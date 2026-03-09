Новини
Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт

9 Март, 2026 17:49 1 230 32

  • виктор орбан-
  • доналд тръмп-
  • унгария-
  • сащ-
  • maga

Орбан го очаква почти сигурна загуба на изборите в Унгария на 12 април. Влиятелни фигури от американското движение MAGA на Доналд Тръмп се мобилизират, за да подкрепят най-верния си европейски съюзник. Защо?

Защо Тръмп и MAGA помагат на Орбан да остане на власт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Доналд Тръмп е ангажиран с успеха на унгарския премиер Виктор Орбан, тъй като неговото лидерството в Унгария и отношенията му с Тръмп са от ключово значение за американските интереси, подчерта държавният секретар на САЩ Марко Рубио в средата на февруари. Рубио посети Унгария веднага след Мюнхенската конференция за сигурността, за да засвидетелства подкрепата си за Орбан. Подкрепа, от която унгарският премиер определено има нужда.

Според последните проучвания партията му „Фидес“ изостава от опозиционната партия „Тиса“ на Петер Магяр с 10% до 12%. Магяр, който е бивш член на „Фидес“, се превърна в обединяваща фигура за противниците на Орбан. Ако спечели изборите на 12 април, опозиционният политик обещава, че европейските фондове за страната ще бъдат размразени и тя отново ще се превърне в стабилен партньор за ЕС и НАТО.

Орбан - вдъхновение за движението MAGA

Водещите фигури на движението MAGA около Тръмп много внимателно следят ситуацията около изборите в Унгария и се мобилизират в подкрепа на Орбан, информира „Политико“. Защото за много от тях унгарският политик е пример с острата си антимиграционна политика, борбата срещу университетите и т.нар. woke култура, както и с агресивното си поведение към Брюксел и Украйна. Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс веднъж дори заяви, че Орбан „взима умни решения, от които можем да се поучим в САЩ“.

Ако Орбан не спечели изборите, от гледната точка на Вашингтон това ще представлява загуба на лоялен съюзник. Унгарският премиер е оставал винаги верен на Тръмп за разлика от италианската премиерка Джорджа Мелони, например, с която Орбан има очевидни разминавания по темата за Украйна.

Евентуална загуба на Орбан ще пренареди сериозно картите в ЕС

„Ако загуби, това ще се разглежда като идеологически или интелектуален неуспех“, коментира Франк Фуреди, съюзник на Орбан, който ръководи брюкселския клон на подкрепяния от унгарското правителство център „Матиас Корвинус Колегиум“. „Трябва да се има предвид, че Орбан оказва съществено влияние върху мирогледа на много партии и лидери, които изпитват силна симпатия към него“, добавя Фуреди, цитиран от „Политико“. „Мисля, че една негова загуба би се отразила поне в краткосрочен план върху политическата динамика на целия континент.“

И действително, потенциална загуба на Орбан, който през последните години беше нещо като „трън в петата“ на общата европейска външна политика и помощите за Украйна, би променила сериозно баланса на силите в ЕС. Без неговото вето редица политики могат да бъдат приети в Съвета на Европейския съюз, където решенията по ключови теми се взимат с единодушие.

Тръмп може и да се откаже от Орбан на финалната права

Само 3 седмици преди изборите в Унгария представители на MAGA движението, както и консервативни и популистки политици от цяла Европа ще се съберат в унгарската столица за участие в Конференцията за консервативно политическо действие (ККПД), организирана от Американския консервативен съюз. Орбан се надява, че и Тръмп ще пристигне в Будапеща, но такова решение все още не е взето.

Тежките проблеми в унгарската икономика и корупционните скандали обаче сериозно накланят везните в полза на опозицията. Затова не е ясно дали Тръмп няма да вдигне ръце от кампанията в Унгария. Американският президент няма навика да инвестира политически капитал в каузи, които смята за обречени, коментира в тази връзка „Политико“. Така че, ако проучванията в Унгария продължат да сочат поражение за Орбан и премиерът не успее да преобърне тенденцията в последната фаза на кампанията, той може да опре до границата на възможната подкрепа от САЩ – независимо, че Орбан е един от най-прочутите съюзници на движението MAGA и неговата идеология.

Александър Детев редактор


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Удри копейката с лопатЕто!

    12 13 Отговор
    Докато шава.

    17:52 09.03.2026

  • 3 пожелание

    16 1 Отговор
    Дончо ще оправи Орбан , но да се погрижи за тиквун и шиши ,и да им осигури в Синг-Синг килия с южно изложение !!

    17:53 09.03.2026

  • 4 мунчо в затвора!

