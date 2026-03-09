Владимир Иванов: Към момента не се забелязва отражение на конфликта в Близкия изток в цените на храните

„Към момента не се забелязва отражение на конфликта в цените на храните. Дори има стабилизация. Има и сезонно предлагане на по-високи цени при плодовете и зеленчуците, което е свързано с малките количества. При основните хранителни продукти девиациите от началото на годината са между 3 и 5 цента. Свинското месо е поевтиняло с 29 цента”. Това заяви в предаването „Пресечна точка” по Нова телевизия Владимир Иванов, който е ръководител на Координационния център към Механизма за еврото и председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Той определи настоящата ситуация като „геополитическа буря” и подчерта, че пазарът на горива реагира най-бурно. „Наблюдаваме първоначална реакция по колонките – между 8 и 12 до 14 стотинки при дизела и между 7 и 10 стотинки за бензина. Това е само една първоначална реакция”, обясни Иванов.
Колкото до това дали държавата може да контролира движението на цените при конфликт, той бе категоричен: „Изцяло не може да се контролира и не е по силите на нито едно правителство, когато започнат такъв тип глобални процеси. Ако те се развиват негативно, няма кой да го контролира. Видяхме го през 2022 г. – ситуацията тогава даде много по-силно отражение на пазара от COVID кризата”.
Иванов представи и актуални данни за замяната на националната валута с евро. „На 20-ия ден вече бяхме в нормално обращение, а на 40-ия приключихме с паричната маса. В момента 88% от паричната маса е иззета. Останалите около 12% са унищожени банкноти, изгубени или в колекции. БНБ ще приема левове безсрочно, а търговските банки и пощите ще ги обменят безплатно до средата на годината”, уточни той.
По думите му потребителската кошница в момента е на стойност 57 евро, при 52 евро в началото на годината. „Разликата от 4-5 евро се дължи изцяло на вариациите при плодовете и зеленчуците. Имаме 102% ръст при тиквичките заради малкото производство в целия регион. В Италия, например, цената им на дребно е около 4 евро”, поясни Иванов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да,бе
20:05 09.03.2026
2 🐷🪓🎃🪓
20:06 09.03.2026
3 ,,Животът , него двойно го дари
20:06 09.03.2026
4 Софийски селянин,
Само да ходи и да обикаля по телевизиите....
20:07 09.03.2026
5 Тц,тц,тц 😂😂😂
20:07 09.03.2026
6 Госあ
20:07 09.03.2026
7 Айде бе
20:08 09.03.2026
8 Хаха
20:08 09.03.2026
9 Да ви е.а
20:08 09.03.2026
10 Прав е
20:10 09.03.2026
11 Последния Софиянец
20:12 09.03.2026
12 алабала
20:13 09.03.2026
13 Споко господин Иванов
20:14 09.03.2026
14 ?????
Или тва е друго?
20:16 09.03.2026
15 без име
20:16 09.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 така, де
20:20 09.03.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хохо Бохо
20:21 09.03.2026
20 Русодебил
20:25 09.03.2026
21 ООрана държава
20:25 09.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ТЕ ТОЯ
20:26 09.03.2026