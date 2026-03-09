Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Орбан обяви таван за цените на горивата

9 Март, 2026 18:39 586 14

Ценовите прагове влизат в сила от утре и от тях ще могат да се възползват автомобили с унгарска регистрация

Снимка: БГНЕС/ EPA
Правителството на Унгария ще наложи ограничения за цените на горивата, за да предпази потребителите и бизнеса от скока в цените на горивата, и ще освободи петрол от държавния резерв, за да подсигури предлагането. Това съобщи днес премиерът Виктор Орбан във видеопослание, разпространено във "Фейсбук" и цитирано от световните агенции, предаде БТА.

По думите на Орбан, цената на бензина ще бъде ограничена до 595 форинта (1,75 д.) за литър, а на дизела - на 615 форинта (1,81 д.) за литър.

Ценовите прагове влизат в сила от утре и от тях ще могат да се възползват автомобили с унгарска регистрация.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви по-рано днес, че е поискал от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в писмо да бъдат премахнати всички санкции върху руския енергиен сектор, тъй като това е „необходимо, за да се спре покачването“ на цените на суровия петрол в Унгария.

Орбан също така заяви във видеоклип, публикуван на страницата му във "Фейсбук", че е свикал заседание на правителството по-късно през деня, за да „предотврати“ покачването на цената на дизела и бензина до непоносими нива.


  • 1 Последния Софиянец

    13 8 Отговор
    Трябва ни някой като Орбан.

    Коментиран от #8

    18:41 09.03.2026

  • 2 гражданин

    14 7 Отговор
    Така се прави ,а не като нашите крадци и разбойници , мислещи само за кражби !

    Коментиран от #13

    18:42 09.03.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    10 6 Отговор
    А петроханците спят.

    18:42 09.03.2026

  • 4 Ха-ха

    7 15 Отговор
    Руския палячо Орбан фалира Унгария.!

    Коментиран от #6

    18:43 09.03.2026

  • 5 Голям пич е Орбан

    13 5 Отговор
    Нашите укрошорошпии ще направят ли това!

    18:44 09.03.2026

  • 6 🤭🤭🤣🤣

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ха-ха":

    Има ли ръгани укроби.

    18:45 09.03.2026

  • 7 Боби

    7 11 Отговор
    Тоя ще обяви и че ще им тупа килимите на Унгарците, само и само да не го изметат, ама късничко малко 🤣

    18:46 09.03.2026

  • 8 Това е

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    най-некадърния премиер в ЕС, Унгария е с най-високата инфлация в цяла Европа.

    Коментиран от #11, #12

    18:46 09.03.2026

  • 9 Застава Юго

    8 4 Отговор
    Ето, и в Унгария минаха на сръбски динари. И цената е добра.

    18:47 09.03.2026

  • 10 Пончо

    4 7 Отговор
    Май горивата ще изчезнат от търговската мрежа в Унгария?!!?

    18:48 09.03.2026

  • 11 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #8 от "Това е":

    Защото в останалите страни инфлацията е фалшива.

    18:48 09.03.2026

  • 12 Българин

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Това е":

    Ти виж България, дето цените за два месеца отскочиха с 30%, а сега на места направо сменят само етикета от Лев на евро без да променят числото отпред. Още 100% до края на юни.

    18:49 09.03.2026

  • 13 1945

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "гражданин":

    орбан краде повече от нашите

    18:50 09.03.2026

  • 14 Айзомби

    3 0 Отговор
    А нашите кърлежи ги вдигнаха още преди петрола на борсата да се вдигне .Нали имаха резерви , те да не са купувани на високите цени ?Министъра каза ,че ще скочат с 10 цента , а те вече са с по 20 отгоре.

    18:53 09.03.2026

