Новини
България »
Всички градове »
Владимир Иванов: Към момента не се забелязва отражение на конфликта в Близкия изток в цените на храните

Владимир Иванов: Към момента не се забелязва отражение на конфликта в Близкия изток в цените на храните

9 Март, 2026 20:00 437 23

  • владимир иванов-
  • конфликт-
  • близък изток-
  • отражение-
  • цени-
  • храни

Колкото до това дали държавата може да контролира движението на цените при конфликт, Иванов бе категоричен: „Изцяло не може да се контролира и не е по силите на нито едно правителство, когато започнат такъв тип глобални процеси. Ако те се развиват негативно, няма кой да го контролира."

Владимир Иванов: Към момента не се забелязва отражение на конфликта в Близкия изток в цените на храните - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Към момента не се забелязва отражение на конфликта в цените на храните. Дори има стабилизация. Има и сезонно предлагане на по-високи цени при плодовете и зеленчуците, което е свързано с малките количества. При основните хранителни продукти девиациите от началото на годината са между 3 и 5 цента. Свинското месо е поевтиняло с 29 цента”. Това заяви в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия Владимир Иванов, който е ръководител на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Той определи настоящата ситуация като „геополитическа буря” и подчерта, че пазарът на горива реагира най-бурно. „Наблюдаваме първоначална реакция по колонките – между 8 и 12 до 14 стотинки при дизела и между 7 и 10 стотинки за бензина. Това е само една първоначална реакция”, обясни Иванов.
Колкото до това дали държавата може да контролира движението на цените при конфликт, той бе категоричен: „Изцяло не може да се контролира и не е по силите на нито едно правителство, когато започнат такъв тип глобални процеси. Ако те се развиват негативно, няма кой да го контролира. Видяхме го през 2022 г. – ситуацията тогава даде много по-силно отражение на пазара от COVID кризата”.

Иванов представи и актуални данни за замяната на националната валута с евро. „На 20-ия ден вече бяхме в нормално обращение, а на 40-ия приключихме с паричната маса. В момента 88% от паричната маса е иззета. Останалите около 12% са унищожени банкноти, изгубени или в колекции. БНБ ще приема левове безсрочно, а търговските банки и пощите ще ги обменят безплатно до средата на годината”, уточни той.

По думите му потребителската кошница в момента е на стойност 57 евро, при 52 евро в началото на годината. „Разликата от 4-5 евро се дължи изцяло на вариациите при плодовете и зеленчуците. Имаме 102% ръст при тиквичките заради малкото производство в целия регион. В Италия, например, цената им на дребно е около 4 евро”, поясни Иванов.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    21 0 Отговор
    И тоя е продукт на отрицателният подбор...

    20:05 09.03.2026

  • 2 🐷🪓🎃🪓

    17 0 Отговор
    Този лъжлив гербаджия е време да го сменят стига с неговите стъкмистики 🖕

    20:06 09.03.2026

  • 3 ,,Животът , него двойно го дари

    13 0 Отговор
    Умът му взе, а даде му пари!

    20:06 09.03.2026

  • 4 Софийски селянин,

    18 0 Отговор
    Ей този плешив късокрак борсук знаете ли каква заплата получава...?!
    Само да ходи и да обикаля по телевизиите....

    20:07 09.03.2026

  • 5 Тц,тц,тц 😂😂😂

    2 11 Отговор
    Възмутен съм.!А копейките киснат тук за баничка🤣

    20:07 09.03.2026

  • 6 Госあ

    16 0 Отговор
    Само некомпетентни 100%ви лъжци показват по националните телевизии !

    20:07 09.03.2026

  • 7 Айде бе

    13 0 Отговор
    Идват 10 евро за литър 10 евро хляб и 30 процента лихви...къде ще се криете не знам....коалиция Епщайн няма да може да си намери нито едно спокойно местенце по света....ще има масови бунтове, революции и разплата!!

    20:08 09.03.2026

  • 8 Хаха

    10 0 Отговор
    Едно време имаше една реклама “Гласуваш за Борисов, получаваш Костов 🛩️🪓” оказаха се прави.

    20:08 09.03.2026

  • 9 Да ви е.а

    12 0 Отговор
    ей тоя биологичен бокл.к е голям иди.т

    20:08 09.03.2026

  • 10 Прав е

    1 5 Отговор
    Днес си купих храни с изтекъл срок, даже ми дадоха 20 евра да ги натоваря..

    20:10 09.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    С вашите пари Тръмп и Израел ще си платят войната.

    20:12 09.03.2026

  • 12 алабала

    10 0 Отговор
    скрии се бе, мишок със твоите стотинка нагоре , стотинка надолу, а , вече центи

    20:13 09.03.2026

  • 13 Споко господин Иванов

    11 0 Отговор
    Това е само началото и след един месец ще говорим отново но дали все още някой вярва на вашата статистика е под въпрос.

    20:14 09.03.2026

  • 14 ?????

    7 0 Отговор
    Към момента не се забелязва, а след няколко момента как ще е?
    Или тва е друго?

    20:16 09.03.2026

  • 15 без име

    6 0 Отговор
    този защо още не е сменен, лъже като НСИ стъмистиката, кой пазарува в борсите бе, ей, ти в магазин влизал ли си деа........?

    20:16 09.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 така, де

    5 0 Отговор
    Тоя явно еКьорав!!!!!!

    20:20 09.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хохо Бохо

    3 0 Отговор
    КАп ута предпазва от появата на подобни експерти

    20:21 09.03.2026

  • 20 Русодебил

    1 0 Отговор
    Мачкане на русодебилите докато изпукат, съдраните галоши!

    20:25 09.03.2026

  • 21 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Абе чичак, я ми кажи с какво пътуват тия храни и с какво се зарежда онова с което пътуват тия храни? За иди0ти ли ни имате, след лато нафтата се вдигна с 20 цента за няколко дни много ясно че и манджата ще се вдигне за да се избият тия 20 цента литър

    20:25 09.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ТЕ ТОЯ

    0 0 Отговор
    И истински педал. Другите са просто гейове.

    20:26 09.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол