Tasnim: Масивен пожар е избухнал в американска военна база Шейх Иса в Бахрейн след иранска атака

Главен редактор във Fakti.bg

Иранските сили са извършили ракетна атака срещу американска база в Бахрейн.

Информационната агенция Tasnim, която съобщи за атаката, твърди, че в базата е избухнал масивен пожар.

Според агенцията иранските сили са атакували американската военновъздушна база Шейх Иса в Бахрейн, причинявайки пожар след бомбардировката.

Tasnim съобщава, че целта на атаката е било общежитие за американски военни.

Все още няма съобщения за щети или жертви в резултат на атаката.

Според изявление на Кувейтската национална гвардия, противовъздушната отбрана на страната е свалила шест дрона, изстреляни от Иран срещу емирството.

„Противовъздушната отбрана на страната откри и унищожи шест атакуващи дрона, изстреляни от иранска територия“, се казва в изявлението.

Националната гвардия уточни, че безпилотните апарати са били унищожени в северната и южната част на страната.