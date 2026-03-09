Android Auto скоро ще може да командва и някои от основните функции на автомобила

Google възобнови разработката на интегрирани контроли за автомобили в Android Auto. След кратко прекъсване през 2025 година, най-новата версия на Android Auto 16.3 (издадена в края на февруари) съдържа нов код, потвърждаващ, че интеграцията на FM/AM/HD радио и климатичен контрол е на път да бъде представена публично.

Тази стъпка е пряк отговор на „умората от сензорния екран“, която в момента тормози индустрията. Чрез включването на тези основни функции на автомобила в интерфейса на Android Auto, Google се опитва да елиминира неудобството от преминаването между приложения, което възниква, когато шофьорите трябва да излязат от екрана за навигация, само за да регулират скоростта на вентилатора или да търсят местна радиостанция.

В продължение на години слушането на радио при използване на Android Auto означаваше използване на приложения за стрийминг с голям обем данни като iHeartRadio или напълно напускане на интерфейса. Сега се подготвя нов специален раздел „Радио“, който ще позволи на потребителите да търсят местни честоти директно от таблото. Скрити активи в APK специално споменават HD Radio, което предполага, че Android Auto ще може да разпознава и показва цифрови подканали (HD2, HD3), ако хардуерът на автомобила ги поддържа.

Целта е да се позволят команди като „Hey Google, настрой на 98.7 FM“, без системата да се налага да превключва обратно към системния (и често тромав) инфоразвлекателен интерфейс на автомобила.

Интеграцията на климатика и отоплението на седалките е малко по-сложна, тъй като изисква по-дълбок достъп до CAN шината на автомобила (вътрешната комуникационна мрежа на автомобила). Google работи върху стандартизиран API, който ще позволи постоянна климатична лента или специално приложение „Car Controls“ в мрежата на Android Auto.

Чрез стандартизиране на разположението на контролите за температурата в различни марки автомобили, Google се надява да намали разсейването на водачите – една от основните оплаквания относно преминаването към интериори с изцяло сензорни екрани от производители като Tesla, Volvo и Volkswagen.