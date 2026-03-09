До 2430 години затвор? Големият процес срещу Имамоглу.

Вече повече от година турското правосъдие води масивна кампания срещу Републиканската народна партия (РНП) - най-голямата опозиционна партия в страната. Няколко кметове бяха арестувани, а стотици техни служители и партийни функционери бяха задържани.

Екрем Имамоглу, бившият кмет на Истанбул и най-обещаващ кандидат за президент от опозицията, също е в ареста – от март 2025 той се намира в строго охранявания затвор в Силиври. Срещу 55-годишния съперник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган се водят няколко съдебни дела и разследвания по различни обвинения – от предполагаема обида на държавни служители, до фалшифициране на документи и шпионаж. По някои от делата срещу него вече има издадени присъди.

На 9 март започва най-големият досега процес срещу опозиционния политик от РНП. Прокуратурата в Истанбул го обвинява в корупция и в ръководенето на организирана престъпна група.

Това е мащабно дело с над 400 обвиняеми и обвинителен акт от почти 3900 страници. Според държавната Анадолска информационна агенция, Екрем Имамоглу може да получи до 2430 години затвор, ако бъде признат за виновен.

Политически процес

За Имамоглу и РНП процесът безспорно е политически мотивиран – с цел да бъде отстранен най-опасният съперник на Ердоган преди следващите президентски избори през 2028 година.

Всичко говори точно за това: малко след ареста на Имамоглу бяха арестувани редица негови служители и партийни приятели, както и един от братята на съпругата му Дилек. Разпитвани бяха също бащата и синът на опозиционния политик, които имат забрана за напускане на страната. Заради това пропадна пътуване на сина му до Германия – по покана на Техническия университет в Дрезден.

В началото на февруари дойде следващият удар: друг брат на съпругата му беше арестуван по подозрение в употреба на наркотици – несправедливо, както бързо стана ясно след направен тест за наркотици, който се оказа отрицателен. Дилек Имамоглу остро разкритикува действията на властите и определи разследването като тормоз и организирана кампания за дискредитиране на съпруга ѝ и семейството ѝ. Основание за това мнозина виждат и във водената от проправителствената преса кампания – почти ежедневно с публикации се внушава какви престъпни деяния вършели Имамоглу, неговото обкръжение и цялата му партия.

В какво обвиняват Имамоглу?

Според обвинителния акт прокуратурата уличава Имамоглу в извършването на над 140 престъпления: от пране на пари и измама с обществени поръчки, през приемане на подкупи и разпространяване на фалшиви новини, до нарушаване на данъчните закони и законите за горите и минното дело. Освен това подсъдимият трябва да отговаря и за съучастие в предполагаемите престъпления на другите обвиняеми, поради което го грозят допълнителни срокове с лишаване от свобода.

Според Анадолската информационна агенция, престъпната организация на Екрем Имамоглу е нанесла на държавата икономически щети в размер на над 24 милиона долара.

Кой е Екрем Имамоглу?

Имамоглу е роден на 4 юни 1970 в Акчаабат на брега на Черно море. Той произхожда от скромно семейство. До 1987 то държи малък магазин за занаятчийски материали, след което се премества в Истанбул, където основава строителна фирма. Подобно на държавния глава Ердоган, и Имамоглу е бил запален по футбола и е посещавал училище за изучаване на Корана.

По данни на самия Имамоглу, той е започнал следване в Американския университет в Северен Кипър, но по-късно се е прехвърлил в университета в Истанбул, където през 1994 получава бакалавърска степен по бизнес администрация и магистърска степен по управление на човешки ресурси.

През 2008 той се присъединява към Републиканската народна партия - основната опозиционна сила срещу управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) на Ердоган.

Имамоглу започва политическата си кариера в квартал Бейликдюзю в Истанбул, крепост на ПСР, където през 2014 печели като кандидат на РНП. Четири години по-късно се кандидатира за кмет на Истанбул и печели изненадващо срещу дясната ръка на Ердоган - бившия министър-председател Бинали Йълдъръм. След като изборите са анулирани, Имамоглу успява да спечели и повторното гласуване, при това с още по-добър резултат. Смазващата победа на Имамоглу слага край на 25-годишното управление на ПСР в мегаполиса на Босфора.

След като встъпи в длъжност, той спря плащания в размер на 55 милиона евро към фондации, близки до ПСР, и премахна общинските плащания към медии, близки до правителството. В отговор правителството блокира неговите проекти и спря да одобрява кредити за общинската администрация.

На местните избори през 2024 Имамоглу се кандидатира отново и успя да спечели още веднъж. Той се счита за близък до народа и добър оратор. Реториката му е конструктивна: той не се опитва да разделя, а да обединява хората. С лозунга си "Всичко ще бъде много хубаво" той мобилизира милиони. Благодарение на популярността си Имамоглу успя да инициира реформи в РНП, която пое успешен курс.

В момента и срещу Републиканската народна партия се водят няколко съдебни дела. Впрочем, тя поиска започващият днес (9 март) процес срещу Имамоглу да бъде предаван на живо, за да се увери турската общественост, че обвиненията са скалъпени. Но искането беше отхвърлено.

Автор: Елмаз Топчу