Мецола: След 47 години иранският режим трябва да приключи

Европейският парламент откри пленарната си сесия в Страсбург. В началото на днешното заседание председателката на институцията Роберта Мецола заяви, че ЕП има история, в която с гордост застава до народа на Иран на фона на последните събития в Близкия изток, предаде БТА.
В обръщението си към членовете на ЕП Мецола напомни призивите за налагане на санкции на иранския режим и обявяването на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция за терористична организация.
“Ще продължаваме да работим за това хората в Иран да живеят свободно и сами да определят съдбата си“, посочи тя.
По думите ѝ продължаващите атаки на Иран срещу страните от Персийския залив представляват действия на “отчаян режим”, който има за цел да създава хаос в целия регион. “Необходима е незабавна деескалация”, подчерта Роберта Мецола.
По повод удара с дрон срещу британска база в Кипър председателката на ЕП каза, че европейската солидарност е истинска и осезаема и Европа е обединена.
“Сигурността на Кипър е сигурността на ЕС. Всяка заплаха срещу страна членка е абсолютно недопустима”, каза още Мецола.
Въпреки всичко, според нея, ЕП продължава да подкрепя иранския народ. “Това е народ, който десетилетия тъне в тъмнина. Хиляди пострадаха от иранския режим и неговите проксита”, добави тя.
Председателката на ЕП акцентира върху хилядите убити и изчезнали жертви и върху насилието над жени, като заяви, че след 47 години този режим трябва да приключи.
В сряда, 11 март, членовете на ЕП ще обсъдят военната операция на САЩ и Израел срещу иранския режим, нейните последици и необходимостта от подкрепа за народа на Иран.
В деня, в който бяха нанесени първите удари от САЩ и Израел на 28 февруари, Роберта Мецола заяви, че събитията в Иран не трябва да доведат до ескалация, която би могла да застраши Близкия изток, Европа и отвъд.
В програмата на ЕП е предвиден и дебат преди срещата на върха на Европейския съюз на 19-20 март. Очаква се дебатът да обхване също продължаващите усилия на Европа за осигуряване на справедлив и траен мир за Украйна, както и мерките за управление на миграционните потоци и за укрепване на защитата на външните граници.
