Орбан обяви таван за цените на горивата

Правителството на Унгария ще наложи ограничения за цените на горивата, за да предпази потребителите и бизнеса от скока в цените на горивата, и ще освободи петрол от държавния резерв, за да подсигури предлагането. Това съобщи днес премиерът Виктор Орбан във видеопослание, разпространено във "Фейсбук" и цитирано от световните агенции, предаде БТА.
По думите на Орбан, цената на бензина ще бъде ограничена до 595 форинта (1,75 д.) за литър, а на дизела - на 615 форинта (1,81 д.) за литър.
Ценовите прагове влизат в сила от утре и от тях ще могат да се възползват автомобили с унгарска регистрация.
Унгарският премиер Виктор Орбан заяви по-рано днес, че е поискал от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в писмо да бъдат премахнати всички санкции върху руския енергиен сектор, тъй като това е „необходимо, за да се спре покачването“ на цените на суровия петрол в Унгария.
Орбан също така заяви във видеоклип, публикуван на страницата му във "Фейсбук", че е свикал заседание на правителството по-късно през деня, за да „предотврати“ покачването на цената на дизела и бензина до непоносими нива.
