решаването на нелеките задачи, стоящи пред вас, както и крепко здраве и сила на духа", добави Путин.