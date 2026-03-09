Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Мецола: След 47 години иранският режим трябва да приключи

9 Март, 2026 19:48 896 40

  • иран-
  • еп-
  • ес-
  • роберта мецола-
  • сащ

Мецола напомни призивите за налагане на санкции на иранския режим и обявяването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация

Мецола: След 47 години иранският режим трябва да приключи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският парламент откри пленарната си сесия в Страсбург. В началото на днешното заседание председателката на институцията Роберта Мецола заяви, че ЕП има история, в която с гордост застава до народа на Иран на фона на последните събития в Близкия изток, предаде БТА.

В обръщението си към членовете на ЕП Мецола напомни призивите за налагане на санкции на иранския режим и обявяването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация.

“Ще продължаваме да работим за това хората в Иран да живеят свободно и сами да определят съдбата си“, посочи тя.

По думите ѝ продължаващите атаки на Иран срещу страните от Персийския залив представляват действия на “отчаян режим”, който има за цел да създава хаос в целия регион. “Необходима е незабавна деескалация”, подчерта Роберта Мецола.

По повод удара с дрон срещу британска база в Кипър председателката на ЕП каза, че европейската солидарност е истинска и осезаема и Европа е обединена.

“Сигурността на Кипър е сигурността на ЕС. Всяка заплаха срещу страна членка е абсолютно недопустима”, каза още Мецола.

Въпреки всичко, според нея, ЕП продължава да подкрепя иранския народ. “Това е народ, който десетилетия тъне в тъмнина. Хиляди пострадаха от иранския режим и неговите проксита”, добави тя.

Председателката на ЕП акцентира върху хилядите убити и изчезнали жертви и върху насилието над жени, като заяви, че след 47 години този режим трябва да приключи.

В сряда, 11 март, членовете на ЕП ще обсъдят военната операция на САЩ и Израел срещу иранския режим, нейните последици и необходимостта от подкрепа за народа на Иран.

В деня, в който бяха нанесени първите удари от САЩ и Израел на 28 февруари, Роберта Мецола заяви, че събитията в Иран не трябва да доведат до ескалация, която би могла да застраши Близкия изток, Европа и отвъд.

В програмата на ЕП е предвиден и дебат преди срещата на върха на Европейския съюз на 19-20 март. Очаква се дебатът да обхване също продължаващите усилия на Европа за осигуряване на справедлив и траен мир за Украйна, както и мерките за управление на миграционните потоци и за укрепване на защитата на външните граници.


Франция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тъ БА

    40 8 Отговор
    в цола.

    Коментиран от #39

    19:50 09.03.2026

  • 2 Разбира се,

    9 51 Отговор
    че трябва да приключи. Това не само е режим, а терористичен режим, тъй като се оглавява от терористична групировка, която извършва геноцид на иранското население.

    Коментиран от #8

    19:50 09.03.2026

  • 3 Матиа фон Зигмунд

    39 7 Отговор
    Буум Буум Тел Авив 💥💥💥 !

    Коментиран от #4

    19:52 09.03.2026

  • 4 А режимът в Иран

    8 34 Отговор

    До коментар #3 от "Матиа фон Зигмунд":

    е избил над 120 000 иранци.

    Коментиран от #34

    19:54 09.03.2026

  • 5 ха ха

    40 8 Отговор
    тия съвсем се видиотиха , не щат да си видят уродливата европа която сътвориха и престъпните режими които са инсталирали да грябят и тероризират населението , тръгнали да ръсят акъл колко са лоши тия от които не могат да крадат

    Коментиран от #7

    19:54 09.03.2026

  • 6 Българин

    36 5 Отговор
    Тая пък кой я пита за това какъв режим ще има в Иран.

    Коментиран от #11

    19:55 09.03.2026

  • 7 В Европа

    8 15 Отговор

    До коментар #5 от "ха ха":

    Няма публична екзекуция чрез обесване на 120 000 човека.

    Коментиран от #14, #21

    19:56 09.03.2026

  • 9 Госあ

    28 5 Отговор
    терористична организация била легитимното управление на суверенна страна, а убийците на деца и цивилни - миротворци…не знам как, но сатанисткия запад трябва да залязва час по-скоро !

    Коментиран от #27

    19:57 09.03.2026

  • 10 Хоукост

    28 6 Отговор
    Тая пача ли ще казва какво и кога ще приключи. И тази ли е в еврейските досиета на Епщеин?

    Коментиран от #16, #23

    19:57 09.03.2026

  • 11 Иранците

    9 8 Отговор

    До коментар #6 от "Българин":

    не искат да бъдат повече убивани от терористи. Искат да имат права на нормални хора, а не да се отнасят с тях като с животни.

    Коментиран от #18, #30

    19:58 09.03.2026

  • 12 Пенчо

    8 2 Отговор
    Насила хубост не става!