    12 16 Отговор
    Мадяр съобщи, че тиранинът и путински цървул Орбан е извикал офицери от ГРУ, за да се опита да попречи на народа да го изхвърли в канала, но унгарците ще се отърват от тоя вампир.

    17:53 09.03.2026

  • 5 Антиватник

    11 2 Отговор
    Орбан изрази ли възмущение срещу американските удари по училищата в Иран?

    17:53 09.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Милен

    9 1 Отговор
    Унгарците да внимават как гласуват, че бай Дончо може да им спретне една СВО ако не му хареса избора. Същото се отнася и за нас, случайно с избора си да не застрашим националната сигурност на САЩ.

    17:59 09.03.2026

  • 8 Единият боклук...

    5 9 Отговор
    Помага на другият боклук, и двата боклука са пътници.

    17:59 09.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Говори се че

    5 2 Отговор
    новият Аятолах е тежко ранен.

    18:02 09.03.2026

  • 11 хаха

    7 3 Отговор
    Защото е корумпиран боклук. Тоест много лесно се управлява такава кукла на конци с дунапрен между ушите.

    18:02 09.03.2026

  • 12 Тома

    10 2 Отговор
    Само че Орбан прибра парите с които щяха да купуват изборите и либералите закъсаха.

    Коментиран от #29

    18:03 09.03.2026

  • 13 Ха-ха

    5 10 Отговор
    Руския палячо Орбан е неспасяем случай.След като хората не го искат, никой не може да му помогне.!

    Коментиран от #24, #25

    18:04 09.03.2026

  • 14 може

    3 3 Отговор
    Защото за разделяй и владей , не си ли чувал ,..... все пак ЕС е конкурент на САЩ , а не се знае , .... в някакъв момент може да се превърне и във враг ! Та , за всеки случай , трябва да има троянски кон !

    Коментиран от #16

    18:05 09.03.2026

  • 15 Как

    3 3 Отговор
    защо ? За да прави представления и провокации в Европа , да се опитва да манипулира с тъпотии и да лапа за лична консумация милиарди ! От данъкоплатците на страните членки на ЕС .

    18:07 09.03.2026

  • 16 Милен

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "може":

    Е па по-голям кон от Урсулата има ли? Тя е най-голямата кукла на конци.

    18:07 09.03.2026

  • 17 Карго 200

    3 6 Отговор
    Още не се е родил този,който може да помогне на Орбан да бъде преизбран.

    18:08 09.03.2026

  • 18 Буда-орденонососеца за заслуги към Путин

    2 5 Отговор
    На унгарския пеевски, орбан, и Фоспод не може да му помогне. Зетя и дъщерята вече се изнесоха към САЩ, за орбан му пазят място до Асад.

    18:15 09.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Хаха

    8 2 Отговор
    Щом Дойче зеле твърди нещо, значи е точно обратното, Орбан ще спечели.

    Коментиран от #27

    18:19 09.03.2026

  • 22 Синя София

    4 4 Отговор
    Политиката на САЩ от времето на Обама е да ерозира и разрушава ЕС всичко почна с цветните революции и сега при Тръмп насърчават отцепници като Орбан, алтернатива за Германия мелони в Италия

    18:20 09.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ДА КАТО

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ха-ха":

    НА ВИОЛЕТОВИЯ У НАС

    18:26 09.03.2026

  • 26 Редно

    3 2 Отговор
    и правилно е Орбан да загуби изборите и ще ги загуби

    18:31 09.03.2026

  • 27 Орбанел

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Хаха":

    Орбан е пътник на тези избори. Много се е огоило пра сето и ще го резнат.

    18:32 09.03.2026

  • 28 Мисля

    0 2 Отговор
    Миналата година и Харис водеше на Тръмп с няколко пункта , а загуби с 30%. Да видим след изборите какво ще бъде.

    18:38 09.03.2026

  • 29 Освободи ги

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Тома":

    вече. Неуспешна акция се оказало )))

    18:38 09.03.2026

  • 30 Поредният пасквил

    1 0 Отговор
    От Дойче веле. Напълно в стила на Работническо дело.

    18:45 09.03.2026

  • 31 анонимен

    1 0 Отговор
    Тръмп е дружка на Путин и Орбан е близка дружка на фашизираният путин. Защо да не се подкрепят диктаторите!!!!

    18:55 09.03.2026

  • 32 SDEЧЕВ

    0 0 Отговор
    Защото Орбан е антипедофил , антиППераст и антиматриаахатоурсулянец. С две думи мъж на място. Не като Асен Василев да говори за мъже с топки с влажен поглед.

    18:56 09.03.2026