    Коментиран от #15

    19:58 09.03.2026

  • 13 тома

    20 3 Отговор
    А бе къде ги намирате тези патки в Е.С

    20:00 09.03.2026

  • 14 ха ха

    11 4 Отговор

    До коментар #7 от "В Европа":

    защо им е да ги бесят , пускат им ковид , това прави европа

    20:00 09.03.2026

  • 15 Ааааа

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Пенчо":

    Става,става.

    20:00 09.03.2026

  • 16 Госあ

    14 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хоукост":

    Със сигурност ! Всички калинки на дълбоката държава са компрометирани.

    20:01 09.03.2026

  • 17 Деций

    16 4 Отговор
    Абе кои сте вие ,че да казвате кое да приключи и кое не.Разни плюмки се взеха много на сериозно.Там си има граждани които ако решат ще извършат промяна,но тя не може да стане заради желанията на няколко десетки или дири и стотици хиляди на фона на 92 милиона.

    20:01 09.03.2026

  • 18 Българин

    19 5 Отговор

    До коментар #11 от "Иранците":

    Затова ли САЩ избиват деца с ракети? Аз не виждам разлика между терора на режима и така наречените демократи от САЩ.

    20:01 09.03.2026

  • 19 ФЕЙК

    13 5 Отговор
    Ако брюкселските грации Урсула, Кая и Мецола съпроводени от нашите хубавици Надето, Ленчето и Меглевчето изпратят своите портрети на аятоласите, дори и без да ходят до Иран ония ще пукнат от завист и режима ще падне след 47 години. пък не дай си боже да зърнат Коща, Рюте и Зеленски на живо!

    20:02 09.03.2026

  • 20 Ами

    14 1 Отговор
    Ей такива управляват Европа.
    Ей за това и Европа е на това дередже.

    20:03 09.03.2026

  • 21 Но пък

    11 2 Отговор

    До коментар #7 от "В Европа":

    Пушекът от кладите по време на Инквизицията още се усеща!

    20:04 09.03.2026

  • 22 Гост

    6 1 Отговор
    Добра е малтийката 🔝

    Коментиран от #40

    20:04 09.03.2026

  • 23 Ти май

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хоукост":

    ,,Пача" не си виждал и не си ял...
    Каква пача от тоя постен, сух,дрът чироз бе?

    20:06 09.03.2026

  • 24 Уронг търн

    7 0 Отговор
    Правилната реакция тука е неприкрито сиктирдосване на тая и може би покана в Иран да се пробва да направи това за което говори където ще опита некастрен сап от КСИР.

    20:06 09.03.2026

  • 25 ООрана държава

    6 1 Отговор
    Време е и урсуланския режим да пркключи

    20:12 09.03.2026

  • 26 Мецола

    6 0 Отговор
    Мецола скоро няма да може да мецне, като се разпадне ЕССР.

    20:12 09.03.2026

  • 27 Демократичен убиец от сащ

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    В Ирак отстреляхме 500 000 деца, но това бяха необходими жертви за демокрацията.

    20:15 09.03.2026

  • 28 Някой

    2 1 Отговор
    И защо така реши, бе голяма бяла птици? Кое ти дава права да говориш така за чужда държава? Ами ако тази държава реши и каже, че режима в ЕС трябва да изчезне? Какъв ли рев ще падне от вас?

    20:15 09.03.2026

  • 29 ........

    4 0 Отговор
    искат да докопат петрола на Иран и влияние на САЩ в Иран, независимо кой го управлява.

    20:16 09.03.2026

  • 30 Някой

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Иранците":

    Хм, значи правилно да си избрали правителството - иранците са убивани от американци и израелци.

    20:17 09.03.2026

  • 31 ама

    1 1 Отговор
    точно заради тая па нема да приключи !

    20:17 09.03.2026

  • 33 99999

    2 0 Отговор
    Мецола ние също не сме съгласни е европейските монархии защо не ревеш че толковагодини ощетяват своите поданици

    20:19 09.03.2026

  • 34 Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "А режимът в Иран":

    Избил е 12 милиона Иранци. Лъжеш като дърта циганка.

    20:20 09.03.2026

  • 35 ганев

    2 0 Отговор
    УУУФ....ЕВРОЛИБЕРАЛНИ

    20:20 09.03.2026

  • 36 Хабиби Тръмпп

    1 0 Отговор
    Всички ибрикчиии, на коленееееееее

    20:20 09.03.2026

  • 37 Евроглупак от ЕССР

    4 0 Отговор
    МислА, че след 34 години европейския фашистки режим трябва да приключи

    20:21 09.03.2026

  • 38 ганев

    0 0 Отговор
    ГРОЗОТИЙ

    20:21 09.03.2026

  • 39 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тъ БА":

    Разправяха, че на световната политика й трябвали жени, щото нямало да водят войни и всичко щяло да бъде тип топ?!
    Като гледам баба меца, урсула яга, кая кухлас, надежда михайлова, наталия киселова, рая на делян и ми се струва, че повече жени в политиката НЕ трябва да има!!!

    20:22 09.03.2026

  • 40 цепенякът

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Гост":

    е за рендосване една нощ с лобут на почивките за малко акъл

    20:22 09.03.2026

